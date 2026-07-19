Bangkacanggoldpanel

Berikut adalah deskripsi profesional yang dapat digunakan untuk header source code, halaman MQL5 Market, GitHub, maupun dokumentasi EA Anda. Deskripsi ini disesuaikan dengan fitur yang ada pada versi terbaru panel trading. Berdasarkan file yang Anda unggah, panel ini merupakan Gold Manual Trading Panel - BangkacangFX v2.1 dengan fitur panel trading manual untuk MT5.

BangkacangFX Gold Manual Trading Panel v2.20

BangkacangFX Gold Manual Trading Panel adalah panel trading manual profesional untuk MetaTrader 5 yang dirancang khusus untuk trader Gold (XAUUSD). Panel ini menggabungkan fungsi eksekusi order, pengelolaan posisi, pending order, trailing stop, break even, serta monitoring posisi dalam satu antarmuka yang ringkas, modern, dan mudah digunakan.

Panel bekerja sepenuhnya menggunakan Native MQL5 tanpa DLL ataupun library eksternal sehingga ringan, stabil, dan kompatibel dengan berbagai broker MT5, termasuk broker ECN yang menggunakan sistem auto filling mode.

Fitur Utama

Trading BUY dan SELL hanya dengan satu klik.

Pemasangan Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, dan Sell Limit secara instan.

Pengaturan Lot Size secara cepat melalui tombol maupun input langsung.

Pengaturan Stop Loss dan Take Profit secara real-time.

Auto Apply SL/TP ke seluruh posisi yang sedang terbuka.

Break Even otomatis untuk semua posisi.

Trailing Stop dengan tombol ON/OFF serta pengaturan jarak trailing.

Close All dengan konfirmasi keamanan.

Close Buy.

Close Sell.

Close posisi yang sedang Profit.

Close posisi yang sedang Loss.

Close Partial 50%.

Close Partial 80%.

Delete seluruh Pending Order.

Monitoring total Profit/Loss secara real-time.

Ringkasan jumlah posisi, total lot, dan harga rata-rata.

Tampilan Spread secara real-time.

Informasi sesi perdagangan (Asia, London, New York).

Countdown candle timeframe aktif.

Status panel dan informasi eksekusi trading secara langsung.

Auto Detect Filling Mode sehingga kompatibel dengan broker ECN.

Fitur Baru v2.20

Penambahan tombol Hide / Show (Minimize Panel) .

Seluruh panel dapat diminimalkan hanya dengan satu klik.

Saat panel disembunyikan, hanya header utama yang tetap tampil sehingga area chart menjadi lebih luas.

Seluruh proses trading, monitoring, trailing stop, countdown, dan pembaruan data tetap berjalan di background.

Menampilkan kembali panel secara instan tanpa kehilangan konfigurasi maupun data.

Keunggulan

100% Native MQL5.

Tanpa DLL.

Tanpa library eksternal.

Ringan dan cepat.

Kompatibel dengan seluruh broker MT5.

Antarmuka modern bergaya profesional.

Dirancang khusus untuk mempercepat proses trading manual pada XAUUSD.

BangkacangFX Gold Manual Trading Panel merupakan solusi lengkap bagi trader yang menginginkan eksekusi trading manual yang cepat, pengelolaan posisi yang efisien, serta kontrol penuh terhadap aktivitas trading langsung dari chart MetaTrader 5.