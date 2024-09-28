Chart Trade

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Envio de Ordens Limite com Tecla SHIFT (Cálculo Automático de Lotes)

Funcionalidades:

  • Definição de Níveis: Estabeleça os níveis de Stop Loss, Take Profit e o preço da ordem utilizando a tecla SHIFT e cliques do mouse.
  • Cálculo Automático de Lotes: Os lotes são calculados automaticamente com base no risco da conta.(A opção também para usar volume fixo)
  • Gerenciamento de Posições:
    • Botão para fechar todas as posições abertas enviadas pelo EA.
    • Botão para cancelar todas as ordens pendentes enviadas pelo EA.
  • Remoção de Objetos: Botão para excluir objetos de estudo do gráfico.

Como Usar:

  1. Mantenha a tecla SHIFT pressionada.
  2. Utilize o botão esquerdo do mouse para realizar os cliques:
    • O primeiro clique define o nível de Stop Loss.
    • O segundo clique estabelece o Take Profit.
    • O terceiro clique envia a ordem.
  3. Antes de enviar, verifique a quantidade de lotes e o valor do Stop Loss.
  4. A ordem será enviada somente se a opção "Algotrading" estiver ativada na plataforma.


Reviews 2
claudiaburack
106
claudiaburack 2025.02.26 22:53 
 

Parabéns Thiago, é uma ferramenta muito boa e confiável. Sugiro avaliar a possibilidade de incluir um botão adicional para execuções a mercado. E para perfeição, outro botão de breakeven.

Omar Bechtlufft
18
Omar Bechtlufft 2025.06.10 14:38 
 

Seria perfeito se tivesse uma tecla para vender(shift por ex) e outra para comprar( ctrl por ex). Uso somente para apagar estudos e cancelar ordens, uma pena pois a arquitetura do app é de fato muito boa!

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Thiago De Sousa Fernandes
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Average Range  Time   mede a amplitude média das barras (volatilidade) dentro de um período de tempo definido pelo usuário. Diferente dos indicadores tradicionais, que calculam a média das últimas barras, ele analisa uma janela de tempo específica, oferecendo uma referência mais precisa da volatilidade daquele período. Pode ser utilizado para definir o range mínimo para operar, posicionar stops e projetar alvos.
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AverageRange
Thiago De Sousa Fernandes
Utilities
O Average Range mede a amplitude média das barras dentro de um período definido pelo usuário. Diferente do ATR tradicional, ele   não considera gaps . O indicador oferece   dois modos de exibição : Apenas Average Range : mostra somente o histograma com a amplitude média das barras. SL e TP : sobrepõe ao histograma os níveis de Stop Loss (vermelho) e Take Profit (verde) calculados a partir do Average Range multiplicado pelos fatores definidos pelo usuário, facilitando o posicionamento de stops e
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Omar Bechtlufft
18
Omar Bechtlufft 2025.06.10 14:38 
 

Seria perfeito se tivesse uma tecla para vender(shift por ex) e outra para comprar( ctrl por ex). Uso somente para apagar estudos e cancelar ordens, uma pena pois a arquitetura do app é de fato muito boa!

Thiago De Sousa Fernandes
1898
Reply from developer Thiago De Sousa Fernandes 2025.06.13 02:54
Olá, Obrigado por avaliar.
Você pode enviar ordens limites, precisa manter a tecla shift pressionada todo o tempo
Mantenha a tecla SHIFT pressionada.
Utilize o botão esquerdo do mouse para realizar os cliques:
O primeiro clique define o nível de Stop Loss.
O segundo clique estabelece o Take Profit.
O terceiro clique envia a ordem.
claudiaburack
106
claudiaburack 2025.02.26 22:53 
 

Parabéns Thiago, é uma ferramenta muito boa e confiável. Sugiro avaliar a possibilidade de incluir um botão adicional para execuções a mercado. E para perfeição, outro botão de breakeven.

Thiago De Sousa Fernandes
1898
Reply from developer Thiago De Sousa Fernandes 2025.06.13 02:57
Olá, Obrigado por avaliar. Talvez mais a frente agora estou com os projetos.
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