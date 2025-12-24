Key Level

Key Level ist ein MetaTrader 4-Indikator, der einen proprietären Algorithmus verwendet, der auf der Price Retracement/Breakout-Methode basiert, um die Einstiegslinie für Ihren Handel anzuzeigen.
Stattdessen analysiert er die Marktdaten und identifiziert Einstiegspunkte und Gelegenheiten. (Price Retracement / Price Breakout)
Es ist auch ein Handelswerkzeug, das zum Üben und Verbessern Ihrer manuellen Handelsfähigkeiten verwendet werden kann.
Key Level ist ein erstaunliches Werkzeug für Scalping Trader. Es ist auch ein Trading-Tool, das zum Üben und Verbessern Ihrer manuellen Trading-Fähigkeiten verwendet werden kann.


Einzigartige Funktion

Der Indikator zeigt den Key-Level Entry Point automatisch an.


Parameter

  • Indikator Name & Version
  • Zulässiges Symbol - GBPJPY
  • Bemerkung
  • Key-Level Einstiegspunkt Linien-Farbe
  • Key-Level-Eingabepunkt Linienstil
  • Key-Level-Entry-Point Linienbreite



Wicks Trade Panel Premium
Lee Teik Hong
5 (1)
Utilitys
Wicks Handelspanel Premium Es handelt sich um ein Handelspanel mit Ordermanagement und Risikomanagement für ernsthafte Händler. Speziell für jene Händler, die auf wichtige Ereignisse wie den CPI, NFP und ADP achten. Eine einzigartige, schnellere Technik, um den Einstiegskurs zu bestimmen, indem man einfach mit dem Mauszeiger darauf zeigt. Das ist es, was mir daran gefällt. Automatisches Schließen von Lots mit einer Ordergröße von 50 %, wenn der Breakeven-Status auf TRUE gesetzt wird. Dies ist b
Wicks Trade Panel
Lee Teik Hong
4 (1)
Utilitys
Wicks Trade Panel Es handelt sich um ein Handelspanel mit Ordermanagement und Risikomanagement für seriöse Trader. Speziell für jene Händler, die auf wichtige Ereignisse wie den CPI, NFP und ADP achten. Eine einzigartige, schnellere Technik, um den Einstiegskurs zu bestimmen, indem man einfach mit dem Mauszeiger darauf zeigt. Das ist es, was mir daran gefällt. Automatisches Schließen von Lots mit einer Ordergröße von 50 %, wenn der Breakeven-Status auf TRUE gesetzt wird. Dies ist besonders nütz
FREE
Heiken Ashi Button
Lee Teik Hong
4.75 (4)
Indikatoren
Heiken Ashi-Schaltfläche Heiken-Ashi , oft auch Heikin-Ashi geschrieben, ist ein japanisches Wort und bedeutet "Durchschnittsbalken". Der Heiken-Ashi-Ansatz kann in Verbindung mit Candlestick-Charts verwendet werden, um Markttrends zu erkennen und künftige Kurse vorherzusagen. Er ist nützlich, um Candlestick-Charts leichter lesbar zu machen und Muster zu analysieren. Mit Hilfe von Heiken-Ashi-Diagrammen können Händler bestimmen, wann sie bei einem anhaltenden Trend im Handel bleiben und bei ein
FREE
Idea Pro Trend
Lee Teik Hong
Utilitys
Idee Pro Trend Dieser EA ist ein halbautomatisches Trading-Panel mit einer Vielzahl von strategischen Einstellungen, wie z.B. die unten aufgeführten. Er eignet sich hervorragend für Scalping oder langfristigen Handel durch Trader. Dieser EA ist einfach und bequem zu handeln und an den Chart mit den Standardeinstellungen auf "AUDUSD", EURUSD, GBPUSD und NZDUSD anzuhängen. Wie zu verwenden Sie können auf der Grundlage des Trends handeln, der auf der linken Seite der Infotafel angezeigt wird. Wen
FREE
Footmarks Pro
Lee Teik Hong
Indikatoren
Fußspuren Pro Footmarks Pro ist ein MetaTrader 4 Essential Indicator, der eine runde Zahl oder einen Sweetspot auf dem Chart mit "Button" erzeugt. Parameter Name des Indikators - Footmarks Pro Auswahl der Paare - 250 Punkte / 500 Punkte / 1000 Punkte Sweetspot-Einstellung Sweetspot Linienfarbe Sweetspot-Linienstil Sweetspot Linienstärke Sweetspot-Button-Einstellung Button-Achse-X Schaltfläche Axis-Y Danke...
FREE
Onrex IV
Lee Teik Hong
5 (1)
Utilitys
ONREX IV ONREX IV ist ein Handelswerkzeug, mit dem Sie Ihre manuellen Handelsfähigkeiten üben und verbessern können. Es ist auch ein Auto Trading Expert Advisor. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Ihre Trades in die falsche Richtung gehen, ONREX IV übernimmt und versucht, Ihr Risikomanagement zu verwalten und zu kontrollieren. ONREX IV bietet ein Handels-Interface-Panel, das Händlern erlaubt, manuell zu handeln oder FULL AUTO TRADING zu wählen. Es ist auch eingestellt, um die Take Profit und St
FREE
Emini Trade Panel
Lee Teik Hong
Utilitys
Emini-Handelspanel Preis - Einführungsaktion: KOSTENLOS - Normaler Preis: $50 Empfohlenes Symbol - S&P 500-Index Zeitrahmen - 5 Minuten Wichtigste Merkmale - Klicken Sie auf die Schaltfläche im Chart. - Auto StopLoss Modus: Vorherige Bar-Einstellung - Nachlaufender Stop EIN/AUS - Einstellung der aktiven Zeit zum Hervorheben - Auswahl des Farbschemas - Gewinn/Verlust-Etikett anzeigen EA-Ideen - Ein erfolgreicher professioneller Trader, der 1 Punkt skaliert und Price Action Stops verwendet.
FREE
Onrex IV Premium
Lee Teik Hong
Experten
Expert Advisor Der Onrex IV Premium verwendet Intraday-Breakout mit RSI-Levels, um den Handel auszuführen. Positionen werden in Übereinstimmung mit dem gewählten Risiko- und Kapitalmanagement eröffnet: Lotgröße entsprechend dem Kontostand und Fixed Lot. Es handelt sich um ein Trading-Tool, mit dem Sie Ihre Fähigkeiten im manuellen Handel und im Auto-Trading Expert Advisor verbessern können. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Ihre Trades in die falsche Richtung gehen, ONREX IV übernimmt und ver
Footmarks Trend MQ4
Lee Teik Hong
Experten
Fußspuren Trend MQ4 (FTMQ 4) Footmarks trend MQ4 (FTMQ 4 ) ist ein MetaTrader 4 Expert Advisor, der es Ihnen ermöglicht, eine Kombination aus "Price Trend Method" und "Time allow to trade" zu verwenden, um Ihren Handel mit Dynamic Grid Strategy vollständig zu automatisieren. Dies ist ein Experte für GOLD / XAUUSD-Händler. Echtzeit-Ergebnisse können hier eingesehen werden. Einzigartige Eigenschaften Dynamisches GITTER MARTINGALE ermöglicht SMART-Loss einschalten erlauben Empfohlen Info Symbol X
Super Trend Button
Lee Teik Hong
5 (1)
Indikatoren
Super Trend Schaltfläche Super Trend ist eine Handelsstrategie, nach der man mit Devisen oder Aktien handeln sollte, wenn der Preistrend nach oben und der Trend nach unten geht, in der Erwartung, dass sich die Preisbewegungen fortsetzen. "Der Trend ist dein Freund", einverstanden? Merkmale - Spezielle Schaltfläche : Schnelles Ausblenden/Einblenden des Super-Trend-Diagramms . (Macht Ihr Diagramm sauberer und übersichtlicher) - Farbe : Sie haben die Möglichkeit, die von Ihnen bevorzugte Farbe des
Smart ADR
Lee Teik Hong
Indikatoren
Smart ADR als Indikator zeigt die durchschnittliche tägliche Spanne von 3 Zeitrahmen wie täglich, wöchentlich und monatlich. Die Kombination der 3 Zeitrahmen von ADR dient als Referenz für die Anzeige von festen und dynamischen Bereichszielen als Linien in Ihren Charts. Eingaben Smart ADR-Parameter Indicator Name - Anzeige des Indikatornamens Tägliche Perioden - Zeigt die täglichen Perioden von ADR an. Wöchentliche Perioden - Zeigt die wöchentlichen Perioden von ADR an. Monthly Periods - Zeigt
Auto Fibonacci Button
Lee Teik Hong
5 (1)
Indikatoren
Auto-Fibonacci-Schaltfläche Das Fibonacci-Retracement ist ein beliebtes und zuverlässiges technisches Analyseinstrument für Händler, um Unterstützungs- und Widerstandsbereiche zu bestimmen. Es nutzt den "Goldenen Schnitt", ein mathematisches Muster, das in der Natur und sogar im Universum zu finden ist, um bestimmte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus vorherzusagen. Dieses Instrument wird in der technischen Analyse generiert, indem der vertikale Abstand zwischen zwei Extrempunkten auf dem Di
Breakout Preparation
Lee Teik Hong
Indikatoren
Vorbereitung des Ausbruchs Täglich abrupte Auf- und Abwärtsbewegungen in der Eröffnungsspanne. Es wird empfohlen, Ausbrüche in der Londoner und New Yorker Sitzung zu handeln. Legen Sie einen Bounce für eine bestimmte Zeitzone fest und handeln Sie, wenn der Bounce einen Durchbruch zeigt. Eingabe-Parameter Name des Indikators Anzuzeigende Tage Startzeitpunkt für die Analyse Endzeitpunkt der Analyse Bounce Anzeigen bis Zeit Chart-Einstellung Farbschema Auswahl Happy Trading und vielen Dank für di
Wicks UpDown Target
Lee Teik Hong
Indikatoren
Dochte UpDown Ziel Täglich abrupte Auf- und Abwärtsbewegungen in der Eröffnungsspanne. Der Handel mit Ausbrüchen in der Londoner und New Yorker Sitzung wird empfohlen. Wicks UpDown Target ist auf alle Forex-Paare spezialisiert. Leitfaden Idee für eine Einstiegsstrategie: Schritt 1 - Ausbruch (Warnung! Handeln Sie auf der London Session und New York Session) Schritt 2 - Ausbruch beginnt (Handeln Sie nach Ihrem Handelsplan) Schritt 3 - Schließen Sie Ihre Order teilweise und setzen Sie den Brea
Idea Pro Trend Premium
Lee Teik Hong
Utilitys
Idee Pro Trend Premium Dieser EA ist ein halbautomatisches Trading-Panel mit einer Vielzahl von strategischen Einstellungen, wie z.B. die unten aufgeführten. Er eignet sich hervorragend für Scalping oder langfristigen Handel durch Trader. Dieser EA ist einfach und bequem zu handeln und an den Chart mit den Standardeinstellungen für AUDUSD, EURUSD, GBPUSD und NZDUSD anzuhängen. Wie zu verwenden Sie können auf der Grundlage des Trends handeln, der auf der linken Seite der Infotafel angezeigt wir
Emini Signal Bar
Lee Teik Hong
Indikatoren
Emini Signal Bar Preis : - Sonderangebot: $100 - Normaler Preis: $200 Empfohlenes Symbol - S&P 500-Index / US500 Zeitrahmen - 5 Minuten Puffer-Informationen - Puffer für Kaufgeschäfte = 2 - Verkaufen Handelspuffer = 3 Wichtigste Merkmale - Zeigt Kauf- und Verkaufssignalbalken auf dem Live-Chart an. - Erhalten Sie einen Alert von der Signalleiste. - Die Genauigkeit des Alarms ist besser als die der Punkte. (Alert ist zu diesem Zeitpunkt aktiv) - Die Punkte werden nach dem Zurücksetzen der Eig
Key Level Premium
Lee Teik Hong
Indikatoren
GPT Candlestick
Lee Teik Hong
Indikatoren
GPT Candlestick Der Indikator zeigt den Algorithmus von Candlestick automatisch an. GPT Candlestick ist ein MetaTrader 4-Indikator, der einen proprietären Algorithmus verwendet, der auf dem Preis des gleitenden Durchschnitts und der Average True Range basiert, um die Farbe der Candlestick für Ihren Handel anzuzeigen. Das bedeutet, dass die Candlestick nach oben oder unten geht (einfach anzeigen). Stattdessen analysiert es die Marktdaten und identifiziert Einstiegspunkte und Gelegenheiten. Es ist
