Trend Lines Expert

4

Эксперт торгует по сигналам индикатора SystZ Trend Lines .

Входные параметры:

  • Take in atr, 0 - do not use a take profit - размер тейк профита по ATR (50), рассчитанному на текущем таймфрейме. Если значение параметра равно 0, то не используется;
  • Stop in atr, 0 - do not use a stop - размер стоп лосса. Если значение равно 0, то не используется;
  • Risk factor, volume eq  Equty*Risk factor/1000 - используется для расчета размера рабочего лота, который вычисляется как Эквити*Risk factor/1000. Например, при величине Эквити 10000, Risk factor 0.01, объем будет равен 10000*0.01/1000 = 0.1;
  • Volume in lots if Risk factor is 0 - объем рабочего лота. Если Risk factor задать равным 0, то будет использоваться фиксированный объем;
  • Retrace - минимальный размер отката зигзага, по которому определяется вторая точка трендовой линии;
  • List of symbols, delimeted by ; - список торгуемых инструментов, разделенных ";".

На скриншотах отражены результаты тестов на EURUSD, GBPUSD. Тестирование производилось на таймфрейме H4. Период оптимизации 2016-2020 годы. Форвард период 01.01.2021 - 01.07.2021.


 


Reviews 2
Miguel Jimenez Cordero
6779
Miguel Jimenez Cordero 2021.07.10 14:42 
 

Good job.

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8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
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Aleksey Sergan
3 (1)
Indicators
Помощник для торговой системы   SystZ . Чертит трендовые линии по соседним экстремумам зигзага. Условие для линии сопротивления - правый должен быть ниже левого. Для линии поддержки - правый выше левого. Не допускается, чтобы между экстремумами, по которым проводится трендовая линии были другие. Экстремумы, удовлетворяющие этим условиям, отмечены символом фрактала. Закрытие свечи за линией - сигнал для открытия позиции.
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Break Day Range
Aleksey Sergan
Indicators
A signal indicator. It implements the tactics described in Larry Williams' book "Long-Term Secrets to Short-Term Trading", Chapter 4, "Volatility Breakouts - The Momentum Breakthrough". The indicator displays entry points on the chart using arrows. Input parameters are not used. Example of use in a working trading system It is used on a live account as part of the portfolio of strategies on the GMKN futures. Signal monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/204344 . Screenshots were created ba
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ThorstenKock
2584
ThorstenKock 2021.08.03 21:56 
 

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Miguel Jimenez Cordero
6779
Miguel Jimenez Cordero 2021.07.10 14:42 
 

Good job.

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