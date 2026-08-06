Zargar — это современная автоматизированная стратегия для валютного рынка, созданная для стабильной и контролируемой торговли. Робот разработан с акцентом на консервативное управление рисками и точный выбор точек входа, что делает его надежным инструментом для инвесторов, ценящих безопасность капитала.

Ключевые преимущества для инвестора:

Умный анализ рынка: Робот не торгует «вслепую» круглые сутки. Он использует встроенные индикаторы для оценки текущей волатильности и импульса цены, открывая сделки только тогда, когда рынок находится в наиболее благоприятной фазе.

Гибкая адаптация под рынок: Шаг между сделками автоматически подстраивается под текущее состояние рынка (с помощью индикатора ATR), сужаясь при спокойном рынке и расширяясь при высокой волатильности.

Строгая защита капитала: В советник заложена встроенная система защиты от просадок, которая автоматически контролирует уровень риска и защищает баланс счета от непредвиденных рыночных потрясений.

Прозрачность работы: Робот полностью автономен, не требует постоянного вмешательства человека, корректно работает на стандартных типах счетов и четко следует заданному алгоритму без эмоционального фактора.

Zargar — это баланс между технологичными алгоритмами и разумным контролем рисков, созданный для долгосрочной и стабильной работы.

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