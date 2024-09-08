IndiceXperience

Indicador para mercado de Índice Futuro Brasileiro (WIN)

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O indicador trabalha com rompimento de canal indicando o sentido do movimento e os 3 possíveis TP e o SL baseado no ATR.


Indicação de utilização em TimeFrame de 5M, mas pode ser utilizado em qualquer tempo gráfico de sua preferencia.

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