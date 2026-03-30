Ichimoku Future

📘 คำอธิบายอินดิเคเตอร์

Ichimoku Future Cloud Focus PRO – รุ่นโซนรายการ

อินดิเคเตอร์นี้พัฒนาจาก Ichimoku ปกติ แต่เพิ่ม "โซนเข้าออเดอร์ (Entry Zone)" + "การมอง Cloud ล่วงหน้า" เพื่อให้ตัดสินใจง่ายขึ้น

🔎 โครงสร้างหลัก

1. Tenkan (เส้นฟ้า)

  • เส้นเร็ว → บอกโมเมนตัมสั้น

  • ใช้ดูจังหวะ “เริ่มขยับ”

2. Kijun (เส้นทอง)

  • เส้นหลัก → แนวโน้มจริง

  • ใช้เป็น “ฐานเข้าออเดอร์ / รีเทส”

3. Future Cloud (เมฆล่วงหน้า)

  • สีเขียว = แนวโน้มขึ้น

  • สีแดง = แนวโน้มลง

  • ใช้ดู “อนาคตของเทรนด์” (ล่วงหน้า 26 แท่ง)

👉 จุดขายหลักของตัวนี้คือ
ไม่ใช่ดูแค่ปัจจุบัน แต่ดูทิศทางล่วงหน้า

4. โซนเข้า (โซนเข้า)

มี 2 แบบรวมกัน:

🔹 โซนขอบเมฆ (Future Cloud Edge)

  • ขอบบน = โซน ซื้อ

  • ขอบล่าง = โซน ขาย

🔹 โซน Kijun Retest

  • ราคาเด้งกลับมาที่ Kijun = จุดเข้า "ปลอดภัยกว่า"

5. ลูกศรสัญญาณ

จะขึ้นเมื่อ:

  • ราคาแตะโซน + เทรนด์ตรงกัน

  • หรือ breakout เมฆ

🎯 วิธีใช้งาน (แบบใช้จริง)

🟢 ซื้อ

เข้าเมื่อ:

  • เมฆ = เขียว

  • ราคาอยู่เหนือ Kijun

  • ราคาย่อเข้า "Upper Zone"

  • มีลูกศรขึ้น

👉 ใช้ได้ดีมากกับทอง (XAUUSD M1–M5)

🔴 ขาย

เข้าเมื่อ:

  • เมฆ = แดง

  • ราคาอยู่ใต้ Kijun

  • ราคาย่อเข้า "Lower Zone"

  • มีลูกศรลง

⚠️ ห้ามเทรด

  • ราคาอยู่ "ใน Cloud"

  • เทรนด์ = TRANSITION
    👉 ช่วงนี้คือ sideway (ตัวกินพอร์ต)

⚙️ การตั้งค่า (สำคัญ)

🔧 ค่า Ichimoku

InpTenkan = 9 InpKijun = 26 InpSenkou = 52

👉 ค่านี้ “มาตรฐาน” ใช้ได้ดีแล้ว
👉 ไม่ต้องไปปรับมั่ว เดี๋ยวพัง

🔧 โซนเข้า

ZoneBufferPoints = 100

  • ระยะห่างจากขอบเมฆ

  • ทอง (XAUUSD): แนะนํา 80–150

RetestBufferPoints = 80

  • ระยะ Kijun

  • ยิ่งน้อย → เข้าแม่นขึ้น แต่สัญญาณน้อย

🔧 Future Shift

FutureShiftBars = 26

👉 ห้ามแก้ (แก้ = ไม่ใช่ Ichimoku แล้ว)

🔧 Arrow

ArrowOffsetPoints = 120

  • ระยะลูกศร

  • ปรับตาม TF

🔧 Filter (สำคัญมาก)

UseCloudDirectionOnly = true

👉 เปิดไว้ = คัดสัญญาณมั่วออก

🔧 Signal Mode

SignalOnClosedBarOnly = true

👉 แนะนำเปิด
👉 กันสัญญาณหลอก (repaint)

🧠 เทคนิคใช้ให้เทพ (ของจริง)

1. “เทรนเดียว = ยิงรัว”

  • Cloud เขียว → ห้าม Sell

  • Cloud แดง → ห้าม Buy

2. ใช้ Kijun เป็นฐาน

  • ราคาย่อ = โอกาสทอง

  • ไม่ต้องไล่ราคา

3. โซน = ของจริง

  • ไม่ต้องรีบเข้า

  • รอให้ “ราคามาหาเรา”

4. ตัด Sideway

ถ้า:

  • ราคาอยู่ใน Cloud
    👉 ปิดจอไปกินกาแฟยังดีกว่า

🔥 จุดเด่น

  • การคาดการณ์ระบบคลาวด์ในอนาคต

  • การตรวจจับโซนเข้าอัตโนมัติ

  • ภาพสะอาด (ไม่รก)

  • Trend + Zone + Signal ครบในตัวเดียว

  • ใช้ได้กับทองดีมาก

Recommended products
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicators
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indicators
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Squeeze Momentum Force MT5
German Pablo Gori
Indicators
Squeeze Momentum Force is an advanced technical analysis indicator designed for MetaTrader 5. It combines volatility squeeze detection with momentum analysis to identify high-probability trading opportunities. Based on John Carter's original concept, this enhanced version incorporates: Multi-Timeframe (MTF) analysis. Divergence detection. Volume weighting. Modern user interface for quick market interpretation. The indicator identifies periods of low volatility (squeeze) that typically precede si
FREE
AZ session scalper
Yurii Shvechikov
Indicators
AZ session scalper A small but useful session indicator, designed primarily for scalping. Enable the session you plan to trade, watch the reaction of the M5/M15 candlesticks to the level of the previous trading session, and enter. We always look at the reaction of the current session to the previous one. For example, if you trade the Americas, enable the European session, and watch how one session takes away liquidity from another. Important: adjust the time to your broker's time zone in the i
FREE
Confluex SMC Pro Signals
Hoang Tuan Le
Indicators
Confluex — Smart Money Concepts (SMC) All-in-One Indicator Confluex is an all-in-one Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It detects swing and internal market structure breaks, order blocks, fair value gaps, equal highs/lows, and premium/discount zones directly on the chart, then combines that structure into a rule-based, weighted-confluence Signal Engine that plots Buy/Sell arrows with SL/TP directly on the chart. It does not place trades — every signal is for visual/manual referenc
FREE
Fimathe PCM Indicador
Cristiano Rodrigo Olegini
Indicators
Velas Forex FIMATHE PCM Indicator (FREE) The Velas Forex FIMATHE PCM Indicator is a free indicator designed to help traders analyze the market visually in a simple, fast, and effective way. Its purpose is to make it easier to identify market conditions through clear visual signals, allowing traders to make more confident trading decisions. Best result: 5M timeframe MT5 server time: 2:00 Management: 1 Take Profit: stop trading, wait for the next day 2 Losses: stop trading, wait for the next day
FREE
VolumeBasedColorsBars
Henrique Magalhaes Lopes
Indicators
VolumeBasedColorsBars — Free Powerful Volume Analysis for All Traders Unlock the hidden story behind every price bar! VolumeBasedColorsBars is a professional-grade, 100% FREE indicator that colorizes your chart candles based on real, adaptive volume analysis. Instantly spot surges in market activity, identify exhaustion, and catch the moves that matter. This indicator gives you:    • Dynamic color-coded bars for instant volume context    • Adaptive thresholds based on historical, session-awar
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
4.33 (3)
Indicators
RSI ABCD Pattern Finder: Technical Strategy 1. How the Indicator Works Combines the classic RSI with automatic detection of ABCD harmonic patterns . Key Components Standard RSI (adjustable period) Peak and Trough Markers (arrows) ABCD Patterns (green/red lines) Overbought (70) and Oversold (30) Filters 2. MT5 Setup period = 14 ; // RSI period size = 4 ; // Maximum pattern size OverBought = 70 ; // Overbought level OverSold = 30 ; // Oversold level Filter = USE_FILTER_ YES ; // Confirmation filte
FREE
Basic Supply Demand MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.55 (40)
Indicators
Basic supply demand   indicator is a powerful tool designed to enhance your market analysis and help you identify key areas of opportunity on any chart. With an intuitive and easy-to-use interface, this free Metatrader indicator gives you a clear view of supply and demand zones, allowing you to make more informed and accurate trading decisions /   Free MT4 version Dashboard Scanner for this indicator: ( Basic Supply Demand Dashboard ) Features The indicator   automatically   scans the chart fo
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indicators
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Shadow Flare MT5
Kestutis Balciunas
Indicators
Shadow Flare Indicator is a non-repainting trend & liquidity tool for MetaTrader 5. It runs a configurable moving-average baseline (HMA, EMA, SMA, or RMA) wrapped in an Average True Range envelope and produces a sticky trend state that only flips when price closes through the upper or lower band. The same trend engine drives an automatic supply/demand zone module that detects pivot highs and pivot lows, draws coloured boxes around them, and mitigates each zone the moment price closes through it.
FREE
High and low points for MetaTrader 5 by BOToBRACIA
Jakub Wojciech Sularz
Indicators
Our offer also includes a free panel — Indicator Panel — which allows you to show or hide indicators created by BOToBRACIA. High and Low Points is a practical technical analysis indicator that plots levels corresponding to the highs and lows from previous periods (day / week / month) — levels that, in the Smart Money Concepts (SMC) and ICT approach, are treated as liquidity zones, while in classical technical analysis they serve as potential support and resistance levels. Indicator settings: •
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
3 (1)
Indicators
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Sweep Liquidity
Nawal Kishor Yadav
Indicators
Liquidity Sweep Pro v3.2 — Smart Money Liquidity Detection Professional indicator designed to detect institutional liquidity sweeps in real time. Identifies Buy-Side Liquidity (BSL) and Sell-Side Liquidity (SSL) sweeps with automatic Strong and Weak classification. Main Features: • Real-time detection of BSL and SSL sweeps • Strong vs Weak sweep classification based on wick ratio, body close, and volume • Built-in quality filters:    - Wick Ratio Filter (adjustable for Strong & Weak)    - Vo
FREE
LT Nrtr
BacktestPro LLC
Indicators
Introducing the powerful NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) indicator - an essential technical tool for traders seeking to identify trend reversals and establish effective trailing stops. Developed by Nick Rypock, this indicator boasts a unique algorithm that adapts to ever-changing market conditions, making it a valuable addition to any trader's arsenal. Here are two popular ways in which traders use this indicator: 1. Trend Reversals: The NRTR indicator generates clear signals when a trend is
FREE
Virtual Targets MT5
Hoang Van Dien
4.63 (8)
Indicators
This indicator is very useful for day traders or short term traders. (MT5 version) No need to calculate the number of pips manually, just look at the chart and you will see the Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss target line and evaluate whether the entry point is feasible to reach the intended target or not. Enter the intended   Take Profit / Stop Loss   pips for your trade. The indicator will display   Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss   lines for you to easily see if the target is
FREE
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indicators
The Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator is a powerful technical analysis tool designed to identify key price levels and potential reversal zones in the market. It automatically detects recent swing highs and swing lows on the chart and overlays Fibonacci retracement levels based on these points. This indicator helps traders: Visualize market structure by highlighting recent swing points. Identify support and resistance zones using Fibonacci ratios (e.g., 38.2%, 50%, 61.8%). Adapt
FREE
Market Session by TradingLabs ID
Robby Suhendrawan
Indicators
Master the market rhythm with the Advanced Market Sessions indicator. Timing is everything in trading. Knowing exactly when major financial centers open and close is the key to understanding market volatility, liquidity, and directional bias. This indicator gives you crystal-clear visibility into the three major trading sessions: Asia, London, and New York. By automatically mapping the exact High and Low of each session in real-time, this tool empowers you to trade with true institutional contex
FREE
The London Breakout MT5
Elvis Wangai Muriithi
Indicators
The London breakout is an indicator that is designed to give London moves signals and performance. London session is such a very volatile trading hours and anticipating a breakout from one of the slowest trading sessions (Asian session) can result to potential trading profits. London breakout is a very common trading strategy among retail traders. This indicator will track previous London breakouts, calculate their trade outcome based on an input TP and SL factor and display the results on a sim
FREE
Phoenix Candlestick Pattern Monitor
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicators
Phoenix Candlestick Pattern Monitor (MT5) Real-time candlestick pattern detection and monitoring tool for MetaTrader 5. Automatically identifies classic candlestick patterns across multiple symbols and displays comprehensive pattern statistics through a visual dashboard. Overview Phoenix Candlestick Pattern Monitor detects and tracks Doji, Hammer, Shooting Star, Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, Morning Star, Evening Star, Three White Soldiers, and Three Black Crows patterns. The system
FREE
Bullish 3 Candle Sell Indicator
Astik Jaura
Indicators
Bullish 3-Candle FVG Sell Indicator is a Smart Money Concepts (SMC) trading indicator designed to identify Bearish Sell Zones created after a Bullish Fair Value Gap (FVG) . The indicator automatically detects a valid Bullish FVG formed by three consecutive bullish candles , highlights the imbalance zone, and allows traders to use it as a potential SELL entry area when price retraces into the FVG. This indicator is intended for SELL trades only and is ideal for traders who follow ICT, SMC, instit
FREE
SC MTF Rsi MT5
Krisztian Kenedi
5 (7)
Indicators
Relative Strength Index (RSI) indicator with multi-timeframe support, customizable visual signals, and configurable alert system. Freelance programming services, updates, and other TrueTL products are available on my MQL5 profile . Feedback and reviews are highly appreciated! What is RSI? Relative Strength Index (RSI) is a momentum oscillator that measures the speed and magnitude of price changes. The indicator oscillates between 0 and 100, comparing the magnitude of recent gains to recent lo
FREE
Rainbow MT5
Jamal El Alama
4 (1)
Indicators
Description : Rainbow MT5 is a technical indicator based on Moving Average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, then this is a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, then this is a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT5 ) based on Rainbow MT5 indicator is now available here . MT4 version is available here .
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT5
Abhimanyu Hans
3 (1)
Indicators
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
AB ZoneMatrix
Allan Deka
Indicators
How it works –   Base-departure detection — algorithmically finds consolidation bases (overlapping range with compressed volatility) followed by displacement departures. Patterns: Drop-Base-Rally, Rally-Base-Drop, Rally-Base-Rally, Drop-Base-Drop — detected structurally, not by candle names. –   Strength score (0–100) — from departure velocity, time-at-base, freshness (each revisit decays the score), higher-timeframe confluence and origin volume. –   Lifecycle — Fresh, Tested (decaying), Broken
FREE
GDS Renko Pip ST Chart
Andrey Goida
Indicators
GDS Renko Pip ST Chart - Pip-Based Renko Chart Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Pip ST Chart is a pip-based Renko chart indicator for MetaTrader 5. It helps traders build and study cleaner Renko price movement using a practical fixed pip or point-based brick structure. This tool is designed as a Renko chart foundation for manual analysis. It does not predict the market, does not generate buy or sell signals and does not decide whether a trade should be opened. What Pip ST Chart Does Renko ch
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
4.5 (2)
Indicators
General Description This indicator is an enhanced version of the classic Donchian Channel , upgraded with practical trading functions. In addition to the standard three lines (high, low, and middle), the system detects breakouts and displays them visually with arrows on the chart, showing only the line opposite to the current trend direction for a cleaner view. The indicator includes: Visual signals : colored arrows on breakout Automatic notifications : popup, push, and email RSI filter : to val
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indicators
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
Volatility Break Signals
Mahefa Raveloson
5 (1)
Indicators
Volatility Break Signals Description: The  Volatility Break Signals  is an indicator designed to detect potential trend changes while partially filtering market noise. It uses an adaptive volatility measure based on the selected price (Close, Open, High, Low, etc.) and generates Buy and Sell signals when the price shows a reversal relative to the previous direction. How it works: Price Volatility Measurement The indicator calculates the absolute price changes from bar to bar ( |price - previous
FREE
CV MACD color Indicator
Calogero Vella
Indicators
The CV MACD Indicator is a modern and professional momentum indicator designed to analyze trend strength, market direction and potential reversals. By combining the MACD line, signal line and histogram, the indicator helps traders identify market momentum and high-quality trading opportunities with clarity and precision. Features: Precise MACD momentum analysis Early trend reversal detection Clear histogram for market strength visualization Adjustable Fast, Slow and Signal periods Visual Buy & S
FREE
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.75 (130)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE: Smart Trend Trading System is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. Smart Trend Trading System is a complete non-repainting, non-redrawing, and non-laggi
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Indicators
Trend Sniper X is a multi-timeframe trend-following indicator for MetaTrader 5 that helps traders identify trend direction and potential reversal points with clarity and precision. Price Information: The current price is promotional and is subject to change as upcoming updates and new features are released. Code2Profit Channel Master the Market with Multi-Timeframe Analysis! Technical Specifications Platform MetaTrader 5 Indicator Type Multi-Timeframe Trend Indicator Operating Timeframe Any char
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Indicators
The SUPERHERO indicator is a multi-currency trading system designed on an "all-inclusive" basis. The indicator independently analyzes the market and provides signals on when to open and close trades. It uses Stop Loss and Take Profit orders. The R:R ratio is 1:1. From time to time, I personally trade based on this system's signals, and here are the results I get—   LIVE SIGNAL This system can send push notifications to your smartphone, so you can place trades "on the go" without needing to be ti
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Indicators
SuperScalp Pro –  Professional Multi-Layer Confluence Scalping System SuperScalp Pro is a professional multi-layer confluence scalping system designed to help traders identify higher-probability opportunities with clearer entry confirmation, ATR-based Stop Loss and Take Profit levels, and flexible signal filtering across XAUUSD, BTCUSD, and major Forex pairs. Full documentation available in the product blog:   [User Guide] Auto trading available via SuperScalp Pro Auto Trader EA:   [Auto Trader
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Indicators
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a professional trading indicator built on Smart Money Concepts (SMC) , combining market structure analysis with a No Repaint BUY / SELL signal system in a single indicator. It helps traders understand market structure more clearly, identify key price zones, and focus on higher-quality trading opportunities. By combining Multi-Timeframe Analysis , Points of Interest (POIs) , and real-time signals, th
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Indicators
The legend is back! Entry Points Pro 10. A relaunch of the legendary indicator that held a Top-3 spot on the MQL5 Market for 3 years. Hundreds of rave reviews (589 across two versions), thousands of traders use it every day, 31,000+ demo downloads  across   MT4   +   MT5 . I have read every one of your reviews from the past five years — and instead of promises, I built the answers into version 10. From an author who has been in the market since 1999 and values honesty, his reputation and his cli
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Indicators
Secure the Lowest Price Today. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. Let's be honest first. No indicator will make you profitable on its own. If someone tells you otherwise, they're selling you a dream. Every indicator that shows perfect buy/sell arrows can be made to look flawless — just zoom into the right window of history and screenshot the winners. We won't do that. SMC Intraday Formula is a tool. It reads the market structure for you, maps the hig
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Indicators
Price will increase by $20 every 10 buyers to maintain premium value. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. You have probably tested dozens of indicators before. But we are not here to be “just another signals indicator.” Behind GoldenX Entry is intensive research & development focused on building sophisticated algorithms designed to adapt to the real behavior of every instrument — not generic signals recycled everywhere else. From advanced Auto Optim
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
Indicators
Gold Entry Sniper – Professional Multi-Timeframe ATR Dashboard for Gold Scalping & Swing Trading Gold Entry Sniper is a cutting-edge MetaTrader 5 indicator designed to give traders precise buy/sell signals for XAUUSD and other symbols, powered by ATR Trailing Stop logic and a multi-timeframe analysis dashboard . Built for both scalpers and swing traders, it combines real-time market direction , dynamic stop levels , and professional visual dashboards to help you identify high-probability gold en
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Indicators
Gann Made Easy   is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Indicators
discount ends SOON next price 69 $ ZORYK — Advanced XAUUSD Signal System for MetaTrader 5 You know the feeling. You spend time analyzing gold. You wait for the entry. You finally open the trade, and price immediately moves against you. You close too early, move the Stop Loss or hesitate for a few seconds. Then the market reaches the exact destination you originally expected without you. The direction was not always the problem. The real problem was uncertainty. You did not know exactly where th
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.4 (48)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases . SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. Atomic Analyst is a non-repainting, non-redrawing, and non-lagging price action trading indicator designed
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Indicators
From time to time, I trade using this system myself. Check out my manual BOMBER trading on a live account— LIVE SIGNAL Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk"
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (17)
Indicators
TREND CATCHER INDICATOR Trend Catcher Indicator analyzes market price movements, using a combination of the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.  It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.  It also uses a combination of smoothing and trend-filtering customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters.   Real ope
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Indicators
Live Trading Signals Using M1 Quantum : Signal  (Trade executed automatically by the Quantum Trade Assistant , included free with this product.) Version 1.4 is game changer, default setting adjusted for GBPUSD M1 Price Plan: Current Price: $169 (Early Adopter Offer) Next Planned Price: $189 Planned Retail Price: $299 Developer Note:  After your purchase, please contact me to receive the latest  recommended settings (set file) , trading tips, and an invitation to our  VIP Support Group , where y
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Indicators
Power Candles V3 - Self-Optimizing Strength Indicator Power Candles V3 turns currency and instrument strength into an actionable trade plan on every chart it is attached to. Instead of just coloring candles, it runs a live auto-optimization in the background and hands you the best Stop Loss, Take Profit and signal threshold for the symbol in front of you. One click adopts it for live trading - entry, Stop Loss and Take Profit rays appear on the chart at the exact prices, and alerts fire with dir
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Indicators
Azimuth Pro V2: Synthetic Fractal Structure and Confirmed Entries for MT5 Overview Azimuth Pro is a multi-level swing structure indicator by Merkava Labs . Four nested swing layers, swing-anchored VWAP, ABC pattern detection, three-timeframe structural filtering, and closed-bar confirmed entries — one chart, one workflow from micro-swings to macro-cycles. This is not a blind signal product. It is a structure-first workflow for traders who care about location, context, and timing. ️ Summer Sale
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Indicators
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Indicators
Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Indicators
This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATEe NOTICE: Smart Price Action Concepts   is currently available for $200. The price will   increase to $299   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing , send me a private message to claim FREE Bonus + Gift. First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for profe
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicators
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicators
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Indicators
Limited Discounted Price!  Only $99! After purchase contact me to get the bonus ORB Seeker EA and personal optimized set files. Catch clean session breakouts with confidence! ORB Seeker MT5 is a professional Opening Range Breakout (ORB) indicator built for traders who want accuracy, simplicity, flexibility, and clear chart structure. It automatically plots the pre-market or custom session range on any instrument, then gives clear breakout signals with entry, stop loss, take profit, and optiona
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Indicators
A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) + Optional Telegram Signal sender   INCLUDED (FREE) ( FULL TRADING  and SIGNAL SYSTEM ) Our best EA for Gold: Gold Slayer  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indi
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Indicators
ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 ATbot : How It Works and How to Use It How It Works The "AtBot" indicator for the MT5 platform generates buy and sell signals using a combination of technical analysis tools. It integrates Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), and the Average True Range (ATR) index to identify trading opportunities. Additionally, it can utilize Heikin Ashi candles to en
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicators
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicators
The Oracle Pro: Synthetic Multi-Timeframe Bias Engine for MT5 ️ Summer Launch Offer — Get The Oracle Pro for USD 199 (early buyers). Price rises with traction; final price USD 399. The Oracle Pro is a premium multi-timeframe bias engine for MetaTrader 5, built for demanding and professional traders. It answers one question with discipline: what is the directional bias on each timeframe right now, how strong is it, and how much do the timeframes agree? Everything is computed on closed bars only
Crystal Quantum Pro
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Indicators
CRYSTAL QUANTUM PRO Institutional Signal & Trade Intelligence for MetaTrader 5 Final Price: 199 USD ----> Price goes up 10 USD after every 10 sales. Limited launch slots available, act fast. Most indicators give you an arrow and leave you alone. A naked arrow is a gamble. Winning consistently requires CONFLUENCE , a clear STOP and TARGET , and honest PROOF that the system works. Crystal Quantum Pro delivers all three in one clean, no-repaint package. Crystal Quantum Pro is a complete decision sy
More from author
Smart market structure ai pro mt5
Sarut Jeavkok
Indicators
รองรับโครงสร้างตลาดอัจฉริยะ AI PRO MT5 ไอดิเคเตอร์นี้รวม 3 ส่วนหลัก: โครงสร้างตลาด → HH / HL / LH / LL สัญญาณรูปแบบ → 2B / 123 / ตัดและทดสอบใหม่ AI Forecast (NN) → ทิศทาง + กรองสัญญาณ วิธีใช้งานจริง (เข้าใจง่าย) 1. ดูโครงสร้างตลาด (ตัวหลัก) HH + HL ต่อเนื่อง → เทรนขึ้น (หาจังหวะ ซื้อ) LH + LL ต่อเนื่อง → เทรนลง (หาจังหวะขาย) ใช้เป็น “ในหลัก” ก่อนที่จะดูสัญญาณ 2. ใช้รูปแบบการป้อนเข้า 2B ( กลับตัว) 2B บน → ขาย 2B ล่าง → ซื้อ ใช้ตอน “ตลาดเริ่มกลับ” แพทเทิร์น 123 เบรกจุด 2 → เข้าเ
RSI Alert Mt5
Sarut Jeavkok
Indicators
RSI Alert สําหรับ MT5 อินดิเคเตอร์แจ้งเตือน RSI สําหรับ MetaTrader 5 ช่วยให้จับจังหวะ Overbought / Oversold ได้เร็วขึ้น เหมาะกับสายเทรดสั้น สายสวิง และคนที่ไม่อยากเฝ้าจอตลอดเวลา จุดเด่น แจ้งเตือนเมื่อ RSI แตะระดับสําคัญ เช่น 70 / 80 / 90 และ 30 / 20 / 10 รองรับ Popup Alert รองรับ Sound Alert รองรับ Push Notification ไปมือถือ ปรับค่า RSI Period ได้ เปิด/ปิดแต่ละระดับการแจ้งเตือนได้ตามต้องการ ใช้งานง่าย ติดตั้งแล้วพร้อมใช้งานบน MT5 เหมาะสำหรับ เทรดเดอร์ที่ใช้ RSI เป็นตัวช่วยเข้าออเดอร์
FREE
ZigZag Market Structure
Sarut Jeavkok
Indicators
โครงสร้างตลาด ZigZag (ความลึก 30) – คําอธิบาย + การตั้งค่า อินดิเคเตอร์นี้ใช้หาโครงสร้างตลาดแบบ: HH (Higher High) = ยอดสูงขึ้น → แนวโน้มขึ้น HL (Higher Low) = ยกฐาน → แนวโน้มยังขึ้น LH (Lower High) = ยอดต่ําลง → แนวโน้มลง LL (Lower Low) = ทําโลว์ใหม่ → แนวโน้มลงชัด ใช้ร่วมกับ ZigZag เพื่อ "คัดเฉพาะสวิงใหญ่" ไม่มั่ว หลักการทำงาน ZigZag จะหา "จุดกลับตัว" ตามค่า Depth เอาจุดเหล่านั้นมาเปรียบเทียบ: สูงกว่าเดิม → HH ต่ํากว่าเดิม → LH โลว์สูงขึ้น → HL โลว์ต่ําลง → LL แสดง label + เส้นแนวนอน
FREE
Trend SAR Fusion PRO MT5
Sarut Jeavkok
Indicators
นี่คือคําอธิบาย Trend SAR Fusion PRO MT5 (เวอร์ชัน Stable) จากโค้ดที่คุณใช้ แนวคิดของอินดิเคเตอร์ อินดี้ตัวนี้ = รวม 3 อย่าง EMA10 (เร็ว) → จับโมเมนตัม EMA100 (ช้า) → จับเทรนหลัก SAR (จุดดอท) → ใช้เข้า/ออก สรุป: "ใช้ SAR เป็นตัวเข้า แต่ให้ EMA คัดกรองว่าเข้าเทรนจริงไหม" วิธีดูสัญญาณ (สำคัญสุด) เทรนขึ้น EMA10 > EMA100 จุด SAR อยู่ "ใต้ราคา" จะเห็น จุดเขียว เข้า BUY ได้ เทรนลง EMA10 < EMA100 จุด SAR อยู่ "เหนือราคา" จะเห็น จุดแดง เข้า SELL ได้ ช่วงเปลี่ยนเทรน ม
FREE
Wave Ribbon Trend PRO MT5
Sarut Jeavkok
Indicators
เวฟริบบิ้นเทรนด์โปร MT5 คู่มือใช้งาน + การปรับแต่ง (ฉบับขายจริง + ใช้เทรดได้เลย) 1. อินดิเคเตอร์นี้ทำอะไร เครื่องมือนี้ใช้ดู 3 อย่างพร้อมกันในหน้าจอเดียว แนวโน้ม (Trend) ความแรง (Momentum) จุดกลับตัว (Swing) จุดเด่นคือ ไม่ต้องสลับ TF บ่อย เพราะมี Dashboard รวมให้แล้ว 2. ส่วนประกอบหลัก 2.1 ริบบิ้นคลื่น (ด้านล่าง) เป็นหัวใจหลัก เขียวเข้ม = ขึ้นแรง (Trend แข็ง) เขียวอ่อน = ขึ้นแต่เริ่มหมดแรง แดงเข้ม = ลงแรง แดงอ่อน = ลงแต่เริ่มชะลอ ใช้ดู “แรงของเทรน” ไม่ใช่แค่ขึ้นลง
Perfect entry pro
Sarut Jeavkok
Indicators
คำอธิบายอินดิเคเตอร์ กำลังเปิดปกติ PRO (MT5) ไอดิเคเตอร์นี่คือระบบ "รวมหลายตัว" (Hybrid Dashboard) ใช้: EMA50 → ดูเทรนหลัก (FlowTrend) RSI → วัดแรงกลับตัว / Overbought-Oversold ADX → คัดเทรนกับด้านล่าง ATR → วัดเล MTF Dashboard → ดูหลาย TF พร้อมกัน กลุ่มเป้าหมาย: หา "จังหวะเข้าไม้แม่นๆ" สามารถใช้เทรดมั่วในช่วง Sideway ทั้งหน้าจอ 1. EMA50 โฟลว์เทรนด์ เลย ราคา → ก้าวขึ้น ราคาด้านล่าง → ขาลง 2. กล่องซ้าย (RSI / ADX / ATR) ... 70+ → ซื้ออีกต่อไป (ระวังลง) 30- → ขายเกิน ( ระวังขึ้น) ใช้ดู
HTF swing pro MT5
Sarut Jeavkok
Indicators
การใช้งาน HTF SWING OVERLAY PRO MT5 v1.26 (M15 CLEAN SWING MODE) ไอดิเคเตอร์นี้ถูกออกแบบให้ “อ่านสวิง M15 แบบสะอาด” โดยเน้น: วาด สวิงสูง / ต่ำ จาก M15 อีกครั้ง ผู้กำกับสั้น (ไม่ลากยาวรกกราฟ) โซนบาง (โซนตามวิค) แผงแสดงโครงสร้าง + RSI ใหม่ล่าสุด (ลดความกระจ่าง) วิธีการใช้งาน (Workflow จริง) ใส่ Indicator ลงกราฟ (แนะนำ XAUUSD M1 / ​​M5) ปล่อยให้ระบบอ่าน สวิงจาก M15 โดยใช้: แท่น = จุดเข้า (ปลายไส้) โซน = ไฟล์ Re-entry แผง = ดูโครงสร้าง + RSI เรื่องของเรื่องบนกราฟ 1. ดักสวิง (สวิงไลน์) = แกว่งสูง ส
Filter:
No reviews
Reply to review