Chart Trade
- Utilities
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- Version: 1.3
- Updated: 29 September 2024
Envio de Ordens Limite com Tecla SHIFT (Cálculo Automático de Lotes)
Funcionalidades:
- Definição de Níveis: Estabeleça os níveis de Stop Loss, Take Profit e o preço da ordem utilizando a tecla SHIFT e cliques do mouse.
- Cálculo Automático de Lotes: Os lotes são calculados automaticamente com base no risco da conta.(A opção também para usar volume fixo)
- Gerenciamento de Posições:
- Botão para fechar todas as posições abertas enviadas pelo EA.
- Botão para cancelar todas as ordens pendentes enviadas pelo EA.
- Remoção de Objetos: Botão para excluir objetos de estudo do gráfico.
Como Usar:
- Mantenha a tecla SHIFT pressionada.
- Utilize o botão esquerdo do mouse para realizar os cliques:
- O primeiro clique define o nível de Stop Loss.
- O segundo clique estabelece o Take Profit.
- O terceiro clique envia a ordem.
- Antes de enviar, verifique a quantidade de lotes e o valor do Stop Loss.
- A ordem será enviada somente se a opção "Algotrading" estiver ativada na plataforma.
Parabéns Thiago, é uma ferramenta muito boa e confiável. Sugiro avaliar a possibilidade de incluir um botão adicional para execuções a mercado. E para perfeição, outro botão de breakeven.