Schlüssel-Level

Key Level ist ein MetaTrader 4-Indikator, der einen proprietären Algorithmus verwendet, der auf der Price Retracement/Breakout-Methode basiert, um die Einstiegslinie für Ihren Handel anzuzeigen.

Stattdessen analysiert er die Marktdaten und identifiziert Einstiegspunkte und Gelegenheiten. (Price Retracement / Price Breakout)

Es ist auch ein Handelswerkzeug, das zum Üben und Verbessern Ihrer manuellen Handelsfähigkeiten verwendet werden kann.

Key Level ist ein erstaunliches Werkzeug für Scalping Trader. Es ist auch ein Trading-Tool, das zum Üben und Verbessern Ihrer manuellen Trading-Fähigkeiten verwendet werden kann.





Einzigartige Funktion

Der Indikator zeigt den Key-Level Entry Point automatisch an.





Parameter

Indikator Name & Version

Zulässiges Symbol - GBPJPY

Bemerkung

Key-Level Einstiegspunkt Linien-Farbe

Key-Level-Eingabepunkt Linienstil



Key-Level-Entry-Point Linienbreite









