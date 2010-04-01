Treasure AI GFX
- Experts
- Yasir Mohammed Sachit Sachit
- Version: 5.21
- Activations: 5
💎 GFX Treasure AI
🤖 روبوت تداول احترافي للذهب والبيتكوين
GFX Treasure AI هو نظام تداول آلي متطور مدعوم بمؤشر GFX Treasure AI ، مصمم لتحقيق أرباح مستقرة من أسواق XAUUSD و BTCUSD .
⭐ الميزات الرئيسية
✅ دخول دقيق قائم على الاتجاه باستخدام SuperTrend
✅ نظام مارتينجال ذكي لاستعادة الخسائر
✅ حماية متعددة الطبقات (إيقاف الخسارة، إيقاف الخسارة المتحرك، فلتر زمني)
✅ جاهز للاستخدام الفوري - جاهز للتداول بإعدادات مُختبرة
💰 متطلبات رأس المال
🔹 الحد الأدنى: 5000 دولار
🔹 الموصى به: 10000 دولار لتحقيق أقصى درجات الأمان
📊 الأداء المتوقع
📈 العائد الشهري: يصل إلى 25% (الذهب) / 30% (البيتكوين)
📉 الحد الأقصى للانخفاض: أقل من 25%
🔥 لماذا تختار GFX Treasure AI؟
💎 استراتيجية تداول مُثبتة
💎 يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
💎 تحديثات مجانية مدى الحياة
💎 دعم فني سريع عبر تيليجرام
📩 تواصل معنا الآن للبدء
JustMarkets-Demo
8341471
GFXai@90
