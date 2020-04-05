Crash Trend Premium
- Эксперты
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Ignacio Agustin Mene FrancoMy name is Ignacio, I have more than 5 years of experience in the market, both forex and synthetic indices, I program indicators to provide the user with a better trade!
- Версия: 1.0
- Активации: 5
🟡 Crash 1000 Trend Premium | WorldInversor
Asesor Experto especializado para índices sintéticos Deriv — Exclusivo CRASH 1000 (M1)
Descripción
Crash 1000 Trend Premium es un Expert Advisor desarrollado específicamente para operar el índice sintético CRASH 1000 de Deriv en el marco temporal M1. A diferencia de los sistemas multi-par genéricos, este EA fue calibrado y optimizado exclusivamente para el comportamiento particular de este símbolo (caídas abruptas periódicas sobre una tendencia alcista sostenida), por lo que no se recomienda su uso en otros instrumentos.
El sistema identifica velas de tendencia (trend candles) — patrones de vela con cuerpo y momentum que confirman continuidad direccional — como disparador de entrada, filtrando el ruido propio de los índices sintéticos y buscando capturar los tramos de tendencia sostenida característicos del CRASH 1000.
Características principales
- Símbolo exclusivo: CRASH 1000 (Deriv Synthetic Indices)
- Timeframe: M1
- Lógica de entrada: Detección de velas de tendencia (trend candle pattern)
- Gestión de riesgo: Stop Loss y Take Profit fijos por posición, más trailing stop dinámico para proteger ganancias en movimientos extendidos
- Identificador único (Magic Number): permite operar en simultáneo con otros EAs sin interferencias
- Money management: lotaje configurable, con gestión inicial y control de riesgo por operación
Configuración recomendada
|Parámetro
|Valor
|Símbolo
|CRASH 1000
|Timeframe
|M1
|Capital recomendado
|USD 300
|Lote mínimo
|0.20
|Lote máximo
|2.00
|Broker
|Deriv (cuenta MT5 con índices sintéticos habilitados)
Perfil de uso
Diseñado para traders que buscan exposición a los índices sintéticos de Deriv con un enfoque sistemático y automatizado, sin necesidad de monitorear manualmente los movimientos abruptos característicos del CRASH 1000. Recomendado para cuentas con capital a partir de USD 300, respetando el rango de lotaje sugerido para mantener el riesgo controlado.