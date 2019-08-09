Este EA no puede ser probado en el probador de estratégias.

Para probarlo descargue esta versión Demo:

https://www.mql5.com/en/market/product/41143

EA para realizar cierres parciales

El EA realiza el cierre parcial de sus órdenes cada cierta cantidad de Pips, e incluso puede mover el Stop Loss a Break Even (Open Price + 1pip) cuando se realiza uno de los cierres parciales.

El EA se activa en un Chart y maneja todos los trades del símbolo del chart. Se puede utilizar con cualquier Par o instrumento en MT4.

Este EA recordará el estado de los trades si el MT4 se cierra.

Parámetros