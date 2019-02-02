Hunter Scalper Night

Полностью автоматический советник, предназначенный для скальпинга в период низкой волатильности рынка. Советник использует расширенный алгоритм точек входа, а так же несколько дополнительных фильтров для входа и выхода из рынка. Советник не требует оптимизации и дополнительной настройки. Не использует мартингейл, сетки ордеров. Торгует в основном ночью. Рабочий тайм-фрейм М15.

Минимальный депозит 100$

MaxSpread - Максимально допустимый спред для открытия позиции

MaxSlippage - Проскальзывание

HourStart - Время начала торговли (считается по времени терминала)

HourEnd - Время конца торговли (считается по времени терминала)

Lots - Размер лота

UseRisk - Автоматический расчет лота (вычисляется как процент от депозита, если стоит true)

MaxRisk - Риск в процентах от депозита

StopLoss - Максимальный стоп-лосс (обычно закрывается раньше по сигналу)

TakeProfit - Максимальный тейк-профит

Рекомендуется использовать AUD/CAD, AUD/CHF, EUR/CHF, EUR/USD, USD/CAD, USD/CHF и почти все кросвалютные пары

Настройки рекомендуется использовать как на скрин шоте.

Не рекомендуется использовать значение MaxRisk больше 4%

Мониторинг реальной торговли на реальном счете можно посмотреть ТУТ















