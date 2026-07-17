Buy Steady Climber
- Experts
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- Version: 1.3
- Updated: 17 July 2026
input long MagicNumber = 1000; // Magic number for this EA
input double StartLots = 0.01 // Lots amount to start
input long MaxOrders = 3 // Maximum number of positions this EA can open
input bool PrintDebugLogs = false; // Print detailed logs
-- Grid Setting --
input bool EqualVolumeGrid = false // True: all grid positions use StartLots
input long MinDistance = 1000 // Distance to open the next order (points)
input double MinDistanceMultiplier = 2.0 // Distance multiplier for each additional order
-- Target Setting --
input long TakeTarget = 1000 // Profit target above the volume-weighted entry (points)