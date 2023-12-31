Mr Beast Candlestick alerts

Indicador "Candlestick Alert Pro" para MetaTrader: Maximiza tu Trading con Alertas de Patrones de Velas

El indicador "Candlestick Alert Pro" es una herramienta esencial para traders que desean potenciar su análisis técnico, identificando patrones de velas clave y recibiendo alertas estratégicas en tiempo real. Compatible con MetaTrader, este indicador proporciona una visión detallada de la acción del precio, permitiendo decisiones informadas y oportunas.

Características Destacadas:

  1. Identificación de Patrones de Velas: Reconoce una amplia gama de patrones de velas, desde patrones simples hasta formaciones más complejas. Proporciona una visión completa de la psicología del mercado encapsulada en las velas.

  2. Alertas Personalizadas: Configura alertas a medida para los patrones de velas que más te interesan o que se alinean con tu estrategia. Recibe notificaciones instantáneas cuando se forme un patrón específico, manteniéndote siempre al tanto de las oportunidades emergentes.

  3. Detección en Tiempo Real: La capacidad de detección en tiempo real del "Candlestick Alert Pro" te permite reaccionar rápidamente a cambios en la acción del precio, asegurando que no te pierdas patrones cruciales mientras se desarrollan.

  4. Interfaz Intuitiva: Gracias a gráficos claros y herramientas visuales, la interfaz intuitiva facilita la interpretación de los patrones de velas identificados. Incluso los traders menos experimentados pueden beneficiarse de su uso.

  5. Personalización Avanzada: Ajusta los parámetros según tus preferencias y estrategias de trading específicas, adaptando el indicador a tu estilo único.


Recommended products
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicators
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
CRT Master Indicator MT4
Javier Sobrino Vega
Indicators
CRT Master Indicator identifies market structure cycles based on Candle Range Theory (CRT) and institutional order flow principles: Accumulation, Manipulation, and Distribution. The indicator identifies range sweeps (liquidity grabs) where price manipulates past structural high/low levels before closing back inside the range. It provides visual zone mapping and multi-timeframe context through Ghost Candles. An automated trading version of this logic is available as the CRT Master EA on my MQL5 p
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicators
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
WaveTrend Oscillator Indicator
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicators
The WaveTrend Oscillator MT4 is a powerful trading indicator designed to enhance your market analysis by identifying momentum shifts and potential trend reversals. Ideal for traders of all levels, this tool offers valuable insights into overbought and oversold conditions across various markets, including forex, cryptocurrencies, and commodities. With its ability to generate accurate buy and sell signals, the WaveTrend Oscillator MT4 empowers traders to make informed decisions, effectively increa
Master Volume profile
Israr Hussain Shah
Indicators
Money Flow Profile MT5 HERE   Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis This Master Edition is engineered for clarity and speed, featuring a unique Auto-Theme Sync system that instantly beautifies your chart layout upon loading. Key Features: True Money Flow Calculation: Goes beyond stand
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Auto FIBO Pro"   Crypto_Forex  indicator  - is great auxiliary tool in trading! Indicator automatically calculate and place on chart Fibo levels and local trend lines (red color). Fibonacci levels indicate key areas where price can reverse. Most important levels are 23.6%, 38.2%, 50% and 61.8%. You can use it   for reversal scalping  or for zone grid trading. There are plenty of opportunities to  improve your current system using Auto FIBO Pro indicator as well. It has Info Spread Swap Displa
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicators
Daily Candle Predictor is an indicator that predicts the closing price of a candle. The indicator is primarily intended for use on D1 charts. This indicator is suitable for both traditional forex trading and binary options trading. The indicator can be used as a standalone trading system, or it can act as an addition to your existing trading system. This indicator analyzes the current candle, calculating certain strength factors inside the body of the candle itself, as well as the parameters of
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicators
VR Cub is an indicator for getting high-quality entry points. The indicator was developed to facilitate mathematical calculations and simplify the search for entry points into a position. The trading strategy for which the indicator was written has been proving its effectiveness for many years. The simplicity of the trading strategy is its great advantage, which allows even novice traders to successfully trade with it. VR Cub calculates position opening points and Take Profit and Stop Loss targe
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicators
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicators
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. Ins
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicators
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicators
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Price Magnets
Ivan Simonika
Indicators
Price Magnet — Price Density and Attraction Levels Indicator Price Magnet is a professional analytical tool designed to identify key support and resistance levels based on statistical Price Density. The indicator analyzes a specified historical period and detects price levels where the market spent the most time. These zones act as “magnets,” attracting price action or forming a structural base for potential reversals. Unlike traditional Volume Profile tools, Price Magnet focuses on price-time d
Laser Trend
Nicolas Zouein
Indicators
The trend is your friend! This is what this indicator is all about. Follow this famous saying and be safe. Characteristics: Buy/Sell signals fixed on the close of a bar. Works on all symbols and all timeframes. Clear visual market trend laser line, Buy/Sell signal arrows, market strength meter, TP1 & TP2 boxes. Visual signals when to enter, when to exit the market. No repainting. Compatible with Flexible EA for trading automation. (Ask for a free set file optimized to perform 2010-2018) Parame
Trend Scan Friend
Israr Hussain Shah
Indicators
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis Trend Identification: Look for the color change. When candles turn Green , look for Buy opportunities. When they turn Red , look for Sell opportunities. Entry: Enter on the break of the trend line or on the pullback to the line. Stop Loss: Use the
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicators
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
Dollar Mint Indicator
David Mwaniki Mbugua
Indicators
Dollar mint indicator is a special workmanship with years of experience in forex.   Dollar mint ea is a fully non repaint indicator optimised with price action data such that once it gives you a signal t . The indicator   can be used to trade anything on the mt4 with much ease. Benefits ; Fully non repaint Use in any timeframe Use in all the available tradable assets on mt4 Best to use on h4. It generates fully analysed buy and sell signals based on trend and also filters out retracements and
REX complete 3in1
Christophe Godart
Indicators
This is the complete REX package. It consists of the lite, pro and ULTRA version.  Perfect for beginners and intermediates. REX complete is 100% non repaint. The strategy is based on a mix of different strategies, statistics, including pivot points, oscillators and patterns.  As the trading idea consists of a variety of some classic indicators like Momentum, Williams Percent Range, CCI, Force Index, WPR, DeMarker, CCI, RSI and Stochastic, it is clear that the fundamental indicators have being u
SmartSignal Sniper
Ahmed Ismail Muhammad Ismail Al Talhat
Indicators
SmartSignal Sniper: Your Ultimate Trading Companion Unlock the power of precision trading with SmartSignal Sniper. Engineered to deliver accurate buy and sell signals, this advanced tool empowers traders of all levels to navigate the financial markets with confidence and clarity. Key Features: Pinpoint Accuracy: SmartSignal Sniper utilizes advanced algorithms to provide precise buy and sell signals, helping traders identify lucrative opportunities in the market. Lightning-fast Execution: With re
MFI Flat Detector mt
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex Indicator "MFI FLAT Detector" - is an efficient auxiliary tool in trading! No Repaint. I offer you to upgrade your trading methods with this great indicator for MT4. - Indicator shows price Flat areas on the chart. It has "Flat sensitivity" parameter - which is responsible for flat detection. - "MFI FLAT Detector" is very useful for divergence detection and it is great to combine with Price Action as well. - You can use it for trend following systems to detect flat zones and avoid
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicators
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
Volume Profile Sniper
Vadim Verkhovtsev
Indicators
Volume Profile Sniper v11.1 is a comprehensive market analysis tool A professional approach to trading Volume Profile Sniper v11.1 combines more than 15 key filters in one indicator, providing clear signals based on a comprehensive assessment of the market situation. Main features Volume imbalance analysis – the algorithm calculates the share of buyers and sellers in each candle, signaling the predominance of one of the parties (configurable threshold from 50% to 90%). Multilevel signal filte
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
Indicators
This indicator is another variant of the famous powerful indicator Fibonacci-SS https://www.mql5.com/en/market/product/10136 but has different behaviour in placing Pending Order and TP Line. Automatically places Fibonacci retracement lines from the last highest and lowest visible bars on the chart with: An auto Pending Order (Buy/Sell). Taking Profit 1, Taking Profit 2 is pivot point and Taking Profit 3 for extended reward opportunity. The best risk and reward ratio. Simple and powerful indicat
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicators
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2251)
Indicators
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicators
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Market Overview MT4
Mehran Sepah Mansoor
5 (1)
Indicators
Optimize your trading decisions with our market strength and sentiment indicator and no longer trade against the trend! Meticulously designed for serious traders who value accurate and timely information, our indicator provides a bird's-eye view of the 28 major pairs in a very simple way. This tool is able to rank the currency pairs based on terms of popularity, bullish or bearish trend strength and percentage of buyers and sellers / MT5 version .  Features Real-Time Trend Strength: Get an accu
Buy and sell zones
Evgeniy Zhdan
5 (2)
Indicators
Indicator for determining flat and trend. If the price is below any of the two histograms and two lines (red and blue), this is a sell zone. When purchasing this version of the indicator, MT5 version for one real and one demo account - as a gift (to receive, write me a private message)! If the price is above any of the two histograms and two lines (red and blue), this is a buy zone. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/70409 If the price is between two lines or in the zone of
Supply Demand ZoneX
Mohamed yehia Osman
Indicators
Supply Demand Zones indicator for possible BUY / Sell Zones based on smart volumes indicator two levels of buy/Sell Zones : Main BUY/SELL area  SUPPLY area in Red DEMAND area in Green your strategy is to follow generated Arrows : 1- you can Buy when price is Closed above a green BUY area and above high of previous candle  2- you can Sell when price is Closed below  a red  SELL area   and below low of previous candle  Also, a separate indicator window for SMART CANDLES used to detect the Big Supp
Dynamic Trading Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Dynamic Trading Oscillator" - is an advanced custom Crypto_Forex indicator - efficient Trading tool for MT4!  - New generation of Oscillators - see pictures to check how to use it. - Dynamic Trading Oscillator has adaptive Oversold/Overbought zones. - Oscillator is an auxiliary tool to find exact entry points from dynamic OverSold/OverBought areas. - Oversold values: below Blue line, Overbought values: above Red line . - This indicator is great to combine with Price Action patterns as well. -
Buyers of this product also purchase
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (27)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (2)
Indicators
SR Liquidity is a trading indicator designed to reveal the hidden zones where market liquidity concentrates and price reacts most strongly. These special liquidity areas act as powerful support and resistance levels, giving you a clear map of where the market is most likely to reverse. Instead of drawing ordinary Support/Resistance lines, SR Liquidity analyzes real price behavior to detect the zones where buying and selling pressure accumulate. These are actually the pools of liquidity that driv
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
4.33 (3)
Indicators
DayTrader PRO (Buy DayTrader PRO and Get another Paid Self Optimizing indicator for Free as Bonus) DayTrader PRO   is an advanced trading indicator that combines John Ehlers' Laguerre Filter with a powerful Auto-Optimization Engine. Instead of using fixed parameters, the indicator automatically searches for the best settings based on recent market conditions, helping you adapt to changing volatility without constant manual adjustments. The indicator generates clear   BUY   and   SELL   signals
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
Indicators
Gann Made Easy is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
5 (1)
Indicators
discount ends soon original price 69 $ ZORYK — Advanced XAUUSD Signal System for MetaTrader 4 You know the feeling. You spend time analyzing gold. You wait for the entry. You finally open the trade, and price immediately moves against you. You close too early, move the Stop Loss, or hesitate for a few seconds. Then the market reaches the exact destination you originally expected without you. The direction was not always the problem. The real problem was uncertainty. You did not know exactl
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (31)
Indicators
PRO Renko System is a highly accurate trading system specially designed for trading RENKO charts. The ARROWS and Trend Indicators DO NOT REPAINT! The system effectively neutralizes so called market noise giving you access to accurate reversal signals. The indicator is very easy to use and has only one parameter responsible for signal generation. You can easily adapt the tool to any trading instrument of your choice and the size of the renko bar. I am always ready to provide extra support to help
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (5)
Indicators
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calculation
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Indicators
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Indicators
This product was   updated   for   the 2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. Atomic Analyst is a non-repainting, non-redrawing, and non-lagging price action trading indic
KT Renko Patterns MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
2.33 (3)
Indicators
KT Renko Patterns identifies eight formations on an existing live Renko chart and draws the pattern structure, a stop-loss reference, and Fibonacci target levels directly on the chart. Set up the Renko chart first. MetaTrader does not create Renko charts by default. Open a live Renko chart with the generator of your choice, then attach this indicator to that chart. The indicator analyzes Renko bricks. It does not create the bricks or place trades. As new bricks arrive, the indicator watches for
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (3)
Indicators
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-Layer Filter, Auto TP/SL, Quality Score & Signal History Save | Complete XAUUSD Trading System No repaint in real time. The moment a signal appears, the arrow, entry, TP and SL are locked on the spot and never move afterward. What you trade is this real-time signal. And in v7.20, every signal that is actually sent is auto-saved and restored exactly after restart. BUYER BONUS Buy the lifetime license and receive AI Zone Radar (
Angle Indicator
Vitalyi Belyh
Indicators
Angle Iindicator - is an indicator for identifying direction changes and trend confirmation. It analyzes price behavior and identifies reversal points, identifying peaks and troughs on the chart. It supports trend directions. Suitable for use on any financial instruments and timeframes. The internal parameters are already configured; all you need to do is place the indicator on the chart and set the "Multiplier" parameter for the desired result. The indicator generates arrows on the current ca
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.75 (8)
Indicators
This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE: Smart Trend Trading System   is currently available for $99. The price will   increase to $199   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. Smart Trend Trading System is a complete non-repainting, non-re
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (62)
Indicators
A. What is A2SR ?   * It's a leading technical indicator (no repaint, no lagging). -- Guidance : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR has a special technique in determining the levels of Support ( demand ) and Resistance ( supply ) . Unlike the ordinary way that we seen on the net, A2SR has a original concept in determining actual SR levels.
IQ FX Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (2)
Indicators
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods . It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Setup & Guide:  Download  MT5 Ver
Price Action Sniper
Elmira Memish
5 (3)
Indicators
Price Action Sniper is designed to trade the Price Action on the desired chart time frame. - Trend Reversals. - Trend Continuation. - Brekaouts. - Good tool for Binary Options Price action forms the basis for all technical analysis of a currency pair, commodity or other asset chart. Many short-term traders rely exclusively on price action and the formations and trends extrapolated from it to make trading decisions. Technical analysis as a practice is a derivative of price action since it uses p
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
Indicators
Scalper Inside PRO helps you read the intraday trend and plan a trade before you enter the market. It is built around three exclusive strategies for a sharper read of the market. The moment a signal appears, the indicator evaluates market direction and calculates the key levels, so you see the potential entry, the expected stop-loss and several profit-taking levels in advance. Detailed performance statistics show how different instruments and strategies performed in history and help you pick ass
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Indicators
Trading Special – 30% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the pot
PZ Turning Points MT4
PZ TRADING SLU
1 (1)
Indicators
Identify key turning points with reliable fractal analysis This indicator examines the price structure of fractals of different periods to determine possible reversal points in the market, providing timing to positional traders that already have a fundamental or technical valuation model. Unlike its younger brother, Reversal Fractals , this indicator won't miss reversals because of the period selected, and will find reversal fractals on a zig-zag fashion, ignoring those reversals which do not
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
Indicators
Friends, we present to your attention our new Forex Gump Laser indicator. Since there are no designers in our team, but mainly mathematicians, financiers, programmers and traders, we did not make any special changes in the indicator design. In appearance, it resembles the usual Forex Gump. On the other hand, Forex Gump has become not just the name of an indicator, it is a brand. And we try to preserve the corporate identity in all its varieties. The whole essence of the indicator in its operatio
Level Breakout Indicator
Vitalyi Belyh
Indicators
Level Breakout Indicator is a technical analysis product that works from upper and lower boundaries, which can determine the direction of the trend. Works on candle 0 without redrawing or delays. In its work, it uses a system of different indicators, the parameters of which have already been configured and combined into a single parameter - “ Scale ”, which performs gradation of periods. The indicator is easy to use, does not require any calculations, using a single parameter you need to select
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.8 (104)
Indicators
Trading Special – 30% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This dashboard software is working on 28 currency pairs plus one. It is based on 2 of our main indicators (Advanced Currency Strength 28 and Advanced Currency Impulse). It gives a great overview of the entire Forex market plus Gold or 1 indices. It shows Advanced Currency Strength values, currency speed of movement and signals for 28 Forex pairs in all (9) timeframes. Imagine how your trading will improve when you can watch
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicators
Noise filtering: the key to mastering trends This indicator tracks the market trend with an unmatched reliability, by ignoring sudden fluctuations and market noise. It has been designed to trend-trade intraday charts and small timeframes. Its winning ratio is around 85%. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade Find oversold/overbought situations Enjoy noise-free trading at all times Avoid being whipsawed in intraday charts The indi
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (38)
Indicators
Scalper Vault is a professional scalping system which provides you with everything you need for successful scalping. This indicator is a complete trading system which can be used by forex and binary options traders. The recommended time frame is M5. The system provides you with accurate arrow signals in the direction of the trend. It also provides you with top and bottom signals and Gann market levels. The indicator provides all types of alerts including PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFT
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicators
TREND LINES PRO    helps understand where the market is truly changing direction. The indicator shows real trend reversals and points where major players re-enter. You see   BOS lines   Trend changes and key levels on higher timeframes — without complex settings or unnecessary noise. Signals don't repaint and remain on the chart after the bar closes. VERSION MT 5     -     Reveals its maximum potential when paired with the   RFI LEVELS PRO  indicator What the indicator shows: Real shifts   tren
ReTest Histogram ms
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex Indicator "ReTest Histogram" for MT4, No Repaint. - ReTest_Histogram indicator can be used for search of entry signals into the main trend direction after the retesting of strong S/R level. - ReTest Histogram can be in 2 colors: red for bearish trend and green for bullish one. - Once you see steady consecutive histogram columns of the same color it means new trend takes place. - ReTest signal is 1 column with opposite color in histogram and next column with trend color (see the pic
Gold Multi Factor Adaptive Engine
Guang Jun Huang
Indicators
Adopt market correlation and indicator resonance Here are some trading recommendations based on the current market conditions: (1) Note: It doesn't mean you have a perfect deal, but rather helps you avoid bad trades (2) Why traditional indicators are prone to distortion. For example, the 10-day moving average is calculated by calculating the average price of the top 10 candlesticks. Result: I prove I want to rise, and the signal is easily distorted. This indicator adopts a self-proof + corrob
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Indicators
Super Signal – Skyblade Edition Professional No-Repaint / No-Lag Trend Signal System with Exceptional Win Rate | For MT4 / MT5 It works best on lower timeframes, such as 1-minute, 5-minute, and 15-minute charts. Core Features: Super Signal – Skyblade Edition is a smart signal system designed specifically for trend trading. It applies a multi-layered confirmation mechanism to detect only strong, directional moves supported by real momentum. This system does not attempt to predict tops or bottoms
More from author
Mr Beast Indicator
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicators
Indicador Gratuito desarrollado por Mr Beast Inversiones Mr Beast : Gestión de riesgo profesional. Brindo a la comunidad la entrada a productos de M Beast. Echar un vistazo a mis señales y expert advisors. Descuentos de hasta 70% Diclaimer: La negociación en Forex, CFD y Opciones conlleva un riesgo de pérdida sustancial y no es adecuada para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede actuar en su contra y también en su favor, Antes de decidirse a operar en productos tan apalanca
FREE
Mrindicator
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicators
Looking to take your forex trading to the next level? Look no further than my revolutionary forex indicator. Here are j many reasons why you should start using my indicator today: Easy to Use: With an intuitive interface and simple setup process, my forex indicator is easy for traders of all levels to use. Comprehensive Data Analysis: My forex indicator is backed by rigorous data analysis and machine learning algorithms, giving you a comprehensive view of the market. Real-Time Updates: Stay up-t
Mr Robot v2
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST ROBOT MR I USE IT DAILY IN MY ACCOUNTS This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee future results, and the Forex mar
Mr Robot and source code
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee future results, and the Forex mark
Dragon Master v1
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Mi favourite robot I used every day in my accounts Designed for forex trading This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee fut
FTMO Pass Challenge v1
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
FTMO EXPERT The expert advisor created BASED ON THE RULES OF FUNDED tests, using artificial intelligence and multiple strategies in a single robot, combines advanced technology with innovative approaches in the field of artificial intelligence applied to finance. This advisor has been designed to take advantage of artificial intelligence and automation in the field of investments and financial operations. Through the use of sophisticated algorithms and data analysis techniques, the advisor is ab
Darwinex Obtain Funding
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Obtain Funding Darwinex Un asesor experto diseñado para cuentas de Darwinex teniendo en cuenta sus reglas de drop y apalancamiento 1:10 .Diseñado especielmente para  la gestión de activos de divisas. Especializado para divisas en el eur usd por el bajo spread recomendación de métrica H1 Darwinex es una excelente plataforma y hemos creado este robot para trabajar expresamente con ella. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading
All Challenges
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Pass All Challenge prop firms. Un robot experto diseñado para enfrentar las evaluaciones y  operar de manera automatizada en el mercado financiero, específicamente en el par de divisas EUR/USD en el marco de tiempo H1. Este robot ha sido entrenado en las siguientes firmas:  FTMO, MYFOREXFUNDS, FUNDEDNEXT, NEXSTEPFUNDING, E8 y muchas otras. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este r
Best Edge EA
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Best Ea Edge strategy Low risk. Oferta de lanzamiento para este estupendo asesor experto ideal para cuentas pequeñas y grandes. Utiliza un sistema de coberturas muy avanzado . Especialmente diseñado para divisas como el Eur Usd Métrica utilizada H1 Lotaje recomendado para empezar 0.01. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias co
Hedging Lots Repeat
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
ADX Forex Trading Strategy (Hedging Lots Repeat) I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance d
Best Grid Hedge
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST GRID EDGE RECOMMENDED H1 EUR USD 0.01 LOTS SET: euro usd Metric H1 distance pips 20 The expert advisor that I have created focuses on providing highly professional risk management through the use of a hedging strategy. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies
Grid and Break
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee future results, and the Forex market is highly volatile and can be unpredictable.
Best Smart Strategy
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Best Smart Money Strategy Low risk We recommend H1 metric The support and resistance strategy is one of the most popular techniques in the world of trading due to its reliability and proven effectiveness. Our expert advisor uses advanced algorithms to analyze historical market data and detect key support and resistance levels, which are areas where the price tends to stop or reverse. By identifying these areas of interest, the Expert Advisor generates timely buy or sell signals, providing user
Snow Ball Power
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Snow Ball best expert advisor low risk Recomendación Eur usd H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendim
Best rsi and grid strategy
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Best Rsi + Grid Strategy Trabaja en todas las divisas. Parámetros recomendados : Eur Usd Métrica h1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo
Best Candle Scalping
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Best Scalping Strategy 3 Cndle Parámetros recomentados H1 lotaje 0.01. Gestión del riesgo profesional Descubre el Robot de Scalping basado en la Estrategia de las 3 Velas. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los c
Trend Scalping V2
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
TREND SCALPING Estrategia sencilla Métrica recomendad H1 para Eur Usd Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el
Simple Adn Economic
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Simple and economic RECOMENDACION EUR USD H1 LOTAJE 0.01 PARA EMPEZAR El asesor experto que he desarrollado se basa en el análisis de velas y el análisis fundamental para tomar decisiones de trading. Combina el estudio de patrones de velas con el monitoreo de eventos económicos relevantes para identificar posibles oportunidades comerciales. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este r
Mr Beast Hedge
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST HEDGE RECOMMENDED H1 EUR USD 0.01 LOTS The expert advisor that I have created focuses on providing highly professional risk management through the use of a hedging strategy. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created usi
Mr Beast Grid
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST GRID AND PIPS RECOMENDED EUR USD METRICA H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasad
Mr Beast Heiken Ashi
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST HEIHIN ASHI RECOMMENDED H1 EUR USD The Heikin Ashi Strategy is a candlestick analysis technique used by the Expert Advisor to identify trends and make informed decisions in the financial markets. This strategy is based on the interpretation of modified Heikin Ashi candlestick patterns instead of traditional candlesticks. I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using
Mr Beast 3 EMA
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST 3 EMA DISTANCE RECOMENTED EUR USD TIMEFRAME H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pa
Mr Beast Cross Distance
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST 3 MA CROSS DISTANCE RECOMENDED EUR USD TIMEFRAME H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimien
Mr Beast Trailing Stop
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST Traling Stop Recomended Eur Usd H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasado no gara
Mr Beast Cobra
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Mr Beast Cobra Reomended Eur Usd multiple set  Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasado no g
Mr Beast Trend Reverse
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST TREND REVERSE RECOMENDED H1 EUR USD La estrategia "Trend Reverse" en el mercado de divisas (Forex) es un enfoque utilizado para identificar puntos de reversión de tendencias y capturar cambios de dirección en los precios de los pares de divisas. Esta estrategia se basa en la premisa de que las tendencias del mercado no duran para siempre y que se producirán puntos de inflexión. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading
Mr Beast Cobertura
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Mr Beast Super Hedge Asesor experto diseñado para trabajar encerrando el precio entre 2 valores hasta que rompa en una dirección tanto de compra como de venta. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han
MrBeast 20 SMA
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Mr Beast 20 SMA Asesor experto diseñado para trabajar especializado en medias móviles Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar. el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading.
RSI 2 Period Trading Strategy
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, y el mercado de Fo
Best Day Trade
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
El Asesor Experto "Precision Day Trader" es una herramienta avanzada diseñada para analizar meticulosamente las condiciones del mercado y ejecutar operaciones con precisión durante el día. Utiliza algoritmos inteligentes y estrategias cuidadosamente diseñadas para identificar oportunidades de trading óptimas, centrándose en la precisión y el rendimiento consistente. Características Principales: Análisis Preciso del Mercado: El EA realiza un análisis detallado de las condiciones del mercado, util
Filter:
No reviews
Reply to review