MADayLevel

Простейший индикатор для ручной торговли.

Для комфортной торговли так же имеется эксперт https://www.mql5.com/ru/market/product/41133

Суть идикатора: уровни строяться на основе Moving Average с выбранным периодом по ценам High и Low. На разнице между High и Low строятся следующие уровни выше и ниже.

В случае если бар не выходит за уровни, помечается зеленой меткой.

Данную метку и уровни можно использовать для выставления отложенных ордеров когда цена на долго застревает между уровнями.

Входные параметры:

PeriodMA - период Moving Average для построения уровней.
LevelsFIBO - true:  уровни строятся с помощью чисел Фибоначчи (разница уровней 1 и -1 умножается на числа Ф).,  false:  уровни строятся обычным способом (разница уровней 1 и -1, суммируется к следующим уровням);


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[Deleted] 2019.11.02 18:30 
 

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