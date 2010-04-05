RSI Gold EA

Mtr Eduard Gluhov 专家

MTR - торговый эксперт для тех кто в погоне за прибылью не готов платить нервами и здоровьем, взамен вы получаете спокойствие и надёжность, от вас требуется иметь только терпение, если вы не пр превышаете риски алгоритм справится с огромными движениями которые иногда случаются и в эти моменты трейдеры теряют всё. Робот не покажет большой доходности но он может вам дать разумный доход и при этом стабильность и крепкий сон. Эксперт торгует на EURUSD H4 возможна торговля на D1. Если вы всё ж