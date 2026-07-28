Robo Mini Dolar Trendbreakout

WDO TrendBreakout ProPanel é um Expert Advisor desenvolvido para operar o Mini Dólar brasileiro no MetaTrader 5, com foco em rompimentos intradiários, controle de risco e acompanhamento visual no gráfico.

A estratégia combina rompimento de canal no M5, filtro de tendência em timeframe superior, VWAP, EMA, ATR, limite diário de operações, controle de spread, stop financeiro por operação e limite de perda diária. O objetivo é operar de forma disciplinada, evitando martingale, grid, preço médio ou aumento progressivo de lote.

O EA foi pensado para traders brasileiros que buscam automação com regras claras, painel visual e gestão operacional objetiva.

Principais Recursos

  • Estratégia intraday para WDO no M5
  • Painel visual no gráfico
  • Resultado do dia, semana e total do EA
  • Resultado aberto em tempo real
  • Controle de limite diário de perda
  • Limite de trades por dia
  • Filtro de spread
  • Stop, alvo e trailing baseados em ATR
  • Filtro de tendência em M15
  • Sem martingale
  • Sem grid
  • Sem preço médio
  • Compatível com conta demo e real no MT5

Painel ProPanel
O painel exibe informações importantes diretamente no gráfico:

  • status do robô
  • resultado do dia
  • resultado da semana
  • resultado total do EA
  • resultado da posição aberta
  • número de trades
  • folga do limite diário de perda

Isso facilita o acompanhamento da operação sem depender apenas da aba de histórico ou da boleta da corretora.

Gestão de Risco
O robô foi criado com foco em preservação de capital e controle operacional. Ele permite configurar:

  • lote
  • stop máximo por operação
  • perda diária máxima
  • limite de operações por dia
  • horário de operação
  • horário de zeragem
  • spread máximo permitido

Importante
Este robô não utiliza martingale, grid ou recuperação automática de perdas. Resultados passados, backtests ou testes em conta demo não garantem resultados futuros. Operar futuros, especialmente Mini Dólar, envolve alto risco e pode gerar perdas financeiras. Teste sempre em conta demo antes de utilizar em conta real.

Configuração Recomendada

  • Ativo: WDO
  • Timeframe: M5
  • Perfil: day trade
  • Mercado: Brasil
  • Plataforma: MetaTrader 5

Aviso
Este produto é uma ferramenta de automação e apoio operacional. A responsabilidade pelo uso, configuração, risco e decisão de operar é exclusivamente do usuário.


Recommended products
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
Experts
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced EA: Precision Multi-Strategy Mastery for FOREX and XAUUSD Unleash the full potential of HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced, a cutting-edge Expert Advisor (EA) engineered to conquer the FOREX and XAUUSD markets with surgical precision. Tailored for elite traders, hedge funds, and institutional investors, this AI-powered EA combines advanced hybrid strategies—including breakout, mean reversion, trend following, scalping, and Asian session—with sophisticated
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - designed to open trades! This is a trading robot that uses special innovative and advanced algorithms to calculate its values, Your Assistant in the World of Financial Markets. Use our set of indicators from the SolarTrade Suite series to better choose the moment to launch this robot. Check out our other products from the SolarTrade Suite series at the bottom of the description. Do you want to confidently navigate the world of inves
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
Experts
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Malaysian Support and Resistance
Januaries Mwaka Mawioo
Experts
Classic SNR MetaTrader 5 Expert Advisor | Multi-Symbol Support & Resistance Trading with Trend-Based Logic Overview Classic SNR Breakout EA is a professional trading robot that identifies structural Support & Resistance levels using daily swing points and executes trades based on H1 price action relative to these levels. The EA applies   dual logic : in an uptrend, it sells on H1 rejection below an SNR level; in a downtrend, it buys on H1 rejection above an SNR level. Breakout confirmations are
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experts
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AU
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 $249 Only for the First 5 Buyers! Live Signal Check the live performance of Sonic R Pro Enhanced: Live Sonic R Trading Strategy Sonic R Pro Enhanced is an upgraded version of the traditional Sonic R strategy, automating trades based on the Dragon Band (EMA 34 and EMA 89) and incorporating advanced algorithms to maximize performance. Timeframes: M15, M30 Supported Pairs: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Trading Style: Swing Trading - Pullback & Counter-
Gold Trends EA
Gaurav Chouhan
Experts
GOLD TRENDS EA Smart Trend Following with Adaptive Risk & Performance Scaling Overview Gold Trends EA   is a fully automated, non‑grid, non‑martingale Expert Advisor that identifies high‑probability trend entries using a proprietary multi‑filter approach. Unlike many EAs that rely on risky averaging strategies, this EA focuses on   clean trend entries   with built‑in   dynamic risk management   and a   unique performance‑based lot scaling   system that adapts to your account growth. Designed f
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA — Automated Trading Advisor Based on Hull Moving Average (HMA) for MetaTrader 5 OVERVIEW HMA Scalper Pro EA is a professional trading robot (Expert Advisor) for MetaTrader 5 that trades in the direction of the Hull Moving Average (HMA). The HMA indicator determines the current trend direction, and the EA opens trades in that direction, enhanced by Smart Risk capital management, adaptive grid trading, trailing stop, breakeven, and time filters. The EA supports both Netting a
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
PriceEdge AI Prop Firm
Sukhvinder Singh
Experts
PriceEdge AI — Prop Firm   5-Layer Price Action AI · No Grid · No Martingale · Prop Firm Safe   FULL DESCRIPTION PriceEdge AI is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5 built around a five-layer signal confirmation engine. Every trade requires agreement across all five independent analysis layers before execution. If any single layer disagrees, no trade is placed. This conservative approach produces fewer tra
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
Experts
Small Account Scalper – Precision Trading for Every Pip Built for traders who want consistent results with small accounts. The Small Account Scalper is a fully automated Expert Advisor designed for scalping using a powerful combination of Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) , and Support & Resistance logic. This EA focuses on identifying high-probability short-term trades while maintaining strict risk control , making it ideal for small and medium-sized trading accounts. Key Fea
ProTrade EA
Jim Ariel Camarce Ignao
Experts
Key Features   Automated Candle Pattern Recognition 10 Professional Patterns : Detects Bullish/Bearish Engulfing, Hammer/Shooting Star, Morning/Evening Star, Piercing/Dark Cloud, and 6 additional professional candlestick patterns Smart Filtering : Combine multiple patterns with configurable confirmation logic Volume Confirmation : Optional volume filter to validate pattern strength Multi-Timeframe Analysis : Separate execution and bias timeframes for better timing   Trading Dashboard Int
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (241)
Experts
Hamster Scalping is a fully automated Expert Advisor. Night scalping strategy. The RSI indicator and an ATR-based filter are used for entries. The advisor needs a hedging account type Be careful i not sell EA or sets at telegram it scam. All settings free here at   blog .  IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and a bonus! Real operation monitoring as well as my other products can be found here: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller General Recommendati
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Experts
This robot is an automated trading tool that uses these two popular indicators to identify trading opportunities in the forex market. The Relative Strength Index (RSI) is a technical indicator used to measure the relative strength of an asset compared to other assets in the market. Bollinger Bands is an indicator that measures market volatility and helps to determine price limits for a particular asset. The trading robot that uses the RSI and Bollinger Bands indicators combines these two indica
Trend Reversal Bot
Mohamed Samsudeen
Experts
Trend & Swing Trading EA for XAUUSD This Expert Advisor (EA) is a rule-based trading system specifically developed for XAUUSD. It focuses on identifying potential trend reversals and swing trading opportunities using technical price action and volatility filters. The EA operates on a per-trade logic, where every position is opened and closed based on predefined technical conditions. It does not utilize such as grid, martingale, or lot multiplication. Each trade is independent and carries its ow
Roulette Grid Pro
Martin Bundgaard
Experts
Roulette Grid Pro - The Ultimate Equity Flipper Turn Market Volatility into Your Greatest Advantage! Are you tired of "safe" EAs that take months to reach a 2% gain? Welcome to Roulette Grid Pro . This is not just another robot; it is a high-octane Semi-Algorithmic Power Tool designed for traders who want to scale accounts fast using the mathematical certainty of the Martingale principle. Why "Roulette"? In a casino, the house has the edge. In the Forex market, YOU have the edge because
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Experts
ThanosAlgotrade is an automatic trading advisor for obtaining stable profits over a long period of time. Does not require manual intervention. Designed to work in the MT5 terminal on "hedge" type accounts , the Adviser needs to be installed on the EURUSD currency pair chart on the M1 time frame and enable auto trading. Monitoring of the adviser's work can be viewed here
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Gold Blaster Smart Scalper EA
Himanshu Mukeshbhai Bhatt
Experts
Blaster Gold EA is a hybrid gold robot combining RSI-based precision entries with a smart scalper for extra profit. It opens controlled main trades with fixed DCA layers, auto-profit closing, gap protection and optional news filter. Ultra-safe with preset risk modes and strict 1-main + 1-scalper trade control. Designed for stable XAUUSD automation with strong recovery and consistent profit flow. How it work, RSI Two-Layer EA   is a refined, high-precision automated trading system built for tra
SMC Strategy EA
Lim Kang Ming
Experts
NO Grid, NO Martingale, NO Averaging!!! Backtest on real ticks, 99.9% modeling quality. Engineered specifically to pass Prop Firm Challenges (FTMO, The5ers, etc.). FTMO SMC Pro is built on Smart Money Concepts (SMC) and Price Action logic. It strictly avoids dangerous methods like Martingale or Grid. Instead, it focuses on high Risk-to-Reward (1:2.5+) setups by identifying Fair Value Gaps (FVG) aligned with the dominant trend. Key Features: Prop Firm Safe: Built-in "Hard Stop" for Daily Max Los
Magic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
4.14 (7)
Experts
Magic Grid MT5 is a non-indicator Expert Advisor using a grid strategy (on a hedging account). The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically (once at the beginning of the trade).   The robot can trade on any timeframe, on any currency pair, on several currency pairs,
Platinum Trend Protected EA XPTusd
Oscar Moyano Rodriguez
Experts
Attention Platinum Traders! The XPTUSD Trend Protected EA doesn’t open trades randomly. It only enters when the trend is strong and the market confirms it. Avoids noise and random movements that destroy accounts. Smart risk: reduces exposure after losses and capitalizes on winning streaks. Each trade is independent—no martingale, grid, or hedging. Progressive trailing stop secures profits while letting the trend run. Adapts to London, New York, and intermediate sessions. Controlled drawdown and
Vampira Trend
Samir Tabarcia
Experts
MQL5 Market Listing Description: "Vampira Trend" – Smart Trading EA for EURUSD (1H) Master the Market with "Vampira Trend"! An   automated trading assistant   designed for   EURUSD (1H) , combining   counter-trend (Opposite Trend)   and   trend-following (Follow Trend)   strategies with advanced risk management. Key Features   Two trading modes in one : Mode_Opposite_Trend : Trades against the trend in overbought/oversold zones. Mode_Follow_Trend : Follows market momentum with optimi
Gold Atlas EA
Renato Galvao Valente Filho
Experts
Gold Atlas EA 20:1 Risk-to-Reward Strategy Risk 1 to target 20. This system is built around a structured risk-to-reward model, prioritizing disciplined execution over high win-rate trading. Important For accounts under $1,000, a cent account is recommended. Lot size adjusts based on the selected risk level. Execution Set it once using the recommended settings, define your risk level, and let the EA execute automatically. Automated execution. Important Notice The recommended configuration is b
QDragon SMC
Autthapon Kawpom
1 (1)
Experts
QDragon SMC   is a premium, fully automated Expert Advisor designed to trade high-probability setups by combining   Smart Money Concepts (SMC)   with multi-dimensional confluence filters. It automatically scans market structures, filters out low-probability trades using institutional volume and pricing levels, and validates entries using lower timeframe confirmation. Key Strategy Pillars HTF Market Structure:   Automatically identifies High Timeframe (HTF) Break of Structure (BOS) and Change
Xauusd Gold 1M Scalper Pro MT5
Prashant Prabhakar Sable
Experts
XAUUSD Gold 1M Scalper MT5 This Expert Advisor is designed for Gold (XAUUSD) on the 1-minute timeframe in MetaTrader 5. It uses a multi-timeframe trend filter combined with a momentum indicator and a volatility-based entry condition to select trade entries during the London and New York trading sessions. Strategy Overview A trade opens only when three conditions align simultaneously: the higher timeframe EMA alignment confirms the broader trend direction, the 1-minute Supertrend matches that di
Auto sl tp settings MT5
Kaijun Wang
Experts
任何交易者的最佳伙伴！ 该EA加载后: 1.可以对无止损止盈的订单自动设置止盈和止损. 2.可以对盈利订单在盈利一定设置幅度后保护盈利 3.可以移动止盈止损 特性 1.可以对无止损止盈的订单自动设置止盈和止损. 2.可以对盈利订单在盈利一定设置幅度后保护盈利 3.可以移动止盈止损 自动止盈止损设置 自动设置止损止盈的开关 固定止损的点数设置 固定止盈的点数设置 自动使用波幅自动计算的TP设置 波幅自动计算的TP的风险系数设置 超过一定开仓时间的订单不再设置止盈止损. 止损保护设置 止损保护开关 止损保护启动点数设置 盈利保护点数设置 止损移动设置 移动止损开关 移动止损启动点数设置 移动止损回撤点数设置 有任何问题,欢迎交流...
Buyers of this product also purchase
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.92 (25)
Experts
The Legend Continues. The Queen Evolves. Welcome to Quantum Queen X — the next generation of the legendary GOLD trading system that builds upon the proven success of Quantum Queen. Quantum Queen X is built on the same proven core engine as Quantum Queen, introducing a powerful new Custom Mode that allows traders to choose exactly which strategies to enable or disable. Every strategy has been individually reviewed, refined, and optimized to deliver even better performance and adaptability across
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Bringing institutional-grade trading to the Quantum ecosystem, Quantum Titan sets a new standard for precision, discipline, and proven live-market performance. Developed for traders who expect more from a GOLD Expert Advisor, Titan represents the next evolution of Quantum trading technology. Availability is strictly limited to 1,000 lifetime licenses worldwide. Once all 1,000 copies have been claimed, Quantum Titan will no longer be available. Special launch discount price. Final price $1999
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
5 (26)
Experts
No Grid/No Martingale/No Recovery/No Hedging/Single Entry with SL/One Shot  Smart Gold Hunter is an Expert Advisor for XAUUSD / Gold trading on MetaTrader 5. It is designed for traders who prefer a gold EA with no grid, no martingale, real Stop Loss and Take Profit logic, and controlled risk management. You can check the live signals before making a decision: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My  (Here I use Scalper Mode, To have the exact se
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Experts
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Experts
Important information: Support and answers to questions are available only here:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Taiwan ); Zoomini is a small set of machine-learning models from the latest GoGoPips project research from July 2026. These models are intended only for XAUUSD H1 / Gold . Signal: www.mql5.com/en/signals/2381994 Important things to know: The models trade with only one order using equal SL/TP. Netting accounts and any leverage are supported. Large deposi
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1999$ soon!   +100 Strategies included and more coming! BONUS : At 1499$ or higher price --> choose 5  of my other EA's for free!   ALL SET FILES COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and propr
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.46 (102)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Client Signal YouTube Reviews LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency fro
Lizard
Marco Scherer
4.24 (38)
Experts
WHAT IS LIZARD? Lizard is a fully automated Expert Advisor, developed exclusively for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5. It uses a multi-strategy swing breakout system that identifies key structural levels on the chart and places pending stop orders at precisely calculated entry points. No martingale. No grid. No averaging in. Every trade has a defined Stop Loss and Take Profit and is actively managed by a multi-layered exit system, automatically, around the clock. Live Signal - Track real performan
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.64 (22)
Experts
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Experts
Fewer trades. Better trades. Consistency above all. • Live Signal Mode 1  Live Signal Mode 2 Twister Pro EA is a high-precision scalping Expert Advisor developed exclusively for XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe. It trades less — but when it does, it trades with purpose. Every entry passes through 5 independent validation layers before a single order is placed, resulting in an extremely high win rate on the Default configuration. TWO MODES: • Mode 1 (recommended) — Very high assertiveness, fe
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (3)
Experts
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper is an Expert Advisor developed for automated gold trading on MetaTrader 5. The EA is designed for XAUUSD and GOLD on the M15 timeframe. It uses a proprietary multi-factor decision engine to identify qualified trading opportunities and manage positions automatically. The system combines market structure, trend direction, candle quality, volume, momentum and execution controls. It is designed to wait for suitable conditions instead of opening trades continuo
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (20)
Experts
LIMITED TIME OFFER AT 249$ Price will go up at  499$ on August 7th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—inclu
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Experts
No Grid /No Martingale/ No Dca /No rocovery Smart Gold Impulse is now available in a special early launch phase. This is an EA I  am currently using with impressive results on my Live Signal  account. You can check the current performance through the Ultima live signal results, where Smart Gold Impulse has already shown very strong potential in real market conditions. The same set file used on my Ultima live signal account will be shared only with Smart Gold Impulse buyers. At the same time, thi
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Experts
Smarter Control. Refined Precision. Welcome to Quantum Athena X — the next generation of the focused GOLD trading system that builds upon the precision, efficiency, and disciplined execution of Quantum Athena. Quantum Athena X is built on the same streamlined core engine and the same 6 carefully selected strategies as Quantum Athena. Each strategy has been individually refined and optimized for current GOLD market conditions, while the new powerful Custom Mode allows traders to choose exactly
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Experts
Gold Snap — A Fast Profit Capture System for Gold Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Live Signal2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Live Signal v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Only 3 copies remaining at the current price. The price will be increased to $999 soon. Important: After purchasing, please contact us by private message to receive the user guide, recommended settings, usage notes, and update support.  https://www.mql5.com/en/users/walter2008 W
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
3.97 (35)
Experts
UPDATE - ONLY A FEW COPIES LEFT AT CURRENT PRICE! The main goal of this system is long-term live performance without using any risky martingale or grid.  VERY LIMITED COPIES AT CURRENT PRICE Final Price $1499 [Live Signal]  |  [Backtest Results]  |  [Setup Guide]  |  [FTMO Results] A Different Approach to Trading Pulse Engine does not use any indicators or specific timeframes. It has a very unique approach that is not used by any other trading system on MQL5. It trades intraday directional patt
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Experts
Live Trading Signal Public real-time monitoring of trading activity: https://www.mql5.com/en/signals/2372719 Official Information Seller profile Official channel User Manual Setup instructions and usage guidelines: View user manual Zerqon EA is an adaptive Expert Advisor designed specifically for XAUUSD trading. The strategy is based on a Deep LSTM neural network model integrated through ONNX, allowing the system to process sequential market behavior and evaluate price dynamics in a st
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.29 (24)
Experts
NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Experts
UPDATE:  Next price: $699, Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +270% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in volatility between
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (2)
Experts
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Experts
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
XAU Momentum
TICK STACK LTD
Experts
XAU Momentum — Trend-Aligned Gold Breakout EA Live Performance All Tick Stack Signals can be found on our website or by following the link below. See images below for more information.  https://www.mql5.com/en/blogs/post/773500 Launch Offer:   Grab XAU Momentum now at the lowest price it'll ever be. Bundle it with   Gold Neural Core   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Two copies left at current price - next price = 298$ How to use: Load on XAUUSD
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Experts
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear?  Wave Rider  is honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months $499  until Signal reaches 150% - then 599 USD Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.0 upgrade notice: Close all Wave Rider positions before updating. Strategy Magic Numbers and several input names changed. Review your setting
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Experts
Syna 7 - The AI Trading Operator That Stays With the Trade. Most trading systems make an entry decision and then fall back to fixed rules. Syna 7 remains involved. Syna is an autonomous AI trader, trading assistant, and position-management system designed to operate from analysis through exit. It can analyze current market conditions, evaluate news and volatility, remember the original trade reasoning, monitor open exposure, and continue reassessing the position as conditions change. Trading do
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Experts
SomaOil is a multi-strategy breakout Expert Advisor for MetaTrader 5, built exclusively for WTI crude oil (XTIUSD). One chart, one EA, 20 independent strategies running together as a single diversified portfolio. Live Signal. To make it accessible at launch, I am using a transparent ramping-price model: Launch price: 100 USD (48 hours) Starting from Monday the price increases by 100 USD for every 10 copies sold Price increases happen at most once per day, even when more than 10 copies are sold t
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.6 (10)
Experts
It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for Gold / XAUUSD trading. Its logic is designed around the dynamic nature of the gold market: fast price movements, sharp reversals, and high volatility. The EA helps automate trading in an environment where reaction speed, discipline, and precise position management are especially important. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controlled exits. Its main idea is si
More from author
Router Regime eurusd M15
Marcelo Do Couto Rodrigues
Experts
Router Regime EURUSD M15 is a rule-based Expert Advisor for MetaTrader 5, designed mainly for EURUSD on the M15 timeframe. The EA uses a multi-timeframe structure: M15 for entries H1 for market regime H4 for directional bias It does not use artificial intelligence, martingale, grid, arbitrage or news trading. All decisions are based on objective technical rules. Main strategy modules: Trend pullback Asian/London breakout False breakout Range logic Squeeze breakout MA Cross SELL continuation
FREE
Donchian Portfolio Visual
Marcelo Do Couto Rodrigues
Experts
Donchian Portfolio Visual MT5: that is attached to only one chart, but can monitor and trade more than one symbol internally. The concept is simple: These figures are historical test results only and do not guarantee future performance. Always run yourown test with your broker's spread, commission and execution conditions. Included Presets Default H4: recommended and most robust setup H1: secondary testing setup M15 Experimental: for research and testing only Who Is This EA For? This EA is suit
FREE
Intraday Range Momentum
Marcelo Do Couto Rodrigues
Experts
SHORT DESCRIPTION An automated opening-range breakout EA with higher-timeframe trend confirmation, volatility filters and controlled risk management. FULL DESCRIPTION Intraday Range Momentum is an automated Expert Advisor for MetaTrader 5 designed to trade intraday breakouts after a configurable opening range. The EA first records the highest and lowest prices during the selected range-building period. After the range is complete, it monitors closed candles for a confirmed breakout. An option
Donchian Portifolio Pro
Marcelo Do Couto Rodrigues
Experts
DONCHIAN PRO - PORTFOLIO EA FOR METATRADER 5 Donchian Pro is a multi-symbol trend-following Expert Advisor designed to monitor a focused Forex portfolio from a single MT5 chart. The default setup combines long-term Donchian breakouts, an EMA 200 trend filter, ATR-based trade management and account-level risk protection. Signals are evaluated using completed H4 candles only. The EA does not use martingale, grid recovery or position averaging. Every accepted trade is opened with an initial Sto
Win Petr4 Duo B3
Marcelo Do Couto Rodrigues
Experts
Win Petr4 Duo B3 Multi-ativo robô para o MetaTrader 5 focado no mercado brasileiro, com um estratégia intradiária para WIN e PETR4, painel visual, controle de risco, e Detecção automática com rolagem do contrato atual do mini índice. Win Petr4 Duo B3  é um Consultor Expert desenvolvido para negociação dois dos ativos mais seguidos pela comunidade brasileira de day trading: o mini índice WIN e PETR4. Estratégia de Entrada O O Painel de Regime Win Petr4 utiliza uma estratégia intradiária baseada n
WDO Range Reversal ProPanel
Marcelo Do Couto Rodrigues
Experts
WDO Range Reversal ProPanel Expert Advisor intradiário para WDO que opera reversões após falsos rompimentos confirmados da faixa de abertura, com saídas baseadas em ATR, controles diários e painel informativo em inglês. Descrição do produto WDO Range Reversal ProPanel é um Expert Advisor intradiário desenvolvido para o contrato futuro de mini dólar negociado na B3. O robô constrói uma faixa de abertura entre 09:00 e 09:45, considerando o horário do servidor da corretora. Depois que a faixa
Filter:
No reviews
Reply to review