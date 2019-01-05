BWMACDsignal

MACDXover Muhammad Robith Indicators

This indicator helps you to find price that may cause MACD Signal crossover on the current bar.. These crossover points are depicted in form of stars (like Parabolic SAR). prevEMA line also helps you to decide the trend. Get 20% OFF for rents for 1 year! How to use: MACDSignalStars (Violet) stars displayed are the the prices that make the MACDmain = MACDsignal. If the close price is higher than the star, then MACDmain > MACD signal. If the close price is lower than the star, then MACDmain < MA