Zargar

Zargar — это современная автоматизированная стратегия для валютного рынка, созданная для стабильной и контролируемой торговли. Робот разработан с акцентом на консервативное управление рисками и точный выбор точек входа, что делает его надежным инструментом для инвесторов, ценящих безопасность капитала.

Ключевые преимущества для инвестора:

  • Умный анализ рынка: Робот не торгует «вслепую» круглые сутки. Он использует встроенные индикаторы для оценки текущей волатильности и импульса цены, открывая сделки только тогда, когда рынок находится в наиболее благоприятной фазе.

  • Гибкая адаптация под рынок: Шаг между сделками автоматически подстраивается под текущее состояние рынка (с помощью индикатора ATR), сужаясь при спокойном рынке и расширяясь при высокой волатильности.

  • Строгая защита капитала: В советник заложена встроенная система защиты от просадок, которая автоматически контролирует уровень риска и защищает баланс счета от непредвиденных рыночных потрясений.

  • Прозрачность работы: Робот полностью автономен, не требует постоянного вмешательства человека, корректно работает на стандартных типах счетов и четко следует заданному алгоритму без эмоционального фактора.

Zargar — это баланс между технологичными алгоритмами и разумным контролем рисков, созданный для долгосрочной и стабильной работы.


Отказ от ответственности (Disclaimer)

Торговля на финансовых рынках связана с высоким уровнем риска и подходит не для каждого инвестора. Прошлые результаты работы советника Zargar не гарантируют будущей доходности. Разработчик не несет ответственности за любые финансовые потери, убытки или упущенную выгоду, возникшие в результате использования данного торгового робота. Все решения по управлению капиталом и запуску советника на реальном счете вы принимаете на свой страх и риск.


Reviews 1
khushab
929
khushab 2026.08.07 18:52 
 

Excellent EA . used it today when NFP happens excellent result for me . Author is very good.

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khushab
929
khushab 2026.08.07 18:52 
 

Excellent EA . used it today when NFP happens excellent result for me . Author is very good.

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