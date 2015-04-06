Simple way

Советник основан на принципе трейдеров "Трэнд-ваш друг".

В работе используется только наличие трэнда и направление цены.

Алгоритм советника очень простой и настроен на максимальное нахождение в рынке  во время трэнда и флэта. 

Для более комфортной работы в советнике используются некоторые функции,которые сглаживают непредсказуемые последствия рынка.

  • умножение объема,в случае неудачного закрытия предыдущей позиции.
  • слежение за ценой с помощью "Trailing Stop".
  • возможность ограничения работы в определенное время. 
  • ограничение максимального объема открываемой позиции.
  • фиксация прибыли и ограничение возможных убытков осуществляется с помощью выставления уровней Take Profit и Stop Loss.
  • советник работает с ордерами рыночного исполнения.

Требования

  • Брокер для работы советника нужен тот,который предоставляет "узкий" спред. 
  • Период графика для установки советника: Н1.
  • Желательно для работы арендовать VPS.
  • Всегда работает только со своими ордерами, поэтому если вы решили одновременно торговать вручную, советник не будет мешать.

Рекомендации

  • Может работать на любом депозите с любой валютой счета. Баланс торгового счета для работы советника необходим из расчета 10$=0, 01lot.
  • Подключите программу возврата спреда Rebate. Советник совершает большое количество сделок, что позволяет получить дополнительную прибыль.
  • Для работы с несколькими символами достаточно установить советник на графики с этими символами.
  • Хорошие результаты тестирования на EURUSD, USDCAD, GBPUSD.
  • Рекомендуется использовать на графике , с периодом H1.
  • Оптимизировать параметры Советника можно методом "Control points".

Также другие мои разработки можно посмотреть здесь.


Параметры

  • StartTime                                     = "Время начала работы советника"
  • EndTime                                       = "Время конца работы советника"
  • Rollback                                        = "Возможность подключения к Тренду во время отката цены"
  •  StartLot                                        = "Начальный лот"  
  •  MaxLot                                         = "Максимальный лот" 
  •  TakeProfit                                    = "Уровень прибыли"
  •  StopLoss                                      = "Уровень убытка"
  •  Magic                                           = "Магический номер советника"
  •  Function                                      = "Функция увеличения лота при убытке"
  •  LotMultiplier                               = "Коэффициент увеличения лота" 
  • Enable_Trailing_Stop                = "Включение функции Trailing_Stop"
  • Trailing_Stop_Start_Level         = "Уровень, при достижении которого активизируется функция Trailing_Stop"
  • Trailing_Stop_Distance              = "Дистанция до ордера функции Trailing_Stop"
    •  
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Ken Rmah
Experts
Gold Breakout Promotion Ends Soon! The limited-time   Gold Breakout EA   offer ends   August 31, 2026 .   Sale price:   $499.99 Regular price: $799.99   Buy 1, Get 1 Free Choose compatible versions for   MT4 and MT5 . Only a few days remain—offer ends August 31! Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging accounts. The EA monitors gold price action for potential breakout opportunities and automatically manages e
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
4.75 (4)
Experts
ORIX System — a trading robot developed specifically for the GBPUSD currency pair on the M5 timeframe. The Expert Advisor is based on price behavior analysis and market structure elements and does not use standard technical indicators. The EA does not use martingale, trading grids, averaging against the market, hedging, opening trades without a stop-loss, or high-frequency or chaotic trading. Live signals Main requirements and recommendations Currency pair: GBPUSD Timeframe: M5 Minimum deposit:
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
Experts
Aura Neuron is a distinctive Expert Advisor that continues the Aura series of trading systems. By leveraging advanced Neural Networks and cutting-edge classic trading strategies, Aura Neuron offers an innovative approach with excellent potential performance. Fully automated, this Expert Advisor is designed to trade currency pair XAUUSD (GOLD). It has demonstrated consistent stability across these pairs from 1999 to 2023. The system avoids dangerous money management techniques, such as martingale
Divo MT4
Anton Kondratev
5 (2)
Experts
DIVO EA is a Multi-Currency , Flexible , Fully Automated and Multi-Faceted Tool for Identifying Vulnerabilities in the Market Only 7 Copies of 10 Left  for 590 $ Next Price 1475 $ Settings FAQ Optimization About Settings Real Monitoring How to install Not  Grid , Not  Martingale , Not   AI   , Not   Neural Network. Default Settings for One chart  GBPUSD M15   (Supports 1OHLC mode for weak PCs)  After Buying EA, be sure to Write to ME in Private Messages, I will add you to a Private Group , sen
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Experts
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Neuralis Cortoid Gold
Olivier Nomblot
Experts
NEURALIS CORTOID GOLD   The Adaptive Intelligence Built Exclusively for XAUUSD     For NDX       https://www.mql5.com/en/market/product/187869   https://www.mql5.com/en/signals/2385985  ; Early days the brain started learning . You can set the EA one timeframe, one trade  . I use a few timeframes and a basket , but this EA in no way is a grid or martigale ; you set the lots and no of trades. Back tests on neurals are very difficult especially in mt4 ; the mt5 version of this EA has excellent ba
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Minute Success
Aleksey Yagneshko
4 (1)
Experts
Forex trading is the "Price movement chaos", but there are some laws, using which you can earn. The Expert Advisor is designed for opening numerous deals. Depending on the market situation, some orders will have positive result, the rest will be closed with minimal losses. Purpose: automated trading in the Forex market with the MetaTrader 4 trading terminal (MetaQuotes Software Corp.), supports build 604 and higher! Trading strategy: market entry in the direction of a trend or at pullbacks. Type
Aggressive scalper
Aleksey Yagneshko
2.67 (3)
Experts
The algorithm based on strict adherence to the price movement (trend) and fixing of any slightest movement. To enter into the market, it uses the instant price movement of an instrument. The EA places Take Profit and Stop Loss to lock in profits and to limit possible losses. The Trailing Stop function allows to fix any sign of market movement. Aggressive scalper can work both with a fixed lot and using percent of deposit. It uses market orders. Does not use such trading elements as Martingale o
Silent hunter
Aleksey Yagneshko
Experts
The EA has a very simple setup , but effective . Uses only pending orders , which improves the accuracy of position entry . The principle of operation is to capture the slightest movement of the market during a trend , while ignoring the flat periods . Fully automated program for trading in the FOREX market. At the core of the algorithm is simply following the price movement ( trend ). Profit and limit potential losses by using placing Take Profit and Stop Loss . The function "Trailing Stop" all
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