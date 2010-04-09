RSI Alert Mt5
- 指标
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- 版本: 1.0
RSI Alert สําหรับ MT5
อินดิเคเตอร์ตัวนี้ช่วยให้ไม่พลาดสัญญาณ RSI สำคัญ ลดการเฝ้าหน้าจอ และเพิ่มความสะดวกในการติดตามจังหวะเทรดแบบอัตโนมัติ
RSI Alert สําหรับ MT5
ตัวบ่งชี้การแจ้งเตือน RSI สําหรับ MetaTrader 5 ช่วยให้คุณระบุสัญญาณซื้อมากเกินไป / ขายมากเกินไปได้อย่างรวดเร็ว. เหมาะอย่างยิ่งสําหรับเทรดเดอร์ระยะสั้น เทรดเดอร์สวิง และผู้ที่ไม่ต้องการดูหน้าจอตลอดเวลา
ฟีเจอร์หลัก:
แจ้งเตือนเมื่อ RSI ถึงระดับสําคัญ เช่น 70/80/90 และ 30/20/10
รองรับการแจ้งเตือนป๊อปอัป
รองรับเสียงเตือน
รองรับการแจ้งเตือนแบบพุชไปยังอุปกรณ์มือถือ
ระยะเวลา RSI ที่ปรับได้
สามารถเปิด/ปิดระดับการแจ้งเตือนแต่ละระดับได้ตามต้องการ
ง่ายต่อการใช้; พร้อมติดตั้งและใช้งานบน MT5
เหมาะสําหรับ:
ผู้ค้าที่ใช้ RSI เป็นเครื่องมือในการป้อนคําสั่งซื้อ
ผู้ที่ต้องการระบบแจ้งเตือนแทนที่จะตรวจสอบแผนภูมิอย่างต่อเนื่อง
ผู้ที่ต้องการกรองจุดกลับตัวหรือการรวมราคา
จุดขายระยะสั้น
ตัวบ่งชี้นี้ช่วยให้คุณไม่พลาดสัญญาณ RSI ที่สําคัญ ลดเวลาหน้าจอ และเพิ่มความสะดวกในการติดตามโอกาสในการซื้อขายอัตโนมัติ