ZigZag Market Structure
- 指标
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- 版本: 1.20
📌 โครงสร้างตลาด ZigZag (ความลึก 30) – คําอธิบาย + การตั้งค่า
อินดิเคเตอร์นี้ใช้หาโครงสร้างตลาดแบบ:
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HH (Higher High) = ยอดสูงขึ้น → แนวโน้มขึ้น
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HL (Higher Low) = ยกฐาน → แนวโน้มยังขึ้น
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LH (Lower High) = ยอดต่ําลง → แนวโน้มลง
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LL (Lower Low) = ทําโลว์ใหม่ → แนวโน้มลงชัด
👉 ใช้ร่วมกับ ZigZag เพื่อ "คัดเฉพาะสวิงใหญ่" ไม่มั่ว🔍 หลักการทำงาน
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ZigZag จะหา "จุดกลับตัว" ตามค่า Depth
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เอาจุดเหล่านั้นมาเปรียบเทียบ:
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สูงกว่าเดิม → HH
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ต่ํากว่าเดิม → LH
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โลว์สูงขึ้น → HL
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โลว์ต่ําลง → LL
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แสดง label + เส้นแนวนอน
1. โครงสร้าง ZigZag
InpDepth = 30 InpDeviation = 10 InpBackstep = 5
📌 ความหมาย
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ความลึก
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ยิ่งมาก → สวิงใหญ่ขึ้น → สัญญาณน้อยลง
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30 = เหมาะทอง M1 / M5
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การเบี่ยงเบน:
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กรองความผันผวน
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สูง = ไม่เอาสวิงเล็ก
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ย้อนกลับ
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กันจุดซ้อน
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ช่วยให้เส้นไม่มั่ว
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2. การแสดงผล
ShowStructureLabels = true ShowOnlyConfirmed = true
📌 แนะนำ
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true = ไม่ repaint (ใช้จริง)
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false = เร็ว แต่หลอกได้
3. รูปแบบเส้น + ตัวหนังสือ
LineColorHigh = clrLimeGreen LineColorLow = clrTomato LabelFontSize = 14 LabelShiftPoints = 120 LineLengthBars = 8
📌 ความหมาย
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ป้ายกํากับกะพอยต์
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ระยะห่างข้อความจากราคา
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ไลน์ความยาวบาร์
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ความยาวเส้นแนวนอน
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🔥 สูตร SELL (สไตล์คุณ)
เข้าเมื่อ:
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เจอ LH
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หรือ HH แล้ว "ไม่ผ่านยอดเดิม"
ยืนยันเพิ่ม:
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มีไส้บนยาว
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ราคาอยู่ใต้ EMA50
🔥 สูตร BUY
เข้าเมื่อ:
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เจอ HL
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หรือ LL แล้ว “ไม่ลงต่อ”
แนวโน้มขึ้น
HL → HH → HL → HH
แนวโน้มลง
LH → LL → LH → LL💡 เทคนิคเพิ่มความแม่น
ใช้ร่วมกับ EMA50
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เหนือ EMA = หา BUY
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ใต้ EMA = หา SELL
ใช้ร่วม ATR (กันไซด์เวย์)
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ATR ต่ำ = ไม่เข้า
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ATR สูง = เข้าได้
ใช้กับทอง (XAUUSD)
ค่าที่แนะนำ:
Depth = 30 Deviation = 10-15 MinSwing = 300+❗ ข้อควรระวัง
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ZigZag "ขยับได้" ถ้ายังไม่ปิดแท่ง
👉 ใช้:
ShowOnlyConfirmed = true🧠 สรุปสั้น
ตัวนี้คือ “เครื่องอ่านโครงสร้างตลาด”
ไม่ใช่สัญญาณยิงมั่ว แต่เอาไว้ “หาจุดที่ควรเข้า”