Best Candle Scalping

Best Scalping Strategy 3 Cndle

Parámetros recomentados H1 lotaje 0.01.

Gestión del riesgo profesional

Descubre el Robot de Scalping basado en la Estrategia de las 3 Velas.

Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas.

El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, y el mercado de Forex es altamente volátil y puede ser impredecible.


Recommended products
DAX H4 Portfolio
David Sanchez Clavero
Experts
DAX H4 Portfolio — 6-Strategy Multi-Engine EA for DAX40 DAX H4 Portfolio   is a fully automated trading system that runs 6 independent strategies simultaneously on the DAX40 (GER40) H4 timeframe. Each engine was developed and validated through StrategyQuant X Walk-Forward optimization, ensuring out-of-sample robustness. The 6 strategies use completely different signal families, providing true diversification within a single Expert Advisor. 6 Independent Trading Engines Engine 1 — Momentum Breako
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experts
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Ichimoku 3D
Anton Karabeinikov
Experts
Ichimoku 3D This Expert Advisor is based on the Ichimoku indicator using the principle of 3 Elder screens. There are 4 types of opening trades in this Expert Advisor: 1 is when there is the same buy or sell signal on 3 timeframes 2-This is when 2 timeframes have the same buy signal and 1 timeframe has the same sell signal or vice versa 3-This is when 1 timeframe is a buy signal and 2 timeframe is a sell signal or vice versa 4-This is when 1 timeframe signal to buy on the average timeframe
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Experts
This Expert Advisor trades based on trend lines, as well as on the basis of volume analysis. Volumes are calculated using minute bars, in order to determine if they were ascending or descending. The trend lines are drawn based on High and Lows in the trade history. There are also additional indicators. Buy or sell signals depend on all those factors. This allows the EA to enter the market with more accuracy and to perform more deals. Input parameters Lots - lot size (if 0, a lot is calculated b
London Pearl
Reynor Buenaflor
Experts
Product Description  London Pearl is a mean-reversal expert advisor specifically designed for GBPUSD. The GBP/USD currency pair, commonly known as "the Cable," is known for high volatility, high liquidity, and a tendency for rapid price movements. As the third most widely traded pair (after EUR/USD and USD/JPY), it is popular among traders. London Pearl is using grid, semi-martingale and smart drawdown recovery algorithm adjusted for GBPUSD. This expert advisor was designed with account preserv
DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
Daying Cao
Experts
DYJ GlobalTradeGameTheory(Power)  is based on   Bulls   and  Bears  indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. Power： Market entry condition  Power attempts to gauge bullish and bearish forces in the market by using two separate measures, one for each type of directional pressure. The  EA's BearsIndex  attempts to measure the market's appetite for lower prices The EA's BullsIndex attempts to measure the market's appetite for higher prices It also uses  Laguerre filtering fal
Eursgd Scalping Expert Advisor
Hao Jun Chong
Experts
ESSEA is a EURSGD scalping strategy allows you to get the maximum profit on flat currency pairs. Author's indicators are used to accurately enter the market! Signal https://www.mql5.com/en/signals/2281563?source=Site+Signals+Page *Back tested in Dukascopy historical data Best case: Minimum Balance:   $500 Leverage:   1:100 Maximal Drawdown:   32% Spread:   5 pips Net Profit:   23% per year Low risk:   $400 Balance per 0.01 lot size High risk:   $500 Balance per 0.03 lot size The EA is installe
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  The trade strategy is based on Averaging and uses a little bit combination of martingale and grid strategy. Methodology   – Trading entails technical analysis with ma
Samurai Scalper for MT4
Hong Ling Mu
Experts
The Samurai EA is a specialized trading algorithm designed to excel in trading scenarios characterized by price ranges. This expert advisor (EA) is built to operate within a defined price range, which makes it ideal for traders who want to capitalize on market consolidations and avoid trading in volatile or trending conditions. Key features of the Samurai EA include: Range-Based Strategy: The EA identifies market conditions where price movements are contained within a specific range. It takes ad
Ichimoku Shogun Breakout
Samart Putta
Experts
This Expert Advisor is designed for automated trading on the XAUUSD symbol, capable of scanning and executing across 5 timeframes (M15, M30, H1, H4, and D1) simultaneously from a single chart. It utilizes the Ichimoku Kinko Hyo indicator framework combined with a dynamic ATR Risk Engine and multi-timeframe synchronization logic. Strategy and Features The core logic involves a multi-timeframe matrix system that concurrently trades 5 timeframes (M15, M30, H1, H4, and D1) using independent Magic N
Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
Experts
Night Rocker EA is a night scalper that has a system for evaluating market volatility and trades during a period when prices are flat. In addition, there is a built-in filter of spread and slippage.   Each open order has a stop loss and take profit. Also, the market volatility assessment system closes orders when market conditions change in a negative direction for the trader.   The Expert Advisor works on USDJPY, GBPUSD, EURCHF, GBPCAD pairs. Period M15.   The internal control system for workin
Range Trading EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Discover the Power of Range Trading with this Expert Advisor This Expert Advisor (EA) is designed for traders who want to optimize their own strategies. It is not optimized out-of-the-box, meaning you have full control over fine-tuning it to match your trading preferences. Whether you are a beginner looking to experiment or an advanced trader refining your edge, this EA provides a solid foundation for range-based trading. How It Works: The EA follows a range-based strategy, identifying key mark
Module
Andrii Miknevich
Experts
This advisor is designed for testing the trading strategy of indicators in different variations (which have a clipboard in the COLORS tab). you can configure it so that it can give signals or be a filter for the trading system, and you can also test different methods of profit and stop-loss grids  It is not an advisor for the lazy, but with it, you can test a manual strategy that works on indicators.
Macd Pro I
Steve Zoeger
Experts
MACD Pro I EA https://youtu.be/2wCzTFIGNp4 =============== This Robot is fully automated and has been created for everyone. The Robot works also on cent accounts. The Ea is based on the MACD Indicator and 3 more and has been kept simple. ========================================= Maybe better to go for small profit, set it on higher time frames then you can use it for more pairs at the same time. =========================================== => works on all Time Frames but i would recommend the
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
ReversePro SmartSMA EA – A Fully Customizable Moving Average Strategy ReversePro SmartSMA EA is an advanced yet fully customizable trading tool designed for traders who prefer to fine-tune their strategies. This Expert Advisor (EA) is not pre-optimized, allowing you the flexibility to adjust its settings to fit your trading style, risk management preferences, and market conditions. How It Works This EA is based on the well-known Simple Moving Average (SMA) crossover strategy, enhanced with addi
Forex Fighter 4
Jared Matthew Bryant
1 (1)
Experts
Forex Fighter is an advanced, multicurrency system that trades following symbols:  EURJPY, GBPCHF, EURGBP, USDCAD, AUDNZD, USDJPY and AUDCAD.  The strategy is based on built in indicators which I developed myself. Forex Fighter follows unique patterns that are repetitive but very often human brain is not capable of catching them.  The decision maker here are two Neural Networks which have to agree whether or not a particular trade will be placed. The probability of repeating a pattern has to be
Slope of Moving Average
Zafar Iqbal Sheraslam
Experts
The term "EA Slope of Moving Average" likely refers to a concept related to trading and technical analysis, particularly in the context of using Expert Advisors (EAs) in trading platforms like MetaTrader. Here's an explanation of each part of the term: EA (Expert Advisor) : An EA is a software program used in MetaTrader and other trading platforms to automate trading strategies. Traders can create or purchase EAs to execute trades based on predefined rules, algorithms, or indicators. Slope : In
Muholov Trend Trader
Alexander Chelovechkov
Experts
Multicurrency trend advisor. Analyzes and trades up to 300 trading instruments simultaneously. Always follows the trend. 4 timeframes are taken for analysis: W1, D1, H4, H1. The main trend is determined by the highest selected timeframe (W1, D1, H4 - selected by a trader in the settings). Transactions open with a signal on H1. Closing orders takes place by take profit or by chains, when the specified profit of the chain is reached (specified in the settings). Parameters LotSize - base trade lot
EuroGeddon EA
Martin Alejandro Bamonte
Experts
EUROGEDDON EA – Unmatched Performance with Controlled Risk EUROGEDDON EA is a 100% automatic Expert Advisor powered by ADAPTIVE INTELLIGENCE , designed to help small accounts grow steadily while keeping total control over your capital. With a lot size of 0.01 for every $200 in your account, it operates with very low risk and delivers minimal drawdown , showing an exceptional performance that you’ll want to see for yourself. Download the demo version and test it live. Don’t rely solely on
GoldMine EA MT4
Jerald Jay Cruz
Experts
No force entry and not martingale!!! This EA is designed to identify the best setup trades, executing approximately 3 to 5 high-quality trades per week on each currency pair. This Expert Advisor (EA) is tailored for XAU/USD (Gold)  and operates on a 5-minute time frame . The strategy combines the Commodity Channel Index (CCI) with a Moving Average (MA) to identify trade opportunities and manage exits effectively. Key Features: CCI-Based Entry : The EA watches for the CCI to cross extreme l
Vik Multi Bee
Ivan Kopchuk
Experts
The Multicurrency fully automated trading system Vik Multi Bee. On average, the advisor trades once a day. Very simple installation with only two important settings: 1. Selection of the language for the information panel 2. Magic number No martingale, grids, stop loss (sl), and take profit (tp) are used, only virtual trade management. Candlestick analysis is used for trade entry. ATTENTION: DO NOT ATTEMPT TO TEST THE ADVISOR ON A TESTER; IT WILL NOT WORK BECAUSE IT IS DESIGNED FOR MULTICUR
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
Experts
The EA’s strategy is based on  Swing trading , with entries after sharp impulses calculated by the iPump indicator. The advisor has the ability to open manual trades with automatic support – for a downtrend ↓ we enter a trade after a corrective rise in the price, the asset falls into the overbought zone, we sell along the trend. – for an uptrend ↑, we enter a trade after a corrective fall in the price, the asset falls into the oversold zone, we buy along the trend. When trading on the selected
Financial Radar GFX
Yasir Mohammed Sachit Sachit
Experts
Gold Trend Rider – Automated Expert Advisor for XAUUSD Trading Disclaimer : Trading Gold (XAUUSD) involves significant risk. Past performance does not guarantee future results. Test on a demo account and apply proper risk management before live trading. Overview Gold Trend Rider is a fully automated Expert Advisor specifically designed for Gold trading. It leverages the Parabolic SAR indicator to detect trend direction and open trades accordingly. Its trailing stop mechanism manages positions d
Rosoku Robot
Hong Ling Mu
Experts
This EA has a very unique logic, meaning it does not use any indicators at all. It relies solely on monitoring the movement of candlesticks to determine entries. Specifically, it enters trades when certain conditions are met, such as the relationship between the previous candlestick and the current candlestick, or the timing of new highs or lows being reached. The number of entries is not significant, but it consistently generates profits by increasing the lot size when a loss occurs. Please Tr
FREE
Avarice
Ivan Elsukov
Experts
I would like to present you my grid Expert Advisor. How it works Amount of trades closed with profit minus the most loss-making trade should exceed or be equal to Profit Distance Cut. The EA can work in both directions simultaneously or follow certain Price Action signals. Flexibility and simplicity of the settings make the EA available for beginners as well. With the right approach and customization, the EA can be used both for long-term trading and for boosting the deposit in a short time. P
GridMasterFx
Sergey Kruglov
Experts
GridMasterFx is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market conditi
Take Profit and Stop Loss Lines Automatically
Leonid Basis
Experts
This EA is an excellent TP/SL helper for any one Long or Short position. It automatically creates 3 lines of Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) with input parameters of your choice (inpTP1_Points - inpTP3_Points and inpSL1_Points - inpSL3_Points). Also, you have input parameters: inpTP1_ClosePercent - inpTP3_ClosePercent and inpSL1_ClosePercent - inpSL3_ClosePercent where you can set up percentage of LotSize input to be closed at particular TP/SL line. Otherwise speaking, you can set a percent
Gold Crasher
Hong Ling Mu
Experts
<Logic> EA will entry when the price breaks average candle stick price. EA will make Grid order with Hedge logic. When grid order is placed , EA check the trend and if trend is BUY, then place buy order. If trend is sell, then place sell order. This is to reduce a big draw down. <Input parameter> Slippage(pips) Max position Baselot size take profit stoploss Risk (MM) Grid order settings. Moving average period and Time frame N of bars for average line calculation <BEST PAIR and Time frame> XAUU
Parabolic Sar Advisor Pro
Alexander Nikolaev
Experts
The Expert Advisor places pending orders at the points of the Parabolic Sar indicator. After installation, it moves the order after the indicator. You can configure to open orders only BuyStop or only SellStop, if necessary. By default, pending orders are placed for both buy and sell. In addition to the Parapolic Sar indicator, this Expert Advisor uses other indicators for a more correct solution for opening a position. For example, it identifies divergences and convergences by different indicat
Eagle Dive EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Eagle Dive EA – A Strategy for Traders Who Love Optimization! Attention traders! This Expert Advisor (EA) is designed for those who enjoy testing and refining their own strategies. It is not pre-optimized, giving you full control over fine-tuning it to suit your trading style. How Does Eagle Dive EA Work? Eagle Dive EA is built around the Williams %R indicator, a momentum-based tool that identifies potential market reversals. The strategy follows these key principles: Sell Condition: The Willia
Buyers of this product also purchase
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.62 (34)
Experts
PROP FIRM READY! ( download  SETFILE ) LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to e
Scalping Robot Pro MT4
MQL TOOLS SL
4.92 (13)
Experts
Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
Xyron Edge MT4
Ahmad Sidik
Experts
Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 --------- Key Features Fully a
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (84)
Experts
The Expert Advisor is a system designed to recover unprofitable positions. The author's algorithm locks a losing position, splits it into many separate parts, and closes each of them separately. Easy setup, delayed launch in case of drawdown, locking, disabling other Expert Advisors, averaging with trend filtering and partial closing of a losing position are built into one tool. It is the use of closing losses in parts that allows you to reduce losses with a lower deposit load, which ensures saf
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at current price Final price: 999$ NEW: From 349$ or higher --> Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro is a unique trading system on the market.  It is fully focused on exploiting the volatility of the Bitcoin market by trading the breakouts of support and resistance levels. The focus of the EA lies on safety, which translates i
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal -> click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro joins the club of Gold trading EA's, but with one big difference: this is a real trading strategy.
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Experts
Launch promo: Only 1 copies available at 399$ Final price: 2000$ There will be only a limited number of copies sold of this EA Luna AI is a very advanced night scalper and one of the best you can find on the market.  It was developed using years of experience in live trading with the mean-reverse strategy, and selected only the best pairs and techniques to be included in this EA. Since the EA is build upon existing technology that was developed over the years, the EA is very effective and has
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
Experts
MULTI SNIPER EA is precise automatic trading system with around 90% accuracy for MT4 platform. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time. No grid! No martingale! It is original product which is offered only on this MQL5 website. Download EA Set_files for testing and trading: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Implemented compound interest method and scalping techniques. - System sets dynamic SL automatically depending on market volati
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (6)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT5 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT4 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule   your trading with precision and discipline. Quantum King EA   brings the strengt
Fortune MT4
Shane Lee
5 (3)
Experts
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.72 (43)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Fortress MT4
Shane Lee
5 (1)
Experts
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2378166 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortress is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA utilizes multiple confirmation algorithms and internal strategies to identify optimal breakout points at key support and resistance levels. Position sizing and trade frequency automatically adjust to the user's
Pro Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRO ADVANCED MULTI SCALPING EA - is fully automatic multi-pair trading system - very safe with steady growth. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time - it takes around 60-90 trades per month.  Download EA Set_files for testing and trading: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Features of EA: - Adjustable Volatility-Adaptive Stop Loss. - Fixe
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
Experts
Aura Neuron is a distinctive Expert Advisor that continues the Aura series of trading systems. By leveraging advanced Neural Networks and cutting-edge classic trading strategies, Aura Neuron offers an innovative approach with excellent potential performance. Fully automated, this Expert Advisor is designed to trade currency pair XAUUSD (GOLD). It has demonstrated consistent stability across these pairs from 1999 to 2023. The system avoids dangerous money management techniques, such as martingale
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.6 (15)
Experts
Have you ever wondered why most expert advisors are not effective in live trading, despite their perfect backtest performance? The most likely answer is Over-fitting . Many EAs are created to ‘learn’ and adapt perfectly to the available historical data, but they fail to predict the future due to a lack of generalizability in the constructed model. Some developers simply don't know about the existence of over-fitting, or they know but don't have a way to prevent it. Others exploit it as a tool
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
Neural Cortex
Olivier Nomblot
Experts
NEURON CORTEX The swarm decides. The swarm learns. The swarm knows when to stay out. try the 5M and 15m backtest ; better in real EXEPTIONAL STARTING BID BEFORE THE WORLD FINDS OUT  Most neural EAs sell you one network and call it artificial intelligence. Neuron Cortex runs five independent recurrent networks in parallel — a swarm — and refuses to touch the market unless four of them agree. One net is an opinion. Five nets in agreement is a signal. This is the distilled product of a decade of l
Sailing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (2)
Experts
Expert Advisor Sailing Gold is a fully automated Expert Advisor designed exclusively for trading Gold (XAUUSD) on MetaTrader 4. The EA combines momentum analysis, volatility-based market modeling, and an advanced scalping algorithm to identify high-probability trading opportunities while applying intelligent position management for consistent execution and disciplined risk control. To improve trade quality, Sailing Gold includes an optional Moving Average (MA) trend filter, enabling the EA to tr
Mirror EA mt4
Vasiliy Strukov
5 (1)
Experts
Mirror EA is an automated trading system developed to execute trades based on the SmaSRS196 indicator which is a combination of the Simple Moving Average (SMA) and the Relative Strength Index (RSI), utilizing a 96-period optimization framework.  The EA continuously analyzes market conditions to identify high-probability trading opportunities by confirming trend direction with the SMA while using RSI to detect momentum strength and potential overbought or oversold conditions.  The EA will sell u
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
Experts
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Experts
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
3 (2)
Experts
XGen Scalper MT4 - Professional Automated Trading System XGen Scalper is a state-of-the-art Expert Advisor that combines advanced algorithmic structure with proven technical analysis to deliver consistent results across all markets. This powerful trading system operates seamlessly on forex pairs, precious metals such as gold and silver, cryptocurrencies, and commodity indices. Advanced Algorithmic Technology The proprietary wave scanning algorithm processes market data in real time, identify
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.7 (1091)
Experts
EA Gold Stuff is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Gold Stuff indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Real-time results can be viewed  here . Contact me immediately after the purchase to get personal bonus!  You can get a free copy of our Strong Support and Trend Scanner indicator, please pm. me! Settings  and manual   here  Please note that I do not sell my
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (18)
Experts
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Infinity Trader EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth funda
Market Reversal Alerts EA
Lee Samson
4.13 (23)
Experts
The Market Reversal EA is powered by the indicator of the same name ( available here ) and trades based on market structure shifts. The EA will by default take a trade every time a market reversal alert is sent by the indicator and will trade those alerts based on the conditions and filters you set in the EA settings. It draws support rectangles as price moves in it's current trend direction and trades when price reverses sharply and signals a market structure shift or a re-test of the reversal.
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Experts
BB Return — an Expert Advisor for gold trading (XAUUSD). I previously used this trading idea in manual trading. The core of the strategy is a return of price to the Bollinger Bands range, but not blindly and not on every touch. For the gold market, bands alone are not enough, so the EA uses additional filters that eliminate weak and non-working market situations. Trades are opened only when the return logic is truly justified.   Global   update   on   June   14th   Trading principles — the strat
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.5 (6)
Experts
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Experts
UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
AFTrade Scalper MT4 EA
Achmad Fathoni
5 (2)
Experts
AFTrade Scalper EA is an automated trading robot designed for XAUUSD / GOLD using a breakout-based scalping approach. The EA focuses on very short-term opportunities with controlled risk management, fixed lot options, trading session filters, and a three-stage trailing stop system consisting of Trailing Start, Trailing Stop, and Trailing Step. No Grid and No Martingale, every trade has a defined Take Profit and Stop Loss. Please see below live signal of this EA : Live Signal Broker IC Markets (
More from author
Mr Beast Indicator
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicators
Indicador Gratuito desarrollado por Mr Beast Inversiones Mr Beast : Gestión de riesgo profesional. Brindo a la comunidad la entrada a productos de M Beast. Echar un vistazo a mis señales y expert advisors. Descuentos de hasta 70% Diclaimer: La negociación en Forex, CFD y Opciones conlleva un riesgo de pérdida sustancial y no es adecuada para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede actuar en su contra y también en su favor, Antes de decidirse a operar en productos tan apalanca
FREE
Mrindicator
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicators
Looking to take your forex trading to the next level? Look no further than my revolutionary forex indicator. Here are j many reasons why you should start using my indicator today: Easy to Use: With an intuitive interface and simple setup process, my forex indicator is easy for traders of all levels to use. Comprehensive Data Analysis: My forex indicator is backed by rigorous data analysis and machine learning algorithms, giving you a comprehensive view of the market. Real-Time Updates: Stay up-t
Mr Robot v2
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST ROBOT MR I USE IT DAILY IN MY ACCOUNTS This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee future results, and the Forex mar
Mr Robot and source code
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee future results, and the Forex mark
Dragon Master v1
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Mi favourite robot I used every day in my accounts Designed for forex trading This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee fut
FTMO Pass Challenge v1
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
FTMO EXPERT The expert advisor created BASED ON THE RULES OF FUNDED tests, using artificial intelligence and multiple strategies in a single robot, combines advanced technology with innovative approaches in the field of artificial intelligence applied to finance. This advisor has been designed to take advantage of artificial intelligence and automation in the field of investments and financial operations. Through the use of sophisticated algorithms and data analysis techniques, the advisor is ab
Darwinex Obtain Funding
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Obtain Funding Darwinex Un asesor experto diseñado para cuentas de Darwinex teniendo en cuenta sus reglas de drop y apalancamiento 1:10 .Diseñado especielmente para  la gestión de activos de divisas. Especializado para divisas en el eur usd por el bajo spread recomendación de métrica H1 Darwinex es una excelente plataforma y hemos creado este robot para trabajar expresamente con ella. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading
All Challenges
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Pass All Challenge prop firms. Un robot experto diseñado para enfrentar las evaluaciones y  operar de manera automatizada en el mercado financiero, específicamente en el par de divisas EUR/USD en el marco de tiempo H1. Este robot ha sido entrenado en las siguientes firmas:  FTMO, MYFOREXFUNDS, FUNDEDNEXT, NEXSTEPFUNDING, E8 y muchas otras. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este r
Best Edge EA
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Best Ea Edge strategy Low risk. Oferta de lanzamiento para este estupendo asesor experto ideal para cuentas pequeñas y grandes. Utiliza un sistema de coberturas muy avanzado . Especialmente diseñado para divisas como el Eur Usd Métrica utilizada H1 Lotaje recomendado para empezar 0.01. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias co
Hedging Lots Repeat
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
ADX Forex Trading Strategy (Hedging Lots Repeat) I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance d
Best Grid Hedge
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST GRID EDGE RECOMMENDED H1 EUR USD 0.01 LOTS SET: euro usd Metric H1 distance pips 20 The expert advisor that I have created focuses on providing highly professional risk management through the use of a hedging strategy. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies
Grid and Break
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee future results, and the Forex market is highly volatile and can be unpredictable.
Best Smart Strategy
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Best Smart Money Strategy Low risk We recommend H1 metric The support and resistance strategy is one of the most popular techniques in the world of trading due to its reliability and proven effectiveness. Our expert advisor uses advanced algorithms to analyze historical market data and detect key support and resistance levels, which are areas where the price tends to stop or reverse. By identifying these areas of interest, the Expert Advisor generates timely buy or sell signals, providing user
Snow Ball Power
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Snow Ball best expert advisor low risk Recomendación Eur usd H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendim
Best rsi and grid strategy
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Best Rsi + Grid Strategy Trabaja en todas las divisas. Parámetros recomendados : Eur Usd Métrica h1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo
Trend Scalping V2
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
TREND SCALPING Estrategia sencilla Métrica recomendad H1 para Eur Usd Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el
Simple Adn Economic
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Simple and economic RECOMENDACION EUR USD H1 LOTAJE 0.01 PARA EMPEZAR El asesor experto que he desarrollado se basa en el análisis de velas y el análisis fundamental para tomar decisiones de trading. Combina el estudio de patrones de velas con el monitoreo de eventos económicos relevantes para identificar posibles oportunidades comerciales. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este r
Mr Beast Hedge
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST HEDGE RECOMMENDED H1 EUR USD 0.01 LOTS The expert advisor that I have created focuses on providing highly professional risk management through the use of a hedging strategy. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created usi
Mr Beast Grid
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST GRID AND PIPS RECOMENDED EUR USD METRICA H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasad
Mr Beast Heiken Ashi
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST HEIHIN ASHI RECOMMENDED H1 EUR USD The Heikin Ashi Strategy is a candlestick analysis technique used by the Expert Advisor to identify trends and make informed decisions in the financial markets. This strategy is based on the interpretation of modified Heikin Ashi candlestick patterns instead of traditional candlesticks. I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using
Mr Beast 3 EMA
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST 3 EMA DISTANCE RECOMENTED EUR USD TIMEFRAME H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pa
Mr Beast Cross Distance
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST 3 MA CROSS DISTANCE RECOMENDED EUR USD TIMEFRAME H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimien
Mr Beast Trailing Stop
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST Traling Stop Recomended Eur Usd H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasado no gara
Mr Beast Cobra
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Mr Beast Cobra Reomended Eur Usd multiple set  Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasado no g
Mr Beast Trend Reverse
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST TREND REVERSE RECOMENDED H1 EUR USD La estrategia "Trend Reverse" en el mercado de divisas (Forex) es un enfoque utilizado para identificar puntos de reversión de tendencias y capturar cambios de dirección en los precios de los pares de divisas. Esta estrategia se basa en la premisa de que las tendencias del mercado no duran para siempre y que se producirán puntos de inflexión. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading
Mr Beast Cobertura
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Mr Beast Super Hedge Asesor experto diseñado para trabajar encerrando el precio entre 2 valores hasta que rompa en una dirección tanto de compra como de venta. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han
MrBeast 20 SMA
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Mr Beast 20 SMA Asesor experto diseñado para trabajar especializado en medias móviles Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar. el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading.
RSI 2 Period Trading Strategy
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, y el mercado de Fo
Best Day Trade
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
El Asesor Experto "Precision Day Trader" es una herramienta avanzada diseñada para analizar meticulosamente las condiciones del mercado y ejecutar operaciones con precisión durante el día. Utiliza algoritmos inteligentes y estrategias cuidadosamente diseñadas para identificar oportunidades de trading óptimas, centrándose en la precisión y el rendimiento consistente. Características Principales: Análisis Preciso del Mercado: El EA realiza un análisis detallado de las condiciones del mercado, util
Rainbow Dream Mr Beast
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
El Robot Experto "Rainbow" es una herramienta automatizada de trading diseñada para operar en el emocionante mundo de divisas en el mercado financiero. Desarrollado con algoritmos avanzados, el Rainbow busca identificar oportunidades de trading en el marco de tiempo H1, aprovechando las tendencias del mercado para ejecutar operaciones eficientes. Características Principales: Especialización en Forex: Rainbow se especializa en el mercado de divisas, permitiendo a los operadores beneficiarse de la
Filter:
No reviews
Reply to review