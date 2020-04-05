Hassan Liquidity Sniper Pro


حسن تريند سنايبر برو هو مستشار خبير لمنصة ميتاتريدر 5، مصمم لأتمتة قرارات التداول باستخدام خوارزمية داخلية محمية. منطق الاستراتيجية مُدمج في المستشار الخبير، ولا يتم الكشف عنه علنًا لحماية الملكية الفكرية للمنتج.

يركز برنامج التداول الآلي على تنفيذ الصفقات آلياً وإدارة المراكز المنظمة. ويتضمن أدوات تداول أساسية مثل وقف الخسارة، وجني الربح، وحماية نقطة التعادل، وميزات تتبع الصفقات. كما يتضمن فلاتر أمان مصممة للمساعدة في تجنب ظروف التنفيذ غير المواتية مثل فروق الأسعار المرتفعة، أو عدم استقرار الأسعار، أو ظروف السوق غير المناسبة.

يستطيع المستخدمون تعديل معايير التداول الرئيسية وفقًا لتفضيلاتهم، بما في ذلك حجم اللوت، واتجاه التداول، ووقف الخسارة، وجني الربح، وإعدادات الحماية. يُعدّ المستشار الخبير مناسبًا للمتداولين الذين يفضلون نظامًا آليًا مع ضوابط واضحة للمخاطر وإدارة بسيطة تعتمد على الرسوم البيانية.

يرجى ملاحظة أن نتائج التداول قد تختلف تبعًا لظروف السوق، وتنفيذ الوسيط، وفروق الأسعار، والانزلاق السعري، والسيولة، ورافعة الحساب، والرمز المُختار. لا يضمن هذا المستشار الخبير تحقيق الأرباح، ويجب اختباره بدقة قبل استخدامه في التداول الفعلي.

تحذير من المخاطر:
ينطوي تداول العملات الأجنبية والذهب وعقود الفروقات على مخاطر كبيرة، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المتداولين. اختبر دائمًا برنامج التداول الآلي على حساب تجريبي أولًا، واستخدم إدارة مخاطر مسؤولة، ولا تتداول أبدًا بأموال لا يمكنك تحمل خسارتها.
Recommended products
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello Traders! I present the "Duende" Strategy, Duende is an algorithm that detects patterns of different high and low levels, where they remain constant to make good entries, with a recovery system querying various things like breakeven , and crosses between peers It has proven to control several currencies without problems, with a powerful control of news during the market it is possible to manage it with all the symbols you need My strategy is optimized for "All Forex Market"  but there ar
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experts
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Metatron MT5
Agus Santoso
Experts
MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/157841 MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/157842 Metatron EA — Trend Entry + Smart Grid Management  Metatron is a powerful MetaTrader 4 Expert Advisor built for traders who want a clean trend-based entry with a complete automated trade management system. It starts trades using a proven logic: EMA crossover confirmed by ADX strength, then manages positions with a flexible dynamic pip-step grid, enhanced by ATR-based Stop Lo
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Meridian Edge Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
MERIDIAN EDGE v1.0 — Institutional Series Worldinversor 2026 | Expert Advisor for MetaTrader 5 Meridian Edge v1.0 is an institutional-grade Expert Advisor that combines artificial intelligence, advanced quantitative analysis, and structural market recognition in a single autonomous execution engine. Designed for demanding traders seeking consistency and operational robustness. Artificial Intelligence Engine The core of the system integrates a bidirectional BiLSTM (Bidirectional Long Sho
Killzone Liquidity Sweep EV
Enrique Valeros Muriana
Experts
Killzone Liquidity Sweep EA Pro by EV Trading Labs This Expert Advisor is based on institutional concepts (Smart Money / ICT methodology) and focuses on identifying and executing high-probability setups during the London and New York killzones. The system combines directional bias, liquidity sweep confirmation, and precision stop entries aligned with institutional trading logic. The algorithm operates on the M15 timeframe and trades only when the market shows a clean directional structure con
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
The S&P 500 Scalper Advisor is an innovative tool designed for traders who want to successfully trade the S&P 500 Index. The index is one of the most widely used and prestigious indicators of the American stock market, comprising the 500 largest companies in the United States. Peculiarities: Automated trading solutions:   The advisor is based on advanced algorithms and technical analysis to automatically adapt the strategy to changing market conditions. Versatile approach:   The advisor combine
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
VWAP Reversion Bot
Paul Hendrik Zietsman
Experts
Intraday VWAP Reversion Strategy with HTF Bias Control and Advanced Risk Management A structured mean-reversion Expert Advisor designed for disciplined intraday trading. It combines anchored VWAP logic with higher-timeframe EMA bias, volatility filtering, and strict trade management rules. Built for traders who value risk control as much as entries. Core Strategy Logic The EA trades mean reversion around daily-anchored VWAP using: M1-based anchored VWAP (daily reset) Standard deviation st
FREE
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - designed to open trades! This is a trading robot that uses special innovative and advanced algorithms to calculate its values, Your Assistant in the World of Financial Markets. Use our set of indicators from the SolarTrade Suite series to better choose the moment to launch this robot. Check out our other products from the SolarTrade Suite series at the bottom of the description. Do you want to confidently navigate the world of inves
Apex Gold Scalper EA
Sergio Veenendaal
Experts
Apex Gold Scalper is an advanced XAUUSD Expert Advisor engineered for traders seeking structured, adaptive, and disciplined gold trading automation. Built around a rules-based execution framework, the EA combines layered confirmations, volatility awareness, and intelligent trade management to remain selective across changing market conditions. Apex Gold Scalper   is designed to prioritize consistency, controlled execution, and adaptive management rather than reckless overexposure. The system co
XHTB Throne Gold Scalper EA
Malik Korrich
Experts
XHTB Throne EA is a high-performance scalping solution tailored for Gold (XAUUSD), built to operate with speed, precision, and discipline in volatile market conditions. Its core strength lies in a refined trailing stop system that locks in profits almost instantly, ensuring gains are protected the moment price moves in favor. Click here to read the Official XHTB EA Guide Risk Management Daily loss limits to control overall risk Trading activity adjusts according to account balance News filt
Stratos Invictus
Alfredo Becher Paes
Experts
Stratos Invictus — Build Your Strategy. Automate Your Edge. Build, Validate and Automate Your Own Strategy Your strategy. Your rules. Your results. Most traders fail not because they lack discipline — they fail because they never found a strategy that truly fits their style, their asset and their risk tolerance. Stratos Invictus was built to solve exactly that. This is not a black-box system that promises miraculous results. Stratos Invictus is a professional-grade strategy engine that puts
Boom300 Franco Tirador
Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
Boom 300 Sniper 1.0 — Precision EA for Deriv Boom 300 Index Boom 300 Sniper is an Expert Advisor specifically designed to trade Deriv's Boom 300 Index synthetic index. It combines an entry system based on exponential moving average crossovers with an intelligent grid module to maximize the capture of this instrument's characteristic bullish spikes. Strategy The system uses two exponential moving averages (fast and slow) configurable in period, shift, and timeframe, along with an additional c
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experts
Round Lock is a smart advisor with dynamic position locking. Round Lock is an intelligent advisor with the function of dynamic position locking, an advanced trading advisor that implements a two-way order locking strategy with a gradual position growth and dynamic adaptation to the market . Advantages of Round Lock: Risk control through position locking, Dynamic growth of volumes in trending areas of the market, Flexible behavior settings depending on limits, Suitable for flat and trend phases,
VertexAlgo
Krzysztof Sitko
5 (2)
Experts
VertexAlgo – Engineered for XAUUSD H1 Precision. Speed. Strategy. VertexAlgo is a sophisticated trading engine designed specifically for XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe. The system focuses on market alignment rather than resistance, identifying high-probability entries based on institutional price action. Launch Information Current Price: $249 (Standard Price: $1099). Secure your license during the introductory phase. After purchasing, please contact me via MQL5 Private Message to receive the
X Forts
Denis Chebatarev
5 (1)
Experts
Trading robot X Forts The scalper Forts EA is designed for futures trading on the Russian futures futures market (RTS, Sberbank, Gazprom, Ruble, etc.). The main instruments are futures on the RTS, SBRF index. Recommended timeframes M1-M6. The EA does not use averaging. Each trade has its own stop loss.  The size of the required GO for tests and trading on the selected instrument is taken from the instrument code.  Trading robot settings SL - stop loss Lots - lot for trading Pos_Market - numbe
Jmax Fx New Age AI Bullion Van
Ernest Elorm Akom
Experts
Introducing J-Max_Fx New_Age_A.I-Bullion_Van_($), This trading system is designed to trade XAUUSD_(Gold) on the H1 timeframe. The strategy is based on overbought and oversold zones with support and resistance levels. Trading Pair: XAUUSD (Gold) Timeframe: H1 Minimum Deposit: $100 Run  the EA on VPS 24/5 Recommended Broker: Justmarkets or Any tight spread broker Wish you all the best of luck in your trading!!!
TrailingFusion
Christos Iakovou
Experts
FusionTrailing EA – Your Ultimate Weapon for Market Domination! Transform your trading and crush every market move with the most advanced trailing stop system available. FusionTrailing EA delivers unstoppable power with its dual-mode setup: • Fusion Mode: Automatically sets a bulletproof stop loss using a maximum loss threshold and activates smart trailing
Goldenify
Saiful Izham Bin Hassan
Experts
Goldenify Goldenify is a professional quantitative workstation designed for precision trading on Gold and other major symbols. It utilizes an ensemble decision manifold that combines classical technical analysis with pattern recognition and advanced risk management protocols. The system focuses on capital preservation and execution quality, featuring institutional-grade modules for dynamic position sizing and stealth order management. Key Features Goldenify operates using a multi-layered approac
Statistical MT5 scanner dashboard for forex pairs
Mark Nicole Olarte
Experts
THE 8 PILLARS OF STATISTICAL EDGE TRADING:  Introduction In trading, the past doesn't predict the future. But patterns embedded in time reveal the rhythm of markets waiting to repeat. This guide introduces you to the Eight Pillars of Statistical Edge Trading—a comprehensive framework that transforms historical data into actionable trading intelligence. At the heart of this system stands Historical Data. Unlike fleeting indicators or lagging signals, historical patterns reveal the seasonal heart
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA — Automated Trading Advisor Based on Hull Moving Average (HMA) for MetaTrader 5 OVERVIEW HMA Scalper Pro EA is a professional trading robot (Expert Advisor) for MetaTrader 5 that trades in the direction of the Hull Moving Average (HMA). The HMA indicator determines the current trend direction, and the EA opens trades in that direction, enhanced by Smart Risk capital management, adaptive grid trading, trailing stop, breakeven, and time filters. The EA supports both Netting a
Volatilty Index Holy Grail EA
Joseph Wonder Obasi
Experts
Volatility Index Holy Grail EA for MT5 Welcome to the next level of trading with the Volatility Index Holy Grail EA, the ultimate automated trading robot designed exclusively for MetaTrader 5 (MT5). This expert advisor (EA) is your secret weapon for trading volatility indices with unmatched precision and profitability. Why Choose the Volatility Index Holy Grail EA? Automated Precision Trading Avoids common pitfalls by focusing on accurate entry and exit points using detailed price action analy
AurumEdgePro
Francis Giguere
Experts
AurumEdge Pro — 8-Strategy Gold Intelligence System for XAUUSD AurumEdge Pro is a fully automated Expert Advisor for XAUUSD (Gold) that combines 8 independent breakout strategies into a single intelligent system. Each strategy targets a different market condition — daily S/R levels, session openings, pivot points, multi-timeframe trend confluences — targeting different market structures across sessions. Backtest Results (Strategy Tester) — 01/01/2026 to 24/02/2026 (55 Days) Win Rate: 89.5% on 1,
Gap Trace
David Chidiebere Chinweike
Experts
Description Gap Trace Expert Advisor This EA is designed to identify fair value gap trading opportunities on XAUUSD. It focuses on filling up fair value gaps on the chart.   Recommended Pairs :  XAUUSD "This pairs are selected due to their strong reactions to FVG, making it ideal for FVG strategies." Live Account Parameters Minimum Risk Per Trade : Defines the smallest amount of risk you're willing to take on each trade, usually a fixed amount of your account balance. Maximum Risk Per
GoldenEagle
Chantal Thys
Experts
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Gold Zone EA
Simon Reger
4.02 (43)
Experts
Gold Zone EA is a fully automated Expert Advisor that analyzes market structure using supply and demand zones and executes trades based on defined price reactions. The EA combines zone detection, momentum analysis, EMA filtering, multiple take-profit levels, break-even logic, trailing stop and an integrated manual trading panel directly on the chart. The EA works on many symbols, including: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, BTCUSD as well as numerous other Forex, index and CFD instruments. No ext
FREE
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (241)
Experts
Hamster Scalping is a fully automated Expert Advisor. Night scalping strategy. The RSI indicator and an ATR-based filter are used for entries. The advisor needs a hedging account type Be careful i not sell EA or sets at telegram it scam. All settings free here at   blog .  IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and a bonus! Real operation monitoring as well as my other products can be found here: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller General Recommendati
Smart Combine EA
Sahib Ul Ahsan
Experts
Powerful Multi-Strategy Forex EA – Flexible Automated Trading System for MT5 Powerful Multi-Strategy Forex EA is a fully automated Expert Advisor developed for traders who want a customizable trading system with multiple signal-generation methods, integrated risk management, and flexible trade execution controls. The EA combines two independent trading strategies that can operate separately or together, allowing users to adapt the system to different market conditions and trading styles. The sy
Buyers of this product also purchase
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (23)
Experts
The Legend Continues. The Queen Evolves. Welcome to Quantum Queen X — the next generation of the legendary GOLD trading system that builds upon the proven success of Quantum Queen. Quantum Queen X is built on the same proven core engine as Quantum Queen, introducing a powerful new Custom Mode that allows traders to choose exactly which strategies to enable or disable. Every strategy has been individually reviewed, refined, and optimized to deliver even better performance and adaptability across
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Experts
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
5 (26)
Experts
No Grid/No Martingale/No Recovery/No Hedging/Single Entry with SL/One Shot  Smart Gold Hunter is an Expert Advisor for XAUUSD / Gold trading on MetaTrader 5. It is designed for traders who prefer a gold EA with no grid, no martingale, real Stop Loss and Take Profit logic, and controlled risk management. You can check the live signals before making a decision: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My  (Here I use Scalper Mode, To have the exact se
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Experts
Important information: Support and answers to questions are available only here:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Taiwan ); Zoomini is a small set of machine-learning models from the latest GoGoPips project research from July 2026. These models are intended only for XAUUSD H1 / Gold . Signal: www.mql5.com/en/signals/2381994 Important things to know: The models trade with only one order using equal SL/TP. Netting accounts and any leverage are supported. Large deposi
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.46 (102)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Client Signal YouTube Reviews LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency fro
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1999$ soon!   +100 Strategies included and more coming! BONUS : At 1499$ or higher price --> choose 5  of my other EA's for free!   ALL SET FILES COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and propr
Lizard
Marco Scherer
4.24 (37)
Experts
WHAT IS LIZARD? Lizard is a fully automated Expert Advisor, developed exclusively for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5. It uses a multi-strategy swing breakout system that identifies key structural levels on the chart and places pending stop orders at precisely calculated entry points. No martingale. No grid. No averaging in. Every trade has a defined Stop Loss and Take Profit and is actively managed by a multi-layered exit system, automatically, around the clock. Live Signal - Track real performan
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.62 (21)
Experts
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Experts
Fewer trades. Better trades. Consistency above all. • Live Signal Mode 1  Live Signal Mode 2 Twister Pro EA is a high-precision scalping Expert Advisor developed exclusively for XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe. It trades less — but when it does, it trades with purpose. Every entry passes through 5 independent validation layers before a single order is placed, resulting in an extremely high win rate on the Default configuration. TWO MODES: • Mode 1 (recommended) — Very high assertiveness, fe
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (3)
Experts
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper is an Expert Advisor developed for automated gold trading on MetaTrader 5. The EA is designed for XAUUSD and GOLD on the M15 timeframe. It uses a proprietary multi-factor decision engine to identify qualified trading opportunities and manage positions automatically. The system combines market structure, trend direction, candle quality, volume, momentum and execution controls. It is designed to wait for suitable conditions instead of opening trades continuo
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (20)
Experts
LIMITED TIME OFFER AT 249$ Price will go up at  499$ on August 7th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—inclu
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (212)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Experts
No Grid /No Martingale/ No Dca /No rocovery Smart Gold Impulse is now available in a special early launch phase. This is an EA I  am currently using with impressive results on my Live Signal  account. You can check the current performance through the Ultima live signal results, where Smart Gold Impulse has already shown very strong potential in real market conditions. The same set file used on my Ultima live signal account will be shared only with Smart Gold Impulse buyers. At the same time, thi
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Experts
Smarter Control. Refined Precision. Welcome to Quantum Athena X — the next generation of the focused GOLD trading system that builds upon the precision, efficiency, and disciplined execution of Quantum Athena. Quantum Athena X is built on the same streamlined core engine and the same 6 carefully selected strategies as Quantum Athena. Each strategy has been individually refined and optimized for current GOLD market conditions, while the new powerful Custom Mode allows traders to choose exactly
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Experts
Gold Snap — A Fast Profit Capture System for Gold Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Live Signal2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Live Signal v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Only 3 copies remaining at the current price. The price will be increased to $999 soon. Important: After purchasing, please contact us by private message to receive the user guide, recommended settings, usage notes, and update support.  https://www.mql5.com/en/users/walter2008 W
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
3.97 (35)
Experts
UPDATE - ONLY A FEW COPIES LEFT AT CURRENT PRICE! The main goal of this system is long-term live performance without using any risky martingale or grid.  VERY LIMITED COPIES AT CURRENT PRICE Final Price $1499 [Live Signal]  |  [Backtest Results]  |  [Setup Guide]  |  [FTMO Results] A Different Approach to Trading Pulse Engine does not use any indicators or specific timeframes. It has a very unique approach that is not used by any other trading system on MQL5. It trades intraday directional patt
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Experts
Live Trading Signal Public real-time monitoring of trading activity: https://www.mql5.com/en/signals/2372719 Official Information Seller profile Official channel User Manual Setup instructions and usage guidelines: View user manual Zerqon EA is an adaptive Expert Advisor designed specifically for XAUUSD trading. The strategy is based on a Deep LSTM neural network model integrated through ONNX, allowing the system to process sequential market behavior and evaluate price dynamics in a st
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.29 (24)
Experts
NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Experts
UPDATE:  Next price: $699, Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +270% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in volatility between
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Experts
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear?  Wave Rider  is honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months $499  until Signal reaches 150% - then 599 USD Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.0 upgrade notice: Close all Wave Rider positions before updating. Strategy Magic Numbers and several input names changed. Review your setting
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Experts
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
XAU Momentum
TICK STACK LTD
Experts
XAU Momentum — Trend-Aligned Gold Breakout EA Live Performance All Tick Stack Signals can be found on our website or by following the link below. See images below for more information.  https://www.mql5.com/en/blogs/post/773500 Launch Offer:   Grab XAU Momentum now at the lowest price it'll ever be. Bundle it with   Gold Neural Core   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Two copies left at current price - next price = 298$ How to use: Load on XAUUSD
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
Experts
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Experts
Syna 7 - The AI Trading Operator That Stays With the Trade. Most trading systems make an entry decision and then fall back to fixed rules. Syna 7 remains involved. Syna is an autonomous AI trader, trading assistant, and position-management system designed to operate from analysis through exit. It can analyze current market conditions, evaluate news and volatility, remember the original trade reasoning, monitor open exposure, and continue reassessing the position as conditions change. Trading do
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.6 (10)
Experts
It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for Gold / XAUUSD trading. Its logic is designed around the dynamic nature of the gold market: fast price movements, sharp reversals, and high volatility. The EA helps automate trading in an environment where reaction speed, discipline, and precise position management are especially important. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controlled exits. Its main idea is si
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Experts
SomaOil is a multi-strategy breakout Expert Advisor for MetaTrader 5, built exclusively for WTI crude oil (XTIUSD). One chart, one EA, 20 independent strategies running together as a single diversified portfolio. Live Signal. To make it accessible at launch, I am using a transparent ramping-price model: Launch price: 100 USD (48 hours) Starting from Monday the price increases by 100 USD for every 10 copies sold Price increases happen at most once per day, even when more than 10 copies are sold t
Impulse MT5
Simon Reeves
5 (16)
Experts
Are you ready to power up your Gold trading? Impulse by Starpoint Trading — A six-strategy gold EA that waits for the perfect shot. Come chat with us in our public MQL5 channel!  https://www.mql5.com/en/channels/starpoint Impulse v2.00 is here! The biggest update in Impulse's history has arrived. Version 2.00 takes everything that made Impulse a disciplined, patient Gold trading system and elevates it across the board: A brand-new sixth strategy — Conviction Momentum joins the squad, hunting de
More from author
Support Resistance H
Hasan Alghuwaili
Indicators
يقوم Support & Resistance PRO هو مدير رئيسي لمنصة MetaTrader 5 باكتشاف ورسم مستويات الدعم والمقاومة المهمة ليساعد في تحقيق النجاح في تحقيق النجاح. المميزات: اكتشاف صناعي لمستويات الدعم والمقاومة الشريرة. تحديث جميع المستويات مع حركة السعر. يعمل على جميع العملات، الذهب، الفضة، المؤشرات، العملات الرقمية. مناسب لجميع الأطر الزمنية. واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام. يساعد في مناطق محددة من الانعكاسات والاختراقات المحتملة. للمبتدئين والمحترفين. يدعم: • الفوركس • الذهب (XAUUSD)
Smart SR Structure Pro
Hasan Alghuwaili
Indicators
مؤشر Smart SR Structure Pro MT5 هو مؤشر تداول شامل مصمم لمساعدة المتداولين على تحليل بنية السوق ومناطق الدعم والمقاومة والاختراقات وسلوك السعر مباشرة على الرسم البياني. يقوم المؤشر تلقائيًا باكتشاف قنوات الدعم والمقاومة الرئيسية، ويعرض تسميات هيكل السوق مثل HH وHL وLH وLL، ويسلط الضوء على مستويات BOS وCHoCH لمساعدة المتداولين على تحديد مناطق استمرار الاتجاه أو انعكاسه المحتملة. كما يتضمن مؤقتًا احترافيًا للشموع، ومتوسطات متحركة اختيارية، وألوانًا قابلة للتخصيص، وعرض خطوط قابل للتعديل، وتسميات و
Ask Trend Sentinel
Hasan Alghuwaili
Experts
Ask Trend Sentinel هو مستشار خبير آلي تم تطويره لمنصة MetaTrader 5. يقوم بمراقبة الرمز المحدد ويستخدم عملية اتخاذ قرار متعددة الطبقات محمية لتقييم اتجاه السوق والزخم والتقلب والنشاط وتأكيد السعر قبل فتح مركز. لا يتم الكشف عن منطق الإدخال الداخلي ومجموعات الفلاتر. يمكن للمستخدمين اختيار ملف تعريف التشغيل وتعديل إعدادات إدارة المخاطر وفقًا لتفضيلاتهم في التداول. الميزات الرئيسية • تنفيذ آلي لعمليات البيع والشراء • تأكيد الصفقات متعدد المستويات • ثلاثة ملفات تعريف تشغيلية قابلة للاختيار • أطر ز
Filter:
No reviews
Reply to review