ZigZag Market Structure

📌 โครงสร้างตลาด ZigZag (ความลึก 30) – คําอธิบาย + การตั้งค่า

อินดิเคเตอร์นี้ใช้หาโครงสร้างตลาดแบบ:

  • HH (Higher High) = ยอดสูงขึ้น → แนวโน้มขึ้น

  • HL (Higher Low) = ยกฐาน → แนวโน้มยังขึ้น

  • LH (Lower High) = ยอดต่ําลง → แนวโน้มลง

  • LL (Lower Low) = ทําโลว์ใหม่ → แนวโน้มลงชัด

👉 ใช้ร่วมกับ ZigZag เพื่อ "คัดเฉพาะสวิงใหญ่" ไม่มั่ว

🔍 หลักการทำงาน

  1. ZigZag จะหา "จุดกลับตัว" ตามค่า Depth

  2. เอาจุดเหล่านั้นมาเปรียบเทียบ:

    • สูงกว่าเดิม → HH

    • ต่ํากว่าเดิม → LH

    • โลว์สูงขึ้น → HL

    • โลว์ต่ําลง → LL

  3. แสดง label + เส้นแนวนอน

⚙️ การตั้งค่าหลัก

1. โครงสร้าง ZigZag

InpDepth = 30 InpDeviation = 10 InpBackstep = 5

📌 ความหมาย

  • ความลึก

    • ยิ่งมาก → สวิงใหญ่ขึ้น → สัญญาณน้อยลง

    • 30 = เหมาะทอง M1 / M5

  • การเบี่ยงเบน:

    • กรองความผันผวน

    • สูง = ไม่เอาสวิงเล็ก

  • ย้อนกลับ

    • กันจุดซ้อน

    • ช่วยให้เส้นไม่มั่ว

2. การแสดงผล

ShowStructureLabels = true
ShowOnlyConfirmed   = true

📌 แนะนำ

  • true = ไม่ repaint (ใช้จริง)

  • false = เร็ว แต่หลอกได้

3. รูปแบบเส้น + ตัวหนังสือ

LineColorHigh = clrLimeGreen LineColorLow = clrTomato LabelFontSize = 14 LabelShiftPoints = 120 LineLengthBars = 8

📌 ความหมาย

  • ป้ายกํากับกะพอยต์

    • ระยะห่างข้อความจากราคา

  • ไลน์ความยาวบาร์

    • ความยาวเส้นแนวนอน

🎯 วิธีใช้งาน (สายเทรดจริง)

🔥 สูตร SELL (สไตล์คุณ)

เข้าเมื่อ:

  • เจอ LH

  • หรือ HH แล้ว "ไม่ผ่านยอดเดิม"

ยืนยันเพิ่ม:

  • มีไส้บนยาว

  • ราคาอยู่ใต้ EMA50

🔥 สูตร BUY

เข้าเมื่อ:

  • เจอ HL

  • หรือ LL แล้ว “ไม่ลงต่อ”

📊 แนวคิดอ่านตลาด

แนวโน้มขึ้น

HL → HH → HL → HH

แนวโน้มลง

LH → LL → LH → LL

💡 เทคนิคเพิ่มความแม่น

ใช้ร่วมกับ EMA50

  • เหนือ EMA = หา BUY

  • ใต้ EMA = หา SELL

ใช้ร่วม ATR (กันไซด์เวย์)

  • ATR ต่ำ = ไม่เข้า

  • ATR สูง = เข้าได้

ใช้กับทอง (XAUUSD)

ค่าที่แนะนำ:

Depth = 30
Deviation = 10-15
MinSwing = 300+
❗ ข้อควรระวัง

  • ZigZag "ขยับได้" ถ้ายังไม่ปิดแท่ง
    👉 ใช้:

ShowOnlyConfirmed = true

🧠 สรุปสั้น

ตัวนี้คือ “เครื่องอ่านโครงสร้างตลาด”
ไม่ใช่สัญญาณยิงมั่ว แต่เอาไว้ “หาจุดที่ควรเข้า”


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Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
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Smart market structure ai pro mt5
Sarut Jeavkok
Индикаторы
รองรับโครงสร้างตลาดอัจฉริยะ AI PRO MT5 ไอดิเคเตอร์นี้รวม 3 ส่วนหลัก: โครงสร้างตลาด → HH / HL / LH / LL สัญญาณรูปแบบ → 2B / 123 / ตัดและทดสอบใหม่ AI Forecast (NN) → ทิศทาง + กรองสัญญาณ วิธีใช้งานจริง (เข้าใจง่าย) 1. ดูโครงสร้างตลาด (ตัวหลัก) HH + HL ต่อเนื่อง → เทรนขึ้น (หาจังหวะ ซื้อ) LH + LL ต่อเนื่อง → เทรนลง (หาจังหวะขาย) ใช้เป็น “ในหลัก” ก่อนที่จะดูสัญญาณ 2. ใช้รูปแบบการป้อนเข้า 2B ( กลับตัว) 2B บน → ขาย 2B ล่าง → ซื้อ ใช้ตอน “ตลาดเริ่มกลับ” แพทเทิร์น 123 เบรกจุด 2 → เข้าเ
Ichimoku Future
Sarut Jeavkok
Индикаторы
คำอธิบายอินดิเคเตอร์ Ichimoku Future Cloud Focus PRO – รุ่นโซนรายการ อินดิเคเตอร์นี้พัฒนาจาก Ichimoku ปกติ แต่เพิ่ม "โซนเข้าออเดอร์ (Entry Zone)" + "การมอง Cloud ล่วงหน้า" เพื่อให้ตัดสินใจง่ายขึ้น โครงสร้างหลัก 1. Tenkan (เส้นฟ้า) เส้นเร็ว → บอกโมเมนตัมสั้น ใช้ดูจังหวะ “เริ่มขยับ” 2. Kijun (เส้นทอง) เส้นหลัก → แนวโน้มจริง ใช้เป็น “ฐานเข้าออเดอร์ / รีเทส” 3. Future Cloud (เมฆล่วงหน้า) สีเขียว = แนวโน้มขึ้น สีแดง = แนวโน้มลง ใช้ดู “อนาคตของเทรนด์” (ล่วงหน้า 26 แท่ง) จุดขายหลักของตัวนี้คือ
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RSI Alert Mt5
Sarut Jeavkok
Индикаторы
RSI Alert สําหรับ MT5 อินดิเคเตอร์แจ้งเตือน RSI สําหรับ MetaTrader 5 ช่วยให้จับจังหวะ Overbought / Oversold ได้เร็วขึ้น เหมาะกับสายเทรดสั้น สายสวิง และคนที่ไม่อยากเฝ้าจอตลอดเวลา จุดเด่น แจ้งเตือนเมื่อ RSI แตะระดับสําคัญ เช่น 70 / 80 / 90 และ 30 / 20 / 10 รองรับ Popup Alert รองรับ Sound Alert รองรับ Push Notification ไปมือถือ ปรับค่า RSI Period ได้ เปิด/ปิดแต่ละระดับการแจ้งเตือนได้ตามต้องการ ใช้งานง่าย ติดตั้งแล้วพร้อมใช้งานบน MT5 เหมาะสำหรับ เทรดเดอร์ที่ใช้ RSI เป็นตัวช่วยเข้าออเดอร์
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Trend SAR Fusion PRO MT5
Sarut Jeavkok
Индикаторы
นี่คือคําอธิบาย Trend SAR Fusion PRO MT5 (เวอร์ชัน Stable) จากโค้ดที่คุณใช้ แนวคิดของอินดิเคเตอร์ อินดี้ตัวนี้ = รวม 3 อย่าง EMA10 (เร็ว) → จับโมเมนตัม EMA100 (ช้า) → จับเทรนหลัก SAR (จุดดอท) → ใช้เข้า/ออก สรุป: "ใช้ SAR เป็นตัวเข้า แต่ให้ EMA คัดกรองว่าเข้าเทรนจริงไหม" วิธีดูสัญญาณ (สำคัญสุด) เทรนขึ้น EMA10 > EMA100 จุด SAR อยู่ "ใต้ราคา" จะเห็น จุดเขียว เข้า BUY ได้ เทรนลง EMA10 < EMA100 จุด SAR อยู่ "เหนือราคา" จะเห็น จุดแดง เข้า SELL ได้ ช่วงเปลี่ยนเทรน ม
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Wave Ribbon Trend PRO MT5
Sarut Jeavkok
Индикаторы
เวฟริบบิ้นเทรนด์โปร MT5 คู่มือใช้งาน + การปรับแต่ง (ฉบับขายจริง + ใช้เทรดได้เลย) 1. อินดิเคเตอร์นี้ทำอะไร เครื่องมือนี้ใช้ดู 3 อย่างพร้อมกันในหน้าจอเดียว แนวโน้ม (Trend) ความแรง (Momentum) จุดกลับตัว (Swing) จุดเด่นคือ ไม่ต้องสลับ TF บ่อย เพราะมี Dashboard รวมให้แล้ว 2. ส่วนประกอบหลัก 2.1 ริบบิ้นคลื่น (ด้านล่าง) เป็นหัวใจหลัก เขียวเข้ม = ขึ้นแรง (Trend แข็ง) เขียวอ่อน = ขึ้นแต่เริ่มหมดแรง แดงเข้ม = ลงแรง แดงอ่อน = ลงแต่เริ่มชะลอ ใช้ดู “แรงของเทรน” ไม่ใช่แค่ขึ้นลง
Perfect entry pro
Sarut Jeavkok
Индикаторы
คำอธิบายอินดิเคเตอร์ กำลังเปิดปกติ PRO (MT5) ไอดิเคเตอร์นี่คือระบบ "รวมหลายตัว" (Hybrid Dashboard) ใช้: EMA50 → ดูเทรนหลัก (FlowTrend) RSI → วัดแรงกลับตัว / Overbought-Oversold ADX → คัดเทรนกับด้านล่าง ATR → วัดเล MTF Dashboard → ดูหลาย TF พร้อมกัน กลุ่มเป้าหมาย: หา "จังหวะเข้าไม้แม่นๆ" สามารถใช้เทรดมั่วในช่วง Sideway ทั้งหน้าจอ 1. EMA50 โฟลว์เทรนด์ เลย ราคา → ก้าวขึ้น ราคาด้านล่าง → ขาลง 2. กล่องซ้าย (RSI / ADX / ATR) ... 70+ → ซื้ออีกต่อไป (ระวังลง) 30- → ขายเกิน ( ระวังขึ้น) ใช้ดู
HTF swing pro MT5
Sarut Jeavkok
Индикаторы
การใช้งาน HTF SWING OVERLAY PRO MT5 v1.26 (M15 CLEAN SWING MODE) ไอดิเคเตอร์นี้ถูกออกแบบให้ “อ่านสวิง M15 แบบสะอาด” โดยเน้น: วาด สวิงสูง / ต่ำ จาก M15 อีกครั้ง ผู้กำกับสั้น (ไม่ลากยาวรกกราฟ) โซนบาง (โซนตามวิค) แผงแสดงโครงสร้าง + RSI ใหม่ล่าสุด (ลดความกระจ่าง) วิธีการใช้งาน (Workflow จริง) ใส่ Indicator ลงกราฟ (แนะนำ XAUUSD M1 / ​​M5) ปล่อยให้ระบบอ่าน สวิงจาก M15 โดยใช้: แท่น = จุดเข้า (ปลายไส้) โซน = ไฟล์ Re-entry แผง = ดูโครงสร้าง + RSI เรื่องของเรื่องบนกราฟ 1. ดักสวิง (สวิงไลน์) = แกว่งสูง ส
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