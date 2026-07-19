Bangkacanggoldpanel

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    Adi Prasetiyo

    Adi Prasetiyo

    Hi, I'm Adi Prasetiyo, an MQL5 Developer from Indonesia.
    I specialize in developing Expert Advisors (EA), custom indicators, trading panels, and automated trading systems for MetaTrader 5.
  • Версия: 3.20
  • Обновлено: 23 июля 2026

Berikut adalah deskripsi profesional yang dapat digunakan untuk header source code, halaman MQL5 Market, GitHub, maupun dokumentasi EA Anda. Deskripsi ini disesuaikan dengan fitur yang ada pada versi terbaru panel trading. Berdasarkan file yang Anda unggah, panel ini merupakan Gold Manual Trading Panel - BangkacangFX v2.1 dengan fitur panel trading manual untuk MT5.

BangkacangFX Gold Manual Trading Panel v2.20

BangkacangFX Gold Manual Trading Panel adalah panel trading manual profesional untuk MetaTrader 5 yang dirancang khusus untuk trader Gold (XAUUSD). Panel ini menggabungkan fungsi eksekusi order, pengelolaan posisi, pending order, trailing stop, break even, serta monitoring posisi dalam satu antarmuka yang ringkas, modern, dan mudah digunakan.

Panel bekerja sepenuhnya menggunakan Native MQL5 tanpa DLL ataupun library eksternal sehingga ringan, stabil, dan kompatibel dengan berbagai broker MT5, termasuk broker ECN yang menggunakan sistem auto filling mode.

Fitur Utama

  • Trading BUY dan SELL hanya dengan satu klik.

  • Pemasangan Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, dan Sell Limit secara instan.

  • Pengaturan Lot Size secara cepat melalui tombol maupun input langsung.

  • Pengaturan Stop Loss dan Take Profit secara real-time.

  • Auto Apply SL/TP ke seluruh posisi yang sedang terbuka.

  • Break Even otomatis untuk semua posisi.

  • Trailing Stop dengan tombol ON/OFF serta pengaturan jarak trailing.

  • Close All dengan konfirmasi keamanan.

  • Close Buy.

  • Close Sell.

  • Close posisi yang sedang Profit.

  • Close posisi yang sedang Loss.

  • Close Partial 50%.

  • Close Partial 80%.

  • Delete seluruh Pending Order.

  • Monitoring total Profit/Loss secara real-time.

  • Ringkasan jumlah posisi, total lot, dan harga rata-rata.

  • Tampilan Spread secara real-time.

  • Informasi sesi perdagangan (Asia, London, New York).

  • Countdown candle timeframe aktif.

  • Status panel dan informasi eksekusi trading secara langsung.

  • Auto Detect Filling Mode sehingga kompatibel dengan broker ECN.

Fitur Baru v2.20

  • Penambahan tombol Hide / Show (Minimize Panel).

  • Seluruh panel dapat diminimalkan hanya dengan satu klik.

  • Saat panel disembunyikan, hanya header utama yang tetap tampil sehingga area chart menjadi lebih luas.

  • Seluruh proses trading, monitoring, trailing stop, countdown, dan pembaruan data tetap berjalan di background.

  • Menampilkan kembali panel secara instan tanpa kehilangan konfigurasi maupun data.

Keunggulan

  • 100% Native MQL5.

  • Tanpa DLL.

  • Tanpa library eksternal.

  • Ringan dan cepat.

  • Kompatibel dengan seluruh broker MT5.

  • Antarmuka modern bergaya profesional.

  • Dirancang khusus untuk mempercepat proses trading manual pada XAUUSD.

BangkacangFX Gold Manual Trading Panel merupakan solusi lengkap bagi trader yang menginginkan eksekusi trading manual yang cepat, pengelolaan posisi yang efisien, serta kontrol penuh terhadap aktivitas trading langsung dari chart MetaTrader 5.


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Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
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