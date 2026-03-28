Perfect entry pro

📌 คำอธิบายอินดิเคเตอร์

กำลังเปิดปกติ PRO (MT5)

ไอดิเคเตอร์นี่คือระบบ "รวมหลายตัว" (Hybrid Dashboard) ใช้:

  • EMA50 → ดูเทรนหลัก (FlowTrend)

  • RSI → วัดแรงกลับตัว / Overbought-Oversold

  • ADX → คัดเทรนกับด้านล่าง

  • ATR → วัดเล

  • MTF Dashboard → ดูหลาย TF พร้อมกัน

👉 กลุ่มเป้าหมาย:
หา "จังหวะเข้าไม้แม่นๆ" สามารถใช้เทรดมั่วในช่วง Sideway

🔷 ทั้งหน้าจอ

1. EMA50 โฟลว์เทรนด์

  • เลย

  • ราคา → ก้าวขึ้น

  • ราคาด้านล่าง → ขาลง

2. กล่องซ้าย (RSI / ADX / ATR)

...

  • 70+ → ซื้ออีกต่อไป (ระวังลง)

  • 30- → ขายเกิน ( ระวังขึ้น)

  • ใช้ดู “ใกล้กลับตัว”

เอดีเอ็กซ์

  • ต่ํากว่า 25 → ไซด์เวย์ ❌

  • 25 → มีเงิน ✅

เอที

  • ต่ำ → ตลาดนิ่ง

  • ชุด → ตลาดแรง (เข้าแล้ววิ่งง่าย)

3.รายการอัจฉริยะ

เป็นคะแนนรวม:

  • 🔴 ภาวะหมี = แรงลง

  • 🟢 ั้นร = แรงขึ้น

👉ใช้เหตุผล:

  • 70+ = เข้าได้

  • หล่อ = หล่อ

4. ประสิทธิภาพสูงสุด

  • LO ประวัติศาสตร์ → ตลาดแย่ (ไม่มีใครเข้า)

  • HI ชุด → เทรนดี

👉 ลองทำดู = วิธีการเทรด

5. อย่างต่อเนื่อง (MTF)

แสดง:

  • ม.1 / ม.5 / ม.15 / ม.30 / H 1 / H 4 / ดี 1

  • เขียว = ขึ้น

  • ลง = ลง

👉 TF ทิศทางเดียวกัน = เทรนแรง

6. เพดาน (สัญญาณ)

  • เขียว = ซื้อ

  • = ขาย

:

  • เทียนตรง

  • นั่นคือ ไซด์เวย์

  • RSI + ADX

  • เพื่อการปฏิเสธไส้ตะเกียง

⚙️ในเวลา (สำคัญ)

🔹 หลักฐาน (สายทอง XAUUSD แนะนำ)

EMA_Period = 50 RSI_Period = 14 ADX_Period = 14 ATR_Period = 14 RSI_Overbought = 70 RSI_Oversold = 30 ADX_Trend_Level = 25 ATR_Min_Filter = 1.0 Wick_Min_Points = 80 Arrow_Offset_Points = 120

น้ำมันเครื่องสำคัญ

1.ใช้ไส้เทียน (แม่นขึ้น)

Use_Wick_Entry = true

👉เหมาะทองมาก

2. ปิดเสียงแจ้งเตือน

การแจ้งเตือน = เท็จ

3. ปิดทึบ (ใช้ EA แทน)

Enable_Arrows = false

4.ป้อมปราการที่ตั้งในบริเวณ

Panel_X_Offset = 0 Panel_Y_Offset = 0 Panel_Bottom_Margin = 2

👉 ดีจอเล็ก:

  • Y → เลื่อนขึ้น

  • ต่อ X → เลื่อนไปทางขวา

🎯 วิธีใช้จริง (สำคัญที่สุด)

✅ เข้ามาซื้อ

  • ราคาใหม่ EMA50

  • RSI 30–50

  • ADX > 25

  • ควบคุมขาขึ้น > 70

  • มีไส้เทียนด้านล่าง

👉 เข้า = เสาเด้ง

✅ เปิดประตูขาย

  • ราคาใต้ EMA50

  • RSI 50–70

  • ADX > 25

  • ขาลง > 70

  • มีไส้เทียนบน

❌ ข้ามเข้า

  • เอดีเอ็กซ์ สูง

  • LO คืนนี้ (คืนนี้)

  • TF ก็เหมือนกัน

💡 เทคนิคสายโปร

สูตรเข้าแม่ (ใช้จริง)

แนวโน้ม (EMA50) + MTF เป็นไปตาม + การปฏิเสธ Wick + ADX > 25 = เข้าสู่ได้เลย

🔥 เซ็ตขายบน MQL5 (แนะนำ)

  • ใช้ชื่อ:
    👉 Perfect Entry Dashboard Pro

  • ลิงค์:

    • กำลังเขียนใหม่

    • ระบบสมาร์ทอินเทนชั่น

    • มีหลายกรอบเวลา

    • ประสิทธิภาพการทำงาน

    • เที่ยงทองให้เป็นไปตาม

ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่มาอุดหนุนครับ 


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Money Flow Profile MT4  HERE Here our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis  Master Edition is a professional-grade analytical tool designed to visualize market structure through the lens of volume and money flow. Unlike standard volume indicators, this tool displays a Daily Volume Profile
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Indicators
The  UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5  is a Non Repaint high-performance trading indicator designed for Scalpers, Day Traders, and Swing Traders  who demand accurate, real-time signals in fast-moving markets. Developed by  (UZFX-LABS) , this indicator combines price action analysis, trend confirmation, and smart filtering to generate high-probability  buy and sell signals, Warning Signals, and Trend Continuation Opportunities across all currency pairs and timeframes.  Stop second-guess
Precision Spike Detector
Francisco Mandomo Simbine
5 (2)
Indicators
Precision Spike Detector V3 – Institutional-Grade AI Trading System Attention: The price increases by US$50 for every 10 purchases.  Final price: US$599 Precision Spike Detector V3   is a   state-of-the-art, institutional-grade market analysis system   for   MetaTrader 5 , designed to detect   high-probability market movements   in synthetic indices such as   Boom, Crash, GainX, and PainX . After purchase, please contact me through the MQL5 messaging system to receive the order management tool
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
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Smart market structure ai pro mt5
Sarut Jeavkok
Indicators
รองรับโครงสร้างตลาดอัจฉริยะ AI PRO MT5 ไอดิเคเตอร์นี้รวม 3 ส่วนหลัก: โครงสร้างตลาด → HH / HL / LH / LL สัญญาณรูปแบบ → 2B / 123 / ตัดและทดสอบใหม่ AI Forecast (NN) → ทิศทาง + กรองสัญญาณ วิธีใช้งานจริง (เข้าใจง่าย) 1. ดูโครงสร้างตลาด (ตัวหลัก) HH + HL ต่อเนื่อง → เทรนขึ้น (หาจังหวะ ซื้อ) LH + LL ต่อเนื่อง → เทรนลง (หาจังหวะขาย) ใช้เป็น “ในหลัก” ก่อนที่จะดูสัญญาณ 2. ใช้รูปแบบการป้อนเข้า 2B ( กลับตัว) 2B บน → ขาย 2B ล่าง → ซื้อ ใช้ตอน “ตลาดเริ่มกลับ” แพทเทิร์น 123 เบรกจุด 2 → เข้าเ
RSI Alert Mt5
Sarut Jeavkok
Indicators
RSI Alert สําหรับ MT5 อินดิเคเตอร์แจ้งเตือน RSI สําหรับ MetaTrader 5 ช่วยให้จับจังหวะ Overbought / Oversold ได้เร็วขึ้น เหมาะกับสายเทรดสั้น สายสวิง และคนที่ไม่อยากเฝ้าจอตลอดเวลา จุดเด่น แจ้งเตือนเมื่อ RSI แตะระดับสําคัญ เช่น 70 / 80 / 90 และ 30 / 20 / 10 รองรับ Popup Alert รองรับ Sound Alert รองรับ Push Notification ไปมือถือ ปรับค่า RSI Period ได้ เปิด/ปิดแต่ละระดับการแจ้งเตือนได้ตามต้องการ ใช้งานง่าย ติดตั้งแล้วพร้อมใช้งานบน MT5 เหมาะสำหรับ เทรดเดอร์ที่ใช้ RSI เป็นตัวช่วยเข้าออเดอร์
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ZigZag Market Structure
Sarut Jeavkok
Indicators
โครงสร้างตลาด ZigZag (ความลึก 30) – คําอธิบาย + การตั้งค่า อินดิเคเตอร์นี้ใช้หาโครงสร้างตลาดแบบ: HH (Higher High) = ยอดสูงขึ้น → แนวโน้มขึ้น HL (Higher Low) = ยกฐาน → แนวโน้มยังขึ้น LH (Lower High) = ยอดต่ําลง → แนวโน้มลง LL (Lower Low) = ทําโลว์ใหม่ → แนวโน้มลงชัด ใช้ร่วมกับ ZigZag เพื่อ "คัดเฉพาะสวิงใหญ่" ไม่มั่ว หลักการทำงาน ZigZag จะหา "จุดกลับตัว" ตามค่า Depth เอาจุดเหล่านั้นมาเปรียบเทียบ: สูงกว่าเดิม → HH ต่ํากว่าเดิม → LH โลว์สูงขึ้น → HL โลว์ต่ําลง → LL แสดง label + เส้นแนวนอน
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Ichimoku Future
Sarut Jeavkok
Indicators
คำอธิบายอินดิเคเตอร์ Ichimoku Future Cloud Focus PRO – รุ่นโซนรายการ อินดิเคเตอร์นี้พัฒนาจาก Ichimoku ปกติ แต่เพิ่ม "โซนเข้าออเดอร์ (Entry Zone)" + "การมอง Cloud ล่วงหน้า" เพื่อให้ตัดสินใจง่ายขึ้น โครงสร้างหลัก 1. Tenkan (เส้นฟ้า) เส้นเร็ว → บอกโมเมนตัมสั้น ใช้ดูจังหวะ “เริ่มขยับ” 2. Kijun (เส้นทอง) เส้นหลัก → แนวโน้มจริง ใช้เป็น “ฐานเข้าออเดอร์ / รีเทส” 3. Future Cloud (เมฆล่วงหน้า) สีเขียว = แนวโน้มขึ้น สีแดง = แนวโน้มลง ใช้ดู “อนาคตของเทรนด์” (ล่วงหน้า 26 แท่ง) จุดขายหลักของตัวนี้คือ
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Trend SAR Fusion PRO MT5
Sarut Jeavkok
Indicators
นี่คือคําอธิบาย Trend SAR Fusion PRO MT5 (เวอร์ชัน Stable) จากโค้ดที่คุณใช้ แนวคิดของอินดิเคเตอร์ อินดี้ตัวนี้ = รวม 3 อย่าง EMA10 (เร็ว) → จับโมเมนตัม EMA100 (ช้า) → จับเทรนหลัก SAR (จุดดอท) → ใช้เข้า/ออก สรุป: "ใช้ SAR เป็นตัวเข้า แต่ให้ EMA คัดกรองว่าเข้าเทรนจริงไหม" วิธีดูสัญญาณ (สำคัญสุด) เทรนขึ้น EMA10 > EMA100 จุด SAR อยู่ "ใต้ราคา" จะเห็น จุดเขียว เข้า BUY ได้ เทรนลง EMA10 < EMA100 จุด SAR อยู่ "เหนือราคา" จะเห็น จุดแดง เข้า SELL ได้ ช่วงเปลี่ยนเทรน ม
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Wave Ribbon Trend PRO MT5
Sarut Jeavkok
Indicators
เวฟริบบิ้นเทรนด์โปร MT5 คู่มือใช้งาน + การปรับแต่ง (ฉบับขายจริง + ใช้เทรดได้เลย) 1. อินดิเคเตอร์นี้ทำอะไร เครื่องมือนี้ใช้ดู 3 อย่างพร้อมกันในหน้าจอเดียว แนวโน้ม (Trend) ความแรง (Momentum) จุดกลับตัว (Swing) จุดเด่นคือ ไม่ต้องสลับ TF บ่อย เพราะมี Dashboard รวมให้แล้ว 2. ส่วนประกอบหลัก 2.1 ริบบิ้นคลื่น (ด้านล่าง) เป็นหัวใจหลัก เขียวเข้ม = ขึ้นแรง (Trend แข็ง) เขียวอ่อน = ขึ้นแต่เริ่มหมดแรง แดงเข้ม = ลงแรง แดงอ่อน = ลงแต่เริ่มชะลอ ใช้ดู “แรงของเทรน” ไม่ใช่แค่ขึ้นลง
HTF swing pro MT5
Sarut Jeavkok
Indicators
การใช้งาน HTF SWING OVERLAY PRO MT5 v1.26 (M15 CLEAN SWING MODE) ไอดิเคเตอร์นี้ถูกออกแบบให้ “อ่านสวิง M15 แบบสะอาด” โดยเน้น: วาด สวิงสูง / ต่ำ จาก M15 อีกครั้ง ผู้กำกับสั้น (ไม่ลากยาวรกกราฟ) โซนบาง (โซนตามวิค) แผงแสดงโครงสร้าง + RSI ใหม่ล่าสุด (ลดความกระจ่าง) วิธีการใช้งาน (Workflow จริง) ใส่ Indicator ลงกราฟ (แนะนำ XAUUSD M1 / ​​M5) ปล่อยให้ระบบอ่าน สวิงจาก M15 โดยใช้: แท่น = จุดเข้า (ปลายไส้) โซน = ไฟล์ Re-entry แผง = ดูโครงสร้าง + RSI เรื่องของเรื่องบนกราฟ 1. ดักสวิง (สวิงไลน์) = แกว่งสูง ส
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