RSI Gold EA
- Experts
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Eduard GluhovХобби форекс, монеты СССР
- Version: 1.1
- Updated: 17 July 2026
Эксперт RSI Gold EA пригоден для торговле только одной валютной пары XAUUSD. Данная версия это наработки того, что можно извлечь только из одного индикатора RSI. В торговле используйте тайм фрейм только М5. Тестируйте на демо версии и перезапускайте эксперта каждую неделю. Мартин Гейл опасен сам по себе, а на золоте риск увеличивается многократно, не злоупотребляйте, хотя на все сделки выставляется фиксированный стоп, рекомендую на 3000 баланса брать 0,01 лот. MartingaleMultiplier = 2.0
Желаю удачи