Treasure AI GFX

💎 GFX Treasure AI
🤖 روبوتات تداول للذهب والبيتكوين

GFX Treasure AI هو نظام تداول آلي متطور مدعوم بمؤشر GFX Treasure AI ، مصمم للنمو من أسواق XAUUSD و BTCUSD .

الميزات الرئيسية
✅ دخول دقيق على الشركات باستخدام SuperTrend
✅ نظام مارتينجال للتخفيضات
✅ حماية متعددة الطبقات ( سهولة التوقف، خسارة المتحرك، تصفية المتحرك)
✅ جاهز للتداول الفوري - جاهز للتداول للخيارات مُختبر

💰 متطلبات
الحد الأقصى 🔹 الحد البسيط: 5000 دولار
🔹 المال المال به: 10000 دولار لأقصى قدر من الأمان

📊 الأداء المتميز
📈 التنفيذ الشهري: يصل إلى 25% (الذهب) / 30% (البيتكوين)
📉 الحد الأقصى للانحفاض: أقل من 25%

🔥 لماذا تختار GFX Treasure AI؟
💎 استراتيجية تداول مُثبتة
يعمل على الساعة سبتمبر أيام الأسبوع
💎 الحياة
💎 دعم فني سريع عبر تيليجرام

📩 تواصل معنا الآن ابدأ


JustMarkets-Demo

8341471

GFXai@90


💎 GFX Treasure AI
🤖 روبوتات تداول للذهب والبيتكوين

نظام ذكي يعتمد على مؤشر GFX Treasure AI المتميز من الذهب (XAUUSD) والبيتكوين ( BTCUSD) .

المميزات الرئيسية
✅ إشارات دقيقة مع SuperTrend
✅ نظام مارتن الذكي لأضرار ضرر
الدخول ✅ حماية متعددة (Equity Stop - Trailing Stop - Time Filter)
✅ جاهز للعمل فورًا.

💰 رأس المال
🔹 الحد الأدنى: 5.000$
🔹 رأس المال الجديد به: 10.000$ للأداء

📊 الوزن الفاني
📈 عائد شهري: حتى 25% ذهب / 30% بيتكوين
📉 الأقصى الأقصى: أقل من 25%

🔥 لماذا GFX Treasure AI؟
💎 استراتيجية مجربة
💎 يعمل 24/7
💎 تحديثات مجانية مدى الحياة
💎 دعم فني سريع عبر تيليجرام

📩 للطلب والتفاصيل تواصل معنا الآن


Empfohlene Produkte
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experten
Nach einer gründlichen Arbeit und Suche nach den optimalen Werten der einzelnen Parameter des Expert Advisors wurden die stabilsten Einstellungen der Algorithmen ausgewählt, die keine großen Zeiträume in der Vergangenheit erfordern. Der Roboter verwendet eine universelle Handelsstrategie, die die Verwendung der Währungspaare EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY und anderer Paare mit niedrigem Spread ermöglicht. Der EA handelt auf einem 5-Minuten-Zeitrahmen , er verwendet Levels, die automatisch auf de
Peregrine Scalper EA
Cutting Edge Forex LLC
Experten
Hochentwickelte , innovative Algorithmen sind das Herzstück dieses professionellen, vollautomatischen Handelssystems. Einzigartige Fähigkeit zur Identifizierung wichtiger Angebots- und Nachfragebereiche mit Hilfe unseres hauseigenen hochentwickelten "Time Strength"-Algorithmus, der berechnet, wie stark Angebots- und Nachfragebereiche sind, während sie sich in die Vergangenheit bewegen. Die Bereiche mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für profitables Scalping werden identifiziert und gehandelt. P
Robot 100M
Natthapon Prompakdee
Experten
Roboter 100M Robot 100M ist ein EA, der aus der Kombination verschiedener Strategien entwickelt wurde, die sowohl technische als auch fundamentale Aspekte berücksichtigen. * Features - Platzieren Sie Aufträge auf viele Bedingungen wie Price Action und Indikatoren - Smart Money Management System - Kombiniert Indikatoren mit Price Action - Auto Take Profit - Mit Strategien, die helfen, das Risiko so weit wie möglich zu senken, um Mittel zu erhalten. * Siehe Handelsergebnisse vom 11/10/2018 bis h
NeuroIntelligence
Vitaliy Kashcheev
2 (1)
Experten
Wir präsentieren Ihnen NeuroIntelligence Advisor . Der Advisor wird für den Einsatz auf TimeFrames (M1) und mit einem Spread von weniger als 13 Pips empfohlen. Empfohlene Paare für den Handel mit EURUSD, GPBUSD, USDCAD, AUDUSD, USDJPY. Optionen Risiko - Dieser Parameter gibt an, welches Risiko mit der Transaktion verbunden ist (geringes Risiko - 3% / mittleres Risiko - 10% / Übertreibung der Einlage - 15%). Orders Magic Number- Dieser Parameter gibt an, wie hoch die Magic Number der offenen Orde
VanquishGT
Vasile Verdes
Experten
VanquishGT - Pullback-basierter Trading EA für XAU & DAX, etc. VanquishGT ist ein MetaTrader 4 Expert Advisor, der für Instrumente wie XAU, DAX, etc. entwickelt wurde , um bei der Erkennung von und Reaktion auf Markt-Pullbacks zu helfen. Er arbeitet vollständig innerhalb der Plattform, ist nicht auf externe Verbindungen oder Dateien angewiesen und passt sein Verhalten mithilfe interner Logik als Reaktion auf die Dynamik der Preisbewegung an. Hauptmerkmale: Pullback-Erkennung - Reagiert auf Ku
Stabilized dema cross robot mt4
Ekaterina Saltykova
Experten
Wir stellen Ihnen einen innovativen Expert Advisor vor, der speziell für den saftigsten und volatilsten Währungskorb entwickelt wurde: GBPUSD und XAUUSD. Dieser EA wurde unter Verwendung der Hauptmerkmale dieser Marktbewegung entwickelt, was ihn zu einer idealen Wahl für den dynamischen Handel mit Paaren mit hoher Tendenz und mittlerer Volatilität macht. Der Advisor konzentriert sich auf die Minimierung der Handelsrisiken und zielt darauf ab, Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Hauptmerkmal
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Experten
Bfxenterprise RSI Der inspirierte und optimierte RSI-Indikator ist der Fokus dieses Expert Advisors (EA). Entwickelt mit der Verwendung von RSI, um optimale Transaktionen durchzuführen. Das Lesen von Trends und Preisumkehrungen erfolgt durch den RSI, dessen Funktionen sortiert wurden. Version von Bfxenterprise Die Version mit dem Namen "Bfxenterprise" konzentriert sich auf eine spezielle und gründliche Sortierung der Transaktionen. Daher führt diese Version nicht immer Transaktionen durch, im G
Ichimoku Trade
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Expert Advisor identifiziert die wahrscheinlichste Richtung des Preises auf der Grundlage der Divergenz der Volumina und der Konsolidierung der Preise in den überkauften/überverkauften Bereichen. Die Filterung für die Eröffnung von Geschäften erfolgt durch die Verwendung einer einzigartigen Formel zur Berechnung des Preisniveaus - "Magnet" (basierend auf dem Ichimoku-Indikator), wo der Preis mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb weniger Balken in der Zukunft liegen wird. Der EA enthält ein
LazyBoy Scalper Scrapper
Hesham Ahmed Kamal Barakat
Experten
Von den Machern des erfolgreichen Gold Super Trends AutoTrader Robot - kommt diese einzigartige Gelegenheit zu einem niedrigen Preis Die Idee Sie denken, dass die Tage des Scrapper Scalping vorbei sind? Denken Sie anders. Dieser Expert Advisor, der für den Goldhandel entwickelt wurde, ist so perfektioniert, dass er unabhängig vom Zeitrahmen jeden Tick der Sekunde scrapen kann. Er verfügt über eine Kontoverwaltung und 6 Sicherheitseinstellungen, aus denen die Zufriedensten und die Gierigsten u
The Top king Hedging Forex
Samir Arman
Experten
Wir stellen Ihnen unseren Smart Gold/USD Expert Advisor vor Arbeitet auf dem 15-Minuten-Chart mit Präzision. ️ Wie er funktioniert: Er handelt nicht sofort. Stattdessen wartet er auf eine starke Bewegung in den vorangegangenen 4 Kerzen. Sobald der Markt nach dieser Bewegung in die Oszillationszone eintritt, wird der Expert Advisor aktiviert und zielt auf die profitabelsten Momente ab. Das Geheimnis? Es wird nur gehandelt, wenn die Bedingungen ideal sind - nach der Volatilität, während de
MavericksProPlus
Langtha Prosanta Daudung
Experten
Der MaverickProPlus ist ein vollautomatischer EA für den Handel mit dem EURUSD-Paar. Es ist Design entlang des Trends zu handeln und auch den Handel während der Umkehrung. Er verwendet eine adaptive Grid-Strategie. Bei der adaptiven Grid-Strategie ist der Abstand zwischen den Trades nicht festgelegt, der Einstieg in den nächsten Trade basiert auf den günstigsten Marktbedingungen, um den Trade mit Gewinn abzuschließen. Das Risiko, das mit der normalen Grid/Martingale-Strategie verbunden ist, wir
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Durch den Einsatz von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf eine neue Ebene. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu t
Forest
Vadim Podoprigora
Experten
Forest ist ein Trend Expert Advisor, der auf der Analyse eines einzigartigen mathematischen Modells von Trendlinien basiert, das Ihnen erlaubt, die Trendbewegung zu bestimmen. Der Expert Advisor ist am besten für das Währungspaar "USDCHF" in der Periode "H1" geeignet. Der EA kann auf jeder Art von Konto und bei jedem Broker funktionieren. Der EA verwendet mathematische Analysen, um Trades zu eröffnen, und wendet Verlustkontrolle auf offene Trades an. Im Kern verwendet der EA keine risikoreichen
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Strategie des Trading Expert Advisors basiert auf einem der stärksten Signale der technischen Analyse - dem Pin Bar. Bei der Bestimmung dieser Zahl untersucht ein Handelsexperte die aktuelle Marktsituation, und wenn es eine Kombination bestimmter Faktoren gibt, beginnt er zu arbeiten. Es wird empfohlen, mit einem kleinen Handelslot zu arbeiten . Wenn Sie sich mit der Arbeit eines Experten vertraut gemacht haben, kann das Handelslot auf eine psychologisch akzeptable Größe erhöht werden (ve
Hedging and Trailing
Che Jeib Che Said
2.5 (2)
Experten
HEDGING UND TRAILING https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products Dieser Experte wird Ihre Handelsposition automatisch absichern. Es gibt 2 Schaltflächen auf dem Chart, mit denen Sie einen Handel eingehen können. Die blaue Taste für den Kauf und die rote Taste für den Verkauf. Er kann auch alle abgesicherten Positionen mit einem Trailing-Stop versehen. Er kann auch seine eigenen Trades mit automatischer Eingabefunktion öffnen. Wie es funktioniert : (1) Durch Anklicken der Schaltfläch
TWZ Gold Killer
Zafar Iqbal Sheraslam
Experten
Die Gold Killer Unterstützungs- und Widerstandsstrategie mit Trilling Stop Loss ist eine Handelsmethode, die sich auf die Identifizierung von Schlüsselniveaus konzentriert, bei denen der Goldpreis dazu neigt, Unterstützung (Stopp des Fallens) und Widerstand (Stopp des Steigens) zu finden. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie diese Strategie effektiv anwenden können: Bester Zeitrahmen: 01 Stunde Funktioniert nur bei Gold: Mindesteinlage 10K Wenn jemand für Währungen DM Me will. 1. Verstehen von Un
Origin of the universe
Bai Han Dong
Experten
Der Handel ist eine Kunst, und dieser EA basiert auf der iterativen Entwicklung des Buchs der Wandlungen, einer Reihe von Produkten, bei denen sich alles in der Welt in einem nie endenden Zustand der Entwicklung befindet, der als " natürliches " Gesetz beschrieben wird . Dieses Gesetz offenbart die Merkmale des gesamten Universums und umfasst die Eigenschaften aller Dinge auf der Welt. Daher ist der Autor durch die Zuordnung von Doppel-Durchschnitte, auf der Suche nach dem Gesetz von Yin und Yan
Rapture
Evgeniy Zhdan
Experten
Das automatische Handelssystem wurde auf der Grundlage der "Comfort Range"-Theorie entwickelt. Nach dieser Theorie hat das Diagramm eines jeden Handelsinstruments seine eigene, sich dynamisch verändernde Bewegungsspanne. Die Fähigkeit, eine solche Spanne zu bestimmen, ermöglicht es Ihnen, diese Information als Frühindikator zu nutzen und die Preisbewegung in der nahen Zukunft vorherzusagen. Der Rapture Expert Advisor bestimmt die "Comfort Range" des Handelsinstruments und arbeitet in die Rich
Golden Lab AI MT4
Thu Huyen Trang Nguyen
Experten
Golden Lab AI ist ein ziemlich einzigartiges Handelssystem: Es arbeitet zu 100 % auf der Grundlage der technischen Analyse. Es kann die Fundamentalanalyse in Bezug auf die Zinssätze für Einlagen integrieren (Channel-Rate-Modus). Für den Channel-Rate-Modus müssen Sie mich vor dem Kauf kontaktieren. Flexible SL - TP. Nur Einzelaufträge, keine risikoreichen Trades wie Grid oder Martingale. Standard-SL ist nur 2%. Die Trades werden sorgfältig ausgewählt und mit den täglichen Zinssätzen kombiniert, u
LeopardAdaptive
Evgeniy Zhdan
Experten
LeopardAdaptive ist ein Advisor, der auf der Grundlage der Candlestick-Analyse mit gleichzeitiger Dissonanz von drei verschiedenen eingebetteten Algorithmen arbeitet, die die Trendrichtung bestimmen. Die Standardeinstellungen des Advisors sind optimal für die Arbeit mit vier empfohlenen Handelsinstrumenten. Die Losgröße oder der Risikoprozentsatz können vom Händler gewählt werden. Jeder Handelsauftrag hat einen Stop-Loss und Take-Profit. Empfohlen: EURUSD 15m, GBPUSD 15m, USDCAD 15m, USDJPY 15m
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Experten
LANCIERUNGS-PROMO Nächster Preis: $349 Der Preis wird steigen, um die Anzahl der Benutzer für diese Strategie zu begrenzen Der Expert Advisor "Volna FX" ist ein Vertreter von Robotern, die mit Levels handeln. Die Levels können automatisch erstellt werden, oder sie können starr in den Parametern des Expert Advisors eingestellt werden. PRÜFEN SIE DAS ECHTE SIGNAL: https: //www.mql5.com/en/signals/847709 Die Einzigartigkeit des Advisors besteht darin, dass er sowohl mit Mittelwertbildung und unter
Liquid Gold EA Pro 2
Jose Medina
Experten
Liquid Gold EA - New York Session Scalping for XAUUSD Liquid Gold EA ist ein automatisierter Expert Advisor, der auf den Goldhandel (XAUUSD) während der New York Session (15:00-18:00 Uhr Serverzeit) spezialisiert ist. Er verwendet eine ausgewogene Buy & Sell Strategie mit festen Stop Loss / Take Profit Levels und einem intelligenten Trailing System, das Gewinne automatisch sichert. Die .set-Datei für die optimale Konfiguration finden Sie im Abschnitt Diskussion. Kernfunktionen ️ Vollautomati
BreakthroughEA
Li Peng Fang
Experten
Dieser EA ist ein bahnbrechender EA. Wenn der Überwachungsmarkt sich schnell ändert, schnell in eine Richtung schwankt und den festgelegten Schwellenwert überschreitet, wird der EA schnell eine Order platzieren und schnell eine mobile Stop-Loss-Strategie anwenden, um Kapitalerhalt und Rentabilität zu vervollständigen. Vorteile dieses EAs: 1. Die Transaktion ist sehr schnell bis zur Schließung der Position, und es ist nie prokrastiniert. 2. Nach der Transaktion ist die Genauigkeitsrate sehr hoch.
Infinity Gold AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Infinity Gold AI ist ein Handelsroboter (Expert Advisor) für das MetaTrader 4 (MT4)-Terminal, der für den automatisierten Handel mit dem Währungspaar XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Dieser Advisor wurde von erfahrenen Händlern mit zehn Jahren Erfahrung auf den Finanzmärkten entwickelt und konzentriert sich auf konservative Handelsmethoden, die auf klaren Geld- und Risikomanagementregeln basieren. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Hauptmerkma
Scalper Gold Reborn
Zahidin Zainal Zulkornain
Experten
Scalper Gold Reborn ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold entwickelt wurde, aber auch bei Währungen eingesetzt werden kann. Der Betrieb basiert auf der Eröffnung von Aufträgen mit dem Bolinger Band und Moving Average. Überwachung des Live-Signals: https://www.mql5.com/en/signals/1805669 Empfehlungen Zeitrahmen : M1 Paare : GOLD/Währungen Einstellungen: Standard Lot : Verwenden Sie 0.01 für jede 10.000cents Hebelwirkung: 1:1000 oder höher Kontaktieren Sie mich privat für w
AI Neural Nexus EA MT4
John Dickenson
Experten
Einführung in den AI Neural Nexus EA Ein hochmoderner Expert Advisor für den Handel mit Gold (XAUUSD) und GBPUSD. Dieses fortschrittliche System nutzt die Leistung von künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzwerken, um profitable Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit und Konsistenz liegt. Im Gegensatz zu traditionellen, risikoreichen Methoden setzt AI Neural Nexus auf risikoarme Strategien, die sich in Echtzeit an Marktschwankungen anpassen und so ein in
YinYang hedging
Jun Feng
Experten
YinYang-Absicherung Die Parameter sind einfach und anpassungsfähig, der EA kann mit jeder Art von Markt umgehen, und die Leistung ist stabil. Anforderungen: Run timeframe: H1; EA-Ladewährung: Währung A, Währung B müssen nicht zum Laden des EA; Mindestkontoguthaben: $1000; Bei der Verwendung sollten die Parameter "Test" von "true" auf "false" eingestellt werden; VPS-Hosting 24/7 wird dringend empfohlen; Währungspaare werden empfohlen:A-GBPUSD，B-EURUSD；A-AUDUSD，B-NZDUSD；A-EURCAD，B-USDCAD；A-GBPJPY，
McDuckEA
Viktor Shpakovskiy
Experten
McDuckEA - arbeitet mit der Martingal-Strategie. Es zeigt gute Ergebnisse beim Handel auf Gold, XAUUSD. Martingale-Aufträge werden mit einem Schritt von einander und nur nach der Eröffnung eines neuen Balkens des festgelegten Zeitrahmens geöffnet. Während der Veröffentlichung wichtiger Nachrichten setzt der EA die Eröffnung neuer Aufträge aus. Der EA verfügt über ein internes Risikokontrollsystem und beginnt bei Überschreitung des Risikos, den Markt zu verlassen, indem er extreme Positionen paar
Hedging The Last
Samir Arman
Experten
Eröffnung von zwei Absicherungsgeschäften, Kauf und Verkauf, mit einem Ziel von 20 Punkten pro Geschäft Mit der Eröffnung von mehreren Kühlgeschäften in der Art einer anderen Losgröße und der Aussetzung jeder Art von Verkaufs- oder Kaufgeschäft Auf einem Gewinnniveau. Parameter: Los1: Manuelle Losgröße Auto_Lot: Setzen Sie true, um automatisch die optimale Lotgröße basierend auf den Risikopräferenzen zu berechnen, setzen Sie false, wenn Sie die manuelle Lotgröße verwenden möchten. Max_Risk: M
Lock balancer
Vadim Zotov
5 (5)
Experten
Wird beim manuellen Handel verwendet, um Verluste bei Kursbewegungen gegen den Händler zu verhindern. Ermöglicht Gewinnwachstum, wenn sich der Preis in die richtige Richtung bewegt. Kann eine Position oder ein Raster sperren. Hilft anderen Robotern, den Drawdown durch Sperren zu reduzieren. Funktionsweise Anstelle des traditionellen Stop-Loss legt der Händler die anfängliche Sperrlinie dieses Roboters manuell fest. Der Roboter überwacht das Verhalten des Preises im Verhältnis zu dieser Linie.
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experten
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experten
SIEHE KOMMENTARBEREICH FÜR BACKTESTING-PARAMETER... Das ChimeraFxTool Best EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) Das ChimeraFxTool Bester EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) - Kein Martingale - Kein Grid - Kein Hedging Bestes Risikomanagement - Tägliches Verlustlimit - Stop-Loss und TP-Schutz Bester Gewinnfaktor - Täglicher Max-Profit-Lock-Schutz - Monatlicher Profit-Lock-Schutz Beste Signalgenauigkeit - Beste Kerzenmuster - Bestes Timing Strategie - Trend Tracker - Neurologisches Basissystem - Counte
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experten
Exorcist Bot ist ein multiwährungsfähiger, multifunktionaler Berater, der in jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen funktioniert. - Die Funktionsweise des Roboters basiert auf einem Mittelwertbildungssystem mit einer nicht-geometrischen Progression beim Aufbau eines Handelsgitters. - Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spread-Kontrolle, interne Handelszeitbegrenzung. - Aufbau eines Handelsnetzes unter Berücksichtigung wichtiger interner Ebenen. - Die Möglichkeit, die Aggressi
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experten
Trillion Pips GridX EA - Grid und Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der Grid-Trade-Management, progressive Lot-Skalierung und optionale Hedging-Logik verwendet, um Trades unter verschiedenen Marktbedingungen zu verwalten. Dieser EA ist für erfahrene Händler gedacht, die die mit Grid- und Martingale-Handelssystemen verbundenen Risiken vollständig verstehen. Strategie-Übersicht Grid-Handelslogik Der EA eröffnet sequenzielle Tr
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Experten
MATrader QuickScalper – Präzises Scalping auf Basis des MATrader-Kerns MATrader QuickScalper ist ein spezialisierter Scalping-Expert Advisor von Marc Albrecht Trading, entwickelt als eigenständige Strategie neben dem bekannten MATrader AI. Während MATrader AI auf adaptive Zyklen und größere Marktbewegungen ausgerichtet ist, wurde MATrader QuickScalper für schnelle Ausführungen, kurze Trade-Dauer und saubere Scalping-Einstiege entwickelt. Dieser EA trägt bewusst den Namen MATrader, da er auf d
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experten
BTCUSD GRID EA ist ein automatisiertes Programm, das zur Verwendung der Grid-Handelsstrategie entwickelt wurde BTCUSD GRID EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler äußerst nützlich.   Es gibt zwar andere Arten von Trading-Bots, die Sie verwenden können, aber die logische Natur der Grid-Trading-Strategie macht es für Krypto-Grid-Trading-Bots einfach, automatisierten Handel ohne Probleme durchzuführen.   BTCUSD GRID EA ist die insgesamt beste Plattform, wenn Sie einen Grid-Tradin
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experten
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Guran xauusd
Ran Gu
Experten
Derzeit ermäßigt: $30 pro Monat für die ersten zehn Benutzer, danach wieder $1000 pro Monat Einführung in die Funktion Wenn das Bearbeitungsfeld über dem Bildschirm "Trading Volume Heatmap = 0" anzeigt, warten Sie bitte geduldig 1. Wenn das Eingabefeld oberhalb des Bildschirms "Reverse=0" anzeigt (Wait=1: bereit zum Kaufen, Wait=-1: bereit zum Verkaufen) 2. Wenn der Wartezähler nicht Null ist und die Wartezeit gleich dem Reverse-Wert ist, eröffnet der EA offiziell eine Position. Sie können i
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Experten
GOLD MAX - Eine neue Ära der Goldhandelsintelligenz Willkommen in einer völlig neuen Dimension des Goldhandels! Wir präsentieren Ihnen GOLD MAX , das neueste Mitglied der Trend Intelligent Trading System-Familie, das auf den präzisen Handel mit XAUUSD (Gold/USD) spezialisiert ist. Egal wie der Markt schwankt, GOLD MAX nutzt außergewöhnliche Strategien und eine stabile Performance, um Ihnen zu helfen, brillante Handelsmöglichkeiten auf dem Goldmarkt zu nutzen! Warum GOLD MAX wählen?
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experten
Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten Zeit des Servers des Instruments eingestellt,
Avato
Nikolaos Bekos
Experten
Der Avato ist eines unserer eigenständigen Tools. (Ein darauf basierendes Signal wird in Zukunft auch auf Mt4 Market zur Verfügung gestellt werden). Es wurde um eine kombinierte Form von Hedging- und Martingale-Techniken herum entwickelt und verwendet hochentwickelte Algorithmen und Filter, um die Trades zu platzieren. Es verwendet Stop-Loss und Take-Profit-Levels, während die Lot-Größe automatisch nach den entsprechenden Multiplikator-Einstellungen berechnet wird. Wir betrachten es als eine Too
AreaFiftyOne
Valeri Balachnin
Experten
Area 51 EA generiert Signale für verschiedene Strategien. Hat verschiedene Money-Management-Strategien und dynamische Losgrößenfunktion. Wenn eine Position eröffnet wird, ist sie mit einem Take Profit und einem Stop Loss ausgestattet. Wenn die Position rentabel wird, wird ein dynamischer Stop-Loss basierend auf den angegebenen Werten (TrailingStep und DistanceStep) festgelegt und ständig nachgeführt. Auf diese Weise können Sie immer Positionen mit Gewinn schließen. Wenn Sie möchten, dass Ihre ma
Price Breakthrough EA
Jun Hu
Experten
Hinweis : Der Spread-Wert, die Slippage des Brokers und die VPS-Geschwindigkeit beeinflussen die Handelsergebnisse des Expert Advisors. Empfehlungen: Gold mit einem Spread bis zu 3, USDJPY mit einem Spread bis zu 1,7, EURUSD mit einem Spread bis zu 1,5. Die Ergebnisse werden besser sein, wenn die Bedingungen besser sind. Der Ping-Wert zwischen VPS und dem Broker-Server sollte unter 10 ms liegen. Außerdem ist es umso besser, je kleiner die Stop-Level-Anforderung des Brokers ist; 0 ist am besten.
Perfection
Mikhail Senchakov
Experten
Perfection ist ein vollautomatischer und sicherer Handelsroboter mit mehreren Währungen. Der Roboter ist sowohl für den Portfoliohandel als auch für den Handel mit einem einzelnen Instrument konzipiert. Der EA verwendet keine Mittelwertbildungsmethoden, das Volumen der Positionen ist streng reguliert. Orders werden nur in Richtung der Marktbewegung in einem Raster eröffnet. Dadurch arbeitet der Roboter effizient bei starken Bewegungen. Der Algorithmus zur Entscheidungsfindung verwendet keine Ind
Smart Trade
Phong Vu
Experten
Einführung in den Smart Trade Price Action Expert Advisor Smart Trade Price Action ist ein Expert Advisor (EA) mit einer flexiblen und vielfältigen Handelsstrategie, die für 15 Währungspaare auf dem All-Timeframe gilt. Dieser Ansatz erhöht die Chancen auf nachhaltiges Wachstum und reduziert gleichzeitig das Risiko, sich auf ein einziges Paar oder einzelne Trades zu verlassen. Das Risikomanagement wird streng kontrolliert, um die Sicherheit Ihres Kapitals zu gewährleisten. Smart Trade Price Ac
Multiday Overlay Strategy
Fabio De Gaetano
Experten
Mit dem Multiday Overlay Strategy EA können Sie alle Haupt-/Minor-/Cross-Paare am Forex parallel handeln. Dieser EA ist ziemlich einzigartig, da er in der Lage ist, "dem Markt zu folgen", das heißt: Es ist keine Optimierung erforderlich; derselbe Satz von Eingabeparametern ist für alle Paare geeignet; Sie brauchen die Eingabeparameter nicht zu ändern, auch wenn sich die Marktbedingungen ändern. Diese 3 Eigenschaften bedeuten, dass der EA nicht "manuell" an ein bestimmtes Paar in einem bestimmten
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
Experten
Price Action EA für Scalping. Öffnen Sie Trades durch bar Höhe, wenn bar Höhe erfüllen komplexe mathematische Berechnungen. Timerame ist grundlegend M1 und arbeitet alle Forex-Symbole. Prozentuales Trailing-System. Zeitliche Begrenzung. Autolot durch Prozentsatz der Balance. Einstellungen von ea automatisch. Schließen Sie Sicherheit durch Zeit in Minuten und schließen Sie Ihre Bestellung nach x Minuten, auch wenn es nicht in Gewinn oder Verlust von Ihnen. Setzen Sie Stoploss und Takeprofit Wert
CSM System
Michal Milko
Experten
Das CSM-System ist derzeit vollständig automatisiert, mit allen besonderen Merkmalen und Funktionen, gesteuert und regelmäßig überwacht. Seine Entwicklung, die Parameter und die einzelnen Algorithmen werden von einer erfahrenen Gruppe von Programmierern professionell bewertet und optimiert, die neue aktualisierte Versionen des Systems entwickeln. Im Gegensatz zu anderen Systemen haben wir uns darauf konzentriert, ein System zu schaffen, bei dem die erfolgreichen Backtesting-Ergebnisse mit der r
TSO Price Channel
Dionisis Nikolopoulos
Experten
TSO Price Channel ist eine komplette Handelsstrategie, die darauf ausgerichtet ist, aus der Marktvolatilität Profit zu schlagen. Das System nutzt die intrinsische Tendenz des Marktes, seine periodischen Höchst- und Tiefststände zu erreichen. Durch den Einsatz mehrerer Instrumente wird die Abhängigkeit des Systems von einem einzelnen Instrument reduziert. Vollständige Strategie mit vollständig integriertem positiven und negativen Management. Funktioniert mit jedem Instrument. Es werden keine auss
Marrykey stock indexes
Kostiantyn Kuzmin
Experten
ACHTUNG WICHTIG: Verwenden Sie dieses System nicht zum Handel mit Währungspaaren. ACHTUNG ES IST WICHTIG: Verwenden Sie dieses System nicht zum Handeln und Testen ohne individuelle Set-Dateien für den ausgewählten Broker. Marrykey Aktienindizes - Scalper System basiert auf einem hybriden Kombinatorik gebaut Ichimoku mit 6 verschiedenen Strategien ausgestattet und ist in erster Linie auf den amerikanischen Aktienmarktindizes zu arbeiten wie der S & P500, NASDAQ, Dow Jones, Russell2000. Das System
Win Sniper Follow
Nirundorn Promphao
1 (1)
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Win Sniper Follow ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Der RSI-Indikator und ein ATR-basierter Filter werden für den Einstieg verwendet. Die Überwachung des realen Betriebs sowie meine anderen Produkte finden Sie hier: https: //www.mql5.com/en/users/winwifi/ Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 100 USD, der empfohlene Zeitrahmen ist M15, H1, H4. Verwenden Sie einen
The seed of a big tree
Jun Feng
Experten
Dies ist ein vollautomatischer EA, der auf Preisschwankungen basiert und das Prinzip der speziellen Erkennung von Preis und Gleichgewicht verwendet. Die Parameter sind einfach und anpassungsfähig, der EA kann mit Schock, Trend, Daten, Nachrichten und anderen Arten von Markt umgehen, und die Leistung ist stabil. Run timeframe: die Ergebnisse sind in jedem Zeitraum gleich. Eine Demonstration der Ausführung des EA kann unter den folgenden Links eingesehen werden: https://www.mql5.com/zh/signals/470
Chicken peck rices
Jun Feng
Experten
Hühneraugen-Reis Dies ist ein kurzfristiger EA, der auf Preisdurchbrüchen basiert, und die Parameter sind einfach und anpassbar. Anforderungen: Run timeframe: H1; Die Art des Kontos: ECN, Spread der Währung≤3, zum Beispiel, EURUSD, USDJPY, und andere. Der minimale Spread für die Auftragsänderung: 0, das bedeutet, dass der minimale Abstand zwischen dem Stop-Loss oder Take-Profit und dem aktuellen Preis Null ist. Sie müssen die erforderlichen Konten verwenden, um die Zuverlässigkeit des Gewinns zu
Big Hunter
Mehdi Sabbagh
5 (1)
Experten
Der Multi-Strategie-Handelsroboter Dieser automatische Handelsroboter verwendet immer einen Stop-Loss. Big Hunter wurde speziell für den Goldhandel entwickelt, aber Sie können ihn auch mit anderen Paaren testen, da Sie Zugriff auf die Parameter haben. Der Roboter verwendet verschiedene Strategien wie Swing-Trading , Momentum-Trading , Positionshandel und mehr. Er wurde in den letzten 10 Jahren unter den härtesten, simulierten Marktbedingungen rückgetestet. Jeder Handel hat einen eigenen SL, T
The Revolution Simple Trade
Herry Gani
Experten
THE REVOLUTION Simple Trade ist für alle Arten von Tradern geeignet, egal ob Sie Swing Trader, Day Trader oder Scalper sind. THE REVOLUTION Paket besteht aus 3 EAs, die zu einem einzigen EA kombiniert werden, der viele Strategien erstellen kann, abhängig von den Handelsfähigkeiten, die jeder Trader nutzt/kennt. Wir bieten AUTO_SETTING vor allem für Anfänger oder keine Erfahrung Investoren, die diese AUTO_SETTING wird den Handel zu erreichen 1000 Punkte oder 10% / Monat, und für Händler / Investo
Weitere Produkte dieses Autors
XAU Turbo Scalper
Yasir Mohammed Sachit Sachit
1 (1)
Experten
XAU Turbo Scalper - Fortgeschrittener Gold Scalping Expert Advisor Haftungsausschluss : Der Handel mit XAUUSD (Gold) und anderen Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement und testen Sie immer ein Demokonto, bevor Sie live handeln. Überblick XAU Turbo Scalper ist ein Hochgeschwindigkeits-Handelsroboter, der speziell für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde.
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension