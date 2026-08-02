AverageRange
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- Версия: 1.1
- Обновлено: 3 августа 2026
O Average Range mede a amplitude média das barras dentro de um período definido pelo usuário. Diferente do ATR tradicional, ele não considera gaps.
O indicador oferece dois modos de exibição:
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Apenas Average Range: mostra somente o histograma com a amplitude média das barras.
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SL e TP: sobrepõe ao histograma os níveis de Stop Loss (vermelho) e Take Profit (verde) calculados a partir do Average Range multiplicado pelos fatores definidos pelo usuário, facilitando o posicionamento de stops e projeção de alvos.
Pode ser utilizado para definir o range mínimo para operar, posicionar stops e projetar alvos.