Simple way
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 15
Советник основан на принципе трейдеров "Трэнд-ваш друг".
В работе используется только наличие трэнда и направление цены.
Алгоритм советника очень простой и настроен на максимальное нахождение в рынке во время трэнда и флэта.
Для более комфортной работы в советнике используются некоторые функции,которые сглаживают непредсказуемые последствия рынка.
- умножение объема,в случае неудачного закрытия предыдущей позиции.
- слежение за ценой с помощью "Trailing Stop".
- возможность ограничения работы в определенное время.
- ограничение максимального объема открываемой позиции.
- фиксация прибыли и ограничение возможных убытков осуществляется с помощью выставления уровней Take Profit и Stop Loss.
- советник работает с ордерами рыночного исполнения.
Требования
- Брокер для работы советника нужен тот,который предоставляет "узкий" спред.
- Период графика для установки советника: Н1.
- Желательно для работы арендовать VPS.
- Всегда работает только со своими ордерами, поэтому если вы решили одновременно торговать вручную, советник не будет мешать.
Рекомендации
- Может работать на любом депозите с любой валютой счета. Баланс торгового счета для работы советника необходим из расчета 10$=0, 01lot.
- Подключите программу возврата спреда Rebate. Советник совершает большое количество сделок, что позволяет получить дополнительную прибыль.
- Для работы с несколькими символами достаточно установить советник на графики с этими символами.
- Хорошие результаты тестирования на EURUSD, USDCAD, GBPUSD.
- Рекомендуется использовать на графике , с периодом H1.
- Оптимизировать параметры Советника можно методом "Control points".
Также другие мои разработки можно посмотреть здесь.
Параметры
- StartTime = "Время начала работы советника"
- EndTime = "Время конца работы советника"
- Rollback = "Возможность подключения к Тренду во время отката цены"
- StartLot = "Начальный лот"
- MaxLot = "Максимальный лот"
- TakeProfit = "Уровень прибыли"
- StopLoss = "Уровень убытка"
- Magic = "Магический номер советника"
- Function = "Функция увеличения лота при убытке"
- LotMultiplier = "Коэффициент увеличения лота"
- Enable_Trailing_Stop = "Включение функции Trailing_Stop"
- Trailing_Stop_Start_Level = "Уровень, при достижении которого активизируется функция Trailing_Stop"
- Trailing_Stop_Distance = "Дистанция до ордера функции Trailing_Stop"