Bangkacanggoldpanel

  • 实用工具
  • Adi Prasetiyo
    Adi Prasetiyo

    Adi Prasetiyo

    Hi, I'm Adi Prasetiyo, an MQL5 Developer from Indonesia.
    I specialize in developing Expert Advisors (EA), custom indicators, trading panels, and automated trading systems for MetaTrader 5.
  • 版本: 3.20
  • 更新: 23 七月 2026

Berikut adalah deskripsi profesional yang dapat digunakan untuk header source code, halaman MQL5 Market, GitHub, maupun dokumentasi EA Anda. Deskripsi ini disesuaikan dengan fitur yang ada pada versi terbaru panel trading. Berdasarkan file yang Anda unggah, panel ini merupakan Gold Manual Trading Panel - BangkacangFX v2.1 dengan fitur panel trading manual untuk MT5.

BangkacangFX Gold Manual Trading Panel v2.20

BangkacangFX Gold Manual Trading Panel adalah panel trading manual profesional untuk MetaTrader 5 yang dirancang khusus untuk trader Gold (XAUUSD). Panel ini menggabungkan fungsi eksekusi order, pengelolaan posisi, pending order, trailing stop, break even, serta monitoring posisi dalam satu antarmuka yang ringkas, modern, dan mudah digunakan.

Panel bekerja sepenuhnya menggunakan Native MQL5 tanpa DLL ataupun library eksternal sehingga ringan, stabil, dan kompatibel dengan berbagai broker MT5, termasuk broker ECN yang menggunakan sistem auto filling mode.

Fitur Utama

  • Trading BUY dan SELL hanya dengan satu klik.

  • Pemasangan Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, dan Sell Limit secara instan.

  • Pengaturan Lot Size secara cepat melalui tombol maupun input langsung.

  • Pengaturan Stop Loss dan Take Profit secara real-time.

  • Auto Apply SL/TP ke seluruh posisi yang sedang terbuka.

  • Break Even otomatis untuk semua posisi.

  • Trailing Stop dengan tombol ON/OFF serta pengaturan jarak trailing.

  • Close All dengan konfirmasi keamanan.

  • Close Buy.

  • Close Sell.

  • Close posisi yang sedang Profit.

  • Close posisi yang sedang Loss.

  • Close Partial 50%.

  • Close Partial 80%.

  • Delete seluruh Pending Order.

  • Monitoring total Profit/Loss secara real-time.

  • Ringkasan jumlah posisi, total lot, dan harga rata-rata.

  • Tampilan Spread secara real-time.

  • Informasi sesi perdagangan (Asia, London, New York).

  • Countdown candle timeframe aktif.

  • Status panel dan informasi eksekusi trading secara langsung.

  • Auto Detect Filling Mode sehingga kompatibel dengan broker ECN.

Fitur Baru v2.20

  • Penambahan tombol Hide / Show (Minimize Panel).

  • Seluruh panel dapat diminimalkan hanya dengan satu klik.

  • Saat panel disembunyikan, hanya header utama yang tetap tampil sehingga area chart menjadi lebih luas.

  • Seluruh proses trading, monitoring, trailing stop, countdown, dan pembaruan data tetap berjalan di background.

  • Menampilkan kembali panel secara instan tanpa kehilangan konfigurasi maupun data.

Keunggulan

  • 100% Native MQL5.

  • Tanpa DLL.

  • Tanpa library eksternal.

  • Ringan dan cepat.

  • Kompatibel dengan seluruh broker MT5.

  • Antarmuka modern bergaya profesional.

  • Dirancang khusus untuk mempercepat proses trading manual pada XAUUSD.

BangkacangFX Gold Manual Trading Panel merupakan solusi lengkap bagi trader yang menginginkan eksekusi trading manual yang cepat, pengelolaan posisi yang efisien, serta kontrol penuh terhadap aktivitas trading langsung dari chart MetaTrader 5.


推荐产品
Telegram WolfSignal V17EU
Huu Loc Nguyen
实用工具
Product Name: Telegram WolfSignal PRO V17E  ULTIMATE  (MT5) [Subtitle: Multi-Channel Broadcaster | Ninja Command Engine | Risk & Modification Radar] Introduction Step into the ultimate tier of remote account management.   Telegram WolfSignal PRO V17E Ultimate is not just a passive trade notifier; it is a highly secure, interactive Command & Control hub for your MetaTrader 5 terminal. Built specifically for professional signal providers, fund managers, and algorithmic traders, the PRO edition all
FREE
Global Market Sessions Visual Analyzer
Akhmad Khoirul Anam
5 (1)
实用工具
Global Market Sessions – Visual Analyzer for MT5 A lightweight MT5 indicator that visually maps Tokyo, London and New York sessions, auto-detects broker timezone & DST, and highlights the best liquidity windows for smarter trading. See the market’s rhythm at a glance. Trade with clarity, precision, and confidence. Overview Global Market Sessions is a powerful yet easy-to-use MT5 indicator that visually displays the world’s major trading sessions (Tokyo, London, New York) directly on your chart
FREE
Axilgo PipPiper CoPilot
Theory Y Technologies Pty Ltd
5 (2)
实用工具
Axilgo Pip Piper CoPilot Elevate your trading game with the Axilgo Pip Piper CoPilot, the first in our revolutionary Pip Piper Series. This all-inclusive toolset is meticulously crafted for serious traders, focusing on key areas such as Risk Management, Trade Management, Prop Firm Rule Compliance, and Advanced Account Management . With CoPilot, you’re not just investing in a tool—you’re gaining a strategic partner in the intricate world of trading. Important Notice: To ensure you receive the fu
FREE
Pump Liquidity Refueling
Konstantin Meshcheriakov
专家
PUMP V3_0 Liquidity Refueling — Refueling Your BalanceWhat is "Liquidity Refueling"? Think of the Forex market as a highway and liquidity as the fuel.  When institutional players "pour" massive volume into the market, the price makes a sharp surge — an impulse or a "pump."  The PUMP V3_0 EA acts as a smart fueling station: it identifies moments of maximum market energy and "pumps" that momentum directly into your trading account.   Performance Metrics (Strategy Tester Data):Net Profit "Pumped"
FREE
BuntuFx Copier
Muhammad Syahrul
实用工具
First 10 Copies is Free BuntuFx Copier Pro is a fast and reliable trade copier for synchronizing orders between Master and Slave accounts on MetaTrader 4 and MetaTrader 5. Main Features MT4 and MT5 cross-platform copying Market and pending order synchronization Automatic SL, TP, partial close, and order close copying Multiple lot modes: multiplier, fixed lot, risk percentage, and lot sequence Symbol mapping and suffix support Magic number, symbol, direction, and comment filters Reverse trading
FREE
Global Stop Loss and Target Setter
Felicien Badou Diouf
实用工具
Free one click Stop Loss and Take Profit tool for manual trading on MetaTrader 5. Apply a fixed SL and TP to every open position on the current symbol at once, or move them all to break even, with a single button. It only modifies Stop Loss and Take Profit levels - it never opens or closes a trade. Works on any symbol and any account type: forex, gold and XAUUSD, indices, crypto. Useful on a prop firm or funded account, where an unprotected position is the fastest way to fail a challenge. TWO
FREE
Stop Out Line MT5
Sergey Batudayev
4 (1)
实用工具
工作逻辑 止损实用程序是一个简单但非常方便的指标，显示离止损水平还有多少点/ 它的好处在于许多交易者为了追求利润而故意高估交易风险，最大限度地使用可用保证金，对于这种情况，了解经纪人可以在哪里强行平仓是非常重要的。 只需将指标放在图表上，根据买入或卖出的未平仓头寸，您将在图表上看到此交易价格的边界标记。 在您开仓之前，这条线在图表上是不可见的。 如果您没有在图表上看到这条线，这并不意味着该实用程序不起作用，很可能您交易的风险很小，而且存款很大，那么您需要寻找更高的止损线/ 低于交易，因为在当前风险下，您离止损还很远。 如果您有任何问题，可以在讨论部分写下来。 愉快的交易。 Recommended Robot Scalper -   https://www.mql5.com/en/market/product/77108 变量 字体大小 - 标签中的字体大小 边缘缩进 - 从边缘缩进 线条颜色 - 线条颜色 文字颜色 - 文字颜色
FREE
Close All Indicators Script for MT5
Mathew Louis Sau Kinminja
实用工具
Indicator Removal Script for MetaTrader 5 (Version 1.4) The Delete  All Indicators Script is a powerful and user-friendly tool designed for MetaTrader 5 (MT5) to instantly remove all indicators from the main chart, sub-windows, or both, with a single click. Developed by Louis MattFX , this script (Version 1.4) simplifies chart management, saving traders time and effort when resetting their workspace for fresh analysis or new trading strategies. Key Features Flexible Removal Options : Choose to c
FREE
TradeVision Pro
Ian Nganga Comba
专家
TradeVisonPro Forex Analyzer Pro MT5 交易账户分析与监控仪表板 TradeVisonPro Forex Analyzer Pro 是一款专为 MetaTrader 5 用户设计的交易分析和账户监控解决方案。 本产品将 MT5 交易数据整理到结构化的网页仪表板中，使交易者能够查看账户信息、监控未平仓头寸、分析交易历史、跟踪策略、记录交易日志以及查看绩效统计数据。 TradeVisonPro Forex Analyzer Pro 旨在帮助交易者整理交易信息，并通过受支持的桌面和移动网页浏览器访问这些数据。 主要功能 • MT5 账户仪表板 • 未平仓头寸监控 • 交易历史分析 • 交易日历 • 策略跟踪 • 交易日志 • 账户绩效统计 • 绩效报告 • 交易通知 • 多账户支持 • 可分享的只读报告 MT5 账户仪表板 在一个结构化的仪表板中查看 MetaTrader 5 交易账户的重要信息。 可显示的信息包括： • 账户余额 • 净值 • 可用保证金 • 保证金水平 • 未平仓头寸 • 浮动盈亏 • 交易量 • 经纪商信息 • 账户信息 仪表板集中显示
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.69 (16)
专家
该系统的思路是通过计算复合蜡烛来识别反转形态。 反转形态类似日本蜡烛条分析的 "锤头" 和 "吊颈" 形态。但它使用符合蜡烛替代单一的蜡烛，并且不需要复合蜡烛的小实体来确认反转。 输入参数: Range - 最大柱线数量, 计算复合蜡烛时用。 Minimum - 最小复合蜡烛大小 (传统的点数)。 ShadowBig and ShadowSmall - 影线 (复合蜡烛单元)。 Limit, StopLoss and TakeProfit - 开盘价, 止损位和止盈位, 它们是相对于复合蜡烛的收盘价 (复合蜡烛单元)。 Expiration - 订单过期时间 (单位柱线), 用于挂单 (Limit!=0.0)。 反向蜡烛条形态的判别如下。 它计算复合蜡烛参数，其自最后的完整柱线 (索引为 1) 至由 Range 输入参数定义的柱线数量。如果复合蜡烛大小大于由 Minimum 输入参数指定的数值, 它分析复合蜡烛的影线检测反转条件。 空头能量的特征是复合蜡烛的上影线为零, 多头能量的特征是复合蜡烛的下影线为零。 为确认空头趋势反转 (且多头开始)，需要以下检查: 下影线的大小 (多头能量
FREE
Rulebook Exporter Journal
Fatih Klavun
实用工具
RULEBOOK — The Ultimate Trading Dashboard & AI Coach (NEW UPDATE) Before you read everything below, let me tell you in one sentence what Rulebook is: It's a comprehensive MetaTrader trading dashboard and journal platform, but unlike TradeZella or other journal services, there are absolutely no monthly fees — you pay once and use it for a lifetime. Transform your MetaTrader 5 into a professional, data-driven trading cockpit! Rulebook is the bridge between your MetaTrader and a state-of-the-art we
FREE
Protectron
Dilwyn Tng
实用工具
Protectron — 账户保护系统 一款实时监控账户净值的工具，当净值达到设定的上限或下限阈值时，自动平掉所有持仓。可与任何 EA（智能交易系统）或手动交易策略并行运行，且不干扰其自身逻辑。 概述 Protectron 加载到图表后，会持续监控账户总净值，其中包含浮动盈亏。当净值在任一方向达到设定的阈值时，所有持仓将被立即平仓，挂单亦可选择一并删除。整个过程无需人工干预。 该工具以被动方式与其他智能交易系统及手动交易共存运行。对于需要自动执行每日回撤限制与盈利目标的自营交易公司（prop firm）交易者而言，它尤为实用。 计算方式 上限与下限阈值均支持五种计算模式：固定净值水平、相对初始入金的美元金额、入金百分比、当前余额百分比，或关闭。两个阈值可以各自独立关闭。 图表显示 实时面板显示当前净值、距离各阈值的差距以及当前的保护状态。所有指标均在每个报价跳动时更新。 功能特性 自动或手动检测初始入金 触发时可选删除挂单 触发时发出提醒通知 单次执行逻辑，防止重复操作 同时提供 MetaTrader 4 与 MetaTrader 5 版本 文档 完整的参数说明与配置示例请参见产品文档
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
指标
VWAP_PC_MQL5 — 一个简单的自制 VWAP 类指标，在 MT5 图表上实时显示成交量加权平均价。 时间框架： 适用于所有周期。 品种： 兼容外汇、指数、大宗商品和股票。 参数： AppliedPrice – 用于计算的价格类型（收盘价、典型价、加权价等） LineColor / Width / Style – 线条样式设置 SessionReset – 可每日重置或连续模式 工作原理（VWAP 原理）： VWAP（成交量加权平均价）计算公式为： VWAP = (价格 × 成交量之和) / (成交量之和) 它反映买卖双方的动态平衡： 价格 高于 VWAP → 多头占优； 价格 低于 VWAP → 空头占优。 简短结论： VWAP_PC_MQL5 是一个轻量级的 VWAP 工具，结构简单但实用，帮助学习和分析成交量行为。
FREE
TradeInfo MT5
Manuraj Dhanda
4.38 (16)
实用工具
TradeInfo is a utility indicator which displays the most important information of the current account and position. Displayed information: Information about the current account (Balance, Equity, Free Margin). Current spread, current drawdown (DD), planned profit, expected losses, etc. Number of open position(s), volume (LOT), profit. Today’s and yesterday’s range. Remaining time to the next candle. Last day profit information. MagicNumber filter. Comment filter. Indicator parameters: ShowPro
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
指标
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (2)
实用工具
介绍适用于 MT5 的 NAS100 Auto SL 和 TP Maker： 有了我们的 NAS100 Auto SL 和 TP Maker，再也不会错过止损和止盈的设置，这是交易者在 MetaTrader 5 上浏览纳斯达克 100 市场时不可或缺的助手。该工具专为寻求自动管理止损和止盈水平的无缝解决方案的用户而设计。 主要功能 轻松实现自动化： 自动监控无止损和/或止盈的纳斯达克 100 指数交易。 根据用户配置设置动态调整水平。 订单类型的多样性： 兼容纳斯达克 100 指数的市价订单和挂单。 支持 MetaTrader 5 中的各种订单类型。 定制配置： 用户友好的参数设置允许自定义跟踪偏好和止损/止盈水平。 范围灵活： 可选择为其运行的特定 NAS100 工具或所有交易工具设置止损和止盈。 快速执行： 确保快速设置所需的 StopLoss 和/或 TakeProfit 值，无需等待新的 tick 即可迅速响应。 MetaTrader 5 兼容性： 与 MetaTrader 5 中的所有订单类型兼容，实现无缝集成。 使用 NAS100 Auto SL 和 TP Maker
FREE
News Expert MT5
Maksim Neimerik
实用工具
Introduction Welcome to the world of Forex trading, where every tick of the market can be influenced by news events. Introducing our expert advisor for MetaTrader, your ultimate tool for navigating the complexities of news trading. This innovative advisor is specifically designed to automate your trading strategy during key macroeconomic releases, ensuring you never miss an opportunity.  When important indicators are announced, volatility often spikes, creating potential for profit. Our expert
FREE
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
实用工具
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 – Professional Trading & Risk Management Panel Trade Assistant MT5 is an advanced trading panel designed to help traders execute orders faster, safer, and more professionally . It simplifies manual trading by combining smart order management , precise risk control , and one-click execution , making it ideal for both beginners and advanced traders. This tool does not trade automatically . Instead, it empowers you with full control while applying professional-gra
FREE
AZ ATR indicator with volume correlation bonus
Yurii Shvechikov
5 (1)
指标
AZ ATR indicator (with volume correlation bonus) Standard ATR indicator, you can enable ignoring abnormally large candles. It is possible to change the location of the displayed text in 4 corners of the chart. You can change the calculation period (days ago). Bonus - the indicator has a correlation with volumes. Can be enabled to display a possible priority at the current moment in the market. What do the values ​​mean: Positive correlation (0.3 - 1.0): 0.3-0.7 - moderate connection
FREE
Stochastic SpiderNet
Vladimir Novikov
专家
Imagine a professional system that patiently weaves its web on the currency market, waiting for the perfect moment to strike. Stochastic SpiderNet is an intelligent trading robot (expert advisor) for the MetaTrader 5 platform, created for traders who understand the power of grid trading but want to secure it with powerful protection algorithms. This is not just a "grid trader." It is a symbiosis of the classic Stochastic oscillator and an adaptive grid controlled by artificial constraints. How
FREE
Second Level Candles And Alligator Indicators
Chun Cai Lu
5 (1)
实用工具
Second Level Candles And Alligator Indicators 每12秒产生一个K线，而且自带Alligator指标，对超短线选手交易非常有帮助。程序启动时可能不成功，是因为MT5 MqlTick 数据加载少的原因。可以通过修改显示的数据参数避免，比如display=100，程序正常之后再将参数调大 display=300 。如果数据不正常，也可以采用重新加载的方式解决。 如果您对这个指标有任何建议，请联系作者。  Second Level Candles And Alligator Indicators  produced a candle per 12 seconds,include Alligator, it's helpful to Short-Term Trading。You'd better reload the indicator every start MT5 or change display parameter to reslove data bug. Please attach author when  you had some su
FREE
UltraFast Trade Manager MT5
Anh Tho Nguyen
实用工具
IMPORTANT NOTE: This is a professional Trade Management Utility and on-chart assistant. It is NOT an automated trading robot. It does not open trades on its own. The UltraFast Trade Manager MT5 is the ultimate execution and risk-management suite designed to give you absolute control over your manual and algorithmic trades. When managing multiple positions, calculating complex net break-even points, or constantly monitoring the economic calendar, hesitation can lead to costly mistakes. This utili
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
专家
Use this expert advisor whose strategy is essentially based on the Relative Strength Index (RSI) indicator as well as a personal touch. Other free expert advisors are available in my personal space as well as signals, do not hesitate to visit and leave a comment, it will make me happy and will make me want to offer content. Expert advisors currently available: LVL Creator LVL Creator Pro LVL Bollinger Bands   Trading is not a magic solution, so before using this expert on a live account, carry
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (52)
指标
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Trade Stacker
Kevin Kofi Afeku
实用工具
介绍 Trade Stacker：您的终极交易力量倍增器 通过自动化仓位叠加的力量改变您的交易！ Trade Stacker EA 只需一键点击即可将单一交易机会转变为战略性多层次仓位。   注意，该应用程序在策略测试器中无法工作。请在此下载演示版:  https://kevinafeku8.gumroad.com/l/avmxc Instructions for the demo:    https://www.mql5.com/en/blogs/post/759785 主要特点： • 在自定义价格水平上即时部署多个交易 • 根据您的个人策略进行交易 • 智能保本保护锁定您的收益 • 可选的交易重生模式通过自动替换盈利交易来保持策略活力 • 直观的界面使复杂交易变得简单 完美适用于： • 在趋势市场中逐步建仓 • 建立战略网格仓位 • 轻松管理多个入场点 • 适合激进和保守的交易者 掌控要素： • 每个层级的自定义仓位大小 • 灵活的获利目标 • 智能止损设置 • 有效的保本管理   欢迎提出改进和功能建议，如果您需要任何帮助，请随时联系。祝您
FREE
Crystal Cross Sync
Muhammad Jawad Shabir
实用工具
Crystal Cross Sync Advanced MT5 Chart Synchronization & Backtesting Engine Crystal Cross Sync is a high-performance MetaTrader 5 utility designed to transform the way traders analyze, replay, and synchronize market data. Built specifically for serious MT5 traders, this tool delivers ultra-fast chart synchronization, automatic time alignment, precision zoom control, and structured backtesting assistance — all in one optimized engine. This is not an indicator. This is a professional chart control
FREE
Prometheus Analyst
Humphrey Mangera
指标
PROMETHEUS TECHNICAN VERSION Free | By THE SONS A gift from The Sons — no strings, no trial, no expiry. Every trader deserves access to professional-grade market intelligence. That belief is why Prometheus Technical Version exists, and why it costs nothing. Consider it our handshake to the trading community. What You're Getting This is not a simplified tool dressed up as a gift. Prometheus Technican Version is a fully built, institutional-quality technical analysis indicator running a dual-model
FREE
VWAP Mean Reversion
Avinash Pagadala
专家
XAU VWAP Mean Reversion H4 Expert Advisor for MetaTrader 5 — Gold / XAUUSD focus Version: 1.00 What it is XAU VWAP Mean Reversion H4 is an Expert Advisor for gold on the H4 chart. Intraday VWAP mean-reversion style participation on gold H4. Built for structured automated participation — not grid , not martingale . Evaluate on your broker and risk profile before any live use. This product is a technical system . Exact thresholds and entry equations remain internal product design and are not publ
FREE
Order Manager Pro
Breneer Jacinto
实用工具
Order Manager Pro: The Ultimate Trade Management Panel Take full control of your manual trading with Order Manager Pro , the all-in-one trade management utility designed for speed, precision, and flexibility. Stop juggling multiple windows and complex calculations. This powerful panel places every critical trading function right on your chart, allowing you to react to market movements instantly and manage your risk flawlessly. Whether you are a scalper, day trader, or swing trader, this tool wi
FREE
Elsna Color Zones
Raymond Edusei
实用工具
This MQL4 code is a   custom indicator   that draws multiple colored rectangles on a chart, spaced apart by a defined pip distance, and projected into the future. Here's a brief breakdown: Purpose: Draws several horizontal rectangles (zones) starting from a specified price. Rectangles are spaced apart vertically by a pip distance. Colors alternate between FirstColor and SecondColor . Rectangles can be drawn behind candles and optionally filled. Each rectangle extends into the future for a specif
FREE
该产品的买家也购买
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (215)
实用工具
它有助于计算每笔交易的风险，容易安装新的订单，具有部分关闭功能的订单管理， 7 种类型的追踪止损和其他有用的功能。   附加材料和说明 安装说明   -   应用程序说明   -   模拟账户应用程序的试用版 线条功能  - 在图表上显示开仓线、止损线、止盈线。 有了这个功能，就可以很容易地设置一个新的订单，并在开仓前看到它的附加特性。   风险管理  - 风险计算功能在考虑到设定的风险和止损单的大小的情况下，计算新订单的成交量。它允许你设置任何大小的止损，同时观察设定的风险。 批量计算按钮 - 启用 / 禁用风险计算。 在 " 风险 " 一栏中设置必要的风险值，从 0 到 100 的百分比或存款的货币。 在 " 设置 " 选项卡上选择风险计算的变量： $ 货币， % 余额， % 资产， % 自由保证金， % 自定义， %AB 前一天， %AB 前一周， %AB 前一个月。   R/TP 和 R/SL - 设置止盈和止损的关系。 这允许你设置相对于损失的利润大小。 例如， 1 : 1 - 这决定了 TP = SL 的大小。 2 : 1 - 这意味着 TP 是 SL 的两倍。 RR -
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (668)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (144)
实用工具
通过 Local Trade Copier EA MT5 获得非常快速的交易复制体验。它的简单1分钟设置，使您可以在同一台Windows计算机或Windows VPS上在多个MetaTrader终端之间复制交易，具有闪电般快速的复制速度，低于0.5秒。 无论您是初学者还是专业交易者， Local Trade Copier EA MT5 都提供了广泛的选项，可根据您的特定需求进行自定义。对于任何希望增加利润潜力的人来说，这都是终极解决方案。 今天就尝试一下，看看为什么它是市场上最快、最简单的贸易复印机！ 提示： 您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT5 模拟版： 这里 将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT5 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL5 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。  免费演示版本每次可在 4 小时内发挥全部功能，仅限演示帐户。 要重置试用期，请转至 MT5 >> 工具 >> 全局变量 >> Control + A >> 删除。 请仅在非关键模拟账户上执行此操作，不要在挑战道具公司账户中执行此操作。 如果您无法
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
实用工具
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
实用工具
交易面板是一款多功能交易助手。该应用包含超过50种手动交易功能，并允许您自动执行大多数交易任务。 在购买之前，您可以在演示账户上测试演示版本。下载用于演示账户的试用版应用程序： https://www.mql5.com/zh/blogs/post/762579 。 完整说明 这里 。 贸易. 只需单击一下即可执行交易操作： 打開掛單和頭寸，並自動計算風險。 一鍵打開多個訂單和頭寸。 打開訂單網格。 按組別關閉掛單和頭寸。 反轉頭寸方向（關閉買入>打開賣出，關閉賣出>打開買入）。 鎖定頭寸（通過開啟缺少的頭寸，使買入和賣出頭寸的數量相等）。 一鍵部分關閉所有頭寸。 將所有頭寸的止盈和止損設置在同一價格水平。 將所有頭寸的止損設置在盈虧平衡水平。 開倉時，可使用以下功能： 在多個訂單或倉位之間分配計算出的數量（在單擊一次時開啟多個訂單和倉位）。 在開啟訂單前在圖表上可視化交易水平。 僅在當前點差不超過設定值時才開啟倉位。 止盈和止損之間的自動比例。 虛擬止損和止盈。 自動將止損和止盈的大小增加為當前點差的大小。 基於ATR指標讀數計算止盈和止損。 設置掛單的到期日期。 為掛單設置追蹤（掛單
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固定金额、余额/权益百分比、部分平仓设置 可定制 SL/TP： 覆盖信号
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
实用工具
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
实用工具
适用于 MetaTrader 5 的专业交易复制器 快速、专业、稳定可靠的 交易复制器 ，适用于 MetaTrader 。 COPYLOT 可在 MT4 和 MT5 终端之间复制 Forex 交易，并支持 Hedge 和 Netting 账户。 COPYLOT 的 MT5 版本支持： - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting MT4 版本 完整说明 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 您也可以将交易复制到 MT4 终端（MT4 → MT4，MT5 → MT4）： COPYLOT CLIENT for MT4 COPYLOT 是一款专业的交易和持仓复制器，可同时与 2、3 甚至 10 个终端协同工作。 支持从 模拟账户和投资者账户 复制，也支持同时在多个终端上运行。 您可以使
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
实用工具
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.71 (17)
实用工具
LIMITED SUMMER SALE -40% !   ONLY $30 insead of $50!  Maximum real discount!  ONLY UNTIL 08/22 HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description   ::  demo-version  :: 60-sec-video-description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss and take-p
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
实用工具
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
实用工具
Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 促销活动 - 如果您已经购买了“Trade copier MT5”，您可以免费获取“Trade copier MT4”（用于 MT4 > MT5 和 MT4 < MT5 的复制）。欲了解更多详细条款，请通过私人消息与我们联系！ 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT5>MT5、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
实用工具
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
实用工具
Telegram To MT5 — 信号复制器 将您的 Telegram 频道中的交易信号变成真实的 MT5 订单 — 自动执行，可用于任意数量的账户，风险与规则完全由您掌控。 Telegram To MT5 将您已在 Telegram 关注的 VIP / 信号频道连接到您的 MetaTrader 5 终端。一个免费的配套桌面应用读取消息（即使是禁止机器人的频道），而本 EA 在您的账户上执行这些信号 — 应用您自己的风险设置、品种映射、止盈处理、交易时段与新闻过滤。 它是一个信号复制器，而非黑箱策略：由您决定信任哪些频道，以及每笔交易如何计算手数和管理。 分步设置与配套应用安装指南 工作原理 [您的 Telegram 频道] -> [配套桌面应用] -> [MT5 + 本 EA] -> 订单 配套桌面应用（免费，已包含）使用您的 Telegram 账户登录并监视您所选择的频道。即使是禁止机器人的 VIP 频道也能正常工作，它通过一个私有、加密的本地桥接转发每条消息。 本 EA 挂在一个图表上，在 MT5 接收这些信号，并按照您的规则开仓 / 管理交易。 应用与 EA 之间的连接是位于
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
实用工具
工作演示版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT5 交易跟单器 (Trade Copier) 是一款本地交易跟单器,也是一套完整的风险管理与执行框架,专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持主控端 (Master,发送方) 与受控端 (Slave,接收方) 两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 : 你可以下载并体验  Copy Cat More (跟单猫) 交易跟单器 MT5 试用版,通过 此链接 。 下载后,请将演示文件放入你的终端文件夹: MT5 » 文件 » 打开数据文件夹
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
实用工具
附加材料和说明 安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版 ; 官方信息 官方频道 卖家个人资料 Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板 Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。 通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。 界面与模块架构 控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理： 选项卡 / 模块 核心功能 屏幕操作与指标显示 TRADE 直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。 拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。 ARMOR 高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。 ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
实用工具
用我们先进的 Telegram Bridge EA 提升您的交易信号 是时候用专业且视觉上吸引人的实时交易更新来吸引您的受众了。 联系我查看演示并获取试用版本 我们在用户友好功能上进行了大量投资，为客户和提供商创造独特的体验。  SIGNAL BRIDGE 能够为所有业务场景提供 100% 复制器友好的信号，即使在其他 EA 挣扎的情况下也能绕过 Metatrader 逻辑！ 我们的 Telegram Bridge EA 自动将信号、图表截图和详细的绩效报告直接发送到您的 Telegram 群组——无需您动一根手指。 查看 功能输入详细说明手册点击这里！ 主要功能和优势 全面的交易数据 决定在每条消息中显示什么：点数、入场价格、止损、止盈、手数，甚至风险和风险回报比。让您的追随者完全透明。 发送新订单、更新止损止盈、从设置中自定义保本点，发送 100% 复制器友好的部分平仓  超酷图表附件功能 包含每笔交易的截图，显示您的入场点、止损/止盈和整体市场背景。非常适合在每次更新中建立信任和清晰度。 选择图表模板，自定义交易颜色，决定缩放  决定附加位置：所有交易、仅挂单、仅市价单
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
实用工具
Equity Protect Pro：全方位账户保护专家，让您的交易更安心 如果您正在寻找账户保护、净值保护、投资组合保护、多策略保护、利润保护、利润收割、交易安全、风控程序、自动风控、自动清仓、条件清仓、定时清仓、动态清仓、跟踪止损、一键关闭、一键清仓、一键还原等功能，Equity Protect Pro 就是您要找的程序。 它配置简单，当到达预设条件时，可关闭所有图表，同时支持关闭信号订阅（这意味着所有交易程序也将停止运行）。此时，将不再有新订单产生，最后再关闭所有订单，有效防止意外损失，让您在交易过程中高枕无忧。 Equity Protect Pro (Technical Manual) Equity Protect Pro Demo Version for yo u to test   Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4        Equity Protect Pro MT5 Demo.ex5 Equity Protect Pro 拥有 14 个核心功能，它们都是独立运行的。您可以根据您的交易策略，选择合适的功能组合使用。这些功能默认为关闭状态，
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
作者的更多信息
MTF Trend Dashboard Pro for MT5
Adi Prasetiyo
指标
MTF Trend Dashboard Pro for MT5 MTF Trend Dashboard Pro adalah indikator Multi Timeframe (MTF) profesional untuk MetaTrader 5 yang membantu trader mengetahui arah trend pada berbagai timeframe secara bersamaan dalam satu panel yang ringan, cepat, dan mudah dibaca. Indikator ini menampilkan status Bullish atau Bearish secara real-time mulai dari M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 hingga MN , sehingga trader dapat dengan mudah melakukan analisis top-down sebelum mengambil keputusan entry. Fitur Utam
FREE
Live MTF Trend Panel with Live Candlestick
Adi Prasetiyo
指标
Live MTF Trend Panel for MT5 Professional Multi-Timeframe Trend Dashboard with Live Candlestick Analysis Live MTF Trend Panel adalah indikator profesional MetaTrader 5 yang menampilkan kondisi trend secara real-time pada 9 timeframe sekaligus , mulai dari M1 hingga Monthly , menggunakan analisis murni berdasarkan candlestick tanpa indikator teknikal apa pun. Panel ini dirancang untuk trader yang membutuhkan gambaran cepat mengenai arah pasar dari berbagai timeframe dalam satu tampilan yang ringk
FREE
Live MTF Trend Panel for MT5
Adi Prasetiyo
指标
Live MTF Trend Panel for MT5 Live MTF Trend Panel adalah indikator MetaTrader 5 yang menampilkan arah pergerakan candlestick secara real-time pada berbagai timeframe dalam satu panel modern dan ringan. Indikator ini dirancang khusus bagi trader yang ingin melihat kondisi market secara cepat tanpa menggunakan indikator teknikal tambahan. Berbeda dengan indikator trend pada umumnya, indikator ini tidak menggunakan Moving Average, RSI, MACD, ATR, ADX, Supertrend, Ichimoku, ZigZag, Fractal, Volume,
FREE
BB EA Strategy V5 Advanced Bollinger Bands Grid
Adi Prasetiyo
专家
BB Strategy V5.01 Advanced Bollinger Bands Grid Expert Advisor BB Strategy V5.01 is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5 that combines Bollinger Bands mean-reversion trading, percentage-based grid management, advanced entry filtering, and intelligent risk control. The EA is designed to identify temporary market overextensions and capture high-probability reversal opportunities while filtering out low-quality entries that often occur during strong trending conditions. Unlike traditio
FREE
Panel Bangkacangfx
Adi Prasetiyo
实用工具
BangkacangFX Gold Trading Panel PRO Professional Manual Trading Panel for MT5 BangkacangFX Gold Trading Panel PRO adalah Expert Advisor (EA) khusus MetaTrader 5 yang dirancang untuk trader manual XAUUSD, Forex, dan Indices yang membutuhkan eksekusi cepat, manajemen posisi lengkap, serta kontrol risiko langsung dari chart. Panel ini menggabungkan fungsi entry, pending order, break-even, trailing stop, partial close, dan monitoring akun dalam satu tampilan yang ringkas dan mudah digunakan. Main Fe
FREE
筛选:
无评论
回复评论