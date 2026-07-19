Live MTF Trend Panel with Live Candlestick

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  • Adi Prasetiyo
    Adi Prasetiyo

    Adi Prasetiyo

    Hi, I'm Adi Prasetiyo, an MQL5 Developer from Indonesia.
    I specialize in developing Expert Advisors (EA), custom indicators, trading panels, and automated trading systems for MetaTrader 5.
  • Version: 2.20
  • Updated: 19 July 2026
Live MTF Trend Panel for MT5

Professional Multi-Timeframe Trend Dashboard with Live Candlestick Analysis

Live MTF Trend Panel adalah indikator profesional MetaTrader 5 yang menampilkan kondisi trend secara real-time pada 9 timeframe sekaligus, mulai dari M1 hingga Monthly, menggunakan analisis murni berdasarkan candlestick tanpa indikator teknikal apa pun.

Panel ini dirancang untuk trader yang membutuhkan gambaran cepat mengenai arah pasar dari berbagai timeframe dalam satu tampilan yang ringkas, modern, dan mudah dibaca.

⭐ Features

✅ Live Multi-Timeframe Analysis

Menampilkan kondisi trend secara langsung pada:

  • M1

  • M5

  • M15

  • M30

  • H1

  • H4

  • D1

  • W1

  • MN1

Status trend diperbarui secara real-time berdasarkan candle yang sedang berjalan.

✅ Pure Price Action

Indikator ini tidak menggunakan indikator teknikal seperti:

  • Moving Average

  • RSI

  • MACD

  • ATR

  • ADX

  • Supertrend

  • Ichimoku

  • ZigZag

  • VWAP

  • Volume

  • Order Flow

  • BOS

  • CHoCH

  • Market Structure

  • Support & Resistance

Semua analisis dilakukan menggunakan data Open dan Close dari candlestick.

✅ Current Candle Trend

Trend ditentukan menggunakan logika sederhana namun cepat:

  • Close > Open → Bullish

  • Close < Open → Bearish

  • Close = Open → Neutral

Sehingga panel selalu mengikuti perubahan candle yang sedang berjalan.

✅ Historical Candle Overview

Menampilkan riwayat beberapa candle yang telah selesai pada setiap timeframe menggunakan indikator warna:

🟢 Bullish

🔴 Bearish

⚪ Neutral / Doji

Memudahkan melihat momentum sebelumnya hanya dalam sekali pandang.

✅ Automatic Candlestick Pattern Recognition

Mendeteksi berbagai pola candlestick secara otomatis pada candle yang telah selesai, antara lain:

  • Bullish Engulfing

  • Bearish Engulfing

  • Hammer

  • Hanging Man

  • Shooting Star

  • Inverted Hammer

  • Doji

  • Dragonfly Doji

  • Gravestone Doji

  • Long Legged Doji

  • Marubozu

  • Spinning Top

  • Morning Star

  • Evening Star

  • Three White Soldiers

  • Three Black Crows

  • Three Inside Up

  • Three Inside Down

  • Three Outside Up

  • Three Outside Down

  • Piercing Line

  • Dark Cloud Cover

  • Harami

  • Tweezer Top

  • Tweezer Bottom

Setiap pola dilengkapi dengan tingkat confidence berdasarkan karakteristik candle.

✅ Market Bias Summary

Panel secara otomatis menghitung:

  • Jumlah Bullish Timeframe

  • Jumlah Bearish Timeframe

  • Overall Market Bias

  • Market Score

Membantu trader mengetahui dominasi arah pasar hanya dalam beberapa detik.

✅ Live Candle Progress

Menampilkan:

  • Progress candle berjalan

  • Countdown hingga candle selesai

  • Persentase perkembangan candle

Sangat berguna untuk trader intraday maupun scalper.

✅ Floating Countdown

Countdown candle dapat ditampilkan langsung mengikuti harga berjalan pada chart sehingga trader selalu mengetahui sisa waktu pembentukan candle.

✅ Real-Time Market Information

Panel juga menampilkan:

  • Bid Price

  • Ask Price

  • Spread

  • Market Status (Open / Closed)

✅ Premium Compact Interface

Desain modern bergaya Trading Dashboard:

  • Compact Layout

  • Dark Mode

  • Light Mode

  • Draggable Panel

  • Custom Font

  • Custom Color

  • Premium Appearance

Tidak memenuhi chart dengan objek yang berlebihan.

Suitable For

✔ Scalping

✔ Day Trading

✔ Swing Trading

✔ Multi Timeframe Analysis

✔ Price Action Traders

✔ Manual Traders

✔ Gold (XAUUSD)

✔ Forex

✔ Indices

✔ Crypto

✔ Stocks

✔ Commodities

Advantages

  • Extremely lightweight

  • Fast refresh

  • Native MQL5

  • No repaint for pattern history

  • No DLL required

  • No external libraries

  • Easy to customize

  • Beginner friendly

  • Professional trading dashboard

Compatibility

  • MetaTrader 5

  • All Brokers

  • All Symbols

  • All Timeframes

  • Windows

Version

Current Version: 2.00

Designed for traders who need a clean, fast, and professional Multi-Timeframe Trend Dashboard based entirely on live candlestick analysis and price action.


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Money Flow Profile MT4  HERE Here our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis  Master Edition is a professional-grade analytical tool designed to visualize market structure through the lens of volume and money flow. Unlike standard volume indicators, this tool displays a Daily Volume Profile
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Indicators
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicators
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Indicators
Limited Discounted Price!  Only $99! After purchase contact me to get the bonus ORB Seeker EA and personal optimized set files. Catch clean session breakouts with confidence! ORB Seeker MT5 is a professional Opening Range Breakout (ORB) indicator built for traders who want accuracy, simplicity, flexibility, and clear chart structure. It automatically plots the pre-market or custom session range on any instrument, then gives clear breakout signals with entry, stop loss, take profit, and optiona
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Indicators
A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) + Optional Telegram Signal sender   INCLUDED (FREE) ( FULL TRADING  and SIGNAL SYSTEM ) Our best EA for Gold: Gold Slayer  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indi
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicators
The Oracle Pro: Synthetic Multi-Timeframe Bias Engine for MT5 ️ Summer Launch Offer — Get The Oracle Pro for USD 199 (early buyers). Price rises with traction; final price USD 399. The Oracle Pro is a premium multi-timeframe bias engine for MetaTrader 5, built for demanding and professional traders. It answers one question with discipline: what is the directional bias on each timeframe right now, how strong is it, and how much do the timeframes agree? Everything is computed on closed bars only
More from author
MTF Trend Dashboard Pro for MT5
Adi Prasetiyo
Indicators
MTF Trend Dashboard Pro for MT5 MTF Trend Dashboard Pro adalah indikator Multi Timeframe (MTF) profesional untuk MetaTrader 5 yang membantu trader mengetahui arah trend pada berbagai timeframe secara bersamaan dalam satu panel yang ringan, cepat, dan mudah dibaca. Indikator ini menampilkan status Bullish atau Bearish secara real-time mulai dari M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 hingga MN , sehingga trader dapat dengan mudah melakukan analisis top-down sebelum mengambil keputusan entry. Fitur Utam
FREE
Bangkacanggoldpanel
Adi Prasetiyo
Utilities
Berikut adalah deskripsi profesional yang dapat digunakan untuk header source code , halaman MQL5 Market , GitHub, maupun dokumentasi EA Anda. Deskripsi ini disesuaikan dengan fitur yang ada pada versi terbaru panel trading. Berdasarkan file yang Anda unggah, panel ini merupakan Gold Manual Trading Panel - BangkacangFX v2.1 dengan fitur panel trading manual untuk MT5. BangkacangFX Gold Manual Trading Panel v2.20 BangkacangFX Gold Manual Trading Panel adalah panel trading manual profesional untuk
FREE
Live MTF Trend Panel for MT5
Adi Prasetiyo
Indicators
Live MTF Trend Panel for MT5 Live MTF Trend Panel adalah indikator MetaTrader 5 yang menampilkan arah pergerakan candlestick secara real-time pada berbagai timeframe dalam satu panel modern dan ringan. Indikator ini dirancang khusus bagi trader yang ingin melihat kondisi market secara cepat tanpa menggunakan indikator teknikal tambahan. Berbeda dengan indikator trend pada umumnya, indikator ini tidak menggunakan Moving Average, RSI, MACD, ATR, ADX, Supertrend, Ichimoku, ZigZag, Fractal, Volume,
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BB EA Strategy V5 Advanced Bollinger Bands Grid
Adi Prasetiyo
Experts
BB Strategy V5.01 Advanced Bollinger Bands Grid Expert Advisor BB Strategy V5.01 is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5 that combines Bollinger Bands mean-reversion trading, percentage-based grid management, advanced entry filtering, and intelligent risk control. The EA is designed to identify temporary market overextensions and capture high-probability reversal opportunities while filtering out low-quality entries that often occur during strong trending conditions. Unlike traditio
FREE
Panel Bangkacangfx
Adi Prasetiyo
Utilities
BangkacangFX Gold Trading Panel PRO Professional Manual Trading Panel for MT5 BangkacangFX Gold Trading Panel PRO adalah Expert Advisor (EA) khusus MetaTrader 5 yang dirancang untuk trader manual XAUUSD, Forex, dan Indices yang membutuhkan eksekusi cepat, manajemen posisi lengkap, serta kontrol risiko langsung dari chart. Panel ini menggabungkan fungsi entry, pending order, break-even, trailing stop, partial close, dan monitoring akun dalam satu tampilan yang ringkas dan mudah digunakan. Main Fe
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