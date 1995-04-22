Win Petr4 Duo B3

Multi-ativo robô para o MetaTrader 5 focado no mercado brasileiro, com um estratégia intradiária para WIN e PETR4, painel visual, controle de risco, e Detecção automática com rolagem do contrato atual do mini índice.

Win Petr4 Duo B3 é um Consultor Expert desenvolvido para negociação dois dos ativos mais seguidos pela comunidade brasileira de day trading: o mini índice WIN e PETR4.

Estratégia de Entrada

O O Painel de Regime Win Petr4 utiliza uma estratégia intradiária baseada no regime leitura, VWAP, volatilidade e confirmação por vela fechada.

Em WIN, a lógica principal é um recuo para o VWAP com um filtro de tendência. O A EA avalia EMA, ADX, ATR e VWAP para identificar se o mercado tem volatilidade e direção suficientes. Na configuração recomendada, O robô procura vendas quando o preço está abaixo do movimento média, puxa para a região VWAP ajustada pelo ATR, e espera Para uma vela de rejeição baixista. A entrada só é considerada após o Candle fecha, evitando decisões no meio da formação da barra.

Para PETR4, o módulo utiliza uma lógica de reversão condicionada pelo VWAP e o O regime do WIN. O EA procura distorções em relação ao VWAP, confirma com RSI, e só permite a entrada se o contexto do índice for compatível com a direção configurada.

O O robô não utiliza martingale, grid ou aumentos progressivos de lote. As entradas são limitadas pelo tempo, número máximo de operações, mínimo/máximo volatilidade e filtros de risco.

Como funcionam as entradas

Antes de abrir uma posição, o EA verifica:

Horário permitido de entrada.

Se o limite diário, semanal ou mensal foi atingido.

Se houve uma perda no dia e a pausa pós-perda está ativa.

Se o número máximo de operações diárias foi atingido.

Se existe uma posição manual protegida sobre o ativo.

Se o regime de mercado permite a negociação.

Se o ATR está dentro da faixa aceitável.

Se as paradas respeitam a distância mínima exigida pelo corretor.

Como funcionam as saídas

Quando abrindo a posição, o EA já envia o stop loss e o take lucro calculado com base no ATR e normalizado pelo tick do ativo tamanho.

Após a entrada, a posição pode ser fechada por:

Stop loss inicial.

Lucre.

Empatado.

Parada de retaguarda.

TrailPro por pontos em WIN.

Parada de tempo defensivo no WIN.

Fechamento forçado no horário configurado.

Botão de fechamento manual no painel.

Em WIN, o TrailPro move o stop para proteger o lucro quando a operação avança favoravelmente. Pode primeiro ativar o breakeven, depois começar a rastrear o Preço com uma distância configurada em pontos. Se a posição permanecer também longo sem evoluir e é contra ou apenas ligeiramente favorável, o A parada no tempo defensivo pode fechar a operação.

O O objetivo da gestão é reduzir a exposição desnecessária e proteger trocas favoráveis, e impedir que o robô permaneça posicionado do lado de for a a janela planejada de day trading.

Resumo

Ele é uma EA intradiária para WIN e PETR4, focando em entradas filtradas por regime, VWAP, ATR, EMA e RSI, assim como saídas gerenciadas por parada, Alvo, Breakeven, Trailing, Time Stop e Forçado Close. A proposta é operar com regras objetivas, controle de risco e um painel visual, sem prometer lucro ou desempenho garantido.

Principais Recursos

Estratégia multi-ativo para WIN e PETR4.

Defesa automática da expiração atual da vitória.

Rolagem automática do contrato WIN quando a expiração muda.

Painel visual com status operacional.

Botão para suspender/retomar novas operações.

Botão para fechar posições abertas diretamente do EA.

Para, mira, para, para, e empate.

Limite diário global de comércio.

Limite de troca por ativo.

Fechamento forçado no horário configurado.

Proteção contra posições manuais.

Entradas padronizadas já configuradas com o preajuste robusto.

Compatível com contas demo e reais no MetaTrader 5.

Configuração padrão

A configuração padrão atual funciona:

WIN: apenas venda.

PETR4: apenas vender.

Prazo recomendado: M5.

Modo padrão: rodar WIN e PETR4.

Máximo de 2 transações globais por dia.

Máximo de 1 operação por ativo por dia.

Recursos Recomendados

WIN atual, identificada automaticamente pelo EA.

PETR4.

O Os nomes dos símbolos podem variar entre os corretores. O EA permite ajustar o WIN e o símbolo PETR4 nas entradas. O contrato de reserva existe apenas como último recurso, caso não seja encontrado um WIN válido.

Aviso de Risco

Dia Negociação, futuros, ações e robôs de negociação envolvem alto risco. Passado Resultados em backtesting ou contas demo não garantem resultados futuros. Sempre use uma conta demo antes de negociar em uma conta real e ajuste Tamanho do lote, risco diário e horários de acordo com seu perfil.

Isso O produto não promete lucro, renda diária ou garantia Performance. Responsabilidade pela configuração, uso e risco operacional Depende do usuário.