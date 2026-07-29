Win Petr4 Duo B3
- Experts
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- Version: 1.34
- Updated: 29 July 2026
- Activations: 5
Win Petr4 Duo B3
Multi-ativo robô para o MetaTrader 5 focado no mercado brasileiro, com um estratégia intradiária para WIN e PETR4, painel visual, controle de risco, e Detecção automática com rolagem do contrato atual do mini índice.
Win Petr4 Duo B3 é um Consultor Expert desenvolvido para negociação dois dos ativos mais seguidos pela comunidade brasileira de day trading: o mini índice WIN e PETR4.
Estratégia de Entrada
O O Painel de Regime Win Petr4 utiliza uma estratégia intradiária baseada no regime leitura, VWAP, volatilidade e confirmação por vela fechada.
Em WIN, a lógica principal é um recuo para o VWAP com um filtro de tendência. O A EA avalia EMA, ADX, ATR e VWAP para identificar se o mercado tem volatilidade e direção suficientes. Na configuração recomendada, O robô procura vendas quando o preço está abaixo do movimento média, puxa para a região VWAP ajustada pelo ATR, e espera Para uma vela de rejeição baixista. A entrada só é considerada após o Candle fecha, evitando decisões no meio da formação da barra.
Para PETR4, o módulo utiliza uma lógica de reversão condicionada pelo VWAP e o O regime do WIN. O EA procura distorções em relação ao VWAP, confirma com RSI, e só permite a entrada se o contexto do índice for compatível com a direção configurada.
O O robô não utiliza martingale, grid ou aumentos progressivos de lote. As entradas são limitadas pelo tempo, número máximo de operações, mínimo/máximo volatilidade e filtros de risco.
Como funcionam as entradas
Antes de abrir uma posição, o EA verifica:
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Horário permitido de entrada.
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Se o limite diário, semanal ou mensal foi atingido.
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Se houve uma perda no dia e a pausa pós-perda está ativa.
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Se o número máximo de operações diárias foi atingido.
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Se existe uma posição manual protegida sobre o ativo.
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Se o regime de mercado permite a negociação.
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Se o ATR está dentro da faixa aceitável.
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Se as paradas respeitam a distância mínima exigida pelo corretor.
Como funcionam as saídas
Quando abrindo a posição, o EA já envia o stop loss e o take lucro calculado com base no ATR e normalizado pelo tick do ativo tamanho.
Após a entrada, a posição pode ser fechada por:
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Stop loss inicial.
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Lucre.
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Empatado.
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Parada de retaguarda.
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TrailPro por pontos em WIN.
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Parada de tempo defensivo no WIN.
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Fechamento forçado no horário configurado.
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Botão de fechamento manual no painel.
Em WIN, o TrailPro move o stop para proteger o lucro quando a operação avança favoravelmente. Pode primeiro ativar o breakeven, depois começar a rastrear o Preço com uma distância configurada em pontos. Se a posição permanecer também longo sem evoluir e é contra ou apenas ligeiramente favorável, o A parada no tempo defensivo pode fechar a operação.
O O objetivo da gestão é reduzir a exposição desnecessária e proteger trocas favoráveis, e impedir que o robô permaneça posicionado do lado de for a a janela planejada de day trading.
Resumo
Ele é uma EA intradiária para WIN e PETR4, focando em entradas filtradas por regime, VWAP, ATR, EMA e RSI, assim como saídas gerenciadas por parada, Alvo, Breakeven, Trailing, Time Stop e Forçado Close. A proposta é operar com regras objetivas, controle de risco e um painel visual, sem prometer lucro ou desempenho garantido.
Principais Recursos
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Estratégia multi-ativo para WIN e PETR4.
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Defesa automática da expiração atual da vitória.
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Rolagem automática do contrato WIN quando a expiração muda.
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Painel visual com status operacional.
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Botão para suspender/retomar novas operações.
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Botão para fechar posições abertas diretamente do EA.
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Para, mira, para, para, e empate.
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Limite diário global de comércio.
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Limite de troca por ativo.
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Fechamento forçado no horário configurado.
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Proteção contra posições manuais.
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Entradas padronizadas já configuradas com o preajuste robusto.
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Compatível com contas demo e reais no MetaTrader 5.
Configuração padrão
A configuração padrão atual funciona:
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WIN: apenas venda.
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PETR4: apenas vender.
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Prazo recomendado: M5.
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Modo padrão: rodar WIN e PETR4.
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Máximo de 2 transações globais por dia.
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Máximo de 1 operação por ativo por dia.
Recursos Recomendados
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WIN atual, identificada automaticamente pelo EA.
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PETR4.
O Os nomes dos símbolos podem variar entre os corretores. O EA permite ajustar o WIN e o símbolo PETR4 nas entradas. O contrato de reserva existe apenas como último recurso, caso não seja encontrado um WIN válido.
Aviso de Risco
Dia Negociação, futuros, ações e robôs de negociação envolvem alto risco. Passado Resultados em backtesting ou contas demo não garantem resultados futuros. Sempre use uma conta demo antes de negociar em uma conta real e ajuste Tamanho do lote, risco diário e horários de acordo com seu perfil.
Isso O produto não promete lucro, renda diária ou garantia Performance. Responsabilidade pela configuração, uso e risco operacional Depende do usuário.