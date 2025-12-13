Treasure AI GFX

Gold Treasure AI is an advanced automated trading system powered by the SuperTrend indicator, designed to generate stable profits from XAUUSD and BTCUSD markets.

Key Features
✅ Accurate trend-based entries using SuperTrend
✅ Smart Martingale system for loss recovery
✅ Multi-layer protection (Equity Stop, Trailing Stop, Time Filter)
✅ Plug & Play – ready to trade with tested settings

💰 Capital Requirements
🔹 Minimum: $5,000
🔹 Recommended: $10,000 for optimal safety

📊 Expected Performance
📈 Monthly Return: Up to 25% (Gold) / 30% (Bitcoin)
📉 Max Drawdown: Below 25%

🔥 Why Choose GFX Treasure AI?
💎 Proven trading strategy
💎 Operates 24/7
💎 Free lifetime updates
💎 Fast technical support via Telegram

📩 Contact us now to get started


💎 GFX Treasure AI
🤖 روبوت تداول احترافي للذهب والبيتكوين

نظام تداول ذكي يعتمد على مؤشر SuperTrend لتحقيق أرباح مستقرة من
Gold (XAUUSD) و Bitcoin (BTCUSD).

المميزات الرئيسية
✅ إشارات دخول دقيقة مع SuperTrend
✅ نظام مارتينجال ذكي لتعويض الخسائر
✅ حماية متعددة (Equity Stop – Trailing Stop – Time Filter)
✅ جاهز للعمل فورًا بإعدادات مجربة

💰 رأس المال
🔹 الحد الأدنى: 5,000$
🔹 الموصى به: 10,000$ للأداء الأفضل

📊 الأداء المتوقع
📈 عائد شهري: حتى 25% ذهب / 30% بيتكوين
📉 سحب أقصى: أقل من 25%

🔥 لماذا GFX Treasure AI؟
💎 استراتيجية مجربة
💎 يعمل 24/7
💎 تحديثات مجانية مدى الحياة
💎 دعم فني سريع عبر تيليجرام

📩 للطلب والتفاصيل تواصل معنا الآن


