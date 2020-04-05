Crash Trend Premium

🟡 Crash 1000 Trend Premium | WorldInversor

Asesor Experto especializado para índices sintéticos Deriv — Exclusivo CRASH 1000 (M1)

Descripción

Crash 1000 Trend Premium es un Expert Advisor desarrollado específicamente para operar el índice sintético CRASH 1000 de Deriv en el marco temporal M1. A diferencia de los sistemas multi-par genéricos, este EA fue calibrado y optimizado exclusivamente para el comportamiento particular de este símbolo (caídas abruptas periódicas sobre una tendencia alcista sostenida), por lo que no se recomienda su uso en otros instrumentos.

El sistema identifica velas de tendencia (trend candles) — patrones de vela con cuerpo y momentum que confirman continuidad direccional — como disparador de entrada, filtrando el ruido propio de los índices sintéticos y buscando capturar los tramos de tendencia sostenida característicos del CRASH 1000.

Características principales

  • Símbolo exclusivo: CRASH 1000 (Deriv Synthetic Indices)
  • Timeframe: M1
  • Lógica de entrada: Detección de velas de tendencia (trend candle pattern)
  • Gestión de riesgo: Stop Loss y Take Profit fijos por posición, más trailing stop dinámico para proteger ganancias en movimientos extendidos
  • Identificador único (Magic Number): permite operar en simultáneo con otros EAs sin interferencias
  • Money management: lotaje configurable, con gestión inicial y control de riesgo por operación

Configuración recomendada

Parámetro Valor
Símbolo CRASH 1000
Timeframe M1
Capital recomendado USD 300
Lote mínimo 0.20
Lote máximo 2.00
Broker Deriv (cuenta MT5 con índices sintéticos habilitados)

Perfil de uso

Diseñado para traders que buscan exposición a los índices sintéticos de Deriv con un enfoque sistemático y automatizado, sin necesidad de monitorear manualmente los movimientos abruptos característicos del CRASH 1000. Recomendado para cuentas con capital a partir de USD 300, respetando el rango de lotaje sugerido para mantener el riesgo controlado.


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5 (3)
Experts
[ My Channel ] HFT Spike EA Recommended accounts: High leverage Standard, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext etc.) Strategies: Quantum Physics Principles, HFT Spike (High-Frequency Trading), level trading, neural trading, No Martingale, No Grid, single-position trend trading. A fully automated, risk-managed EA designed on XAUUSD tick data. You don't need to select a Time-Frame. Default values match the tested configuration. Designed for Gold. It detects sudden volatility bursts ("sp
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Experts
Obsidian Flow Atlas EA Precision. Structure. Execution. Financial markets do not reward emotions. They reward discipline, structure, consistency, and the ability to make decisions based on objective data. Obsidian Flow Atlas EA was built around this philosophy. It is a fully automated trading system for MetaTrader 5, designed to operate on two of the most popular instruments in the financial markets: • XAUUSD (Gold) • EURUSD The system independently analyzes market conditions, opens and manages
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Experts
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Experts
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Experts
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Experts
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Experts
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Experts
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Experts
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Experts
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Experts
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Experts
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Experts
Killer Scalper XAUUSD MT4 Professional Scalping Expert Advisor for Gold Trading Overview Killer Scalper XAUUSD is a high-precision automated trading system designed specifically for scalping gold (XAU/USD). Built with advanced RSI and Stochastic filters, this EA identifies optimal entry points during high-volatility sessions, maximizing profit potential while maintaining strict risk management protocols. ️ Technical Specifications Parameter Specification Trading Pair XAU/USD (Gold) Time
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Experts
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Experts
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Experts
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Experts
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Experts
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Experts
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Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
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Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
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Experts
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Experts
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Experts
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Experts
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Experts
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Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
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Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
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Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
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