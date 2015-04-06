Simple way

Советник основан на принципе трейдеров "Трэнд-ваш друг".

В работе используется только наличие трэнда и направление цены.

Алгоритм советника очень простой и настроен на максимальное нахождение в рынке во время трэнда и флэта.

Для более комфортной работы в советнике используются некоторые функции,которые сглаживают непредсказуемые последствия рынка.