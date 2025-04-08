Sarah White
- Experten
- Thabang John Wotsa
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Professioneller Handelsassistent für MetaTrader 5
DerSarah White EA ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das für aktive Händler und Investoren entwickelt wurde, die eine beständige Marktperformance anstreben. Dieser fortschrittliche Expert Advisor arbeitet nahtlos in der MetaTrader 5-Plattform und bietet eine hochentwickelte Handelsausführung in Verbindung mit umfassenden Risikomanagement-Protokollen.
Optimale Performance-Konfiguration
Primärer Zeitrahmen: M5 (5-Minuten-Charts)
Empfohlenes Paar: EURUSD
Kontotyp: Netting-Konten
Wichtigste betriebliche Merkmale
Fortschrittliches Risikomanagement-System
-
Dynamische Positionsgröße mit einstellbaren Risikoprozentsätzen
-
Konfigurierbare Stop-Loss- und Take-Profit-Parameter
-
Automatische Trailing-Stop-Funktionalität mit schrittweisen Kontrollen
-
Tägliche Verlustbegrenzung und maximaler Drawdown-Schutz
-
Martingale-Erholungssystem (optional mit konfigurierbaren Schritten)
Professionelle Handelsschnittstelle
-
Interaktives Bedienfeld mit Echtzeit-Marktdaten
-
Anpassungsoptionen für dunkle/helle Themen
-
Ein-Klick-Handelsschaltflächen zur manuellen Übersteuerung
-
Umfassendes Statistik-Dashboard mit Gewinnratenverfolgung
-
Überwachung von Kontokapital und Margin-Level
Anpassung der Marktbedingungen
-
Spread-Überwachung und -Validierung
-
Handelszeitbeschränkungen (konfigurierbar)
-
Automatische Pivot-Level-Berechnung für Tagesziele
-
Validierung der Einhaltung von Broker-Vorgaben für Stop-Levels
-
Anpassung und Korrektur von ungültigen Stops
Technische Spezifikationen
System-Anforderungen
-
MetaTrader 5 (Build 2000 oder höher)
-
Windows/Linux/Mac mit MT5-Kompatibilität
-
Stabile Internetverbindung
-
Verfügbarkeit des EURUSD-Symbols
Leistungsmerkmale
-
Optimiert für hochfrequente Zeitrahmen
-
Niedrige Latenzzeit bei der Handelsausführung
-
Minimaler Ressourcenverbrauch
-
Persistente Statistiken zwischen den Sitzungen
-
Automatische tägliche Rücksetzfunktionen
Vorteile für den Benutzer
Leichte Bedienbarkeit
-
Einfacher Installations- und Einrichtungsprozess
-
Intuitives Bedienfeld mit klaren Anzeigen
-
Umfassende Konfiguration der Eingangsparameter
-
Statusüberwachung in Echtzeit
-
Detaillierte Handelsprotokollierung und Fehlerberichterstattung
Sicherheitsmerkmale
-
Not-Aus-Funktionalität
-
Schutz vor maximalem Drawdown
-
Warnungen und Schutzmaßnahmen für die Marginhöhe
-
Mechanismen zum Schutz vor ungültigem Handel
-
Überprüfung der Einhaltung von Broker-Anforderungen
Operative Vorteile
Für aktive Trader
-
24/7 Marktüberwachungsfunktion
-
Konsistente Handelsausführung ohne emotionale Verzerrung
-
Kompatibilität mit mehreren Zeitrahmen (optimiert für M5)
-
Verfolgung der Performance in Echtzeit
-
Manuelle Übersteuerungsmöglichkeit bei Bedarf
Für Portfoliomanager
-
Fähigkeit zu mehreren Instanzen mit eindeutigen magischen Zahlen
-
Kontospezifische Risikoparametrisierung
-
Detaillierte Handelshistorie und Statistiken
-
Risikoangepasste Positionsgrößenbestimmung
-
Drawdown-Kontrolle und Schutz
Installation und Konfiguration
Schneller Einrichtungsprozess
-
Anhängen an den M5-Chart des gewünschten Währungspaares
-
Konfigurieren Sie die Risikoparameter entsprechend der Kontogröße
-
Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen festlegen
-
Aktivieren/Deaktivieren zusätzlicher Funktionen nach Bedarf
-
Überwachen der anfänglichen Performance über das Kontrollpanel
Empfohlene Einstellungen
-
M5-Zeitrahmen für optimale Signalfrequenz
-
EURUSD für Liquidität und Spread-Konsistenz
-
1-2% Risiko pro Handel für ein ausgewogenes Wachstum
-
Aktivierte Trailing Stops für Gewinnsicherung
-
Tägliches Pivot-Targeting für strukturierte Ausstiege
Unterstützung & Kompatibilität
Broker-Kompatibilität
-
Unterstützt alle MetaTrader 5-Broker
-
Konformität mit dem Netting-Kontomodell
-
Anpassung von variablen Spreads und Provisionen
-
Kompatibilität mit mehreren Ausführungsmodi
-
Anpassung der globalen Server-Zeitzone
Technische Unterstützung
-
Umfassende Fehlerprotokollierung und Berichterstattung
-
Automatische statistische Speicherung und Wiederherstellung
-
Beibehaltung der Sitzung zwischen Neustarts der Plattform
-
Detaillierte Handelshistorie mit Zeitstempelaufzeichnung
Leistungsüberwachung
Echtzeit-Analytik
-
Aktuelle Gewinn-/Verlustverfolgung
-
Berechnung und Anzeige der Gewinnrate
-
Überwachung der fortlaufenden Verluste
-
Tägliche Performance-Metriken
-
Überwachung des prozentualen Drawdowns
Historische Berichterstattung
-
Aufrechterhaltung der Handelsstatistiken
-
Analyse von Leistungstrends
-
Protokollierung der Fehlerhistorie
-
Speicherung von Konfigurationseinstellungen
-
Verfolgung der Kontostandentwicklung
Risikohinweis und Haftungsausschluss
Wichtiger Hinweis: Dieser Expert Advisor ist ein technisches Hilfsmittel zur automatischen Handelsausführung. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Benutzer sollten:
-
Vor dem Live-Handel gründlich auf Demokonten testen
-
die Risikoparameter entsprechend der persönlichen Risikotoleranz anpassen
-
Die Leistung regelmäßig überwachen, insbesondere bei Marktnachrichten
-
ein angemessenes Kontoguthaben für die Positionsgröße aufrechterhalten
-
Alle Funktionen und Einstellungen vor der Aktivierung verstehen
Zusammenfassung
Der Sarah White EA ist eine ausgefeilte und dennoch zugängliche automatisierte Handelslösung für MetaTrader 5-Benutzer. Mit seinem Schwerpunkt auf Risikomanagement, einer benutzerfreundlichen Oberfläche und der Optimierung des M5-Zeitrahmens bietet er Händlern ein professionelles Werkzeug für eine konsequente Marktteilnahme. Die umfassenden Funktionen des Systems in Verbindung mit den Sicherheitsmechanismen und der Leistungsüberwachung machen es sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler geeignet, die Unterstützung beim automatisierten Handel suchen.
Hinweis:Führen Sie immer gründliche Tests durch und passen Sie die Einstellungen an Ihren individuellen Handelsstil und Ihre Risikomanagement-Präferenzen an, bevor Sie das System unter Live-Marktbedingungen einsetzen.