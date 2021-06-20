Trend Lines Expert
- Experts
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- Version: 1.0
Эксперт торгует по сигналам индикатора SystZ Trend Lines .
Входные параметры:
- Take in atr, 0 - do not use a take profit - размер тейк профита по ATR (50), рассчитанному на текущем таймфрейме. Если значение параметра равно 0, то не используется;
- Stop in atr, 0 - do not use a stop - размер стоп лосса. Если значение равно 0, то не используется;
- Risk factor, volume eq Equty*Risk factor/1000 - используется для расчета размера рабочего лота, который вычисляется как Эквити*Risk factor/1000. Например, при величине Эквити 10000, Risk factor 0.01, объем будет равен 10000*0.01/1000 = 0.1;
- Volume in lots if Risk factor is 0 - объем рабочего лота. Если Risk factor задать равным 0, то будет использоваться фиксированный объем;
- Retrace - минимальный размер отката зигзага, по которому определяется вторая точка трендовой линии;
- List of symbols, delimeted by ; - список торгуемых инструментов, разделенных ";".
На скриншотах отражены результаты тестов на EURUSD, GBPUSD. Тестирование производилось на таймфрейме H4. Период оптимизации 2016-2020 годы. Форвард период 01.01.2021 - 01.07.2021.
Good job.