مؤشر Smart SR Structure Pro MT5 هو مؤشر تداول شامل مصمم لمساعدة المتداولين على تحليل بنية السوق ومناطق الدعم والمقاومة والاختراقات وسلوك السعر مباشرة على الرسم البياني.

يقوم المؤشر تلقائيًا باكتشاف قنوات الدعم والمقاومة الرئيسية، ويعرض تسميات هيكل السوق مثل HH وHL وLH وLL، ويسلط الضوء على مستويات BOS وCHoCH لمساعدة المتداولين على تحديد مناطق استمرار الاتجاه أو انعكاسه المحتملة.

كما يتضمن مؤقتًا احترافيًا للشموع، ومتوسطات متحركة اختيارية، وألوانًا قابلة للتخصيص، وعرض خطوط قابل للتعديل، وتسميات واضحة على الرسم البياني لتحليل بصري أفضل.

الميزات الرئيسية:

• الكشف التلقائي عن قنوات الدعم والمقاومة

• تسميات بنية السوق: أعلى قمة، أعلى قمة، أدنى قمة، أدنى قاع

• الكشف عن كسر البنية

• الكشف عن تغير شكل الشمعة

• خطوط بنية اختيارية بين التأرجحات

• عرض مؤقت إغلاق الشمعة على الرسم البياني

• متوسطات متحركة اختيارية MA1 وMA2

• ألوان وعرض وحجم نص وإعدادات استرجاع قابلة للتخصيص

• تصميم مرئي أنيق لرسوم MT5 البيانية

• مناسب للفوركس والذهب والمؤشرات والعملات الرقمية ورموز MT5 الأخرى

تم تصميم Smart SR Structure Pro MT5 للمتداولين الذين يرغبون في عرض مخطط بياني واضح ومنظم دون الحاجة إلى رسم كل مستوى دعم أو مقاومة أو هيكل يدويًا.

يمكن استخدام المؤشر لتحليل حركة السعر، وتداول الدعم والمقاومة، وتأكيد الاختراق، وقراءة هيكل السوق، وتحليل اتجاه الاتجاه.

يمكنك تخصيص إعدادات المؤشر وفقًا لأسلوب التداول والإطار الزمني الخاص بك. وهو يعمل على جميع الأطر الزمنية لمنصة MT5 وجميع الرموز التي يدعمها وسيطك.

هام: هذا المؤشر أداة تحليل فني. لا يضمن تحقيق الأرباح، ويجب استخدامه مع إدارة سليمة للمخاطر واستراتيجية تداول خاصة بك.