Tillachi Zodagon

ЗОДАГОН: Алгоритмический порядок в условиях рыночного хаоса



Рынок не прощает эмоций; поэтому Зодагон построен на математических простых и жестких ограничениях. Этот советник для тех, кто ищет системный подход, а не азартную игру. В то время как другие индикаторы рисуют яркие стрелки, этот код рассчитывает каждое движение на основе волатильности и ликвидности.

Статус запуска: В настоящее время алгоритм имеет один месяц подтвержденной работы в данных условиях . Этот период доказал устойчивость адаптивной логики его шагов и обратного ведения сделок в исключительно рыночных условиях.

Инженерные решения Зодагон

В основе этого советника исключение трех программных модулей, работающих синхронно для минимизации риска и максимизации прибыли от каждого ценового движения:

  • Динамическая адаптация шага (движок ATR): В отличие от классических сеток с фиксированным шагом, Zodagon использует средний истинный диапазон (ATR) для измерения рынка «дыхания». При резком увеличении волатильности расстояние между ордерами автоматически увеличивается, предотвращая преждевременное пополнение счета.
  • Фильтрация точек входа по RSI: Робот не торгует круглосуточно только ради объема. Первая сделка в цикле открывается только после подтверждения зоны перекупленности или перепроданности, что значительно повышает эффективность первоначального входа.
  • Строгая обратная компенсация: если цена движется против позиции, Zodagon не просто усредняет цену покупки; он совершает очередные сделки с настраиваемым множителем лота. Это позволяет всей «корзине» более эффективно достигать безубыточности точек.

Многоуровневая система управления

Безопасность заложена в самой основе ЭА:

  1. Виртуальный тейк-профит (вывод средств по корзине): робот отслеживает общий финансовый результат всех открытых позиций, включая свопы. Как только целевая прибыль в валютном депозите (например, 15 долларов), вся сетка мгновенно закрывается, не ожидая ценовых уровней на графике.
  2. Защита капитала: Встроен «аварийный выключатель», основанный на состоянии капитала. Если текущая просадка достигает критического процента от баланса, Zodagon ликвидирует позицию и приостанавливает операцию для защиты оставшегося капитала.
  3. Контроль времени: Защита от «быстрых» открытий на одном баре руки чрезмерную нагрузку на счет во время резки ценовых импульсов.

Технический стек и рекомендации

  • Инструмент: защита для XAUUSD (золото).
  • Тип счета: Требуется поддержка хеджирования.
  • Депозит: Для комфортной работы энергосистемы рекомендуется начальный баланс в размере 30 000 долларов США с кредитным плечом 1:1000.
  • Автономия: полный цикл управления торговлей от входа до выхода.

Зодагон — это рациональный выбор для трейдеров, которые ценят структурный подход и точность программирования.

 


Recommended products
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (57)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Macd Rsi Expert
Lakshya Pandey
5 (1)
Experts
MACD RSI Optimized EA is a free, fully automated trading robot designed to capture trends using a classic combination of indicators. By merging the trend-following capabilities of the MACD (Moving Average Convergence Divergence) with the momentum filtering of the RSI (Relative Strength Index), this EA aims to filter out market noise and enter trades with higher probability. This version has been specifically optimized for the month of October on the M15 (15-minute) timeframe and performs best on
FREE
Alligator Joe
Alexandre Vincent Traber
Experts
Overview Alligator Joe is a trend-alignment Expert Advisor built around the classic Alligator indicator (Jaw, Teeth, Lips). It waits for a fresh alignment of the three lines — not an alignment that has already been running for a while — then enters in the direction of that trend. Positions are closed gradually in three stages as price falls back through each line, instead of a single fixed exit. How it works The EA checks the last closed candle: are Lips, Teeth and Jaw fully aligned (bullish or
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
Experts
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
Gold Adaptive EA MT5
Roman Zhitnik
Experts
Gold Adaptive EA MT5 is an automated Expert Advisor for MetaTrader 5 designed for trading Gold (XAUUSD). The EA uses several internal trading models and market filters to adapt to different phases of Gold price movement. Instead of relying on one fixed entry pattern, Gold Adaptive EA MT5 analyzes market behavior and selects suitable logic for trend continuation, impulse moves, pullbacks and selected recovery conditions. The main goal of the Expert Advisor is to provide a structured Gold tradi
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4.18 (11)
Experts
This is my latest Free version for Gold. With optimized parameters and user-friendly features, this version is likely very easy to use and highly effective. You can customize TP and SL parameters as you wish, but the default settings should work well for you without the need for further adjustments.  This version is designed for the M5. This version does not require a large capital investment; only $100-$200 is sufficient for Golden Square X to run and generate profits for you. Based on backtest
FREE
King Experts V2
Craig Alden Matteo
Experts
King_Expert EA - Professional Trading System Overview King_Expert EA is a sophisticated automated trading system for MetaTrader 5 that combines trend-following strategies with intelligent risk management. The EA uses a multi-layered approach to identify high-probability trading opportunities while incorporating advanced features like grid averaging and dynamic position management. Core Trading Strategy Primary Signal Generation EMA Crossover System : Uses dual Exponential Moving Averages (21/50
FREE
ICT Killzone Scalper
Mike Wilson Namaru
Experts
ICT Killzone Scalper – Smart Money Trading Automated Master the Inner Circle Trader Methodology with Precision Automation Tired of missing killer setups during key trading sessions?   ICT Killzone Scalper   brings professional-grade Smart Money concepts to your MT5 terminal—combining   proven ICT trading strategies   with intelligent automation for consistent, systematic profits. Technical Details Symbol:   XAUUSD Timeframes:  M15 Risk:   1% (adjustable) Deposit:   Min $200; Recommended $1,000
FREE
EA34 Tanin Force
Nhat Tien Duong
5 (2)
Experts
[FREE EA] EA34 TANIN FORCE: MACD & STOCH ENGINE (Prop Firm Ready) Are you tired of market noise and false breakouts? Meet EA34 Tanin Force, a commercial-grade Expert Advisor designed specifically for the EURUSD on the M15 timeframe. This system combines the raw trend-following power of MACD with the precision timing of the Stochastic Oscillator. PERFORMANCE HIGHLIGHTS (6-Year Stress Test 2020 - 2026): * Symbol & Timeframe: EURUSD | M15 * Set & Forget: Hard Stop Loss and Take Profit. No
FREE
The king tut
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
Experts
KING TUT v1.0 Algorithmic Expert Advisor for MetaTrader 5 Available for MetaTrader 5 (MT5) and MetaTrader 4 (MT4) Overview KING TUT v1.0 is an Expert Advisor developed for XAUUSD. The strategy focuses on selective, high-quality trade entries rather than frequent market activity. Positions are opened only when predefined conditions for trend, momentum, volatility, and market structure are simultaneously satisfied. Periods without trades are normal and reflect the strategy design. Trading Logic •
FREE
Auric Mohd iK
Md Iqbal Kaiser
Experts
AURIC MOHD-iK is a dynamic, logic-based Expert Advisor (EA) engineered specifically for trading XAUUSD (Gold). Unlike standard trading systems that rely on lagging, unreliable indicators, this EA operates purely on clean price logic—executing trades the way an experienced human trader naturally reads the market. This version is completely free with limitations, offering permanent value to your trading setup with zero hidden costs. Active Auric Mode That's it!!!!!!!!!! Core Trading Parameters Ac
FREE
Ironclad
Vadodariya Bhargavkumar Punabhai
Experts
ironclad is a powerful automated trading system designed to execute trades based on dynamic price levels. The EA is optimized for smooth and controlled trading with built-in risk protection and profit management. The strategy focuses on level-based market movement and automatic trade execution, helping traders reduce emotional trading and maintain consistency. Main Features • Fully automated trading system • Level-based trade execution • Smart lot management system • Target profit auto close • M
FREE
BB RSI Mean Reversion Pro MT5
Michael B Neely
Experts
BB RSI Mean Reversion Pro is a MetaTrader 5 Expert Advisor that trades mean reversion setups using Bollinger Bands and RSI confirmation. It is designed for major forex pairs on the H4 timeframe and includes optional Donchian filtering, trailing stop, break-even logic, session filtering, and configurable risk controls. Recommended pairs are EURUSD, GBPUSD, and USDCHF. Product Description BB RSI Mean Reversion Pro for MT5 BB RSI Mean Reversion Pro is a MetaTrader 5 Expert Advisor designed to trade
FREE
BisterOne2
Muchamad Sadam Madjid
Experts
Multi Confluence EA v5 — XAUUSD Scalping System Overview Multi Confluence EA v5 is a fully automated Expert Advisor specifically engineered for scalping XAUUSD (Gold Spot) on M5 and M15 timeframes . It combines multiple confluence factors — Dual Timeframe trend analysis, ADX strength filter, RSI momentum, EMA crossover, and price action — to identify high-probability entry points while protecting capital through intelligent risk management. This EA was built and refined through extensive backtes
FREE
Jireh Fair Value Gap EA
Jesse De Souza Ferreira
Experts
Jireh Fair Value Gap EA Free Introductory Release — Download, test and help shape the future of this project through your feedback. The Jireh Fair Value Gap Trader EA is an automated trading system that identifies Fair Value Gaps (FVGs) and executes trades when price returns to mitigate the imbalance. Designed around Smart Money Concepts (SMC), the EA combines multiple confirmation filters and advanced risk management tools to help traders automate a disciplined FVG trading strategy. Whether
FREE
VWAP Mean Reversion
Avinash Pagadala
Experts
XAU VWAP Mean Reversion H4 Expert Advisor for MetaTrader 5 — Gold / XAUUSD focus Version: 1.00 What it is XAU VWAP Mean Reversion H4 is an Expert Advisor for gold on the H4 chart. Intraday VWAP mean-reversion style participation on gold H4. Built for structured automated participation — not grid , not martingale . Evaluate on your broker and risk profile before any live use. This product is a technical system . Exact thresholds and entry equations remain internal product design and are not publ
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.33 (9)
Experts
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
Pump Liquidity Refueling
Konstantin Meshcheriakov
Experts
PUMP V3_0 Liquidity Refueling — Refueling Your BalanceWhat is "Liquidity Refueling"? Think of the Forex market as a highway and liquidity as the fuel.  When institutional players "pour" massive volume into the market, the price makes a sharp surge — an impulse or a "pump."  The PUMP V3_0 EA acts as a smart fueling station: it identifies moments of maximum market energy and "pumps" that momentum directly into your trading account.   Performance Metrics (Strategy Tester Data):Net Profit "Pumped"
FREE
Forex Trend Master EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experts
Overview: ForexTrendMaster is a systematic trading tool developed for traders who prioritize capital preservation and steady growth over high-risk gambling. The algorithm is specifically tuned for Gold (XAUUSD) on the 1H timeframe, using a clean momentum-based logic to capture established trends. Key Features: Risk-Centric Design: The primary goal of this EA is maintaining a low drawdown. In recent 2025-2026 testing, it maintained a maximum drawdown of 5.91%, showcasing its defensive capabiliti
FREE
DeM Expert
Nikolaos Pantzos
Experts
DeM_Expert   is structured based on a specific technical analysis indicator ( DeMarker ). It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs, one pair per chart. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
AutoGen Hybrid Mean Reversion EA MT5
Phan Van Khoa
Experts
AutoGen Hybrid Mean Reversion EA MT5 AutoGen Hybrid Mean Reversion EA MT5 is a fully automated expert advisor that trades the classic Bollinger Bands mean-reversion setup, filtered by the ADX indicator to stay out of strong trending markets. It combines two well-known concepts — reversion to the mean and trend-strength filtering — into a single robust trading robot for MetaTrader 5. How it works Opens a Buy when price closes below the lower Bollinger Band and ADX indicates a ranging market. Open
FREE
Gold News and Swing Trading
Kashif Peter
Experts
Gold Swing Trader EA Advanced Algorithmic Trading for XAUUSD on Higher Timeframes The Gold News & Swing Trader EA is a specialized MetaTrader 5 Expert Advisor designed for trading XAUUSD (Gold). It operates on a swing trading strategy to capture medium- to long-term price movements on the H4 and Daily charts. Key Features: · Dedicated XAUUSD Strategy: Logic optimized for the unique volatility of Gold. · Swing Trading Focus: Aims to capture significant price swings over several days. · High
FREE
Neuro Edge
Agus Wahyu Pratomo
5 (4)
Experts
Please give review to support development of this Expert Advisor NeuroEdge EA is an advanced trend-following scalper designed to adapt dynamically to market behavior. Built with precision algorithms and smart averaging logic, it maintains minimal drawdown while capturing high-probability setups in trending conditions. NeuroEdge continuously analyzes market flow to ensure optimal entries and exits — giving traders the edge they need in volatile markets. ️ Core Features: Adaptive Trend Detection
FREE
Scalping Pro New
Cheng Kah Seng
Experts
PRODUCT NAME New Gold PRODUCT TYPE Expert Advisor for MetaTrader 5 PRICE Free SHORT DESCRIPTION New Gold is an Expert Advisor designed for short-term trading on XAUUSD. It is intended for the M1 and M5 timeframes and supports lot sizes from 0.01 to 0.10. FULL DESCRIPTION New Gold is an automated trading Expert Advisor developed for XAUUSD scalping on MetaTrader 5. Recommended setup: - Symbol: XAUUSD (the symbol name may vary by broker) - Timeframe: M1 or M5 - Lot size: 0.01 to 0.10 - Platf
FREE
Steady Gain Protector
Kuldeep Pradeep Nikam
Experts
Steady Gain Protector  is a simplified entry-level version of the Gold Rocket HFT trading system. It is designed for users who want a basic automated trading experience with fixed parameters and limited functionality. This Expert Advisor opens BUY positions only , using a dual Exponential Moving Average (EMA) crossover combined with short-term price momentum confirmation. The system is intended for small accounts and traders who prefer a simple structure with controlled exposure. This is our o
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
4.78 (9)
Experts
The Go Long EA implements an advanced intraday trading strategy based on the principle of systematic daily trading with multiple technical confirmations. While many traders seek complex algorithms, this EA combines simple yet effective concepts with sophisticated risk management and multiple technical filters. The EA opens positions at a specific time each day, but only when market conditions align with multiple technical indicators. This systematic approach helps capture intraday moves while a
FREE
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Experts
Fibo Trader is an expert advisor that allows you to create automated presets for oscillation patterns in reference to Fibonacci retracements values using fully automated and dynamically created grid. The process is achieved by first optimizing the EA, then running it on automated mode. EA allows you to switch between automatic and manual mode. When in manual mode the user will use a graphical panel that allows to manage the current trading conditions, or to take control in any moment to trade ma
FREE
Chart Patterns Builder Basic
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
Experts
The Chart Patterns Builder Basic expert advisor is a new addition to the automated trading strategies product family, which already contains the Price Action Builder Basic and the Bollinger Bands Builder Basic . While sharing general functionality with the other experts, this expert relies on the detection of some well-known trading chart patterns for identifying its buy/sell signals. Technical details: The following chart patterns are currently supported: - double top and double bottom patter
FREE
Vino Gold Trend Hunter
Vinothkumar Sukumar
Experts
Vino Gold Trend Hunter is a fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor developed specifically for trading XAUUSD (Gold). The EA is designed to identify high-probability trend opportunities using technical filters and disciplined trade management. Instead of entering every market movement, it focuses on quality trend setups while maintaining controlled risk. The primary objective is long-term consistency through structured entries, intelligent exits, and professional risk management. Key Feature
FREE
Buyers of this product also purchase
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
Experts
Bonnitta EA  is based on Pending Position strategy ( PPS ) and a very advanced secretive trading algorithm. The strategy of  Bonnitta EA  is a combination of a secretive custom indicator, Trendlines, Support & Resistance levels ( Price Action ) and most important secretive trading algorithm mentioned above. DON'T BUY AN EA WITHOUT ANY REAL MONEY TEST OF MORE THAN 3 MONTHS, IT TOOK ME MORE THAN 100 WEEKS(MORE THAN 2 YEARS) TO TEST BONNITTA EA ON REAL MONEY AND SEE THE RESULT ON THE LINK BELOW. B
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Scalp Master MT5
Hari Parajuli
Experts
Scalp Master Expert Advisor is a fully automated trading system designed for scalping strategies in trending market conditions. It is built to identify short-term trading opportunities in liquid markets while maintaining a strong focus on trade quality and risk control. The EA is suitable for traders who prefer a systematic and rule-based approach without manual intervention. Recommended Pairs: XAUUSD & BTCUSD It performs best on instruments with tight spreads and strong liquidity, including: XA
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
Experts
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
PivotStorm
Li Yin Fang
Experts
PivotStorm - Adaptive XAUUSD Market Structure Breakout EA Professional Automated Trading System for MetaTrader 5 PivotStorm is a professional XAUUSD Expert Advisor designed for traders who prefer structured breakout trading based on confirmed market levels. The system combines market structure analysis, intelligent pending-order execution and multi-level risk management to provide a disciplined automated trading approach for the gold market. Unlike simple breakout robots that react to every pri
Spartan Gold Sniper AI
Quoc Dung Le
Experts
SPARTAN GOLD SNIPER AI - V7.2 ULTIMATE The All-In-One Gold Solution: Smart Scalping and Professional Swing Trading. Spartan Gold Sniper is not just an EA; it is a complete trading system designed specifically for XAUUSD (Gold). Version 7.2 introduces the Smart Adaptive Engine, making it the most flexible bot on the market for both small accounts and large Prop Firm capitals. Critical Requirements Latency: You must use a VPS with less than 20ms latency (Recommended: MQL5 Built-in VPS). Account:
Mercaria Unicorn Gold EA
Anton Serozhkin
Experts
Launch offer. The price rises step by step as the number of sales grows. Every purchase includes all future updates through MQL5 Market. Mercaria Unicorn is an adaptive grid trading system for Gold (XAUUSD) on MetaTrader 5, developed by practicing traders for all experience levels. Overview Mercaria Unicorn is an adaptive trading system for Gold (XAUUSD) and other CFD instruments. Unlike standard grid robots with fixed parameters, it automatically adjusts the number of levels, the lot size, and
Caicai Long and Short Pair Trading
Thiago Lopes
Experts
CaicaiLS Pro - Advanced Pair Trading & Statistical Arbitrage (Version 9.0) The CaicaiLS Pro is a quantitative Expert Advisor designed for Long & Short operations (Pair Trading) using Statistical Arbitrage . Developed for traders seeking precision, it tracks correlation and cointegration anomalies across multiple asset pairs simultaneously, seeking performance in both mean reversion and momentum breakouts. Its advanced architecture features the introduction of Shadow Execution technology. The mat
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Experts
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained using a 10-year history of real tick data. The trading is performed only on GBP/USD. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. Trading Strategy The system does NOT use dangerous strategies such as averaging or martingale, but strictly adheres to the neural network instructions. Stop lo
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Experts
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained on 5-years of real tick data. Trading is performed only on the EUR/USD currency pair. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. This Expert Advisor is based on the previously released Neurolite EA gbpusd , which was adjusted for successful trading on the EUR/USD currency pair. Trading
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Experts
A scalper system only work during Asian hours. Several unique indicators to detective the price fluctuation. Dynamic TP/SL level according to market conditions. Fixed stoploss to protect the capital, very low risk of losing a lot of money. No need to obtain SET files. The parameters are the same for each currency pair. It is optimized to work on EURAUD . It is recommended to use Eagle Scalper on M15 chart. It is recommended to run it on a real ECN broker with very low spread . It is recommended
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Experts
Snake EURUSD Real EA is a fully automatic Forex Trading Expert Advisor. The robot can run on any pair, but the results are better on EURUSD M15. The system can run with any broker that also provides Floating Spread. Advantages The EA does not use systems like martingale, hedging, etc. The EA uses SL and Trailing Stop to make a profit. In addition, you can also set TP (EURUSD at 93 for me). Best test results with 99.0% in the backtest. It is not necessary to close the EA during the press release
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
EA Rx Five MT5
Ruslan Pishun
Experts
The adviser uses a strategy based on the use of 7 Envelopes  indicators, on each timeframe (M5, M15, M30, H1, H4) there are 7 Envelopes indicators. Trading is based on the “Price Action” strategy, the adviser searches for a simultaneous signal on 5 time frames: M5, M15, M30, H1, H4 and then opens an order. The EA uses the built-in Martingale and Averaging algorithm. The adviser uses economic news to achieve more accurate signals. Hidden Take Profit, Break Even and Trailing Stop are used. Attenti
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Experts
NorthEastWay MT5 it is a fully automated “pullback” trading system, which is especially effective in trading on popular “pullback” currency pairs: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. The system uses the main patterns of the Forex market in trading – the return of the price after a sharp movement in any direction. Timeframe: M15 Base currency pairs: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD  Additional pairs: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD After buying EA, be sure to write to me in private messages, i will add
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Experts
Traders Toolbox Premium is an All-in-One Tool  created based on extensive training on common trading strategies in order to automate those strategies and calculations . (designed and programmed by Jason Kisogloo) Fe atures: 19 Individual Signals - Each one of these signals can be biased in a neural network style configuration to constitute the final / overall result. Each signal has its own settings to be customised or optimised if needed. Comprehensive On Screen Display - Six snap away Panels
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
Experts
Shadow Legends MT5 EA.-it's a fully automated expert Advisor designed to trade EURUSD. It is based on machine learning analysis and genetic algorithms.  The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns. The expert Advisor showed stable results for EURUSD in the period 2000-2021.  No dangerous money management techniques, no Martingale, no netting, scalping or hedging.  Suitable for any brokerage conditions.Test only on real accounts.Recommended broker
Reactor EA MT5
Berat Cakan
Experts
Reactor MT5   is a fully automatic Expert Advisor for   Intraday   Trading.  it is   based on  m any indicators . The Expert was tested on the whole available historical period on   EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD and USDJPY M15  currency pair with exceptional results. You can download the demo and test it yourself. My tests were performed with the real tick date with   99,90% accuracy , actual spread, and additional slippage. The basic strategy starts with Market order in counter trend and tren
Tendency Expert Trader
Jing Yi He
Experts
Strategy: 1.This EA is a trend trade, used for USDCHF H1 charts. 2.This EA is  using indicators such as the Bolling band and moving average. 3. The initial amount of this EA is only $1000.This EA has a profit of over $3000. 4.The EA has detailed test data from January 2018 to June 2021, which is stable and profitable. 5.If you just want to put a small amount of money to get double reward, this EA trader is your best choice！
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Introducing Marvelous EA: Your Ultimate Trading Companion Unlock the full potential of the Forex market with Marvelous EA, a cutting-edge automated trading solution designed to maximize your profits and minimize risks. This expertly crafted trading algorithm is equipped with advanced features to navigate the dynamic Forex landscape with precision and accuracy.  GOLD - XAUUSD  Key Features: Proven Trading Strategy : Developed by experienced traders and tested on various market conditions. Aut
AI Nodiurnal EA MT5
Ugochukwu Mobi
5 (2)
Experts
AI Nodiurnal EA is an advanced Forex robot that leverages cutting-edge machine learning technology to optimize trading strategies and enhance performance in the dynamic foreign exchange market. The term "Nodiurnal" reflects its ability to adapt and operate not only during the typical diurnal (daytime) trading hours but also during non-standard periods, providing a continuous and adaptive approach to forex trading. Settings : Default settings on Currency Pair :  EURUSD H1 . Special setting is onl
Robo executivo gjs
Gabriel De Jesus Santos
Experts
It is recommended to use the robot on a netting account. the robot works with the best configuration from the previous day on the current day. the robot works on the mini index. the robot works on the mini dollar. the robot works on forex. the robot works using indicators. the robot works using market orders and pending orders. before using the robot, put it into optimization and save the settings (in a .set file) to use for the current day. past history does not guarantee future profit, but is
Finvesting EA
Ugochukwu Mobi
5 (1)
Experts
Unlock the full potential of your Forex investments with the Finvesting EA, your trusted ally in the world of currency trading. This expert advisor (EA) is designed to enhance your Forex investment and help you achieve your financial goals with confidence. Live Performance: Finvesting EA has a live track record with stable trading.  Real account  Live performance MT4 and Here MT5 Discover the potential of the Finvesting EA and join a community of successful Forex investors. It's time to maximi
Sevolter
Yuriy Bykov
Experts
A multi-currency expert advisor that combines many simple strategies that work simultaneously. Each strategy is based on a simple trading algorithm during market moments with increased volatility. Each strategy has been optimized over the past five years. The Expert Advisor uses the statistical principle of "rightness of the crowd": it averages signals from different strategies and opens market positions in the preferred direction. This principle, together with the simultaneous work on correlati
Palicent
Yuriy Bykov
Experts
Multi-currency expert advisor that works simultaneously on 15 pairs of major currencies EUR-GBP-AUD-USD-CAD-JPY. The Expert Advisor combines many simple strategies that work simultaneously. Each strategy is based on a simple algorithm for opening positions when the signal from the Parabolic SAR indicator changes with confirmation for two older periods. Each strategy has been optimized over the past five years. The Expert Advisor uses the statistical principle of "rightness of the crowd": it aver
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
Experts
Break Of Structure Pro Is price action king? 1. Price is the ultimate king in the forex market, stock market or any other market. Using price action is the reason we can see more profit over loss. Technical analysis is the art of using data points to your advantage and taking informed decisions while entering, trailing and exiting a position on any timeframe. Break Of Structure Pro can be used to trend trade, scalp, hedge or swing trade. Price action is a trading technique that allows a trade
Propfirm Challenge Helper
Jonatan Esteba Rojas Villegas
Experts
Propfirm Challenge Helper This Expert Advisor has already funded an account The algorithm is based on a price and action structure, more specifically delimitations of supports and resistances. When presenting a specific pattern in the beginnings of the sessions of NY or JPN with it, it is positioned with a reward risk of 1:7 thus managing to capitalize on the beginnings of the trend. Specific Considerations Check which funding account provider allows you to use EA ONLY USE IN USD JPY - Time
Komo MT5
John Folly Akwetey
Experts
Expert advisor places buy stop and sell stop at certain distance above and below current price. Also expert advisor uses standard trailing stop, breakeven of orders. Below is description of some inputs. Trade   – option of moment for placing of orders (“Time” – placing of orders at certain time, “Candle” – placing of orders since certain candles count after last order closing or deleting) Candle   – candles count after last order closing or deleting Time 1,2,3   – time for placing of orders Lot
GoldMining
Mr Sarut Panjan
Experts
Our automated forex trading system offers three key risk control functions that make it an intriguing choice: 1. Fixed Lot : You can specify the lot size for each trade. This feature allows for efficient capital allocation and the ability to adjust position sizes based on your risk preferences and market conditions. 2. Fixed Loss per Trade: The system enables you to set a maximum acceptable loss per order. This ensures that no single trade can result in significant losses, protecting your ove
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Experts
Scalper EA Pro - The High-Precision Automated Trading Robot!   FOR GOLD - XAUUSD What's New in Version 3.0? After months of development and rigorous testing, we present the most advanced and reliable version of Scalper EA Pro! With new intelligent filters, improved risk management, and more precise entries, this EA is designed to operate in markets with maximum efficiency. Key Updates: Adjustable Trend Filter Now with customizable EMAs (default 21/50) to identify only the best t
Filter:
No reviews
Reply to review