Win Petr4 Duo B3

Win Petr4 Duo B3

Multi-ativo robô para o MetaTrader 5 focado no mercado brasileiro, com um estratégia intradiária para WIN e PETR4, painel visual, controle de risco, e Detecção automática com rolagem do contrato atual do mini índice.

Win Petr4 Duo B3 é um Consultor Expert desenvolvido para negociação dois dos ativos mais seguidos pela comunidade brasileira de day trading: o mini índice WIN e PETR4.

Estratégia de Entrada

O O Painel de Regime Win Petr4 utiliza uma estratégia intradiária baseada no regime leitura, VWAP, volatilidade e confirmação por vela fechada.

Em WIN, a lógica principal é um recuo para o VWAP com um filtro de tendência. O A EA avalia EMA, ADX, ATR e VWAP para identificar se o mercado tem volatilidade e direção suficientes. Na configuração recomendada, O robô procura vendas quando o preço está abaixo do movimento média, puxa para a região VWAP ajustada pelo ATR, e espera Para uma vela de rejeição baixista. A entrada só é considerada após o Candle fecha, evitando decisões no meio da formação da barra.

Para PETR4, o módulo utiliza uma lógica de reversão condicionada pelo VWAP e o O regime do WIN. O EA procura distorções em relação ao VWAP, confirma com RSI, e só permite a entrada se o contexto do índice for compatível com a direção configurada.

O O robô não utiliza martingale, grid ou aumentos progressivos de lote. As entradas são limitadas pelo tempo, número máximo de operações, mínimo/máximo volatilidade e filtros de risco.

Como funcionam as entradas

Antes de abrir uma posição, o EA verifica:

  • Horário permitido de entrada.

  • Se o limite diário, semanal ou mensal foi atingido.

  • Se houve uma perda no dia e a pausa pós-perda está ativa.

  • Se o número máximo de operações diárias foi atingido.

  • Se existe uma posição manual protegida sobre o ativo.

  • Se o regime de mercado permite a negociação.

  • Se o ATR está dentro da faixa aceitável.

  • Se as paradas respeitam a distância mínima exigida pelo corretor.

Como funcionam as saídas

Quando abrindo a posição, o EA já envia o stop loss e o take lucro calculado com base no ATR e normalizado pelo tick do ativo tamanho.

Após a entrada, a posição pode ser fechada por:

  • Stop loss inicial.

  • Lucre.

  • Empatado.

  • Parada de retaguarda.

  • TrailPro por pontos em WIN.

  • Parada de tempo defensivo no WIN.

  • Fechamento forçado no horário configurado.

  • Botão de fechamento manual no painel.

Em WIN, o TrailPro move o stop para proteger o lucro quando a operação avança favoravelmente. Pode primeiro ativar o breakeven, depois começar a rastrear o Preço com uma distância configurada em pontos. Se a posição permanecer também longo sem evoluir e é contra ou apenas ligeiramente favorável, o A parada no tempo defensivo pode fechar a operação.

O O objetivo da gestão é reduzir a exposição desnecessária e proteger trocas favoráveis, e impedir que o robô permaneça posicionado do lado de for a a janela planejada de day trading.

Resumo

Ele é uma EA intradiária para WIN e PETR4, focando em entradas filtradas por regime, VWAP, ATR, EMA e RSI, assim como saídas gerenciadas por parada, Alvo, Breakeven, Trailing, Time Stop e Forçado Close. A proposta é operar com regras objetivas, controle de risco e um painel visual, sem prometer lucro ou desempenho garantido.

Principais Recursos

  • Estratégia multi-ativo para WIN e PETR4.

  • Defesa automática da expiração atual da vitória.

  • Rolagem automática do contrato WIN quando a expiração muda.

  • Painel visual com status operacional.

  • Botão para suspender/retomar novas operações.

  • Botão para fechar posições abertas diretamente do EA.

  • Para, mira, para, para, e empate.

  • Limite diário global de comércio.

  • Limite de troca por ativo.

  • Fechamento forçado no horário configurado.

  • Proteção contra posições manuais.

  • Entradas padronizadas já configuradas com o preajuste robusto.

  • Compatível com contas demo e reais no MetaTrader 5.

Configuração padrão

A configuração padrão atual funciona:

  • WIN: apenas venda.

  • PETR4: apenas vender.

  • Prazo recomendado: M5.

  • Modo padrão: rodar WIN e PETR4.

  • Máximo de 2 transações globais por dia.

  • Máximo de 1 operação por ativo por dia.

Recursos Recomendados

  • WIN atual, identificada automaticamente pelo EA.

  • PETR4.

O Os nomes dos símbolos podem variar entre os corretores. O EA permite ajustar o WIN e o símbolo PETR4 nas entradas. O contrato de reserva existe apenas como último recurso, caso não seja encontrado um WIN válido.

Aviso de Risco

Dia Negociação, futuros, ações e robôs de negociação envolvem alto risco. Passado Resultados em backtesting ou contas demo não garantem resultados futuros. Sempre use uma conta demo antes de negociar em uma conta real e ajuste Tamanho do lote, risco diário e horários de acordo com seu perfil.

Isso O produto não promete lucro, renda diária ou garantia Performance. Responsabilidade pela configuração, uso e risco operacional Depende do usuário.


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Jimmy Peter Eriksson
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Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
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Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
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Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
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Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
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Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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WDO TrendBreakout ProPanel é um Expert Advisor desenvolvido para operar o Mini Dólar brasileiro no MetaTrader 5, com foco em rompimentos intradiários, controle de risco e acompanhamento visual no gráfico. A estratégia combina rompimento de canal no M5, filtro de tendência em timeframe superior, VWAP, EMA, ATR, limite diário de operações, controle de spread, stop financeiro por operação e limite de perda diária. O objetivo é operar de forma disciplinada, evitando martingale, grid, preço médio ou
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Router Regime EURUSD M15 is a rule-based Expert Advisor for MetaTrader 5, designed mainly for EURUSD on the M15 timeframe. The EA uses a multi-timeframe structure: M15 for entries H1 for market regime H4 for directional bias It does not use artificial intelligence, martingale, grid, arbitrage or news trading. All decisions are based on objective technical rules. Main strategy modules: Trend pullback Asian/London breakout False breakout Range logic Squeeze breakout MA Cross SELL continuation
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Donchian Portfolio Visual MT5: that is attached to only one chart, but can monitor and trade more than one symbol internally. The concept is simple: These figures are historical test results only and do not guarantee future performance. Always run yourown test with your broker's spread, commission and execution conditions. Included Presets Default H4: recommended and most robust setup H1: secondary testing setup M15 Experimental: for research and testing only Who Is This EA For? This EA is suit
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DONCHIAN PRO - PORTFOLIO EA FOR METATRADER 5 Donchian Pro is a multi-symbol trend-following Expert Advisor designed to monitor a focused Forex portfolio from a single MT5 chart. The default setup combines long-term Donchian breakouts, an EMA 200 trend filter, ATR-based trade management and account-level risk protection. Signals are evaluated using completed H4 candles only. The EA does not use martingale, grid recovery or position averaging. Every accepted trade is opened with an initial Sto
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