IndiceXperience

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- Version: 1.0
- Activations: 5
Indicador para mercado de Índice Futuro Brasileiro (WIN)
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O indicador trabalha com rompimento de canal indicando o sentido do movimento e os 3 possíveis TP e o SL baseado no ATR.
Indicação de utilização em TimeFrame de 5M, mas pode ser utilizado em qualquer tempo gráfico de sua preferencia.
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