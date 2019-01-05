BWMACDsignal
- Indicators
-
- Version: 1.12
- Updated: 3 February 2019
This indicator mostly inspired from BW-ZoneTrade custom indicator from MT5.
How To Use:
- BUY when both dots colored Green.
- SELL when both dots colored Red.
- In addition to original one, MACD-OsMA-generated signal also can be drawn.
- MA_period_short: Faster EMA period for MACD. Applied when drawMACD is true.
- MA_period_long: Slower EMA period for MACD. Applied when drawMACD is true.
- MACDperiod: MA period for MACD. Applied when drawMACD is true.
- drawMACD: When true, draw an additional dots for MACD-OsMA generated signal.
very good