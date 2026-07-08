Support Resistance H

يقوم Support & Resistance PRO هو مدير رئيسي لمنصة MetaTrader 5 باكتشاف ورسم مستويات الدعم والمقاومة المهمة ليساعد في تحقيق النجاح في تحقيق النجاح.

المميزات:
✔ اكتشاف صناعي لمستويات الدعم والمقاومة الشريرة.
✔ تحديث جميع المستويات مع حركة السعر.
✔ يعمل على جميع العملات، الذهب، الفضة، المؤشرات، العملات الرقمية.
✔ مناسب لجميع الأطر الزمنية.
✔ واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام.
✔ يساعد في مناطق محددة من الانعكاسات والاختراقات المحتملة.
✔ للمبتدئين والمحترفين.

يدعم:
• الفوركس
• الذهب (XAUUSD)
• الفضة
• المؤشرات
• العملات المشفرة
• السلع

إذا كنت تبحث عن مؤشر رئاسي، اختر تحديد أعلى مستويات الدعم والمقاومة للتحكم في التداول، فإن Support & Resistance PRO هو خيار لك المناسب.
Recommended products
Support and Resistance SignalForge
Ngoc Long Dang
Indicators
This script provides basic pivot point Support and Resistance Levels to the user whilst displaying Break signal tags. It also has the ability to let the user display more significant breaks by filtering using the Volume Oscillator. Only more significant breaks of these basic levels are displayed to the user when optimized which avoids noise and messy signals. It will also display breaks with candles it deems to be bullish (e.g. having a longer upper or lower wick). Notation The notation
LS Yield Histogram Pair Trading
Thiago Lopes
Indicators
Caicai L&S Yield Histogram Important Notice: This indicator is an integral tool of the automated EA Caicai Long and Short Pair Trading . This indicator visually displays the percentage deviation (Yield %) of a pair's current spread relative to its own historical mean. It is an excellent tool for quickly visualizing the gross financial potential of a market distortion in Long & Short operations. Main Features: Percentage Visualization: Understand the size of the distortion in palpable percentage
Multi Timeframe Candles MT5
Thushara Dissanayake
Indicators
The Multi Timeframe Candles indicator is a powerful visualization tool designed to help traders align their lower timeframe analysis with higher timeframe structure. By plotting candles from a selected higher timeframe (H1, H4, D1, etc.) directly on your current chart, this indicator gives you a clearer perspective of the overall market narrative without switching charts. Who Needs This Indicator? This tool is ideal for: Smart Money Concept (SMC) / ICT Traders who rely on higher timeframe bias
Smart ATR Grid Pro
Syamsurizal Dimjati
Indicators
SMART ATR GRID PRO++ – Adaptive Grid Intelligence Suite is a next-generation, institutional-grade grid trading indicator engineered for traders who demand precision, adaptability, and comprehensive market structure analysis. By seamlessly integrating   Adaptive Volatility Grid System ,   KAMA Candle Trend Filtering ,   Multi-Factor Trend Detection (ADX + EMA20/50) ,   Dynamic Heatmap Zone Engine , and   Real-Time Market Regime Classification , this indicator delivers a complete decision-making
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
1 (1)
Indicators
Outperform traditional strategies: effective mean reversion for savvy traders Unique indicator that implements a professional and quantitative approach to mean reversion trading. It capitalizes on the fact that the price diverts and returns to the mean in a predictable and measurable fashion, which allows for clear entry and exit rules that vastly outperform non-quantitative trading strategies. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Clear trading signals Ama
Daily Pivots Multi indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indicators
Daily Pivots Multi Indicator Daily Pivots Multi is an exclusive indicator to draw your pivots levels and much more. Most indicators draw daily pivots for the day. Daily Pivots Multi is able to draw levels for different days. The indicator can do the calculation for unlimited number of days backward. It means that you can draw the levels for today but also for the past days. This is very useful if you want to study a strategy with Pivots levels over a period of time. Another problem is that e
Support Resistance Sensitifity
Syamsurizal Dimjati
Indicators
Support & Resistance Zone Indicator This indicator dynamically identifies and draws support and resistance zones based on recent price action and fractal patterns. By analyzing ZigZag pivot points and tracking price reactions (touches, bounces, and breaks), the indicator determines the strength and validity of each zone. Key Features: Multi-Timeframe Support: Can work across different timeframes. Fractal-Based Detection: Utilizes both fast and slow fractal detection to find significant swing po
MT5 Support Resistance
Agus Santoso
Indicators
MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/157679 MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/157680 Support Resistance — Smart Market Structure Levels A clean, intelligent, and highly reliable Support & Resistance indicator built for professional traders and automated systems. Support Resistance is designed to detect true market levels using an advanced clustering algorithm that combines Fractals, ATR-based price segmentation, and multi-timeframe analysis. Instead of draw
Custom Pivots MT5
Tsvetan Tsvetanov
5 (1)
Indicators
Pivots Points are significant levels traders can use to determine directional movement, support and resistance. Pivot Points use the prior period's high, low and close to formulate future support and resistance. In this regard, Pivot Points are predictive and leading indicators. Pivot Points were originally used by floor traders to set key levels. Floor traders are the original day traders. They deal in a very fast moving environment with a short-term focus. At the beginning of the trading day,
Has rsi signal
Evgenii Savinov
Indicators
HAS RSI Signal — Professional Trend Indicator with SL/TP Calculation HAS RSI Signal is a powerful trading tool that combines time-tested classics with modern noise-filtering algorithms. The indicator analyzes the market through the prism of Heiken Ashi Smoothed candles and the RSI oscillator, providing clear entry signals at trend reversals or when exiting overbought/oversold zones. Key Advantages: Double Filtration: Using Heiken Ashi Smoothed eliminates market "noise," while RSI confirms the mo
Pivot Points MT5
Igor Semyonov
Indicators
Pivot Points MT5 is a universal color multicurrency/multisymbol indicator of the Pivot Points levels systems. You can select one of its three versions: Standard Old, Standard New and Fibo . It plots pivot levels for financial instruments in a separate window . The system will automatically calculate the Pivot Point on the basis of market data for the previous day ( PERIOD_D1 ) and the system of support and resistance levels, three in each. A user can choose colors for the indicator lines. The on
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicators
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products  ] Boo
Basic Pivot Point Indicator for MT5
Mehdi Ghorbani Saeidian
Indicators
To review our products, please click the link: LINK This Classic Pivot Point Indicator accurately calculates and displays 7 essential pivot levels , including the Pivot Point , 3 Support levels (S1–S3) , and 3 Resistance levels (R1–R3) based on the standard classic pivot formula . Designed for Forex, indices, commodities, and crypto trading , it supports multi-currency and multi-timeframe analysis in a clean, professional dashboard interface . With the built-in interactive dashboard , traders c
Automatic Fibonacci Tool
Batsirayi L Marango
Indicators
Automatic Fibonacci Tool Fibonacci retracements is a popular instrument used by technical analysts to determine potential Support and Resistance areas. In technical analysis, this tool is created by taking two extreme points (usually a peak and a minimum) on the chart and dividing the vertical distance by the key Fibonacci coefficients equal to 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, and 100%. Our Automatic Fibonacci Tool is programmed to make thigs easier. Using this tool, there is no need to explicitly set
Multi Timeframe Support and Resistance Zones MT5
Amir Atif
Indicators
Support and Resistance zones indicator for MT5 is a multi-timeframe panel and alert that finds support and resistance zones and pivot points for all timeframes of MetaTrader 5 and gives alert when price has interaction with them. Download demo version (works on GBPUSD, EURJPY and NZDUSD symbols) Read the full description of scanner parameters in the blog page . Many unique features in one indicator: Integrating support and resistance zones and pivot points in one indicator with powerful filterin
Advanced Support and Resistance Tool
Batsirayi L Marango
Indicators
Advanced Support and Resistance Support and resistance levels are widely used in trading. They are important as they show some key price levels. Before applying any strategy, one may consider it necessary to draw support and resistance. However, this process can take much time especially if one is to analyse a lot of currency pairs, commodities or indices. This Advanced Support and Resistance tool was designed for traders at any level, amateur to professional. It plots key support and resistance
Fractal Levels based on Higher Timeframe
Sergei Iakovlev
Indicators
Fractal Levels based on Higher Timeframe is a powerful tool designed to build accurate support and resistance levels based on fractals from the higher timeframe, provides you with buy and sell signals with convenient alerts. Working principle: The indicator analyzes fractal levels on the senior timeframe and displays them on your current chart. You can easily adjust the senior timeframe in the indicator properties to get maximum accuracy and consistency with your strategies. Benefits of using
CosmiCLab FIBO
Kirils Subins
Indicators
CosmiCLab SMC FIBO CosmiCLab SMC FIBO is a professional trading indicator designed for traders who use Smart Money Concepts (SMC), market structure analysis and Fibonacci retracement levels. The indicator automatically detects market swings and builds Fibonacci levels based on the latest impulse movement. It also identifies market structure changes such as BOS (Break of Structure) and CHOCH (Change of Character), helping traders understand the current market direction. CosmiCLab SMC FIBO also pr
Support and Resistance Made Easy MT5
Peter Andrew Thomas
Indicators
Dominate the Markets with Professional Support & Resistance Detection Finally , an   indicator   that does   the   heavy   lifting for you.   Stop   squ inting at charts   trying   to identify   support and resistance levels manually . Our   Automatic   SN R Indicator   transforms   your trading by   instantly   revealing the critical price   levels that  professional  traders are watching! Why   Traders   Are   Switching   to   Automate d SN R Detection Manual   analysis takes   hours   an d
Smart Support And Resistance
Jad Abou Ltaif
Indicators
Support & Resistance MT5 Description Support & Resistance MT5 is a MetaTrader 5 indicator that automatically identifies and draws support and resistance levels on the chart. The indicator helps traders quickly locate important price levels that may act as areas of buying or selling interest, reducing the need to draw levels manually. It is suitable for traders who use support and resistance as part of their technical analysis. Features Automatic support level detection Automatic resistance level
BTC Trend Scalper MT5
Ardhan Kurniawan
Experts
BTC Trend Scalper MT5 Trend Capture Edition — Precision Momentum Trading for BTCUSD Hello, traders! I am BTC Trend Scalper MT5 — an intelligent Bitcoin trading Expert Advisor engineered to capture momentum moves with disciplined risk management. I am not a martingale. I am not a grid system. I am not a gambling robot. I am a trend-following scalper built specifically for traders who understand that protecting capital is more important than chasing every candle. My specialty? Bitcoin (BTCUSD)
Flat Auto Fibonacci MT5
Keijinro Mizutani
Indicators
Flat Auto Fibonacci is an MT5-only automatic Fibonacci drawing indicator with full multi-timeframe (MTF) support. It detects confirmed swings only by confirming HL/LH breaks based on candle close , and then automatically draws only the latest one Fibonacci set (UP / DN) per timeframe . No matter which chart timeframe you open, you can view Fibonacci levels for M5 / M15 / M30 / H1 / H2 / H4 all at the same time. Key Features Multi-Timeframe (MTF) Support Display Fibonacci levels from multiple tim
Auto Fractal Support And Resistance
Mohamed Emad
Indicators
Auto Fractal Support And Resistance is a powerful multi-timeframe indicator designed for traders who want to trade lower timeframes with higher timeframe accuracy. When your mouse cursor is on a line you can easily see fractal describtion and index of fractal candle  and timeframe of that fractal candle.  This indicator automatically detects H1 and D1 fractal levels and draws clean horizontal support and resistance lines on any lower timeframe chart (M1, M5, M15, M30). Now you can see where the
Fractal Support Resistance Pro
Huu Tri Nguyen
Indicators
Fractal Support & Resistance Automatic Support and Resistance Indicator Based on Fractal Structure Short Description Fractal Support & Resistance is a technical analysis indicator that automatically identifies and displays support and resistance levels using fractal-based price structure detection. Overview Fractal Support & Resistance is an indicator designed to detect support and resistance zones using configurable fractal logic. The indicator automatically scans historical price structure an
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicators
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
CDV Swing Radar
Pierpaolo De Nicolo
Indicators
CDV Swing Radar is an indicator for MetaTrader 5 designed to identify potential reversal areas through cumulative volume delta (CVD) swing analysis. The indicator compares price pivots with CVD pivots to highlight two key conditions: Absorption: The price forms a lower low while the CVD shows a stronger structure Exhaustion: The price forms a higher high while the CVD shows a weaker structure The goal is to help you identify swing points where the price movement is no longer confirmed by the u
DailyPivot Pro
Guenther Herz
Indicators
Classic daily pivot levels with optional alerts for MetaTrader 5. Daily Pivot Pro is a MetaTrader 5 indicator that displays classic daily pivot levels directly on the chart. The indicator calculates the Pivot Point, three resistance levels and three support levels based on the previous daily candle. The levels are shown for the current and recent trading sessions and can be used as visual reference areas during chart analysis. Daily Pivot Pro also includes optional alerts when price touches
Choppiness Index MTF
Van Nhan Huynh
Indicators
The Choppiness Index was created by Australian commodity trader E.W. Dreiss. It is  designed to determine if the market is choppy (trading sideways) or not choppy (trading within a trend in either direction). A basic understanding of the indicator would be; higher values equal more choppiness, while lower values indicate directional trending. The  values operate between 0 and 100.  The closer the value is to 100, the higher the choppiness (sideways movement) levels. The closer the value is to 0,
RBreaker
Zhong Long Wu
Indicators
RBreaker Gold Indicators is a short-term intraday trading strategy for gold futures that combines trend following and intraday reversal approaches. It not only captures profits during trending markets but also enables timely profit-taking and counter-trend trading during market reversals. This strategy has been ranked among the top ten most profitable trading strategies by the American magazine   Futures Truth   for 15 consecutive years. It boasts a long lifecycle and remains widely used and st
MetaTrend M5
Vahidreza Heidar Gholami
Indicators
Meta Trend Indicator is an efficient way to forecast and detect the trend in any market. It reveals the trend, support and resistance levels, volatility and the maximum potential target, all in one indicator. To adapt to the price and to decrease consecutive trend failures, the internal trend detector algorithm studies the market and dynamically chooses the right values for the internal parameters. This indicator is a perfect trend filter for any strategy or expert advisor. Features Super Adapti
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (131)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE: Smart Trend Trading System is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. Smart Trend Trading System is a complete non-repainting, non-redrawing, and non-laggi
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Indicators
Trend Sniper X is a multi-timeframe trend-following indicator for MetaTrader 5 that helps traders identify trend direction and potential reversal points with clarity and precision. Price Information: The current price is promotional and is subject to change as upcoming updates and new features are released. Code2Profit Channel Master the Market with Multi-Timeframe Analysis! Technical Specifications Platform MetaTrader 5 Indicator Type Multi-Timeframe Trend Indicator Operating Timeframe Any char
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Indicators
The SUPERHERO indicator is a multi-currency trading system designed on an "all-inclusive" basis. The indicator independently analyzes the market and provides signals on when to open and close trades. It uses Stop Loss and Take Profit orders. The R:R ratio is 1:1. From time to time, I personally trade based on this system's signals, and here are the results I get—   LIVE SIGNAL This system can send push notifications to your smartphone, so you can place trades "on the go" without needing to be ti
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Indicators
The legend is back! Entry Points Pro 10. A relaunch of the legendary indicator that held a Top-3 spot on the MQL5 Market for 3 years. Hundreds of rave reviews (589 across two versions), thousands of traders use it every day, 31,000+ demo downloads  across   MT4   +   MT5 . I have read every one of your reviews from the past five years — and instead of promises, I built the answers into version 10. From an author who has been in the market since 1999 and values honesty, his reputation and his cli
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Indicators
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a professional trading indicator built on Smart Money Concepts (SMC), combining market structure analysis with a No Repaint BUY / SELL signal system in a single indicator. It helps traders understand market structure more clearly, identify key price zones, and focus on higher-quality trading opportunities. By combining Multi-Timeframe Analysis, Points of Interest (POIs), and real-time signals, the i
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Indicators
SuperScalp Pro –  Professional Multi-Layer Confluence Scalping System SuperScalp Pro is a professional multi-layer confluence scalping system designed to help traders identify higher-probability opportunities with clearer entry confirmation, ATR-based Stop Loss and Take Profit levels, and flexible signal filtering across XAUUSD, BTCUSD, and major Forex pairs. Full documentation available in the product blog:   [User Guide] Auto trading available via SuperScalp Pro Auto Trader EA:   [Auto Trader
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Indicators
Secure the Lowest Price Today. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. Let's be honest first. No indicator will make you profitable on its own. If someone tells you otherwise, they're selling you a dream. Every indicator that shows perfect buy/sell arrows can be made to look flawless — just zoom into the right window of history and screenshot the winners. We won't do that. SMC Intraday Formula is a tool. It reads the market structure for you, maps the hig
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Indicators
Price will increase by $20 every 10 buyers to maintain premium value. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. You have probably tested dozens of indicators before. But we are not here to be “just another signals indicator.” Behind GoldenX Entry is intensive research & development focused on building sophisticated algorithms designed to adapt to the real behavior of every instrument — not generic signals recycled everywhere else. From advanced Auto Optim
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Indicators
discount ends SOON next price 69 $ ZORYK — Advanced XAUUSD Signal System for MetaTrader 5 You know the feeling. You spend time analyzing gold. You wait for the entry. You finally open the trade, and price immediately moves against you. You close too early, move the Stop Loss or hesitate for a few seconds. Then the market reaches the exact destination you originally expected without you. The direction was not always the problem. The real problem was uncertainty. You did not know exactly where th
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Indicators
Gann Made Easy   is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.4 (48)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases . SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. Atomic Analyst is a non-repainting, non-redrawing, and non-lagging price action trading indicator designed
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Indicators
From time to time, I trade using this system myself. Check out my manual BOMBER trading on a live account— LIVE SIGNAL Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk"
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Indicators
Live Trading Signals Using M1 Quantum : Signal  (Trade executed automatically by the Quantum Trade Assistant , included free with this product.) Version 1.4 is game changer, default setting adjusted for GBPUSD M1 Price Plan: Current Price: $169 (Early Adopter Offer) Next Planned Price: $189 Planned Retail Price: $299 Developer Note:  After your purchase, please contact me to receive the latest  recommended settings (set file) , trading tips, and an invitation to our  VIP Support Group , where y
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Indicators
This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATEe NOTICE: Smart Price Action Concepts   is currently available for $200. The price will   increase to $299   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing , send me a private message to claim FREE Bonus + Gift. First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for profe
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Indicators
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Indicators
Power Candles V3 - Self-Optimizing Strength Indicator Power Candles V3 turns currency and instrument strength into an actionable trade plan on every chart it is attached to. Instead of just coloring candles, it runs a live auto-optimization in the background and hands you the best Stop Loss, Take Profit and signal threshold for the symbol in front of you. One click adopts it for live trading - entry, Stop Loss and Take Profit rays appear on the chart at the exact prices, and alerts fire with dir
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Indicators
Azimuth Pro V2: Synthetic Fractal Structure and Confirmed Entries for MT5 Overview Azimuth Pro is a multi-level swing structure indicator by Merkava Labs . Four nested swing layers, swing-anchored VWAP, ABC pattern detection, three-timeframe structural filtering, and closed-bar confirmed entries — one chart, one workflow from micro-swings to macro-cycles. This is not a blind signal product. It is a structure-first workflow for traders who care about location, context, and timing. ️ Summer Sale
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Indicators
Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Indicators
ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 ATbot : How It Works and How to Use It How It Works The "AtBot" indicator for the MT5 platform generates buy and sell signals using a combination of technical analysis tools. It integrates Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), and the Average True Range (ATR) index to identify trading opportunities. Additionally, it can utilize Heikin Ashi candles to en
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicators
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Indicators
Money Flow Profile MT4  HERE Here our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis  Master Edition is a professional-grade analytical tool designed to visualize market structure through the lens of volume and money flow. Unlike standard volume indicators, this tool displays a Daily Volume Profile
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Indicators
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicators
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Indicators
Limited Discounted Price!  Only $99! After purchase contact me to get the bonus ORB Seeker EA and personal optimized set files. Catch clean session breakouts with confidence! ORB Seeker MT5 is a professional Opening Range Breakout (ORB) indicator built for traders who want accuracy, simplicity, flexibility, and clear chart structure. It automatically plots the pre-market or custom session range on any instrument, then gives clear breakout signals with entry, stop loss, take profit, and optiona
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Indicators
A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) + Optional Telegram Signal sender   INCLUDED (FREE) ( FULL TRADING  and SIGNAL SYSTEM ) Our best EA for Gold: Gold Slayer  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indi
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicators
The Oracle Pro: Synthetic Multi-Timeframe Bias Engine for MT5 ️ Summer Launch Offer — Get The Oracle Pro for USD 199 (early buyers). Price rises with traction; final price USD 399. The Oracle Pro is a premium multi-timeframe bias engine for MetaTrader 5, built for demanding and professional traders. It answers one question with discipline: what is the directional bias on each timeframe right now, how strong is it, and how much do the timeframes agree? Everything is computed on closed bars only
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Indicators
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
More from author
Hassan Liquidity Sniper Pro
Hasan Alghuwaili
Experts
حسن تريند سنايبر برو هو مستشار خبير لمنصة ميتاتريدر 5، مصمم لأتمتة قرارات التداول باستخدام خوارزمية داخلية محمية. منطق الاستراتيجية مُدمج في المستشار الخبير، ولا يتم الكشف عنه علنًا لحماية الملكية الفكرية للمنتج. يركز برنامج التداول الآلي على تنفيذ الصفقات آلياً وإدارة المراكز المنظمة. ويتضمن أدوات تداول أساسية مثل وقف الخسارة، وجني الربح، وحماية نقطة التعادل، وميزات تتبع الصفقات. كما يتضمن فلاتر أمان مصممة للمساعدة في تجنب ظروف التنفيذ غير المواتية مثل فروق الأسعار المرتفعة، أو عدم استقرار ا
Smart SR Structure Pro
Hasan Alghuwaili
Indicators
مؤشر Smart SR Structure Pro MT5 هو مؤشر تداول شامل مصمم لمساعدة المتداولين على تحليل بنية السوق ومناطق الدعم والمقاومة والاختراقات وسلوك السعر مباشرة على الرسم البياني. يقوم المؤشر تلقائيًا باكتشاف قنوات الدعم والمقاومة الرئيسية، ويعرض تسميات هيكل السوق مثل HH وHL وLH وLL، ويسلط الضوء على مستويات BOS وCHoCH لمساعدة المتداولين على تحديد مناطق استمرار الاتجاه أو انعكاسه المحتملة. كما يتضمن مؤقتًا احترافيًا للشموع، ومتوسطات متحركة اختيارية، وألوانًا قابلة للتخصيص، وعرض خطوط قابل للتعديل، وتسميات و
Ask Trend Sentinel
Hasan Alghuwaili
Experts
Ask Trend Sentinel هو مستشار خبير آلي تم تطويره لمنصة MetaTrader 5. يقوم بمراقبة الرمز المحدد ويستخدم عملية اتخاذ قرار متعددة الطبقات محمية لتقييم اتجاه السوق والزخم والتقلب والنشاط وتأكيد السعر قبل فتح مركز. لا يتم الكشف عن منطق الإدخال الداخلي ومجموعات الفلاتر. يمكن للمستخدمين اختيار ملف تعريف التشغيل وتعديل إعدادات إدارة المخاطر وفقًا لتفضيلاتهم في التداول. الميزات الرئيسية • تنفيذ آلي لعمليات البيع والشراء • تأكيد الصفقات متعدد المستويات • ثلاثة ملفات تعريف تشغيلية قابلة للاختيار • أطر ز
Filter:
No reviews
Reply to review