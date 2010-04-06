Nivel Clave

Key Level es un indicador de MetaTrader 4 que utiliza un algoritmo propio basado en el método Price Retracement/Breakout para mostrar la línea de entrada en sus operaciones.

En su lugar, analiza los datos del mercado e identifica los puntos de entrada y las oportunidades. (Price Retracement / Price Breakout)

También es una herramienta de negociación que se utiliza para practicar y mejorar sus habilidades de negociación manual.

Key Level es una herramienta increíble para Scalping Trader. También es una herramienta que se utiliza para practicar y mejorar sus habilidades de negociación manual.





Característica única

El indicador muestra automáticamente el punto de entrada del nivel clave.





Parámetros

Nombre y versión del indicador

Permitir Símbolo - GBPJPY

Observación

Color de Línea del Punto de Entrada de Nivel Clave

Estilo de línea del punto de entrada de nivel clave



Ancho de línea del punto de entrada de nivel clave









