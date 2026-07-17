Tillachi Zodagon

ЗОДАГОН: Алгоритмический порядок в условиях рыночного хаоса









Рынок не прощает эмоций; поэтому Зодагон построен на математических простых и жестких ограничениях. Этот советник для тех, кто ищет системный подход, а не азартную игру. В то время как другие индикаторы рисуют яркие стрелки, этот код рассчитывает каждое движение на основе волатильности и ликвидности.

Статус запуска: В настоящее время алгоритм имеет один месяц подтвержденной работы в данных условиях . Этот период доказал устойчивость адаптивной логики его шагов и обратного ведения сделок в исключительно рыночных условиях.

Инженерные решения Зодагон

В основе этого советника исключение трех программных модулей, работающих синхронно для минимизации риска и максимизации прибыли от каждого ценового движения:

Динамическая адаптация шага (движок ATR): В отличие от классических сеток с фиксированным шагом, Zodagon использует средний истинный диапазон (ATR) для измерения рынка «дыхания». При резком увеличении волатильности расстояние между ордерами автоматически увеличивается, предотвращая преждевременное пополнение счета.

Фильтрация точек входа по RSI: Робот не торгует круглосуточно только ради объема. Первая сделка в цикле открывается только после подтверждения зоны перекупленности или перепроданности, что значительно повышает эффективность первоначального входа.

Строгая обратная компенсация: если цена движется против позиции, Zodagon не просто усредняет цену покупки; он совершает очередные сделки с настраиваемым множителем лота. Это позволяет всей «корзине» более эффективно достигать безубыточности точек.

Многоуровневая система управления

Безопасность заложена в самой основе ЭА:

Виртуальный тейк-профит (вывод средств по корзине): робот отслеживает общий финансовый результат всех открытых позиций, включая свопы. Как только целевая прибыль в валютном депозите (например, 15 долларов), вся сетка мгновенно закрывается, не ожидая ценовых уровней на графике. Защита капитала: Встроен «аварийный выключатель», основанный на состоянии капитала. Если текущая просадка достигает критического процента от баланса, Zodagon ликвидирует позицию и приостанавливает операцию для защиты оставшегося капитала. Контроль времени: Защита от «быстрых» открытий на одном баре руки чрезмерную нагрузку на счет во время резки ценовых импульсов.

Технический стек и рекомендации

Инструмент: защита для XAUUSD (золото).

Тип счета: Требуется поддержка хеджирования.

Депозит: Для комфортной работы энергосистемы рекомендуется начальный баланс в размере 30 000 долларов США с кредитным плечом 1:1000.

Автономия: полный цикл управления торговлей от входа до выхода.

Зодагон — это рациональный выбор для трейдеров, которые ценят структурный подход и точность программирования.