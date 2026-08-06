Zargar
- 专家
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- 版本: 1.20
Zargar — это современная автоматизированная стратегия для валютного рынка, созданная для стабильной и контролируемой торговли. Робот разработан с акцентом на консервативное управление рисками и точный выбор точек входа, что делает его надежным инструментом для инвесторов, ценящих безопасность капитала.
Когда достигнет 100 продаж робот станет платным!
Ключевые преимущества для инвестора:
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Умный анализ рынка: Робот не торгует «вслепую» круглые сутки. Он использует встроенные индикаторы для оценки текущей волатильности и импульса цены, открывая сделки только тогда, когда рынок находится в наиболее благоприятной фазе.
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Гибкая адаптация под рынок: Шаг между сделками автоматически подстраивается под текущее состояние рынка (с помощью индикатора ATR), сужаясь при спокойном рынке и расширяясь при высокой волатильности.
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Строгая защита капитала: В советник заложена встроенная система защиты от просадок, которая автоматически контролирует уровень риска и защищает баланс счета от непредвиденных рыночных потрясений.
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Прозрачность работы: Робот полностью автономен, не требует постоянного вмешательства человека, корректно работает на стандартных типах счетов и четко следует заданному алгоритму без эмоционального фактора.
Zargar — это баланс между технологичными алгоритмами и разумным контролем рисков, созданный для долгосрочной и стабильной работы.
Отказ от ответственности (Disclaimer)
Торговля на финансовых рынках связана с высоким уровнем риска и подходит не для каждого инвестора. Прошлые результаты работы советника Zargar не гарантируют будущей доходности. Разработчик не несет ответственности за любые финансовые потери, убытки или упущенную выгоду, возникшие в результате использования данного торгового робота. Все решения по управлению капиталом и запуску советника на реальном счете вы принимаете на свой страх и риск.
Excellent EA . used it today when NFP happens excellent result for me . Author is very good.