Treasure AI GFX
- Experts
- Yasir Mohammed Sachit Sachit
- 버전: 5.21
- 활성화: 5
💎 GFX Treasure AI
🤖 روبوتات تداول للذهب والبيتكوين
GFX Treasure AI هو نظام تداول آلي متطور مدعوم بمؤشر GFX Treasure AI ، مصمم للنمو من أسواق XAUUSD و BTCUSD .
⭐ الميزات الرئيسية
✅ دخول دقيق على الشركات باستخدام SuperTrend
✅ نظام مارتينجال للتخفيضات
✅ حماية متعددة الطبقات ( سهولة التوقف، خسارة المتحرك، تصفية المتحرك)
✅ جاهز للتداول الفوري - جاهز للتداول للخيارات مُختبر
💰 متطلبات
الحد الأقصى 🔹 الحد البسيط: 5000 دولار
🔹 المال المال به: 10000 دولار لأقصى قدر من الأمان
📊 الأداء المتميز
📈 التنفيذ الشهري: يصل إلى 25% (الذهب) / 30% (البيتكوين)
📉 الحد الأقصى للانحفاض: أقل من 25%
🔥 لماذا تختار GFX Treasure AI؟
💎 استراتيجية تداول مُثبتة
💎 يعمل على الساعة سبتمبر أيام الأسبوع
💎 بطارية الحياة
💎 دعم فني سريع عبر تيليجرام
📩 تواصل معنا الآن ابدأ
JustMarkets-Demo
8341471
GFXai@90
💎 GFX Treasure AI
🤖 روبوتات تداول للذهب والبيتكوين
نظام ذكي يعتمد على مؤشر GFX Treasure AI المتميز من الذهب (XAUUSD) والبيتكوين (BTCUSD) .
⭐ المميزات الرئيسية
✅ إشارات دقيقة مع SuperTrend
✅ نظام مارتن الذكي لأضرار ضرر
الدخول ✅ حماية متعددة (Equity Stop – Trailing Stop – Time Filter)
✅ جاهز للعمل فورًا.
💰 رأس المال
🔹 الحد الأدنى: 5,000$
🔹 رأس المال الجديد به: 10,000$ للأداء
📊 الوزن الفاني
📈 عائد شهري: حتى 25% ذهب / 30% بيتكوين
📉 الأقصى الأقصى: أقل من 25%
🔥 لماذا GFX Treasure AI؟
💎 استراتيجية مجربة
💎 يعمل 24/7
💎 تحديثات مجانية مدى الحياة
💎 دعم فني سريع عبر تيليجرام
📩 للطلب والتفاصيل تواصل معنا الآن