CTI Direct Auto Climber

input group "General Settings"
input long   MagicNumber    = 5000;   // Magic number for this EA
input bool   PrintDebugLogs = false;  // Print detailed logs true/false

input group "Risk Settings"
input double IndexMaxDrawdownInPercentage = 0.45; // 0.45 means 45 percent
input double MaxLossLevel = 95000.00; // Maximum loss level in account currency

input group "Grid Settings"
input long   MinDistance          = 3500;  // Distance to open the next order (points)
input double MinDistanceMultiplier = 2.5;  // Distance multiplier for each additional order

input group "Target Settings"
input long   TakeTarget = 4500; // Profit target above the volume-weighted entry (points)
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Minh Tu Duong
Utilities
input double MaxLossLevel      = 500.0; // Max Loss Level in account currency input double SafetyBufferMoney = 10.0;  // Safe Buffer. In this case Threshold be 500+10 = 510 input int    CheckEverySeconds = 2; input bool   is_debugged       = false; // Print additional messages in the Terminal It will checks every CheckEverySeconds. If the total Loss of the account Go below Threshold of  MaxLossLevel + SafeBufferMoney, then start Heding: for each open Position, open a new reversed Position with
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Max daily Loss Guard
Minh Tu Duong
Utilities
FTMO Max Daily Loss Guard is a simple MetaTrader 5 Expert Advisor designed to monitor the net profit and loss of all open positions. It checks the account every few seconds and automatically closes all open positions when the current net loss exceeds the defined daily loss limit minus the safety buffer. The EA is built to help traders protect their capital, reduce risk and stay within strict risk-management rules such as the FTMO Max Daily Loss limit.
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Max Loss Guard
Minh Tu Duong
Utilities
input double MaxDailyLoss      = 500.0; // Maximum floating loss in account currency input double SafetyBufferMoney = 10.0;  // Trigger at MaxDailyLoss - SafetyBufferMoney input int    CheckEverySeconds = 2; input bool   is_debugged       = false; // Print additional messages in the Terminal input bool   is_Closing_All_Positions = false; // if false for each open position, each new reversed position with the same symbol & lot size will be opened. This EA will then remove itself from the Chart
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Margin Call Direct Hedger
Minh Tu Duong
Utilities
Strategy: This is a Guard for your account in case the Margin Call of the Account is called. The most brokers have Margin Call at Margin Level of 100%. If account Margin Level is below TriggerMarginLevelPercent (100%), the EA checks all open account positions. For every non-hedge position it opens one reverse position with the same symbol and same volume. After that it will remove itself from the Chart IMPORTANT: CHECK this manually on the Account before using this EA. Only some Broker offer t
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