Crash Trend Premium

🟡 Crash 1000 Trend Premium | WorldInversor

Asesor Experto especializado para índices sintéticos Deriv — Exclusivo CRASH 1000 (M1)

Descripción

Crash 1000 Trend Premium es un Expert Advisor desarrollado específicamente para operar el índice sintético CRASH 1000 de Deriv en el marco temporal M1. A diferencia de los sistemas multi-par genéricos, este EA fue calibrado y optimizado exclusivamente para el comportamiento particular de este símbolo (caídas abruptas periódicas sobre una tendencia alcista sostenida), por lo que no se recomienda su uso en otros instrumentos.

El sistema identifica velas de tendencia (trend candles) — patrones de vela con cuerpo y momentum que confirman continuidad direccional — como disparador de entrada, filtrando el ruido propio de los índices sintéticos y buscando capturar los tramos de tendencia sostenida característicos del CRASH 1000.

Características principales

  • Símbolo exclusivo: CRASH 1000 (Deriv Synthetic Indices)
  • Timeframe: M1
  • Lógica de entrada: Detección de velas de tendencia (trend candle pattern)
  • Gestión de riesgo: Stop Loss y Take Profit fijos por posición, más trailing stop dinámico para proteger ganancias en movimientos extendidos
  • Identificador único (Magic Number): permite operar en simultáneo con otros EAs sin interferencias
  • Money management: lotaje configurable, con gestión inicial y control de riesgo por operación

Configuración recomendada

Parámetro Valor
Símbolo CRASH 1000
Timeframe M1
Capital recomendado USD 300
Lote mínimo 0.20
Lote máximo 2.00
Broker Deriv (cuenta MT5 con índices sintéticos habilitados)

Perfil de uso

Diseñado para traders que buscan exposición a los índices sintéticos de Deriv con un enfoque sistemático y automatizado, sin necesidad de monitorear manualmente los movimientos abruptos característicos del CRASH 1000. Recomendado para cuentas con capital a partir de USD 300, respetando el rango de lotaje sugerido para mantener el riesgo controlado.


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Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
Эксперты
SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли. Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA . Счёт был запущен с балансом $500 , использовался фиксированный размер лота 0.0
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