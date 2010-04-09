RSI Alert Mt5

RSI Alert สําหรับ MT5

อินดิเคเตอร์แจ้งเตือน RSI สําหรับ MetaTrader 5 ช่วยให้จับจังหวะ Overbought / Oversold ได้เร็วขึ้น เหมาะกับสายเทรดสั้น สายสวิง และคนที่ไม่อยากเฝ้าจอตลอดเวลา

จุดเด่น

แจ้งเตือนเมื่อ RSI แตะระดับสําคัญ เช่น 70 / 80 / 90 และ 30 / 20 / 10

รองรับ Popup Alert

รองรับ Sound Alert

รองรับ Push Notification ไปมือถือ

ปรับค่า RSI Period ได้

เปิด/ปิดแต่ละระดับการแจ้งเตือนได้ตามต้องการ

ใช้งานง่าย ติดตั้งแล้วพร้อมใช้งานบน MT5

เหมาะสำหรับ

เทรดเดอร์ที่ใช้ RSI เป็นตัวช่วยเข้าออเดอร์

คนที่ต้องการระบบแจ้งเตือนแทนการนั่งจ้องกราฟ

ผู้ที่ต้องการคัดกรองจุดกลับตัวหรือจุดพักตัวของราคา

จุดขายแบบสั้น

อินดิเคเตอร์ตัวนี้ช่วยให้ไม่พลาดสัญญาณ RSI สำคัญ ลดการเฝ้าหน้าจอ และเพิ่มความสะดวกในการติดตามจังหวะเทรดแบบอัตโนมัติ


RSI Alert สําหรับ MT5

ตัวบ่งชี้การแจ้งเตือน RSI สําหรับ MetaTrader 5 ช่วยให้คุณระบุสัญญาณซื้อมากเกินไป / ขายมากเกินไปได้อย่างรวดเร็ว. เหมาะอย่างยิ่งสําหรับเทรดเดอร์ระยะสั้น เทรดเดอร์สวิง และผู้ที่ไม่ต้องการดูหน้าจอตลอดเวลา


ฟีเจอร์หลัก:


แจ้งเตือนเมื่อ RSI ถึงระดับสําคัญ เช่น 70/80/90 และ 30/20/10


รองรับการแจ้งเตือนป๊อปอัป


รองรับเสียงเตือน


รองรับการแจ้งเตือนแบบพุชไปยังอุปกรณ์มือถือ


ระยะเวลา RSI ที่ปรับได้


สามารถเปิด/ปิดระดับการแจ้งเตือนแต่ละระดับได้ตามต้องการ


ง่ายต่อการใช้; พร้อมติดตั้งและใช้งานบน MT5


เหมาะสําหรับ:


ผู้ค้าที่ใช้ RSI เป็นเครื่องมือในการป้อนคําสั่งซื้อ


ผู้ที่ต้องการระบบแจ้งเตือนแทนที่จะตรวจสอบแผนภูมิอย่างต่อเนื่อง


ผู้ที่ต้องการกรองจุดกลับตัวหรือการรวมราคา


จุดขายระยะสั้น

ตัวบ่งชี้นี้ช่วยให้คุณไม่พลาดสัญญาณ RSI ที่สําคัญ ลดเวลาหน้าจอ และเพิ่มความสะดวกในการติดตามโอกาสในการซื้อขายอัตโนมัติ

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CRYSTAL QUANTUM PRO Institutional Signal & Trade Intelligence for MetaTrader 5 Final Price: 199 USD ----> Price goes up 10 USD after every 10 sales. Limited launch slots available, act fast. Most indicators give you an arrow and leave you alone. A naked arrow is a gamble. Winning consistently requires CONFLUENCE , a clear STOP and TARGET , and honest PROOF that the system works. Crystal Quantum Pro delivers all three in one clean, no-repaint package. Crystal Quantum Pro is a complete decision sy
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Smart market structure ai pro mt5
Sarut Jeavkok
Indicators
รองรับโครงสร้างตลาดอัจฉริยะ AI PRO MT5 ไอดิเคเตอร์นี้รวม 3 ส่วนหลัก: โครงสร้างตลาด → HH / HL / LH / LL สัญญาณรูปแบบ → 2B / 123 / ตัดและทดสอบใหม่ AI Forecast (NN) → ทิศทาง + กรองสัญญาณ วิธีใช้งานจริง (เข้าใจง่าย) 1. ดูโครงสร้างตลาด (ตัวหลัก) HH + HL ต่อเนื่อง → เทรนขึ้น (หาจังหวะ ซื้อ) LH + LL ต่อเนื่อง → เทรนลง (หาจังหวะขาย) ใช้เป็น “ในหลัก” ก่อนที่จะดูสัญญาณ 2. ใช้รูปแบบการป้อนเข้า 2B ( กลับตัว) 2B บน → ขาย 2B ล่าง → ซื้อ ใช้ตอน “ตลาดเริ่มกลับ” แพทเทิร์น 123 เบรกจุด 2 → เข้าเ
ZigZag Market Structure
Sarut Jeavkok
Indicators
โครงสร้างตลาด ZigZag (ความลึก 30) – คําอธิบาย + การตั้งค่า อินดิเคเตอร์นี้ใช้หาโครงสร้างตลาดแบบ: HH (Higher High) = ยอดสูงขึ้น → แนวโน้มขึ้น HL (Higher Low) = ยกฐาน → แนวโน้มยังขึ้น LH (Lower High) = ยอดต่ําลง → แนวโน้มลง LL (Lower Low) = ทําโลว์ใหม่ → แนวโน้มลงชัด ใช้ร่วมกับ ZigZag เพื่อ "คัดเฉพาะสวิงใหญ่" ไม่มั่ว หลักการทำงาน ZigZag จะหา "จุดกลับตัว" ตามค่า Depth เอาจุดเหล่านั้นมาเปรียบเทียบ: สูงกว่าเดิม → HH ต่ํากว่าเดิม → LH โลว์สูงขึ้น → HL โลว์ต่ําลง → LL แสดง label + เส้นแนวนอน
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Ichimoku Future
Sarut Jeavkok
Indicators
คำอธิบายอินดิเคเตอร์ Ichimoku Future Cloud Focus PRO – รุ่นโซนรายการ อินดิเคเตอร์นี้พัฒนาจาก Ichimoku ปกติ แต่เพิ่ม "โซนเข้าออเดอร์ (Entry Zone)" + "การมอง Cloud ล่วงหน้า" เพื่อให้ตัดสินใจง่ายขึ้น โครงสร้างหลัก 1. Tenkan (เส้นฟ้า) เส้นเร็ว → บอกโมเมนตัมสั้น ใช้ดูจังหวะ “เริ่มขยับ” 2. Kijun (เส้นทอง) เส้นหลัก → แนวโน้มจริง ใช้เป็น “ฐานเข้าออเดอร์ / รีเทส” 3. Future Cloud (เมฆล่วงหน้า) สีเขียว = แนวโน้มขึ้น สีแดง = แนวโน้มลง ใช้ดู “อนาคตของเทรนด์” (ล่วงหน้า 26 แท่ง) จุดขายหลักของตัวนี้คือ
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Trend SAR Fusion PRO MT5
Sarut Jeavkok
Indicators
นี่คือคําอธิบาย Trend SAR Fusion PRO MT5 (เวอร์ชัน Stable) จากโค้ดที่คุณใช้ แนวคิดของอินดิเคเตอร์ อินดี้ตัวนี้ = รวม 3 อย่าง EMA10 (เร็ว) → จับโมเมนตัม EMA100 (ช้า) → จับเทรนหลัก SAR (จุดดอท) → ใช้เข้า/ออก สรุป: "ใช้ SAR เป็นตัวเข้า แต่ให้ EMA คัดกรองว่าเข้าเทรนจริงไหม" วิธีดูสัญญาณ (สำคัญสุด) เทรนขึ้น EMA10 > EMA100 จุด SAR อยู่ "ใต้ราคา" จะเห็น จุดเขียว เข้า BUY ได้ เทรนลง EMA10 < EMA100 จุด SAR อยู่ "เหนือราคา" จะเห็น จุดแดง เข้า SELL ได้ ช่วงเปลี่ยนเทรน ม
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Wave Ribbon Trend PRO MT5
Sarut Jeavkok
Indicators
เวฟริบบิ้นเทรนด์โปร MT5 คู่มือใช้งาน + การปรับแต่ง (ฉบับขายจริง + ใช้เทรดได้เลย) 1. อินดิเคเตอร์นี้ทำอะไร เครื่องมือนี้ใช้ดู 3 อย่างพร้อมกันในหน้าจอเดียว แนวโน้ม (Trend) ความแรง (Momentum) จุดกลับตัว (Swing) จุดเด่นคือ ไม่ต้องสลับ TF บ่อย เพราะมี Dashboard รวมให้แล้ว 2. ส่วนประกอบหลัก 2.1 ริบบิ้นคลื่น (ด้านล่าง) เป็นหัวใจหลัก เขียวเข้ม = ขึ้นแรง (Trend แข็ง) เขียวอ่อน = ขึ้นแต่เริ่มหมดแรง แดงเข้ม = ลงแรง แดงอ่อน = ลงแต่เริ่มชะลอ ใช้ดู “แรงของเทรน” ไม่ใช่แค่ขึ้นลง
Perfect entry pro
Sarut Jeavkok
Indicators
คำอธิบายอินดิเคเตอร์ กำลังเปิดปกติ PRO (MT5) ไอดิเคเตอร์นี่คือระบบ "รวมหลายตัว" (Hybrid Dashboard) ใช้: EMA50 → ดูเทรนหลัก (FlowTrend) RSI → วัดแรงกลับตัว / Overbought-Oversold ADX → คัดเทรนกับด้านล่าง ATR → วัดเล MTF Dashboard → ดูหลาย TF พร้อมกัน กลุ่มเป้าหมาย: หา "จังหวะเข้าไม้แม่นๆ" สามารถใช้เทรดมั่วในช่วง Sideway ทั้งหน้าจอ 1. EMA50 โฟลว์เทรนด์ เลย ราคา → ก้าวขึ้น ราคาด้านล่าง → ขาลง 2. กล่องซ้าย (RSI / ADX / ATR) ... 70+ → ซื้ออีกต่อไป (ระวังลง) 30- → ขายเกิน ( ระวังขึ้น) ใช้ดู
HTF swing pro MT5
Sarut Jeavkok
Indicators
การใช้งาน HTF SWING OVERLAY PRO MT5 v1.26 (M15 CLEAN SWING MODE) ไอดิเคเตอร์นี้ถูกออกแบบให้ “อ่านสวิง M15 แบบสะอาด” โดยเน้น: วาด สวิงสูง / ต่ำ จาก M15 อีกครั้ง ผู้กำกับสั้น (ไม่ลากยาวรกกราฟ) โซนบาง (โซนตามวิค) แผงแสดงโครงสร้าง + RSI ใหม่ล่าสุด (ลดความกระจ่าง) วิธีการใช้งาน (Workflow จริง) ใส่ Indicator ลงกราฟ (แนะนำ XAUUSD M1 / ​​M5) ปล่อยให้ระบบอ่าน สวิงจาก M15 โดยใช้: แท่น = จุดเข้า (ปลายไส้) โซน = ไฟล์ Re-entry แผง = ดูโครงสร้าง + RSI เรื่องของเรื่องบนกราฟ 1. ดักสวิง (สวิงไลน์) = แกว่งสูง ส
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