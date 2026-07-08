Support Resistance H

مؤشر Smart SR Structure Pro MT5 هو مؤشر تداول شامل مصمم لمساعدة المتداولين على تحليل بنية السوق ومناطق الدعم والمقاومة والاختراقات وسلوك السعر مباشرة على الرسم البياني. يقوم المؤشر تلقائيًا باكتشاف قنوات الدعم والمقاومة الرئيسية، ويعرض تسميات هيكل السوق مثل HH وHL وLH وLL، ويسلط الضوء على مستويات BOS وCHoCH لمساعدة المتداولين على تحديد مناطق استمرار الاتجاه أو انعكاسه المحتملة. كما يتضمن مؤقتًا احترافيًا للشموع، ومتوسطات متحركة اختيارية، وألوانًا قابلة للتخصيص، وعرض خطوط قابل للتعديل، وتسميات و