Sarah White

Professioneller Handelsassistent für MetaTrader 5

DerSarah White EA ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das für aktive Händler und Investoren entwickelt wurde, die eine beständige Marktperformance anstreben. Dieser fortschrittliche Expert Advisor arbeitet nahtlos in der MetaTrader 5-Plattform und bietet eine hochentwickelte Handelsausführung in Verbindung mit umfassenden Risikomanagement-Protokollen.

Optimale Performance-Konfiguration

Primärer Zeitrahmen: M5 (5-Minuten-Charts)

Empfohlenes Paar: EURUSD

Kontotyp: Netting-Konten

Wichtigste betriebliche Merkmale

Fortschrittliches Risikomanagement-System

Dynamische Positionsgröße mit einstellbaren Risikoprozentsätzen

Konfigurierbare Stop-Loss- und Take-Profit-Parameter

Automatische Trailing-Stop-Funktionalität mit schrittweisen Kontrollen

Tägliche Verlustbegrenzung und maximaler Drawdown-Schutz

Martingale-Erholungssystem (optional mit konfigurierbaren Schritten)

Professionelle Handelsschnittstelle

Interaktives Bedienfeld mit Echtzeit-Marktdaten

Anpassungsoptionen für dunkle/helle Themen

Ein-Klick-Handelsschaltflächen zur manuellen Übersteuerung

Umfassendes Statistik-Dashboard mit Gewinnratenverfolgung

Überwachung von Kontokapital und Margin-Level

Anpassung der Marktbedingungen

Spread-Überwachung und -Validierung

Handelszeitbeschränkungen (konfigurierbar)

Automatische Pivot-Level-Berechnung für Tagesziele

Validierung der Einhaltung von Broker-Vorgaben für Stop-Levels

Anpassung und Korrektur von ungültigen Stops

Technische Spezifikationen

System-Anforderungen

MetaTrader 5 (Build 2000 oder höher)

Windows/Linux/Mac mit MT5-Kompatibilität

Stabile Internetverbindung

Verfügbarkeit des EURUSD-Symbols

Leistungsmerkmale

Optimiert für hochfrequente Zeitrahmen

Niedrige Latenzzeit bei der Handelsausführung

Minimaler Ressourcenverbrauch

Persistente Statistiken zwischen den Sitzungen

Automatische tägliche Rücksetzfunktionen

Vorteile für den Benutzer

Leichte Bedienbarkeit

Einfacher Installations- und Einrichtungsprozess

Intuitives Bedienfeld mit klaren Anzeigen

Umfassende Konfiguration der Eingangsparameter

Statusüberwachung in Echtzeit

Detaillierte Handelsprotokollierung und Fehlerberichterstattung

Sicherheitsmerkmale

Not-Aus-Funktionalität

Schutz vor maximalem Drawdown

Warnungen und Schutzmaßnahmen für die Marginhöhe

Mechanismen zum Schutz vor ungültigem Handel

Überprüfung der Einhaltung von Broker-Anforderungen

Operative Vorteile

Für aktive Trader

24/7 Marktüberwachungsfunktion

Konsistente Handelsausführung ohne emotionale Verzerrung

Kompatibilität mit mehreren Zeitrahmen (optimiert für M5)

Verfolgung der Performance in Echtzeit

Manuelle Übersteuerungsmöglichkeit bei Bedarf

Für Portfoliomanager

Fähigkeit zu mehreren Instanzen mit eindeutigen magischen Zahlen

Kontospezifische Risikoparametrisierung

Detaillierte Handelshistorie und Statistiken

Risikoangepasste Positionsgrößenbestimmung

Drawdown-Kontrolle und Schutz

Installation und Konfiguration

Schneller Einrichtungsprozess

Anhängen an den M5-Chart des gewünschten Währungspaares Konfigurieren Sie die Risikoparameter entsprechend der Kontogröße Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen festlegen Aktivieren/Deaktivieren zusätzlicher Funktionen nach Bedarf Überwachen der anfänglichen Performance über das Kontrollpanel

Empfohlene Einstellungen

M5-Zeitrahmen für optimale Signalfrequenz

EURUSD für Liquidität und Spread-Konsistenz

1-2% Risiko pro Handel für ein ausgewogenes Wachstum

Aktivierte Trailing Stops für Gewinnsicherung

Tägliches Pivot-Targeting für strukturierte Ausstiege

Unterstützung & Kompatibilität

Broker-Kompatibilität

Unterstützt alle MetaTrader 5-Broker

Konformität mit dem Netting-Kontomodell

Anpassung von variablen Spreads und Provisionen

Kompatibilität mit mehreren Ausführungsmodi

Anpassung der globalen Server-Zeitzone

Technische Unterstützung

Umfassende Fehlerprotokollierung und Berichterstattung

Automatische statistische Speicherung und Wiederherstellung

Beibehaltung der Sitzung zwischen Neustarts der Plattform

Detaillierte Handelshistorie mit Zeitstempelaufzeichnung

Leistungsüberwachung

Echtzeit-Analytik

Aktuelle Gewinn-/Verlustverfolgung

Berechnung und Anzeige der Gewinnrate

Überwachung der fortlaufenden Verluste

Tägliche Performance-Metriken

Überwachung des prozentualen Drawdowns

Historische Berichterstattung

Aufrechterhaltung der Handelsstatistiken

Analyse von Leistungstrends

Protokollierung der Fehlerhistorie

Speicherung von Konfigurationseinstellungen

Verfolgung der Kontostandentwicklung

Risikohinweis und Haftungsausschluss

Wichtiger Hinweis: Dieser Expert Advisor ist ein technisches Hilfsmittel zur automatischen Handelsausführung. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Benutzer sollten:

Vor dem Live-Handel gründlich auf Demokonten testen

die Risikoparameter entsprechend der persönlichen Risikotoleranz anpassen

Die Leistung regelmäßig überwachen, insbesondere bei Marktnachrichten

ein angemessenes Kontoguthaben für die Positionsgröße aufrechterhalten

Alle Funktionen und Einstellungen vor der Aktivierung verstehen

Zusammenfassung

Der Sarah White EA ist eine ausgefeilte und dennoch zugängliche automatisierte Handelslösung für MetaTrader 5-Benutzer. Mit seinem Schwerpunkt auf Risikomanagement, einer benutzerfreundlichen Oberfläche und der Optimierung des M5-Zeitrahmens bietet er Händlern ein professionelles Werkzeug für eine konsequente Marktteilnahme. Die umfassenden Funktionen des Systems in Verbindung mit den Sicherheitsmechanismen und der Leistungsüberwachung machen es sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler geeignet, die Unterstützung beim automatisierten Handel suchen.

Hinweis:Führen Sie immer gründliche Tests durch und passen Sie die Einstellungen an Ihren individuellen Handelsstil und Ihre Risikomanagement-Präferenzen an, bevor Sie das System unter Live-Marktbedingungen einsetzen.