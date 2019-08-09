Cierre Parcial


Este EA no puede ser probado en el probador de estratégias. 
Para probarlo descargue esta versión Demo:
https://www.mql5.com/en/market/product/41143

EA para realizar cierres parciales

El EA realiza el cierre parcial de sus órdenes cada cierta cantidad de Pips, e incluso puede mover el Stop Loss a Break Even (Open Price + 1pip) cuando se realiza uno de los cierres parciales.

El EA se activa en un Chart y maneja todos los trades del símbolo del chart. Se puede utilizar con cualquier Par o instrumento en MT4.

Este EA recordará el estado de los trades si el MT4 se cierra.

Parámetros

  • Cantidad de pips por ciclo : Indica cada cuántos pips se debe realizar un cierre parcial.
  • Cantidad de ciclos : Indica cuántos cierres parciales debe realizar el EA. al alcanzar esta cantidad ya no se realizarán más cierres parciales.
  • Porcentaje a cerrar : Indica el porcentaje del trade a cerrar al alcanzar cada ciclo.
  • Mover SL a BE en el ciclo : Si se indica, hace que el EA mueva el SL a break even (Open Price + 1pip) después de realizar el cierre parcial del ciclo indicado.
  • Lista de órdenes a ignorar : Acá se indica una lista de trades (tickets) separados por coma (,) que el EA no deberá tomar en cuenta.
  • Resetear? : Esta opción borra todos los datos de control del EA, para empezar de nuevo. 

Agradecimientos a Lester Blanco!

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