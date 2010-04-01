💎 GFX Treasure AI

🤖 روبوتات تداول للذهب والبيتكوين

GFX Treasure AI هو نظام تداول آلي متطور مدعوم بمؤشر GFX Treasure AI ، مصمم للنمو من أسواق XAUUSD و BTCUSD .

⭐ الميزات الرئيسية

✅ دخول دقيق على الشركات باستخدام SuperTrend

✅ نظام مارتينجال للتخفيضات

✅ حماية متعددة الطبقات ( سهولة التوقف، خسارة المتحرك، تصفية المتحرك)

✅ جاهز للتداول الفوري - جاهز للتداول للخيارات مُختبر

💰 متطلبات

الحد الأقصى 🔹 الحد البسيط: 5000 دولار

🔹 المال المال به: 10000 دولار لأقصى قدر من الأمان

📊 الأداء المتميز

📈 التنفيذ الشهري: يصل إلى 25% (الذهب) / 30% (البيتكوين)

📉 الحد الأقصى للانحفاض: أقل من 25%

🔥 لماذا تختار GFX Treasure AI؟

💎 استراتيجية تداول مُثبتة

💎 يعمل على الساعة سبتمبر أيام الأسبوع

💎 بطارية الحياة

💎 دعم فني سريع عبر تيليجرام

📩 تواصل معنا الآن ابدأ





JustMarkets-Demo

8341471

GFXai@90





