Hunter Scalper Night
- Experts
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Mikhail PisarevTrading experience for over 6 years.
I prefer manual trading and technical analysis.
- Version: 1.10
- Activations: 5
Полностью автоматический советник, предназначенный для скальпинга в период низкой волатильности рынка. Советник использует расширенный алгоритм точек входа, а так же несколько дополнительных фильтров для входа и выхода из рынка. Советник не требует оптимизации и дополнительной настройки. Не использует мартингейл, сетки ордеров. Торгует в основном ночью. Рабочий тайм-фрейм М15.
Минимальный депозит 100$
- MaxSpread - Максимально допустимый спред для открытия позиции
- MaxSlippage - Проскальзывание
- HourStart - Время начала торговли (считается по времени терминала)
- HourEnd - Время конца торговли (считается по времени терминала)
- Lots - Размер лота
- UseRisk - Автоматический расчет лота (вычисляется как процент от депозита, если стоит true)
- MaxRisk - Риск в процентах от депозита
- StopLoss - Максимальный стоп-лосс (обычно закрывается раньше по сигналу)
- TakeProfit - Максимальный тейк-профит
Рекомендуется использовать AUD/CAD, AUD/CHF, EUR/CHF, EUR/USD, USD/CAD, USD/CHF и почти все кросвалютные пары
Настройки рекомендуется использовать как на скрин шоте.
Не рекомендуется использовать значение MaxRisk больше 4%
Мониторинг реальной торговли на реальном счете можно посмотреть ТУТ
Хороший скальпинг. Те кто пишет отрицательные отзывы Вы просто не видели хуже ночных скальперов. Этот робот практически приносит каждый день прибыль.