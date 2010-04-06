Key Level
- Indicadores
- Lee Teik Hong
- Versión: 1.20
- Actualizado: 24 diciembre 2025
Nivel Clave
Key Level es un indicador de MetaTrader 4 que utiliza un algoritmo propio basado en el método Price Retracement/Breakout para mostrar la línea de entrada en sus operaciones.
En su lugar, analiza los datos del mercado e identifica los puntos de entrada y las oportunidades. (Price Retracement / Price Breakout)
También es una herramienta de negociación que se utiliza para practicar y mejorar sus habilidades de negociación manual.
Key Level es una herramienta increíble para Scalping Trader. También es una herramienta que se utiliza para practicar y mejorar sus habilidades de negociación manual.
Característica única
El indicador muestra automáticamente el punto de entrada del nivel clave.
Parámetros
- Nombre y versión del indicador
- Permitir Símbolo - GBPJPY
- Observación
- Color de Línea del Punto de Entrada de Nivel Clave
- Estilo de línea del punto de entrada de nivel clave
- Ancho de línea del punto de entrada de nivel clave