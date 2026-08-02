AverageRange

O Average Range mede a amplitude média das barras dentro de um período definido pelo usuário. Diferente do ATR tradicional, ele não considera gaps.

O indicador oferece dois modos de exibição:

  • Apenas Average Range: mostra somente o histograma com a amplitude média das barras.

  • SL e TP: sobrepõe ao histograma os níveis de Stop Loss (vermelho) e Take Profit (verde) calculados a partir do Average Range multiplicado pelos fatores definidos pelo usuário, facilitando o posicionamento de stops e projeção de alvos.

Pode ser utilizado para definir o range mínimo para operar, posicionar stops e projetar alvos.


Рекомендуем также
Magnified Price
Suraj Sharma
Индикаторы
Magnified Price Experience trading like never before with our Magnified Price indicator by BokaroTraderFx , designed exclusively for MetaTrader 5. This revolutionary tool provides traders with instant insights into price movements, offering a clear advantage in today's fast-paced markets. Key Features: 1. Real-time Precision: Instantly magnify price action to uncover hidden trends and patterns.  2. Enhanced Visibility: Clear visualization of price movements with adjustable zoom levels. 3. User
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.57 (14)
Индикаторы
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Abj Sweep EA
Abdellah Afkir
Эксперты
Abj Sweep EA is a professional Smart Money Concepts (SMC) Expert Advisor for MetaTrader 5, built to identify high-probability liquidity sweep opportunities and execute trades with advanced risk management. It combines market structure analysis, institutional concepts, and automated trade management into a single multi-currency trading system. —-FOR SET FILE CLICK HERE —-EURUSD 1M —-Check EA live performance———————— -Server: Exness-MT5Trial15 -Login: 474003403 -Investor Password: Aa12345@ ———————
FREE
Detector de Topos e Fundos
Pedro Paulo Do Nascimento Moreira
Индикаторы
The Top and Bottom Identifier Pro is the essential tool for traders who use technical analysis and price action as the basis for their decisions. In MetaTrader 5, understanding market structure—whether the price is making higher or lower highs and lower lows—is the first step to success. This indicator automates this process, eliminating subjectivity and allowing you to visualize price inflection points with immediate clarity.
FREE
Ultimate SMC Assistant
Sabrina Hellal
Индикаторы
Tired of SMC indicators that clutter your chart with random lines and overlapping boxes, obstructing your view of the price action? The  Ultimate SMC Assistant  is not just another structure mapping indicator; it is a Smart AI Trader Assistant designed specifically for Smart Money Concepts (SMC) traders and for successfully passing Prop Firm evaluations. The indicator constantly scans the market to detect the freshest and strongest reversal zones, providing you with a professional live dashboard
FREE
PipPal
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
PipPal - Your Animated Robot Trading Companion Trading can feel lonely and stressful. PipPal puts a friendly little robot right on your chart who stays with you through every trade. He flies out of a glowing sci-fi portal, follows your live price in real time, and reacts to what is happening in your account - so your chart finally feels alive. PipPal is a pure visual companion. It reads your open trades to show emotions, but it never opens, modifies, or closes any position. Your trading stays 10
FREE
Nem Nem
Taha Saber Ashour Kamel
Индикаторы
Nem Nem is super accurate mt5 indicator it is working with any pair any time frame it will show and provide you with high Winrate signal you can use for forex pairs , gold and any other pairs it is easy to use also you can see the white lines for starting and end of signals it will help you to read the chart and enter and make correct decisions in trades. also it  will be clear for you when to enter and exit from any trades
FREE
Phoenix Moving Average Meter
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Индикаторы
Phoenix Moving Average Meter (MT5) Профессиональный инструмент для анализа и визуализации тренда скользящего среднего для MetaTrader 5. Объединяет интеллектуальный анализ наклона, измерение ширины облака и классификацию режимов в наглядной панели инструментов в режиме реального времени. Обзор Phoenix Moving Average Meter анализирует взаимосвязь между быстрым и медленным скользящим средним для определения направления, силы и зрелости тренда. Индикатор непрерывно отслеживает угол наклона MA, ра
FREE
AntaresX Volume Profile
Juan Eduardo Verdala
Утилиты
AntaresX Volume Profile — Indicator for MetaTrader 5 AntaresX Volume Profile is an indicator that displays the price levels where the highest trading activity was concentrated during a selected period, and calculates the historical probability of the price reacting when it reaches each of those levels. What the indicator draws The indicator identifies three levels on the chart: POC (Point of Control): the price where the highest trading activity was recorded during the selected period. Displaye
FREE
LT Stochastic with Moving Average
Thiago Duarte
4.62 (13)
Индикаторы
Using the Stochastic Oscillator with a Moving Average is a simple but very efficient strategy to predict a trend reversal or continuation. The indicator automatically merges both indicators into one. It also gives you visual and sound alerts. It is ready to be used with our programmable EA, Sandbox, which you can find below: Our programmable EA:  https://www.mql5.com/en/market/product/76714 Enjoy the indicator! This is a free indicator, but it took hours to develop. If you want to pay me a coff
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.48 (31)
Индикаторы
Данный информационный индикатор будет полезен тем, кто всегда хочет быть в курсе текущей ситуации на счете. VERSION MT 4 -  Больше полезных индикаторов Индикатор отображает такие данные, как прибыль в пунктах, процентах и валюте, а также спред по текущей паре и время до закрытия бара на текущем таймфрейме. Существует несколько вариантов расположения информационной строки на графике: Справа от цены (бегает за ценой); Как комментарий (в левом верхнем углу графика); В выбранном углу экрана. Так же
FREE
Spike Catch Pro
Amani Fungo
4.14 (7)
Индикаторы
Spike Catch Pro 22:03 release updates Advanced engine for searching trade entries in all Boom and Crash pairs (300,500 and 1000) Programmed strategies improvements Mx_Spikes (to combine Mxd,Mxc and Mxe), Tx_Spikes,   RegularSpikes,   Litho_System,   Dx_System,   Md_System,   MaCross,   Omx_Entry(OP),  Atx1_Spikes(OP),   Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) we have added an arrow on strategy identification, this will help also in the visual manual backtesting of the included strategies and see ho
FREE
Bollinger RSI Momentum Reversal Signal for MT5
Lim Wei Liang
Индикаторы
Bollinger RSI Momentum Reversal: Индикатор прецизионных сигналов Хватит гоняться за каждым ценовым всплеском. Большинство трейдеров теряют деньги, потому что входят в сделку сразу при касании полосы Боллинджера, не дожидаясь сдвига импульса. Индикатор Bollinger RSI Momentum Reversal решает эту проблему, требуя подтверждения «двойного замка» перед выводом сигнала. Как это работает Этот индикатор сочетает в себе границы волатильности полос Боллинджера с силой смены режима индекса относительной сил
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Индикаторы
Indicator and Expert Adviser  EA Available in the comments section of this product. Download with Indicator must have indicator installed for EA to work. Mt5 indicator alerts for bollinger band and envelope extremes occurring at the same time. Buy signal alerts occur when A bullish candle has formed below both the lower bollinger band and the lower envelope  Bar must open and close below both these indicators. Sell signal occur when A bear bar is formed above the upper bollinger band and upper
FREE
GDS Renko Pip ST Chart
Andrey Goida
Индикаторы
GDS Renko Pip ST Chart - Pip-Based Renko Chart Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Pip ST Chart is a pip-based Renko chart indicator for MetaTrader 5. It helps traders build and study cleaner Renko price movement using a practical fixed pip or point-based brick structure. This tool is designed as a Renko chart foundation for manual analysis. It does not predict the market, does not generate buy or sell signals and does not decide whether a trade should be opened. What Pip ST Chart Does Renko ch
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (52)
Индикаторы
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
SSACD Forecast Limited Edition
Roman Korotchenko
3 (3)
Индикаторы
SSACD - Singular Spectral Average Convergence/Divergence Аналог индикатора MACD на основе метода "Гусеница" Сингулярного Спектрального Анализа (ССА). Версия с ограничениями индикатора SSACD Forecast . Ограничения касаются набора параметров и их диапазона. Специфика метода ССА является эффективной методикой обработки нестационарных временных рядов с неизвестной внутренней структурой. Метод позволяет находить заранее неизвестные периодичности ряда и строить прогноз исходя из обнаруженных закономе
FREE
Elsna Moving Average MT5
Raymond Edusei
3 (1)
Индикаторы
This MetaTrader 5 indicator plots **two moving averages** on the price chart: **Two main MAs (Fast & Slow)**: These are displayed as lines (blue and red) with a colored fill between them. The fill visually represents the gap between these two moving averages. Traders can use this indicator to: - Identify trend direction (when lines are stacked in order) - Spot potential crossover signals (when lines cross each other) - Gauge market momentum (based on the spacing between lines) The fill betwee
FREE
Trading Sessions by Mahefa R
Mahefa Raveloson
Индикаторы
Trading Sessions by Mahefa R is an indicator for MetaTrader 5 that visually identifies the four main trading sessions: New York, London, Tokyo, and Sydney . Designed to provide a clean, intuitive, and professional market view, it highlights the most active periods of the Forex market using smart visualization of session ranges , session-specific candle colors , and daily separators . Main Features: Automatic detection of the 4 major sessions New York London Tokyo Sydney Each session is fully c
FREE
Prometheus Analyst
Humphrey Mangera
Индикаторы
PROMETHEUS TECHNICAN VERSION Free | By THE SONS A gift from The Sons — no strings, no trial, no expiry. Every trader deserves access to professional-grade market intelligence. That belief is why Prometheus Technical Version exists, and why it costs nothing. Consider it our handshake to the trading community. What You're Getting This is not a simplified tool dressed up as a gift. Prometheus Technican Version is a fully built, institutional-quality technical analysis indicator running a dual-model
FREE
GDS Renko Anatomy
Andrey Goida
Индикаторы
GDS Renko Anatomy Free Renko Structure and Movement Anatomy Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Anatomy is a free MetaTrader 5 indicator for traders who use Renko charts and want a clearer way to understand how brick-based movement is built. The indicator helps visualize Renko movement anatomy: structure, legs, pullbacks, pauses, continuation areas and weakening movement phases. It does not give buy or sell signals. It does not predict price movement. It is a visual context tool for manual Renk
FREE
Mr Krabs Gold
Maher Matmati
Эксперты
Откройте для себя mrKrabsGold – Kelly MultiTP — ваш ультра-оптимизированный скальпинг-робот, созданный для максимизации прибыли и контроля рисков: Ключевые возможности: Стратегия скальпинга и хеджирования: автоматически выявляет и использует быстрые развороты тренда с хеджированием для ограничения просадок. Динамический размер по Келли: рассчитывает оптимальный объем позиции на основе вашей истории сделок с настраиваемым коэффициентом Келли. Многоступенчатый тейк-профит: фиксир
FREE
LT Mini Charts
Thiago Duarte
4.88 (8)
Утилиты
This is a utility indicator that creates mini charts on left side of the chart you are looking at. It is very useful to watch many timeframes simultaneously, without having to change between multiple charts. Its configuration is very simple. You can have up to 4 mini charts opened. They automatically load the template of the "parent" chart. If you have any doubt please contact me. Enjoy! This is a free indicator, but it took hours to develop. If you want to pay me a coffee, I appreciate a lot  
FREE
Gold Max pro
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis Automatic Professional Theme:   Instantly applies a high-contrast "Color on White" theme with DeepSkyBlue bull candles and Black bear candles for maximum clarity. Interactive Timeframe Panel:   21 vertical buttons on the left side allow for one-clic
FREE
Drawdown Shield
Sheng Biao Xi
Утилиты
Drawdown Shield — Free Prop Firm Drawdown Protector & Risk Manager for MT5 Free Prop Firm Drawdown Protector | FTMO Compliant | No DLL Required | NFP Safe Failed a prop firm challenge because of a drawdown breach? You're not alone. Over 70% of traders fail due to risk management — not strategy.   Drawdown Shield   gives you the essential Drawdown Protector to pass your FTMO challenge, completely free. Brought to you by the PropGuard Pro team. What You Get in This FREE Version Feature Stat
FREE
SpreadTimeInfo
Mikhail Ostashov
Индикаторы
Индикатор SpreadTimeInfo Многофункциональный индикатор для отслеживания времени сессий, спреда и торговых инструментов. Основные возможности Отображение времени до открытия/закрытия Американской сессии Таймер обратного отсчета до закрытия текущей свечи Мониторинг спреда с визуальным предупреждением Русскоязычные названия более 100 торговых инструментов Автоматический учёт выходных и праздничных дней Настройки индикатора ### Американская сессия - Время открытия NY (в вашем времени)
FREE
Send Orders At Time
Abdeljalil El Kedmiri
5 (1)
Эксперты
This new time-based strategy   enable you to schedule precise buy/sell orders at any predefined time , allowing you to execute trades based on timing rather than technical analysis.  The system automatically can determines the order type (buy or sell) based on technical confirmations provided by RSI and moving averages. You have the freedom to adjust and customize all parameters related to Buy and Sell criteria, as well as enable or disable technical filters . Link to MT4 version :  https://www.
FREE
Heiken Ashi Smoothwave
Alexandre Vincent Traber
Индикаторы
Обзор Heiken Ashi Smoothwave преобразует ваш график в сглаженные свечи Heiken Ashi прямо в основном окне графика, заменяя стандартные свечи для более чистого отображения тренда. Без отдельного окна, без загромождения. Как это работает Рассчитывает значения OHLC Heiken Ashi на основе реальных цен на каждом баре. Отображает цветные свечи Heiken Ashi прямо на основном графике. Автоматически скрывает стандартные свечи графика, оставляя видимыми только свечи Heiken Ashi. Автоматически восстанавлива
FREE
Daily High Low Danilo Monteiro
Danilo Hudson Couto Monteiro
4 (2)
Индикаторы
# Indicador Daily High - Danilo Monteiro - MT5 ## Descrição O Daily High/Low Labels é um indicador personalizado para MetaTrader 5 que exibe automaticamente as máximas e mínimas diárias no gráfico, facilitando a identificação rápida dos níveis importantes de preço. O indicador marca os preços com etiquetas e linhas horizontais, permitindo uma visualização clara dos níveis críticos do dia atual e anterior. ## Principais Características ### 1. Marcação Automática - Exibe automaticamente as máxi
FREE
Laser Trend Scalping Arrows
Carlos Mario Escobar Valderrama
5 (1)
Индикаторы
Laser Trend Scalping Arrows draws a bright neon laser trend line through the middle of the candles so you can read the current trend at a glance: green for an uptrend, red for a downtrend. On top of the trend it marks the swing pivots and plots a clean white arrow every time the trend flips. This is the free edition. It gives you the laser trend engine and the visual signals, with no time limit, no account limit and no instrument limit. HOW IT WORKS - Laser trend line: a thick neon halo with a
FREE
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (215)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (668)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (144)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
Утилиты
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Скачать пробную версию приложения для демонстрационного аккаунта: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/750864 . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим р
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegram прямо в ваш счёт MetaTrader 5 . Поддерживаются как публичные, так
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Утилиты
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 5. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT5. Также доступна версия для MT4. Руководст
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
Утилиты
Профессиональный копировщик сделок для MetaTrader 5 Быстрый, профессиональный и надежный копировщик сделок для MetaTrader . COPYLOT позволяет копировать сделки Forex между терминалами MT4 и MT5 с поддержкой счетов Hedge и Netting . Версия COPYLOT для MT5 поддерживает: - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting Версия MT4 Полное описание + DEMO + PDF Как купить Как установить Как получить файлы жур
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Утилиты
Premium Trade Manager - Торговая панель со встроенным коучем Premium Trade Manager помещает торгового коуча прямо в ваш график, а под ним работает полноценный движок исполнения. Настройте сделку так, как вы всегда это делаете, затем позвольте Max, вашему ИИ-наставнику по трейдингу, прочитать именно эту настройку с учётом вашего живого счёта и дать чёткое заключение до того, как вы входите: соответствует ли стоп дисциплинированному подходу, разумен ли риск, не выходит ли высоковолатильный релиз ч
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.75 (16)
Утилиты
ВРЕМЕННАЯ СКИДКА  -40% !    Всего $30 вместо $50 за бессрочную версию!   Максимальный реальный дисконт! ТОЛЬКО ДО 22/08 HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! полное описание    ::    demo-версия    ::   60-sec-video-description Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
Утилиты
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
Утилиты
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. АКЦИЯ - Если вы уже приобрели "Trade copier MT5", вы можете получить "Trade copier MT4" бесплатно (для копирования MT4 > MT5 и MT4 < MT5). Для получения более подробной информации об условиях, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщени
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
Утилиты
Telegram To MT5 — копировщик сигналов Превратите торговые сигналы из ваших Telegram-каналов в реальные ордера MT5 — автоматически, на любом количестве счетов, с полным контролем над риском и правилами. Telegram To MT5 связывает VIP / сигнальные каналы, на которые вы уже подписаны в Telegram, с вашим терминалом MetaTrader 5. Бесплатное приложение-компаньон для ПК читает сообщения (даже из каналов, которые не допускают ботов), а этот советник исполняет их на вашем счёте — применяя ваши настройки р
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
Утилиты
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется увед
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
Утилиты
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Другие продукты этого автора
Chart Trade
Thiago De Sousa Fernandes
5 (2)
Утилиты
Envio de Ordens Limite com Tecla SHIFT (Cálculo Automático de Lotes) Funcionalidades: Definição de Níveis: Estabeleça os níveis de Stop Loss, Take Profit e o preço da ordem utilizando a tecla SHIFT e cliques do mouse. Cálculo Automático de Lotes: Os lotes são calculados automaticamente com base no risco da conta.(A opção também para usar volume fixo) Gerenciamento de Posições: Botão para fechar todas as posições abertas enviadas pelo EA. Botão para cancelar todas as ordens pendentes enviadas pe
FREE
Average Range Time
Thiago De Sousa Fernandes
Утилиты
Average Range  Time   mede a amplitude média das barras (volatilidade) dentro de um período de tempo definido pelo usuário. Diferente dos indicadores tradicionais, que calculam a média das últimas barras, ele analisa uma janela de tempo específica, oferecendo uma referência mais precisa da volatilidade daquele período. Pode ser utilizado para definir o range mínimo para operar, posicionar stops e projetar alvos.
FREE
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв