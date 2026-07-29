Win Petr4 Duo B3

Win Petr4 Duo B3

Multi-ativo robô para o MetaTrader 5 focado no mercado brasileiro, com um estratégia intradiária para WIN e PETR4, painel visual, controle de risco, e Detecção automática com rolagem do contrato atual do mini índice.

Win Petr4 Duo B3 é um Consultor Expert desenvolvido para negociação dois dos ativos mais seguidos pela comunidade brasileira de day trading: o mini índice WIN e PETR4.

Estratégia de Entrada

O O Painel de Regime Win Petr4 utiliza uma estratégia intradiária baseada no regime leitura, VWAP, volatilidade e confirmação por vela fechada.

Em WIN, a lógica principal é um recuo para o VWAP com um filtro de tendência. O A EA avalia EMA, ADX, ATR e VWAP para identificar se o mercado tem volatilidade e direção suficientes. Na configuração recomendada, O robô procura vendas quando o preço está abaixo do movimento média, puxa para a região VWAP ajustada pelo ATR, e espera Para uma vela de rejeição baixista. A entrada só é considerada após o Candle fecha, evitando decisões no meio da formação da barra.

Para PETR4, o módulo utiliza uma lógica de reversão condicionada pelo VWAP e o O regime do WIN. O EA procura distorções em relação ao VWAP, confirma com RSI, e só permite a entrada se o contexto do índice for compatível com a direção configurada.

O O robô não utiliza martingale, grid ou aumentos progressivos de lote. As entradas são limitadas pelo tempo, número máximo de operações, mínimo/máximo volatilidade e filtros de risco.

Como funcionam as entradas

Antes de abrir uma posição, o EA verifica:

  • Horário permitido de entrada.

  • Se o limite diário, semanal ou mensal foi atingido.

  • Se houve uma perda no dia e a pausa pós-perda está ativa.

  • Se o número máximo de operações diárias foi atingido.

  • Se existe uma posição manual protegida sobre o ativo.

  • Se o regime de mercado permite a negociação.

  • Se o ATR está dentro da faixa aceitável.

  • Se as paradas respeitam a distância mínima exigida pelo corretor.

Como funcionam as saídas

Quando abrindo a posição, o EA já envia o stop loss e o take lucro calculado com base no ATR e normalizado pelo tick do ativo tamanho.

Após a entrada, a posição pode ser fechada por:

  • Stop loss inicial.

  • Lucre.

  • Empatado.

  • Parada de retaguarda.

  • TrailPro por pontos em WIN.

  • Parada de tempo defensivo no WIN.

  • Fechamento forçado no horário configurado.

  • Botão de fechamento manual no painel.

Em WIN, o TrailPro move o stop para proteger o lucro quando a operação avança favoravelmente. Pode primeiro ativar o breakeven, depois começar a rastrear o Preço com uma distância configurada em pontos. Se a posição permanecer também longo sem evoluir e é contra ou apenas ligeiramente favorável, o A parada no tempo defensivo pode fechar a operação.

O O objetivo da gestão é reduzir a exposição desnecessária e proteger trocas favoráveis, e impedir que o robô permaneça posicionado do lado de for a a janela planejada de day trading.

Resumo

Ele é uma EA intradiária para WIN e PETR4, focando em entradas filtradas por regime, VWAP, ATR, EMA e RSI, assim como saídas gerenciadas por parada, Alvo, Breakeven, Trailing, Time Stop e Forçado Close. A proposta é operar com regras objetivas, controle de risco e um painel visual, sem prometer lucro ou desempenho garantido.

Principais Recursos

  • Estratégia multi-ativo para WIN e PETR4.

  • Defesa automática da expiração atual da vitória.

  • Rolagem automática do contrato WIN quando a expiração muda.

  • Painel visual com status operacional.

  • Botão para suspender/retomar novas operações.

  • Botão para fechar posições abertas diretamente do EA.

  • Para, mira, para, para, e empate.

  • Limite diário global de comércio.

  • Limite de troca por ativo.

  • Fechamento forçado no horário configurado.

  • Proteção contra posições manuais.

  • Entradas padronizadas já configuradas com o preajuste robusto.

  • Compatível com contas demo e reais no MetaTrader 5.

Configuração padrão

A configuração padrão atual funciona:

  • WIN: apenas venda.

  • PETR4: apenas vender.

  • Prazo recomendado: M5.

  • Modo padrão: rodar WIN e PETR4.

  • Máximo de 2 transações globais por dia.

  • Máximo de 1 operação por ativo por dia.

Recursos Recomendados

  • WIN atual, identificada automaticamente pelo EA.

  • PETR4.

O Os nomes dos símbolos podem variar entre os corretores. O EA permite ajustar o WIN e o símbolo PETR4 nas entradas. O contrato de reserva existe apenas como último recurso, caso não seja encontrado um WIN válido.

Aviso de Risco

Dia Negociação, futuros, ações e robôs de negociação envolvem alto risco. Passado Resultados em backtesting ou contas demo não garantem resultados futuros. Sempre use uma conta demo antes de negociar em uma conta real e ajuste Tamanho do lote, risco diário e horários de acordo com seu perfil.

Isso O produto não promete lucro, renda diária ou garantia Performance. Responsabilidade pela configuração, uso e risco operacional Depende do usuário.


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Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
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Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
XAU Momentum
TICK STACK LTD
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XAU Momentum — Trend-Aligned Gold Breakout EA Live Performance All Tick Stack Signals can be found on our website or by following the link below. See images below for more information.  https://www.mql5.com/en/blogs/post/773500 Launch Offer:   Grab XAU Momentum now at the lowest price it'll ever be. Bundle it with   Gold Neural Core   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Two copies left at current price - next price = 298$ How to use: Load on XAUUSD
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
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Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear?  Wave Rider  is honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months $499  until Signal reaches 150% - then 599 USD Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.0 upgrade notice: Close all Wave Rider positions before updating. Strategy Magic Numbers and several input names changed. Review your setting
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Experts
Syna 7 - The AI Trading Operator That Stays With the Trade. Most trading systems make an entry decision and then fall back to fixed rules. Syna 7 remains involved. Syna is an autonomous AI trader, trading assistant, and position-management system designed to operate from analysis through exit. It can analyze current market conditions, evaluate news and volatility, remember the original trade reasoning, monitor open exposure, and continue reassessing the position as conditions change. Trading do
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Experts
SomaOil is a multi-strategy breakout Expert Advisor for MetaTrader 5, built exclusively for WTI crude oil (XTIUSD). One chart, one EA, 20 independent strategies running together as a single diversified portfolio. Live Signal. To make it accessible at launch, I am using a transparent ramping-price model: Launch price: 100 USD (48 hours) Starting from Monday the price increases by 100 USD for every 10 copies sold Price increases happen at most once per day, even when more than 10 copies are sold t
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.6 (10)
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It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for Gold / XAUUSD trading. Its logic is designed around the dynamic nature of the gold market: fast price movements, sharp reversals, and high volatility. The EA helps automate trading in an environment where reaction speed, discipline, and precise position management are especially important. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controlled exits. Its main idea is si
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WDO TrendBreakout ProPanel é um Expert Advisor desenvolvido para operar o Mini Dólar brasileiro no MetaTrader 5, com foco em rompimentos intradiários, controle de risco e acompanhamento visual no gráfico. A estratégia combina rompimento de canal no M5, filtro de tendência em timeframe superior, VWAP, EMA, ATR, limite diário de operações, controle de spread, stop financeiro por operação e limite de perda diária. O objetivo é operar de forma disciplinada, evitando martingale, grid, preço médio ou
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Router Regime eurusd M15
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Router Regime EURUSD M15 is a rule-based Expert Advisor for MetaTrader 5, designed mainly for EURUSD on the M15 timeframe. The EA uses a multi-timeframe structure: M15 for entries H1 for market regime H4 for directional bias It does not use artificial intelligence, martingale, grid, arbitrage or news trading. All decisions are based on objective technical rules. Main strategy modules: Trend pullback Asian/London breakout False breakout Range logic Squeeze breakout MA Cross SELL continuation
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Donchian Portfolio Visual MT5: that is attached to only one chart, but can monitor and trade more than one symbol internally. The concept is simple: These figures are historical test results only and do not guarantee future performance. Always run yourown test with your broker's spread, commission and execution conditions. Included Presets Default H4: recommended and most robust setup H1: secondary testing setup M15 Experimental: for research and testing only Who Is This EA For? This EA is suit
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DONCHIAN PRO - PORTFOLIO EA FOR METATRADER 5 Donchian Pro is a multi-symbol trend-following Expert Advisor designed to monitor a focused Forex portfolio from a single MT5 chart. The default setup combines long-term Donchian breakouts, an EMA 200 trend filter, ATR-based trade management and account-level risk protection. Signals are evaluated using completed H4 candles only. The EA does not use martingale, grid recovery or position averaging. Every accepted trade is opened with an initial Sto
WDO Range Reversal ProPanel
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