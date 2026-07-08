Support Resistance H
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
يقوم Support & Resistance PRO هو مدير رئيسي لمنصة MetaTrader 5 باكتشاف ورسم مستويات الدعم والمقاومة المهمة ليساعد في تحقيق النجاح في تحقيق النجاح.
المميزات:
✔ اكتشاف صناعي لمستويات الدعم والمقاومة الشريرة.
✔ تحديث جميع المستويات مع حركة السعر.
✔ يعمل على جميع العملات، الذهب، الفضة، المؤشرات، العملات الرقمية.
✔ مناسب لجميع الأطر الزمنية.
✔ واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام.
✔ يساعد في مناطق محددة من الانعكاسات والاختراقات المحتملة.
✔ للمبتدئين والمحترفين.
يدعم:
• الفوركس
• الذهب (XAUUSD)
• الفضة
• المؤشرات
• العملات المشفرة
• السلع
إذا كنت تبحث عن مؤشر رئاسي، اختر تحديد أعلى مستويات الدعم والمقاومة للتحكم في التداول، فإن Support & Resistance PRO هو خيار لك المناسب.
المميزات:
✔ اكتشاف صناعي لمستويات الدعم والمقاومة الشريرة.
✔ تحديث جميع المستويات مع حركة السعر.
✔ يعمل على جميع العملات، الذهب، الفضة، المؤشرات، العملات الرقمية.
✔ مناسب لجميع الأطر الزمنية.
✔ واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام.
✔ يساعد في مناطق محددة من الانعكاسات والاختراقات المحتملة.
✔ للمبتدئين والمحترفين.
يدعم:
• الفوركس
• الذهب (XAUUSD)
• الفضة
• المؤشرات
• العملات المشفرة
• السلع
إذا كنت تبحث عن مؤشر رئاسي، اختر تحديد أعلى مستويات الدعم والمقاومة للتحكم في التداول، فإن Support & Resistance PRO هو خيار لك المناسب.