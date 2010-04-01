Smart SR Structure Pro

مؤشر Smart SR Structure Pro MT5 هو مؤشر تداول شامل مصمم لمساعدة المتداولين على تحليل بنية السوق ومناطق الدعم والمقاومة والاختراقات وسلوك السعر مباشرة على الرسم البياني.

يقوم المؤشر تلقائيًا باكتشاف قنوات الدعم والمقاومة الرئيسية، ويعرض تسميات هيكل السوق مثل HH وHL وLH وLL، ويسلط الضوء على مستويات BOS وCHoCH لمساعدة المتداولين على تحديد مناطق استمرار الاتجاه أو انعكاسه المحتملة.

كما يتضمن مؤقتًا احترافيًا للشموع، ومتوسطات متحركة اختيارية، وألوانًا قابلة للتخصيص، وعرض خطوط قابل للتعديل، وتسميات واضحة على الرسم البياني لتحليل بصري أفضل.

الميزات الرئيسية:

• الكشف التلقائي عن قنوات الدعم والمقاومة
• تسميات بنية السوق: أعلى قمة، أعلى قمة، أدنى قمة، أدنى قاع
• الكشف عن كسر البنية
• الكشف عن تغير شكل الشمعة
• خطوط بنية اختيارية بين التأرجحات
• عرض مؤقت إغلاق الشمعة على الرسم البياني
• متوسطات متحركة اختيارية MA1 وMA2
• ألوان وعرض وحجم نص وإعدادات استرجاع قابلة للتخصيص
• تصميم مرئي أنيق لرسوم MT5 البيانية
• مناسب للفوركس والذهب والمؤشرات والعملات الرقمية ورموز MT5 الأخرى

تم تصميم Smart SR Structure Pro MT5 للمتداولين الذين يرغبون في عرض مخطط بياني واضح ومنظم دون الحاجة إلى رسم كل مستوى دعم أو مقاومة أو هيكل يدويًا.

يمكن استخدام المؤشر لتحليل حركة السعر، وتداول الدعم والمقاومة، وتأكيد الاختراق، وقراءة هيكل السوق، وتحليل اتجاه الاتجاه.

يمكنك تخصيص إعدادات المؤشر وفقًا لأسلوب التداول والإطار الزمني الخاص بك. وهو يعمل على جميع الأطر الزمنية لمنصة MT5 وجميع الرموز التي يدعمها وسيطك.

هام: هذا المؤشر أداة تحليل فني. لا يضمن تحقيق الأرباح، ويجب استخدامه مع إدارة سليمة للمخاطر واستراتيجية تداول خاصة بك.


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Limited Discounted Price!  Only $99! After purchase contact me to get the bonus ORB Seeker EA and personal optimized set files. Catch clean session breakouts with confidence! ORB Seeker MT5 is a professional Opening Range Breakout (ORB) indicator built for traders who want accuracy, simplicity, flexibility, and clear chart structure. It automatically plots the pre-market or custom session range on any instrument, then gives clear breakout signals with entry, stop loss, take profit, and optiona
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicators
The Oracle Pro: Synthetic Multi-Timeframe Bias Engine for MT5 ️ Summer Launch Offer — Get The Oracle Pro for USD 199 (early buyers). Price rises with traction; final price USD 399. The Oracle Pro is a premium multi-timeframe bias engine for MetaTrader 5, built for demanding and professional traders. It answers one question with discipline: what is the directional bias on each timeframe right now, how strong is it, and how much do the timeframes agree? Everything is computed on closed bars only
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Indicators
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Indicators
The  UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5  is a Non Repaint high-performance trading indicator designed for Scalpers, Day Traders, and Swing Traders  who demand accurate, real-time signals in fast-moving markets. Developed by  (UZFX-LABS) , this indicator combines price action analysis, trend confirmation, and smart filtering to generate high-probability  buy and sell signals, Warning Signals, and Trend Continuation Opportunities across all currency pairs and timeframes.  Stop second-guess
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ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
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Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
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Hasan Alghuwaili
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حسن تريند سنايبر برو هو مستشار خبير لمنصة ميتاتريدر 5، مصمم لأتمتة قرارات التداول باستخدام خوارزمية داخلية محمية. منطق الاستراتيجية مُدمج في المستشار الخبير، ولا يتم الكشف عنه علنًا لحماية الملكية الفكرية للمنتج. يركز برنامج التداول الآلي على تنفيذ الصفقات آلياً وإدارة المراكز المنظمة. ويتضمن أدوات تداول أساسية مثل وقف الخسارة، وجني الربح، وحماية نقطة التعادل، وميزات تتبع الصفقات. كما يتضمن فلاتر أمان مصممة للمساعدة في تجنب ظروف التنفيذ غير المواتية مثل فروق الأسعار المرتفعة، أو عدم استقرار ا
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يقوم Support & Resistance PRO هو مدير رئيسي لمنصة MetaTrader 5 باكتشاف ورسم مستويات الدعم والمقاومة المهمة ليساعد في تحقيق النجاح في تحقيق النجاح. المميزات: اكتشاف صناعي لمستويات الدعم والمقاومة الشريرة. تحديث جميع المستويات مع حركة السعر. يعمل على جميع العملات، الذهب، الفضة، المؤشرات، العملات الرقمية. مناسب لجميع الأطر الزمنية. واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام. يساعد في مناطق محددة من الانعكاسات والاختراقات المحتملة. للمبتدئين والمحترفين. يدعم: • الفوركس • الذهب (XAUUSD)
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