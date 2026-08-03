AverageRange

O Average Range mede a amplitude média das barras dentro de um período definido pelo usuário. Diferente do ATR tradicional, ele não considera gaps.

O indicador oferece dois modos de exibição:

  • Apenas Average Range: mostra somente o histograma com a amplitude média das barras.

  • SL e TP: sobrepõe ao histograma os níveis de Stop Loss (vermelho) e Take Profit (verde) calculados a partir do Average Range multiplicado pelos fatores definidos pelo usuário, facilitando o posicionamento de stops e projeção de alvos.

Pode ser utilizado para definir o range mínimo para operar, posicionar stops e projetar alvos.


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