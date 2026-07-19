Live MTF Trend Panel with Live Candlestick
- Indicators
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Adi PrasetiyoHi, I'm Adi Prasetiyo, an MQL5 Developer from Indonesia.
I specialize in developing Expert Advisors (EA), custom indicators, trading panels, and automated trading systems for MetaTrader 5.
- Version: 2.20
- Updated: 19 July 2026
Professional Multi-Timeframe Trend Dashboard with Live Candlestick Analysis
Live MTF Trend Panel adalah indikator profesional MetaTrader 5 yang menampilkan kondisi trend secara real-time pada 9 timeframe sekaligus, mulai dari M1 hingga Monthly, menggunakan analisis murni berdasarkan candlestick tanpa indikator teknikal apa pun.
Panel ini dirancang untuk trader yang membutuhkan gambaran cepat mengenai arah pasar dari berbagai timeframe dalam satu tampilan yang ringkas, modern, dan mudah dibaca.
⭐ Features
✅ Live Multi-Timeframe Analysis
Menampilkan kondisi trend secara langsung pada:
-
M1
-
M5
-
M15
-
M30
-
H1
-
H4
-
D1
-
W1
-
MN1
Status trend diperbarui secara real-time berdasarkan candle yang sedang berjalan.
✅ Pure Price Action
Indikator ini tidak menggunakan indikator teknikal seperti:
-
Moving Average
-
RSI
-
MACD
-
ATR
-
ADX
-
Supertrend
-
Ichimoku
-
ZigZag
-
VWAP
-
Volume
-
Order Flow
-
BOS
-
CHoCH
-
Market Structure
-
Support & Resistance
Semua analisis dilakukan menggunakan data Open dan Close dari candlestick.
✅ Current Candle Trend
Trend ditentukan menggunakan logika sederhana namun cepat:
-
Close > Open → Bullish
-
Close < Open → Bearish
-
Close = Open → Neutral
Sehingga panel selalu mengikuti perubahan candle yang sedang berjalan.
✅ Historical Candle Overview
Menampilkan riwayat beberapa candle yang telah selesai pada setiap timeframe menggunakan indikator warna:
🟢 Bullish
🔴 Bearish
⚪ Neutral / Doji
Memudahkan melihat momentum sebelumnya hanya dalam sekali pandang.
✅ Automatic Candlestick Pattern Recognition
Mendeteksi berbagai pola candlestick secara otomatis pada candle yang telah selesai, antara lain:
-
Bullish Engulfing
-
Bearish Engulfing
-
Hammer
-
Hanging Man
-
Shooting Star
-
Inverted Hammer
-
Doji
-
Dragonfly Doji
-
Gravestone Doji
-
Long Legged Doji
-
Marubozu
-
Spinning Top
-
Morning Star
-
Evening Star
-
Three White Soldiers
-
Three Black Crows
-
Three Inside Up
-
Three Inside Down
-
Three Outside Up
-
Three Outside Down
-
Piercing Line
-
Dark Cloud Cover
-
Harami
-
Tweezer Top
-
Tweezer Bottom
Setiap pola dilengkapi dengan tingkat confidence berdasarkan karakteristik candle.
✅ Market Bias Summary
Panel secara otomatis menghitung:
-
Jumlah Bullish Timeframe
-
Jumlah Bearish Timeframe
-
Overall Market Bias
-
Market Score
Membantu trader mengetahui dominasi arah pasar hanya dalam beberapa detik.
✅ Live Candle Progress
Menampilkan:
-
Progress candle berjalan
-
Countdown hingga candle selesai
-
Persentase perkembangan candle
Sangat berguna untuk trader intraday maupun scalper.
✅ Floating Countdown
Countdown candle dapat ditampilkan langsung mengikuti harga berjalan pada chart sehingga trader selalu mengetahui sisa waktu pembentukan candle.
✅ Real-Time Market Information
Panel juga menampilkan:
-
Bid Price
-
Ask Price
-
Spread
-
Market Status (Open / Closed)
✅ Premium Compact Interface
Desain modern bergaya Trading Dashboard:
-
Compact Layout
-
Dark Mode
-
Light Mode
-
Draggable Panel
-
Custom Font
-
Custom Color
-
Premium Appearance
Tidak memenuhi chart dengan objek yang berlebihan.
Suitable For
✔ Scalping
✔ Day Trading
✔ Swing Trading
✔ Multi Timeframe Analysis
✔ Price Action Traders
✔ Manual Traders
✔ Gold (XAUUSD)
✔ Forex
✔ Indices
✔ Crypto
✔ Stocks
✔ Commodities
Advantages
-
Extremely lightweight
-
Fast refresh
-
Native MQL5
-
No repaint for pattern history
-
No DLL required
-
No external libraries
-
Easy to customize
-
Beginner friendly
-
Professional trading dashboard
Compatibility
-
MetaTrader 5
-
All Brokers
-
All Symbols
-
All Timeframes
-
Windows
Version
Current Version: 2.00
Designed for traders who need a clean, fast, and professional Multi-Timeframe Trend Dashboard based entirely on live candlestick analysis and price action.