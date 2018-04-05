Range Bot v2 mt5

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Sistema capacitado para susperar challenges en cualquier compañia de fondeo que permita el uso de EAs ya que no es MG ni Grid. Tampoco es Tickscalp.
Viene optimizado para US30 en horario NY. Modifique unicamente su riesgo porcentual por operacion
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Statistics Boom and Crash
Marcelo Jose Patino Vargas
Experts
SYSTEM DESCRIPTION Our MT5 EA uses an advanced statistical system to determine the optimal time to open sell positions on the BOOM 1000, BOOM 500, and BOOM 300 assets. Based on rigorous market data analysis, the EA identifies the moment when there is a 90% probability of a bearish candle, allowing our users to enter a sell position with maximum confidence in success. This data-driven approach is the key to achieving profitable and consistent trades in BOOM 1000, and our EA is designed to autom
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