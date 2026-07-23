Bangkacanggoldpanel

  • Utilities
  • Adi Prasetiyo
    Adi Prasetiyo

    Adi Prasetiyo

    Hi, I'm Adi Prasetiyo, an MQL5 Developer from Indonesia.
    I specialize in developing Expert Advisors (EA), custom indicators, trading panels, and automated trading systems for MetaTrader 5.
  • Version: 3.20
  • Updated: 23 July 2026

Berikut adalah deskripsi profesional yang dapat digunakan untuk header source code, halaman MQL5 Market, GitHub, maupun dokumentasi EA Anda. Deskripsi ini disesuaikan dengan fitur yang ada pada versi terbaru panel trading. Berdasarkan file yang Anda unggah, panel ini merupakan Gold Manual Trading Panel - BangkacangFX v2.1 dengan fitur panel trading manual untuk MT5.

BangkacangFX Gold Manual Trading Panel v2.20

BangkacangFX Gold Manual Trading Panel adalah panel trading manual profesional untuk MetaTrader 5 yang dirancang khusus untuk trader Gold (XAUUSD). Panel ini menggabungkan fungsi eksekusi order, pengelolaan posisi, pending order, trailing stop, break even, serta monitoring posisi dalam satu antarmuka yang ringkas, modern, dan mudah digunakan.

Panel bekerja sepenuhnya menggunakan Native MQL5 tanpa DLL ataupun library eksternal sehingga ringan, stabil, dan kompatibel dengan berbagai broker MT5, termasuk broker ECN yang menggunakan sistem auto filling mode.

Fitur Utama

  • Trading BUY dan SELL hanya dengan satu klik.

  • Pemasangan Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, dan Sell Limit secara instan.

  • Pengaturan Lot Size secara cepat melalui tombol maupun input langsung.

  • Pengaturan Stop Loss dan Take Profit secara real-time.

  • Auto Apply SL/TP ke seluruh posisi yang sedang terbuka.

  • Break Even otomatis untuk semua posisi.

  • Trailing Stop dengan tombol ON/OFF serta pengaturan jarak trailing.

  • Close All dengan konfirmasi keamanan.

  • Close Buy.

  • Close Sell.

  • Close posisi yang sedang Profit.

  • Close posisi yang sedang Loss.

  • Close Partial 50%.

  • Close Partial 80%.

  • Delete seluruh Pending Order.

  • Monitoring total Profit/Loss secara real-time.

  • Ringkasan jumlah posisi, total lot, dan harga rata-rata.

  • Tampilan Spread secara real-time.

  • Informasi sesi perdagangan (Asia, London, New York).

  • Countdown candle timeframe aktif.

  • Status panel dan informasi eksekusi trading secara langsung.

  • Auto Detect Filling Mode sehingga kompatibel dengan broker ECN.

Fitur Baru v2.20

  • Penambahan tombol Hide / Show (Minimize Panel).

  • Seluruh panel dapat diminimalkan hanya dengan satu klik.

  • Saat panel disembunyikan, hanya header utama yang tetap tampil sehingga area chart menjadi lebih luas.

  • Seluruh proses trading, monitoring, trailing stop, countdown, dan pembaruan data tetap berjalan di background.

  • Menampilkan kembali panel secara instan tanpa kehilangan konfigurasi maupun data.

Keunggulan

  • 100% Native MQL5.

  • Tanpa DLL.

  • Tanpa library eksternal.

  • Ringan dan cepat.

  • Kompatibel dengan seluruh broker MT5.

  • Antarmuka modern bergaya profesional.

  • Dirancang khusus untuk mempercepat proses trading manual pada XAUUSD.

BangkacangFX Gold Manual Trading Panel merupakan solusi lengkap bagi trader yang menginginkan eksekusi trading manual yang cepat, pengelolaan posisi yang efisien, serta kontrol penuh terhadap aktivitas trading langsung dari chart MetaTrader 5.


Recommended products
Telegram WolfSignal V17EU
Huu Loc Nguyen
Utilities
Product Name: Telegram WolfSignal PRO V17E  ULTIMATE  (MT5) [Subtitle: Multi-Channel Broadcaster | Ninja Command Engine | Risk & Modification Radar] Introduction Step into the ultimate tier of remote account management.   Telegram WolfSignal PRO V17E Ultimate is not just a passive trade notifier; it is a highly secure, interactive Command & Control hub for your MetaTrader 5 terminal. Built specifically for professional signal providers, fund managers, and algorithmic traders, the PRO edition all
FREE
Global Market Sessions Visual Analyzer
Akhmad Khoirul Anam
5 (1)
Utilities
Global Market Sessions – Visual Analyzer for MT5 A lightweight MT5 indicator that visually maps Tokyo, London and New York sessions, auto-detects broker timezone & DST, and highlights the best liquidity windows for smarter trading. See the market’s rhythm at a glance. Trade with clarity, precision, and confidence. Overview Global Market Sessions is a powerful yet easy-to-use MT5 indicator that visually displays the world’s major trading sessions (Tokyo, London, New York) directly on your chart
FREE
Axilgo PipPiper CoPilot
Theory Y Technologies Pty Ltd
5 (2)
Utilities
Axilgo Pip Piper CoPilot Elevate your trading game with the Axilgo Pip Piper CoPilot, the first in our revolutionary Pip Piper Series. This all-inclusive toolset is meticulously crafted for serious traders, focusing on key areas such as Risk Management, Trade Management, Prop Firm Rule Compliance, and Advanced Account Management . With CoPilot, you’re not just investing in a tool—you’re gaining a strategic partner in the intricate world of trading. Important Notice: To ensure you receive the fu
FREE
Pump Liquidity Refueling
Konstantin Meshcheriakov
Experts
PUMP V3_0 Liquidity Refueling — Refueling Your BalanceWhat is "Liquidity Refueling"? Think of the Forex market as a highway and liquidity as the fuel.  When institutional players "pour" massive volume into the market, the price makes a sharp surge — an impulse or a "pump."  The PUMP V3_0 EA acts as a smart fueling station: it identifies moments of maximum market energy and "pumps" that momentum directly into your trading account.   Performance Metrics (Strategy Tester Data):Net Profit "Pumped"
FREE
Global Stop Loss and Target Setter
Felicien Badou Diouf
Utilities
Free one click Stop Loss and Take Profit tool for manual trading on MetaTrader 5. Apply a fixed SL and TP to every open position on the current symbol at once, or move them all to break even, with a single button. It only modifies Stop Loss and Take Profit levels - it never opens or closes a trade. Works on any symbol and any account type: forex, gold and XAUUSD, indices, crypto. Useful on a prop firm or funded account, where an unprotected position is the fastest way to fail a challenge. TWO
FREE
Stop Out Line MT5
Sergey Batudayev
4 (1)
Utilities
Work logic Stop Out utility is a simple but very convenient indicator showing how many points are left to the Stop Out level / Its benefit lies in the fact that many traders deliberately overestimate the risk in trading in pursuit of profit, use the available margin at the maximum, and for this case it is very important to know where the broker can forcibly close your positions. Just place the indicator on the chart and depending on the open position in Buy or Sell, you will see the border m
FREE
Close All Indicators Script for MT5
Mathew Louis Sau Kinminja
Utilities
Indicator Removal Script for MetaTrader 5 (Version 1.4) The Delete  All Indicators Script is a powerful and user-friendly tool designed for MetaTrader 5 (MT5) to instantly remove all indicators from the main chart, sub-windows, or both, with a single click. Developed by Louis MattFX , this script (Version 1.4) simplifies chart management, saving traders time and effort when resetting their workspace for fresh analysis or new trading strategies. Key Features Flexible Removal Options : Choose to c
FREE
TradeVision Pro
Ian Nganga Comba
Experts
TradeVisonPro Forex Analyzer Pro MT5 Trading Account Analytics and Monitoring Dashboard TradeVisonPro Forex Analyzer Pro is a trading analytics and account monitoring solution designed for MetaTrader 5 users. The product organizes MT5 trading data in a structured web-based dashboard, allowing traders to review account information, monitor open positions, analyze trading history, track strategies, maintain a trading journal, and review performance statistics. TradeVisonPro Forex Analyzer Pro is d
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.69 (16)
Experts
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
Rulebook Exporter Journal
Fatih Klavun
Utilities
RULEBOOK — The Ultimate Trading Dashboard & AI Coach (NEW UPDATE) Before you read everything below, let me tell you in one sentence what Rulebook is: It's a comprehensive MetaTrader trading dashboard and journal platform, but unlike TradeZella or other journal services, there are absolutely no monthly fees — you pay once and use it for a lifetime. Transform your MetaTrader 5 into a professional, data-driven trading cockpit! Rulebook is the bridge between your MetaTrader and a state-of-the-art we
FREE
Protectron
Dilwyn Tng
Utilities
Protectron — Account Protection System A utility that monitors account equity in real time and closes all open positions automatically when a defined upper or lower threshold is reached. Works alongside any Expert Advisor or manual trading strategy without interfering with their logic. Overview Protectron attaches to a chart and monitors total account equity continuously — including floating positions. When equity reaches a configured threshold in either direction, all open positions are closed
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Indicators
VWAP_PC_MQL5 — a simple home-built VWAP indicator showing real-time volume-weighted price levels directly on your MT5 chart. TF: Works on all timeframes. Pair: Compatible with all symbols — Forex, indices, commodities, and stocks. Settings: Applied Price – price type used for VWAP calculation (Close, Typical, Weighted, etc.) Line Color / Width / Style – customize VWAP line appearance Session Reset – optional reset per day or continuous mode How it works (VWAP principle): VWAP (Volume Weighted
FREE
TradeInfo MT5
Manuraj Dhanda
4.33 (15)
Utilities
TradeInfo is a utility indicator which displays the most important information of the current account and position. Displayed information: Information about the current account (Balance, Equity, Free Margin). Current spread, current drawdown (DD), planned profit, expected losses, etc. Number of open position(s), volume (LOT), profit. Today’s and yesterday’s range. Remaining time to the next candle. Last day profit information. MagicNumber filter. Comment filter. Indicator parameters: ShowPro
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicators
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilities
Introducing NAS100 Auto SL and TP Maker for MT5: Never miss setting StopLoss and TakeProfit again with our NAS100 Auto SL and TP Maker, an indispensable assistant for traders navigating the Nasdaq 100 market on MetaTrader 5. This tool is designed for those who seek a seamless solution to automate the management of StopLoss and TakeProfit levels. Key Features: Effortless Automation: Automatically monitors Nasdaq 100 trades without StopLoss and/or TakeProfit. Dynamically adjusts levels based on u
FREE
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Utilities
Introduction Welcome to the world of Forex trading, where every tick of the market can be influenced by news events. Introducing our expert advisor for MetaTrader, your ultimate tool for navigating the complexities of news trading. This innovative advisor is specifically designed to automate your trading strategy during key macroeconomic releases, ensuring you never miss an opportunity.  When important indicators are announced, volatility often spikes, creating potential for profit. Our expert
FREE
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilities
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 – Professional Trading & Risk Management Panel Trade Assistant MT5 is an advanced trading panel designed to help traders execute orders faster, safer, and more professionally . It simplifies manual trading by combining smart order management , precise risk control , and one-click execution , making it ideal for both beginners and advanced traders. This tool does not trade automatically . Instead, it empowers you with full control while applying professional-gra
FREE
AZ ATR indicator with volume correlation bonus
Yurii Shvechikov
5 (1)
Indicators
AZ ATR indicator (with volume correlation bonus) Standard ATR indicator, you can enable ignoring abnormally large candles. It is possible to change the location of the displayed text in 4 corners of the chart. You can change the calculation period (days ago). Bonus - the indicator has a correlation with volumes. Can be enabled to display a possible priority at the current moment in the market. What do the values ​​mean: Positive correlation (0.3 - 1.0): 0.3-0.7 - moderate connection
FREE
Stochastic SpiderNet
Vladimir Novikov
Experts
Imagine a professional system that patiently weaves its web on the currency market, waiting for the perfect moment to strike. Stochastic SpiderNet is an intelligent trading robot (expert advisor) for the MetaTrader 5 platform, created for traders who understand the power of grid trading but want to secure it with powerful protection algorithms. This is not just a "grid trader." It is a symbiosis of the classic Stochastic oscillator and an adaptive grid controlled by artificial constraints. How
FREE
Second Level Candles And Alligator Indicators
Chun Cai Lu
5 (1)
Utilities
Second Level Candles And Alligator Indicators 每12秒产生一个K线，而且自带Alligator指标，对超短线选手交易非常有帮助。程序启动时可能不成功，是因为MT5 MqlTick 数据加载少的原因。可以通过修改显示的数据参数避免，比如display=100，程序正常之后再将参数调大 display=300 。如果数据不正常，也可以采用重新加载的方式解决。 如果您对这个指标有任何建议，请联系作者。  Second Level Candles And Alligator Indicators  produced a candle per 12 seconds,include Alligator, it's helpful to Short-Term Trading。You'd better reload the indicator every start MT5 or change display parameter to reslove data bug. Please attach author when  you had some su
FREE
UltraFast Trade Manager MT5
Anh Tho Nguyen
Utilities
IMPORTANT NOTE: This is a professional Trade Management Utility and on-chart assistant. It is NOT an automated trading robot. It does not open trades on its own. The UltraFast Trade Manager MT5 is the ultimate execution and risk-management suite designed to give you absolute control over your manual and algorithmic trades. When managing multiple positions, calculating complex net break-even points, or constantly monitoring the economic calendar, hesitation can lead to costly mistakes. This utili
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
Experts
Use this expert advisor whose strategy is essentially based on the Relative Strength Index (RSI) indicator as well as a personal touch. Other free expert advisors are available in my personal space as well as signals, do not hesitate to visit and leave a comment, it will make me happy and will make me want to offer content. Expert advisors currently available: LVL Creator LVL Creator Pro LVL Bollinger Bands   Trading is not a magic solution, so before using this expert on a live account, carry
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (52)
Indicators
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Trade Stacker
Kevin Kofi Afeku
Utilities
Introducing Trade Stacker: Your Ultimate Trading Force Multiplier Transform your trading with the power of automated position stacking! The Trade Stacker EA turns single trade opportunities into strategic multi-level positions with just one click. Attention, the application does not work in the strategy tester. Download demo here:  https://kevinafeku8.gumroad.com/l/avmxc Instructions for the demo:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/759785 Key Features That Set You Apart: Deploy mul
FREE
Crystal Cross Sync
Muhammad Jawad Shabir
Utilities
Crystal Cross Sync Advanced MT5 Chart Synchronization & Backtesting Engine Crystal Cross Sync is a high-performance MetaTrader 5 utility designed to transform the way traders analyze, replay, and synchronize market data. Built specifically for serious MT5 traders, this tool delivers ultra-fast chart synchronization, automatic time alignment, precision zoom control, and structured backtesting assistance — all in one optimized engine. This is not an indicator. This is a professional chart control
FREE
Prometheus Analyst
Humphrey Mangera
Indicators
PROMETHEUS TECHNICAN VERSION Free | By THE SONS A gift from The Sons — no strings, no trial, no expiry. Every trader deserves access to professional-grade market intelligence. That belief is why Prometheus Technical Version exists, and why it costs nothing. Consider it our handshake to the trading community. What You're Getting This is not a simplified tool dressed up as a gift. Prometheus Technican Version is a fully built, institutional-quality technical analysis indicator running a dual-model
FREE
Order Manager Pro
Breneer Jacinto
Utilities
Order Manager Pro: The Ultimate Trade Management Panel Take full control of your manual trading with Order Manager Pro , the all-in-one trade management utility designed for speed, precision, and flexibility. Stop juggling multiple windows and complex calculations. This powerful panel places every critical trading function right on your chart, allowing you to react to market movements instantly and manage your risk flawlessly. Whether you are a scalper, day trader, or swing trader, this tool wi
FREE
Elsna Color Zones
Raymond Edusei
Utilities
This MQL4 code is a   custom indicator   that draws multiple colored rectangles on a chart, spaced apart by a defined pip distance, and projected into the future. Here's a brief breakdown: Purpose: Draws several horizontal rectangles (zones) starting from a specified price. Rectangles are spaced apart vertically by a pip distance. Colors alternate between FirstColor and SecondColor . Rectangles can be drawn behind candles and optionally filled. Each rectangle extends into the future for a specif
FREE
Hidden Fractals MT5
Christian Ricard
Utilities
This indicator allows to hide Bill Williams Fractals (on all MT5 timeframes) from a date define by the user with a vertical line (Alone) or a panel (with "Hidden Candles"). Indicator Inputs: Indicator Color Indicator Width  Information on "Fractals" indicator is available here:   https://www.metatrader4.com/en/trading-platform/help/analytics/tech_indicators/fractals ************************************************************* Hey traders!!  Give me your feeds!  We are a community here and we ha
FREE
Trade With Price
Pankaj Kushwaha
Utilities
Trade With Price is a powerful and user-friendly MetaTrader 5 Expert Advisor designed to simplify and accelerate your trading execution. This EA provides a smart one-click trading panel that allows traders to instantly place BUY, SELL, and pending orders directly at the current market price—eliminating the need to calculate distances in pips. Key Features One-click BUY & SELL execution Place pending orders based on market price instead of pips Clean and intuitive trading panel interface
FREE
Buyers of this product also purchase
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (215)
Utilities
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (668)
Utilities
Trade Manager MT5 is an advanced position size calculator and trade management tool for MetaTrader 5, designed to help traders plan trades faster, control risk more precisely, and manage open positions directly from the chart. It combines order placement, risk based lot calculation, Stop Loss and Take Profit management, Break Even, Trailing Stop, Partial Close, Equity Protection, and external trade management in one panel. Whether you trade forex, indices, metals, commodities, crypto, or future
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (144)
Utilities
Experience exceptionally fast trade copying with the   Local Trade Copier EA MT5 . With its easy 1-minute setup, this trade copier allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. Whether you're a beginner or a professional trader, the   Local Trade Copier EA MT5   offers a wide range of options to customize it to your specific needs. It's the ultimate solution for anyone looking t
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
Utilities
Trade Panel is a multi-functional trading assistant. The app contains over 50 trading functions for manual trading and allows you to automate most trading tasks. Before making a purchase, you can test the demo version on a demo account. Download the trial version of the application for a demonstration account: https://www.mql5.com/en/blogs/post/750865 . Full instructions here . Trade. Allows you to perform trading operations in one click: Open pending orders and positions with automatic risk cal
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
Utilities
Beta Release The Telegram to MT5 Signal Trader is nearly at the official alpha release. Some features are still under development and you may encounter minor bugs. If you experience issues, please report them, your feedback helps improve the software for everyone. Telegram to MT5 Signal Trader is a powerful tool that automatically copies trading signals from Telegram channels or groups directly to your MetaTrader 5 account. It supports both public and private Telegram channels, and you can conn
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
Utilities
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
Utilities
Anchor: The EA Manager Run your full EA portfolio without conflicts, without stacked risk, and without watching every chart yourself. Anchor coordinates up to 64 Expert Advisors on a single account, including daily loss protection built for prop firm rules. Attach Anchor to any chart. Type your EA names and magic numbers in one line. Click OK. Anchor begins coordinating immediately. Built for portfolios. Built for prop firms. Built for discipline. The Problem Running multiple EAs on the same acc
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (3)
Utilities
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier automatically copies trading signals from your Telegram channels directly into MetaTrader 5. No bots, no browser extensions, no manual copying. You receive a signal on Telegram and the EA opens the trade on your terminal in a few seconds. The product includes two components: a Windows application that listens to your Telegram channels, and this Expert Advisor that executes the signals on your MT5 terminal. An MT4 version is also available. Setup guide and app
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Utilities
Premium Trade Manager - The Trade Panel With a Coach Built In Premium Trade Manager puts a trading coach inside your chart, with a full execution engine underneath it. Set the trade up the way you always do, then let Max, your AI trading coach, read that exact setup against your live account and give you a straight verdict before you commit: is the stop disciplined, is the risk sane, is a high-impact release minutes away, are you near a prop-firm limit. Below sits the engine that runs everything
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
Utilities
Professional Trade Copier for MetaTrader 5 Fast, professional, and reliable trade copier for MetaTrader . COPYLOT allows you to copy Forex trades between MT4 and MT5 terminals with support for Hedge and Netting accounts. COPYLOT MT5 version supports: - MT5 Hedge to MT5 Hedge - MT5 Hedge to MT5 Netting - MT5 Netting to MT5 Hedge - MT5 Netting to MT5 Netting - MT4 to MT5 Hedge - MT4 to MT5 Netting MT4 version Full Description +DEMO +PDF How To Buy How To Install How to get Log Files H
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.56 (50)
Utilities
Trade Copier is a professional utility designed to copy and synchronize trades between trading accounts. Copying occurs from the account / terminal of the supplier to the account / terminal of the recipient, which are installed on the same computer or VPS . PROMOTION - If you have already purchased the "Trade Copier MT5," you can receive the "Trade Copier MT4" for free (for copying MT4 > MT5 and MT4 < MT5). For more detailed information about the conditions, please contact us via private message
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
Utilities
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Utilities
VirtualTradePad PRO SE MT5 — professional trading control center for MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE is a premium chart-based trading panel and trade-management workspace for MetaTrader 5 . It is designed for traders who want faster execution, clearer position control, structured trade management, visual level planning and a professional workflow directly from the chart. This is not only a BUY / SELL panel. PRO SE combines manual trading, pending orders, position management, partial exits, b
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Utilities
Power Candles Strategy Scanner - Self-Optimizing Multi-Symbol Setup Finder Power Candles Strategy Scanner runs the same self-optimizing engine that powers the Power Candles indicator - on every symbol in your Market Watch, side by side. One panel tells you which symbols are statistically tradable right now, which strategy wins on each, the optimal Stop Loss / Take Profit pair, and pings you the moment a fresh signal fires. This tool is part of the Stein Investments ecosystem - 18+ tools plus Max
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.75 (16)
Utilities
LIMITED SUMMER SALE -40% !   ONLY $30 insead of $50!  Maximum real discount!  ONLY UNTIL 08/22 HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description   ::  demo-version  :: 60-sec-video-description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss and take-p
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Utilities
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
Utilities
MT5 to Telegram Signal Provider turns your trading account into a signal provider. Every trade action, whether manual, by EA or from your phone, is instantly sent as a message to Telegram. You can fully customize the format or use a ready-made template for quick setup. [ Demo ] [ Manual ] [ MT4 Version ] [ Discord Version ]     New: [ Telegram To MT5 ] Setup A step by step user guide is available. Key Features Ability to customize order details sent to subscribers You can create a tiered subs
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Utilities
Multifunctional tool: Lot Calculator, Grid Orders, R/R ratio, Trade Manager, Supply and Demand zones, Price Action and much more Demo version   |   User manual Trade Assistant   doesn't work in the strategy tester : you can download the   Demo Version HERE  to test the utility . Contact me   for any questions  / ideas for improvement / in case of a bug found If you need a MT4 version, it is available here Simplify, speed up and automate your trading   process . Expand the standard terminal capa
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Utilities
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Utilities
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilities
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Utilities
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Utilities
Trading Panel for MetaTrader 5 — professional one-click trading from chart and keyboard A powerful trading panel for active manual trading, designed to open, manage, and close trades far faster and more efficiently than the standard MetaTrader interface. This panel is built for traders who want full control over positions, pending orders, profit management, and trading execution inside one professional workspace. This is not just another utility. It is a complete trading cockpit for MetaTrader
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Utilities
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
Utilities
Equity Protect Pro: Your Comprehensive Account Protection Expert for Worry-Free Trading If you're looking for features like account protection, equity protection, portfolio protection, multi-strategy protection, profit protection, profit harvesting, trading security, risk control programs, automatic risk control, automatic liquidation, conditional liquidation, scheduled liquidation, dynamic liquidation, trailing stop loss, one-click close, one-click liquidation, and one-click restore, Equity P
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Utilities
The one EA every MetaTrader trader should be running, but isn't. Most accounts don't blow up because the strategy was wrong. They blow up because, in a bad moment, a trader let a loss run, doubled down, held trades into the weekend, gave back a winning week, or forgot the daily prop-firm limit by one bad click. KT Equity Protector is the automated guardian that won't let that happen. Install it on one chart. Set your rules once in a guided, plain-English wizard: daily loss, max drawdown, profit
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
Utilities
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Utilities
Working Demo Download Copy Cat More Trade Copier MT5 is a local trade copier and a complete risk management and execution framework designed for today’s trading challenges. From prop firm challenges to personal portfolio management, it adapts to every situation with a blend of robust execution, capital protection, flexible configuration, and advanced trade handling. The copier works in both Master (sender) and Slave (receiver) modes, with real-time synchronization of market and pending orders,
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Utilities
DaneTrades Trade Manager is a professional trade panel for MetaTrader 5, designed for fast, accurate execution with built‑in risk control. Place market or pending orders directly from the chart while the panel automatically calculates position size from your chosen risk, helping you stay consistent and avoid emotional decision‑making. The Trade Manager is built for manual traders who want structure: clear risk/reward planning, automation for repeatable management, and safeguards that help reduc
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
Utilities
Telegram To MT5 — Signal Copier Turn the trading calls from your Telegram channels into real MT5 orders — automatically, on as many accounts as you like, with risk and rules fully under your control. Telegram To MT5 connects the VIP / signal channels you already follow on Telegram to your MetaTrader 5 terminal. A free companion desktop app reads the messages (even from channels that block bots), and this Expert Advisor executes them on your account — applying your own risk settings, symbol mappi
More from author
MTF Trend Dashboard Pro for MT5
Adi Prasetiyo
Indicators
MTF Trend Dashboard Pro for MT5 MTF Trend Dashboard Pro adalah indikator Multi Timeframe (MTF) profesional untuk MetaTrader 5 yang membantu trader mengetahui arah trend pada berbagai timeframe secara bersamaan dalam satu panel yang ringan, cepat, dan mudah dibaca. Indikator ini menampilkan status Bullish atau Bearish secara real-time mulai dari M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 hingga MN , sehingga trader dapat dengan mudah melakukan analisis top-down sebelum mengambil keputusan entry. Fitur Utam
FREE
Live MTF Trend Panel with Live Candlestick
Adi Prasetiyo
Indicators
Live MTF Trend Panel for MT5 Professional Multi-Timeframe Trend Dashboard with Live Candlestick Analysis Live MTF Trend Panel adalah indikator profesional MetaTrader 5 yang menampilkan kondisi trend secara real-time pada 9 timeframe sekaligus , mulai dari M1 hingga Monthly , menggunakan analisis murni berdasarkan candlestick tanpa indikator teknikal apa pun. Panel ini dirancang untuk trader yang membutuhkan gambaran cepat mengenai arah pasar dari berbagai timeframe dalam satu tampilan yang ringk
FREE
Live MTF Trend Panel for MT5
Adi Prasetiyo
Indicators
Live MTF Trend Panel for MT5 Live MTF Trend Panel adalah indikator MetaTrader 5 yang menampilkan arah pergerakan candlestick secara real-time pada berbagai timeframe dalam satu panel modern dan ringan. Indikator ini dirancang khusus bagi trader yang ingin melihat kondisi market secara cepat tanpa menggunakan indikator teknikal tambahan. Berbeda dengan indikator trend pada umumnya, indikator ini tidak menggunakan Moving Average, RSI, MACD, ATR, ADX, Supertrend, Ichimoku, ZigZag, Fractal, Volume,
FREE
BB EA Strategy V5 Advanced Bollinger Bands Grid
Adi Prasetiyo
Experts
BB Strategy V5.01 Advanced Bollinger Bands Grid Expert Advisor BB Strategy V5.01 is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5 that combines Bollinger Bands mean-reversion trading, percentage-based grid management, advanced entry filtering, and intelligent risk control. The EA is designed to identify temporary market overextensions and capture high-probability reversal opportunities while filtering out low-quality entries that often occur during strong trending conditions. Unlike traditio
FREE
Panel Bangkacangfx
Adi Prasetiyo
Utilities
BangkacangFX Gold Trading Panel PRO Professional Manual Trading Panel for MT5 BangkacangFX Gold Trading Panel PRO adalah Expert Advisor (EA) khusus MetaTrader 5 yang dirancang untuk trader manual XAUUSD, Forex, dan Indices yang membutuhkan eksekusi cepat, manajemen posisi lengkap, serta kontrol risiko langsung dari chart. Panel ini menggabungkan fungsi entry, pending order, break-even, trailing stop, partial close, dan monitoring akun dalam satu tampilan yang ringkas dan mudah digunakan. Main Fe
FREE
Filter:
No reviews
Reply to review