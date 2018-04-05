RastroBot EA

RastroBot usa o indicador Donchian Channel para identificar sinais de entrada, inspirados nas famosas estratégias Turtle. Simples e eficaz, é amplamente utilizado por traders profissionais e está integrado ao MT5. Ideal para quem quer usar esses sinais em operações de scalping.

Não usa IA, Martingale ou Grid. Não é um "santo graal" do trading, mas uma estratégia honesta para lucrar com rápidas acelerações de tendência.

O EA pode ser usado além do scalping, ajustando ou desativando o trailing stop para reduzir impactos de slippage.

Baixe uma demonstração gratuita para testar e ajustar as configurações. Resultados ao vivo podem diferir dos testes devido ao uso de trailing stops apertados, especialmente em eventos de alta volatilidade.

Configurações principais
VolumeMode: Define lotes fixos ou variáveis ​​com base sem risco.
TpPercent: Distância do TP como porcentagem do preço de entrada.
SlPercent: Distância do SL como porcentagem do preço de entrada.
TslTriggerPercent: Trailing stop ativo ao atingir um lucro específico.
TslPercent: Ajusta SL a uma distância fixa do preço atual.

Sinais
Gatilho: Abre posição quando o preço sai do canal ou fecha fora dele.
DcTimeframe e DcPeriod: Configuram o período e timeframe do Canal Donchian.

Outras configurações
Magic: Número único para o EA identificar suas operações.
Comentário: Observações para cada posição aberta.
IsSendLogs: Registra operações e erros no diário.
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Rob Josephus Maria Janssen
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