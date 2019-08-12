MADayLevel

Простейший индикатор для ручной торговли.

Для комфортной торговли так же имеется эксперт https://www.mql5.com/ru/market/product/41133



Суть идикатора: уровни строяться на основе Moving Average с выбранным периодом по ценам High и Low. На разнице между High и Low строятся следующие уровни выше и ниже.

В случае если бар не выходит за уровни, помечается зеленой меткой.

Данную метку и уровни можно использовать для выставления отложенных ордеров когда цена на долго застревает между уровнями.

Входные параметры:

PeriodMA - период Moving Average для построения уровней.

LevelsFIBO - true: уровни строятся с помощью чисел Фибоначчи (разница уровней 1 и -1 умножается на числа Ф)., false: уровни строятся обычным способом (разница уровней 1 и -1, суммируется к следующим уровням);



